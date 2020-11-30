· قاضي يستغل نفوذه و يعتقل فتاة بريئة كتب…… الاستاذ مهدي زغروبة

توضيح في خصوص ملف الاحتفاظ بالفتاة التى حصل لها خلاف مع قاضي تم تكليفي كتابيا رفقة الاستاذ ياسين عزازة من طرف شقيقة المحتفظ بها ومن طرف ابن مؤجرها صبيحة اليوم ولمعرفة ماحصل يوم امس سأتعرض وانقل الوقائع بكل امانة ثم تذكير سريع بالإجراءاتالوقائع :يوم امس وحوالي الساعة 11:00 صباحا وامام مقهى بجهة باب منارة تونس حصل خلاف جمع بين فتاة تشتغل بمقهى طلب منهااحد حرفاء عند وصوله امامها بسيارته على الساعة حوالي 11صباحا منها ابعاد كانون الفحم الذي عادة يكون متواجد امام المقاهي والذي يقع استعماله لمستهلكي مادة الشيشة وذلك لكي يقوم بايقاف سيارته امام المقهىعندها قامت بتحويله الى الخلف ليتمكن من ايقاف وركن سيارته امام المقهىفي تلك اللحظة تتقدم سيارة اخرى ويقوم صاحبها بايقافها قبل ان يحرك الاخر سيارته في اتجاه المكان الذي تم افراغه طلبت منه تقديم سيارته الى الجهة الاخرى لكنه اغلق باب سيارته ولم يعرها اي اهتمام وعاودت طلبها مرة اخرى عندها تعمد اهانتها وتحقيرها امام حرفاء المقهى المتواجدين ومنهم عسكري بالبحرية يشتغل موجود وقتها وحاضر على هذه المناوشةوهو الذي تدخل لانهاء الاشكال الكلمات النابية وكلمات التحقير لن اكتبها احتراما للسلطة القضائية هو قال لها حرفيا {….ماتعرفنيش انا اشكون يا…… والليلة تبات في قلبو} واخذ هاتفه الجوال وقام باتصال هاتفي امامهم وقد سمعه الحرفاء يقول {{على السلامة رئيس }}هي اجابتها المحررة عليها في محضر البحث ((معندك متعمل …. ماكش مبعدها برا امشي توا تلقاها مريقلة ))وانتهى الخلاف بتدخل ذلك العسكرى التابع للبحرية وعادت لعملها وتقديم الخدمة لزبائن المقهى .هذا ما صرحت به للسيد باحث البداية (والملاحظ ان الفتاة تمثل حالة اجتماعية حيث يبلغ سنها 26 والديها من ذوي الاحتياجات الخصوصية والدها مقعد تم قطع جزء من ساقه على اثر اصابته بمرض مزمن وكذلك والدتها لاتتحرك مقعدة الفراش لمرض ألم بها وهي العائلة والكافلة لهما)ثانيا -في خصوص الاجراءات المتبعة قبل تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملفعلى الساعة 11:15 دق بعد حوالى ربع ساعة من الحادثة تتوجه الى المقهى دورية امنية وينزل منها نفرين بزي مدني ويطلبان منها بطاقة هويتها ويطلبان منها التنقل رفقتهما فتطلب منهما تمكينها من الاتصال بمؤجرها للحضور باعتبار وانها المسؤولة الوحيدة في المقهى .فيأخذان منها بطاقة تعريفها الوطنية ويطلبان منها الالتحاق بهما الى مقر مركز الشرطة بالقصبة يلتحق مؤجرها بالمقهىوحوالي الساعة 12:20 دق تصل الى مركز الامن فيطلبان منها الجلوس داخل مقر الامن الى حين البت في وضعيتها هكذا دون تعهد رسمى من النيابة * المواطن الذي هددها تبين انه يشغل خطة قاضي بالمحكمة الابتدائية بأريانة اسمه فؤاد المهذبي * يتنقل مباشرة الى مقر المحكمة ويحرر تقرير وجهه الى السيد وكيل الجمهورية تضمن الواقعة التى حصلت امام المقهى .. تضمن كذلك توجيه عبارات بذيئة كانت قد تلفظت بها المشتكى بها .. وهي قد نفتها مطلقا امام باحث البداية مؤكدة ان جميع الحرفاء بالمقهى المتواجدين لحظتها بإمكانهم تقديم شهادتهم على حالة الانفعال التى كان فيها ذلك المواطن * هذا التقرير يقع تضمينه بدفاتر الشكايات بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد ….. بتاريخ 27 نوفمبر 2020* تتعهد النيابة بالملف وتتخذ قرار بتعهيد النائب الاول لوكيل الجمهورية كمال السفسافي باجراء اللازم * يتولى النائب الاول السيد كمال السفسافي التحرير على زميله فؤاد المهذبي الذي اعاد تقريبا ماجاء في تقريره المرفوع لوكيل الجمهورية ويتمسك بحقه في تتبع المشتكى بها .(وقتها الفتاة محتجزة بدون اذن قضائي بمركز القصبة)* يتم الاتصال بفرقة الشرطة العدلية تونس المدينة التابعة لمنطقة باب سويقة لكى تتنقل الى مقر المحكمة لتسلمه الشكاية المضمنة تحت عدد …..من طرف النائب الاول لوكيل الجمهورية الذي يعهدها بالبحث والمراجعة .* حوالي 13:45 دقيقة تتنقل الدورية الى مركز الشرطة بالقصبة لكي تتولى نقل وأخذ الفتاة الى مركز شرطة العدلية تونس المدينة باب سويقة * الاجراءات المتبعة بعد تعهد فرقة الشرطة العدلية تونس المدينة بالملف رسميا من طرف النيابة العمومية * تم تحرير محضر ضدها على الساعة 14:00 وسماعها بمفردها دون حضور محاميها او اعلامها بأن لها الحق في اختيار محاميفأعادت الوقائع كما هي ونفت مطلقا توجهها اليه ببذيء الكلام باعتبار وان الواقعة تم تطويقها امام المقهى وبحضور احد الحرفاء المنتمى للمؤسسة العسكرية والذي تدخل لفض المناوشة * 16:30 دق مساءا مساعد وكيل الحمهورية محمد زيتونة يأذن بالاحتفاظ بالفتاة دون سماع الشهود او اجراء مكافحة قانونية او دون الرجوع الى كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع او دون التثبت من مدى احترام الضمانات المكفولة للمتهمين من طرف باحث البداية اليوم صباحا تنقلت رفقة زميلي الى مقر المحكمة لمعرفة مآل المحضر المحرر من طرف الجهة المتعهدة بالملف فاشار انه سيتم تقديمها يوم غد الى المحكمة للنظر في وضعيتهاتوجهت الى مقر فرقة الشرطة العدلية تونس المدينة تمكنت من الاطلاع على المحضر و مقابلتها رفقة زميلي ملحوظاتنا بعد مقابلتها :- حالتها النفسية سيئة جدا انتابتها حالة هستيرية من البكاء واعادت ماحصل لها من طرف ذلك المواطن الذي هددها واسمعها كلامات فيها تحقير من كرامتها البشرية- لم يقع تمكينها من قراءة محضر سماعها او تلاوتها عليها وقد طلبت من الباحث امكانية مقابلة الشاكى فقال لها احد الاعوان حرفيا {{مشيت فيها يا مريم طحت مع قاضي وراك باش تتوقف }}* لم يتضمن المحضر التنصيصات الوجوبية التى يفرضها القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح فصول مجلة الاجراءات الجزائية- الفتاة تم ايداعها غرف الاحتفاظ بوشوشة على الساعة 20:15 دق يوم امس- اليوم اعلنت عن دخولها في اضراب جوع وحشي احتجاجا على اهانتها وتحقيرها من طرف ذلك المواطن