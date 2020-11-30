فيصل الكعبي ……..كما عرفته بقلم أحمد المناعي

فيصل الكعبي ……..كما عرفته

تنبيه

أود أن أشير الى أني كتبت أكثر من مائة ورقة تحت هذا العنوان< فلان ….كما عرفته > لم أنشرمنها الا القليل. وتخص هذه الورقات أشخاصا تونسيين وأجانب من مفكرين وأدباء وشعراء وسياسيين وحقوقيين وصحافيين وغيرهم تعرفت عليهم في حياتي وتعاونت معهم لفترات طويلة أو قصيرة. وما كتبته عنهم ليس فيه ما يتصل بحياتهم الخاصة أو بمهنهم و اختصاصاتهم وأدائهم فيها ولا أشك في أن الكثيرين منهم كانوا متميزين في ميادينهم وانما كتبت عنهم في علاقاتي بهم ولا شيئ غير ذلك

التقيت بفيصل الكعبي لأول مرة في نهاية شهر أوت 1991 في باريس مع بداية الحوار الذي جمع حوالي عشرة وجوه سياسية وحقوقية تونسية من أجل تأسيس منظمة حقوقية تكون إطارهم القانوني لما ينوون عمله وتقديمه من أنشطة وأعمال وتحركات من أجل القضية التي كانت تؤرقهم وقتها وهي قضية الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الدمقراطية في تونس في فترة عرفت فيها البلاد أشد وأعتى وأقسى وأطول حملة انتهاكات للحريات الفردية والجماعية.

والملاحظ أنه لم يكن للتونسيين المقيمين وقتها في باريس وفي كامل التراب الفرنسي أي تنظيم يصلح كاطار قانوني لأنشطتهم وأعمالهم التي استوجبتها الظروف الخاصة لتلك المرحلة.

كانت هناك منظمة قديمة متخصصة في الدفاع عن المهاجرين تابعة لليسار يديرها كمال الجندوبي وجماعته الذين لم يكونوا متحمسين كثيرا للدفاع عن خصومهم الأيديولجيين.

أما الأسلاميون التونسيون الذين كانوا حاضرين في الساحة الفرنسية بكثافة كلاجئين سياسيين منذ سنة 1981 أو مهاجرين عاديين فقد اختاروا تأسيس جمعيات دينية تسمح لهم بفتح مساجد ومدارس لتعليم القران واللغة العربية وتدر عليهم أرباحا محترمة.

كانت هناك أيضا « الجمعية العربية لحقوق الإنسان « ASAD » التى كان ينشط فيها بعض التونسيين ومن بينهم فيصل الكعبي (والذي كان عضوا مؤسسا لها مع جمع من المثقفيين العرب سنة 1984 وتولى أمانتها العامة لعدة دورات) ولكن نشاط هذه الجمعية يشمل كامل البلاد العربية والشأن التونسي فيها ضيق ومحدود بينما الحاجة كبيرة وماسة. ومع ذلك مكنتني هذه الجمعية من تقديم أول شهاداتي عن الأوضاع في تونس في شهر جوان 1991.(1)

كنا محتاجين الى جمعية تهتم حصريا بالشان التونسي وتتابع أحداثه اليومية وتتحرك بسرعة كبيرة ومستعجلة وتكون في نفس الوقت ممثلة للطيف السياسي الحاضر في فرنسا..

مؤسسو منظمة: « تونس الديمقراطية الان »

عبدالخالق التوكابري 2 أحمد الشنوفي 3 طارق بن صالح من (حركة الوحدة الشعبية) و4الحبيب المكني و5عبدالرؤوف بولعابي ( حركة النهضة) و6أحمد المناعي و7 يونس عثمان(مستقلان) و8 فيصل الكعبي(ناصري) و9المازري حداد و10قاسم عطشان.

اجتمع هذا الفريق مرتين في مكتب الحبيب المكني الذي كان الوحيد من المجموعة، والذي كان يملك محلا مستقلا عن مسكنه كائن بساحة ستالين غراد. وبعد مناقشات طويلة وافق على القانون الأساسي وعلى البيان التأسيسي. مع العلم أن المازري حداد وقاسم عطشان شاركا في الحوار وانسحبا بعد ذلك ولم يساهما في التأسيس.

وتشكل مكتب للمنظمة من:

يونس عثمان (رئيسا)

فيصل الكعبي (أمبنا عاما)

عبد الخالق التكابري (أمينا للمال بلا مال)

ومن القضايا التى احتد النقاش حولها في هذه الجلسات قضية التعامل مع المنظمات الحقوقية الفرنسية للشبهات التي تحوم حول تبعيتها للصهيونية.

ولكن ما العمل وأغلب هذه المنظمات وكثير من الصحف الفرنسية ذات ميولات صهيونية ان لم تكن مورطة معها؟ ولا شك أن اختيار الجميع خط الأستقلالية وحتى التقوقع على أنفسنا حال دون استمرار هذه التجربة الأولى من العمل المشترك بين تونسيين من مشارب مختلفة.

كان فيصل الكعبي يتميز على أغلب مؤسسي هذه المنظمة بأسبقيته في العمل الحقوقي في فرنسا. فقد كان ناشطا نقابيا طلابيا منذ منتصف السبعينات وبداية الدراسة الجامعية في باريس ضمن رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين ونشط في دعم الرئيس الراحل أحمد بن بلة.

وهو عضو مؤسس « للجمعية العربية لحقوق الأنسان » و لجمعيةالتضامن الفرنسي- الفلسطيني التي جمعت كثيرا من المثقفين العرب والفرنسيين وتولى أمانتها العامة.

« Association de solidarité franco-palestinienne ASFP«

وكان بامكانه أن يعطي دفعا كبيرا للمنظمة الناشئة لولا النية المبيتة لحركة النهضة على الهيمنة عليها وتقزيم بقية المؤسسين وتوجيهها حيث كانت تريد..

ويذكر لي فيصل أنه حضر جلسة في لندن نظمتها حركة انهضة أواخر سنة 1991 للاستماع لشهادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس حضرها محمد مزالي وأحمد بن صالح والغنوشي وأثناء مأدبة الغداء لمّح أحد قيادات الإخوان في سوريا كان يرافق الغنوشي أن الناصريين مشركين كفرة لانهم يعبدون شخصا اسمه عبد الناصر وأيده الغنوشي في ذلك. احتج فيصل بشدّة على الغنوشي واحتدّ الخلاف بينهم وعلت الأصوات حتى تدخل محمد مزالي وأحمد بن صالح لتهدئة الاجواء. وكأن الناصرية هي كذلك وكأن الغنوشي نسي ماضيه الناصري.. ما يعطي فكرة عن دمقراطية الغنوشي وتفتحه على الغير وقبوله بالأختلاف.

ومن الأيام الأولى من الأعلان عن التأسيس تعرضت الجمعية لهجومات الصحافة وخاصة « جون أفريك » التي اتهمتها « بصنيعة محمد مزالي » على الرغم من أن الأخير لم يكن على علم بالتأسيس ولا حتى بالمشروع.

أما الذي قضى عليها نهائيا وقتلها في المهد فهو إرادة النهضة اخضاعها وتوجيهها واستعمالها كمنصة سياسية للدعاية.

لم تجتمع هيئة » تونس الدمقراطية الان » الا مرة واحدة بعد تأسيسها وبقى مكتبها مجمد لم يتغير إلى أن تم حلها في سنة 2008.

وقد استقال فيصل الكعبي من المكتب المدير في 1994 قبل الحملة الانتخابية الرآسية في تونس احتجاجا على إصرار النهضة استعمال « منظمة تونس الديمقراطية الآن » في الدعاية السياسية الانتخابية المضادة لبن علي.

ولم يتسن لي لقاء فيصل الكعبي إلا في مناسبات قليلة من بينها زيارة العميد البشير الصيد الى باريس. حيث كان فرصة لحوار حول « أسبقية العمل الوطني على القومي أو العكس ».

بعد 2011 كان فيصل الكعبي من مؤسسي حركة الشعب مع المرحوم الحاج محمد البراهمي وخالد الكريشي وآخرين، وبعد أشهر قليلة من التأسيس خيّر الانسحاب

وواصل نشاطه كسياسي وحقوقي مستقل.

كل التقدير والاحترام لماضيك النضالي أخي فيصل ولا أشك في أنك ستواصله اليوم وغدا لأن تونس في أمس الحاجة لأمثالك من الصادقين الأوفياء.

أحمد المناعي

1

https://tunisitri.wordpress.com/2013/01/22/histoire-mon-premier-temoignage-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/