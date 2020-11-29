وداعا سي محمّد فيالة…….. بقلم عادل بن يوسف

رحم الله أستاذي القاضل محمد فيالة كان مثالا لي ولأبناء جيلي ولا
شك أيضا للأجيال القادمة وشكرا للدكتور عادل بن يوسف
أحند المناعي
Ben Youssef Adel
· وداعا سي محمّد ترجّل يوم أمس السبت 28 نوفمبر 2020 أحد بناة الدولة التونسية واحد وجوه التربية والتعليم في تونس، الأستاذ محمّد فيّالة عن سنّ 92 سنة. لم أدرس عند الأستاذ محمّد فيّالة لكونه كان عند دراستي الثانوية مندوبا للتربية والتعليم بسوسة (بي 1974 و 1986).و جدير بالتذكير أنّ المرحوم محمّد فيّالة هو من مواليد مدينة صفاقس سنة 1928 حيث كان والده ابراهيم كان يعمل بالقباضة المالية بصفاقس زمن الاستعمار هو الذي شجعه على مواصلة دراسته الثانوية والعليا حيث التحق في اكتوبر 1941 بالمدرسة الصادقية.وبهذه المدرسة الوطنية (انظر الصورة المرافقة) تتلمذ على أشهر أساتذها على غرار : محمد السويسي ومحمد الركباني والشيخ العلاني والمدير المساعد، الأستاذ محمد عطية ونشط ضمن الشبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وكان من بين أفراد دفعته كل من: الطاهر شريعة ومحمّد مزالي ومحمّد العواني ونور الدين بو عرّوج ومختار النيفر والحبيب الجدي وخاصة محمّد غنيمة… الذي سيرافقه إلى فرنسا فور حصولهما على الجزء الثاني من شهادة البكالوريا من معهد كارنو في جوان 1950 لدراسة الرياضيات معا بمدينة بيزنسون Besançon الفرنسية لدراسة التي شغفا بها منذ الطفولة وتخرّجا منها سنة 1955 فكانا ضمن الطلبة التونسيّين الأوائل الحاملين لشهادات عليا ممّن انضموا إلى سلك التعليم والإدارة في السنة الأولى بعد حصول تونس على استقلالها الداخلي وذلك إلى جانب الأساتذة والموظفين الفرنسيّين، فيما التحق رفيق دربه محمّد غنيمة بإدارة المالية ثمّ بالبنك المركزي التونسي فور إحداثه في أكتوبر 1958 من طرف الأستاذ الهادي نويرة ليصبح في الثمانينات محافظا له…بعد أن درس الرياضيات بمدرسته الأم (المدرسة الصادقية) لمدة ثلاث سنوات إلتحق بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة في خريف 1958 ودرس به الرياضيات، لا سيما الأقسام النهائية وذلك إلى غاية سنة 1968 حيث تم تكليفه بإدارة المعهد فيما تولى تلميذه بنفس المعهد والعائد من باريس، الأستاذ محمّد الهادي خليل تدريس أقسام البكالوريا.وفي سنة 1974 تمّ تكليفه بإلإدارة الجهوية للتربية والتعليم بسوسة التي كانت تمتد على ولايات الوسط والساحل سوسة والمنستير والمهدية والقيروان ويرجع مجال نظرها في إطار التفقد والامتحانات الوطنية إلى غاية القصرين وسيدي بوزيد…وفي سنة 1986 تقدم للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة سوسة وانتخب نائبا عنها وذلك إلى غاية حل البرلمان بسبب انقلاب 07 نوفمبر 1989 وتنظيم انتخابات تشريعية في 02 أفريل 1989. والتي قال لي عنها ذات يوم مازحا عند مناداتي له بـ » أهلا بالسيد نائب الشعب » قائلا: » يار راجل هو ذيلُ وليس دورة نيابية كاملة « .ولما كنت أدرس بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة ثم بالمعهد النموذجي بسوسة كنت دوما أعترضه وهو في طريقه إلى مندوبية التعليم المجاورة أو مغادرا لها أو في زيارة سريعة لمدير المعهد وصديقه ابن القيروان، الأستاذ الفاضل المنجي الدريدي فيحدثني عن سنوات الدراسة بفرنسا وذكريات المدرسة الصادقية ويسألني عن تقدمي في إنجاز أطروحة الدكتوراه حول « النخبة العصرية التونسية: طلبة الجامعات الفرنسية نموذجا (1880-1956) ويمدني بمعلومات ثمينة لم يتسن لي العثور عليها بالأرشيفات التونسية والفرنسية… وقد دعاني أكثر من مرة إلى تدريس قسم من أقسام البكالوريا آداب بمعهده، لكن التزامي أخلاقيا بتدريس قسم البكالوريا آداب بمعهد المربي الفاضل والمسؤول السامي في جهاز الدولة والحزب سابقا والأب، الاستاذ امحمّد السويح، جعلني أعتذر له بكل لطف إلى أن قدّر موقفي بضحكته المألوفة قائلا: « المعهد معهدك مرحبا بك متى شئت »… وفي ربيع 1996 جمعنا لقاء مطول بمكتبه بالمعهد الخاص بمناسبة قدوم رئيس جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الصادقية، الأستاذ فؤاد المبزّع وكاتبها العام، المرحوم الأستاذ حمادي الساحلي إلى مدينة سوسة لإحياء « المجلة الصادقية » في سلسلة جديدة فاقترح علي الانضمام إلى فريق التحرير وهو ما حصل فانضممت إليها ولا أزال اكتب بها رغم الصعوبات المادية التي مرت بها المجلات الثقافية والفكرية منذ سنة 2011…رغم تعلقه بمدينته الام عاصمة الأغالبة وتردده عليها من حين لآخر فإن حبه لمدينة سوسة كان غير عاديّ بزواجه من ابنة الوجه الرياضي ساحر الأجيال ورئيس فريق الوطني السوسي، رشيد السهيلي وصديقة الوالدة …لا أضيف الكثير عمّا قاله البعض حول الكتب التي ألفها الأستاذ محمّد فيالة في الرياضيات لكل المستويات وفي مقدمتها أقسام البكالوريا، سواء بمفرده أو رفقة الأستاذ الفرنسي من أصل بولوني وصاحب هواية رياضة المشي، « تربيتش »Trebitsch » وان كل مواضيع الرياضيات في امتحانات البكالوريا بدورتيها كادت تكون تقريبا بإمضائه.في سنة 2014 توجهت إلى مكتبه لأستضيفه في برنامجي « شهادات حية » بإذاعة المنستير لكنه رفض قائلا: « يا عادل ولدي اعفيني لا أريد الإعلام والظهور في التلفزات والاذاعات كما يفعل كل من هب ودب » ولما ألححت عليه و عن رغبتي في محاورة أستاذ ومربي ومسؤول سام في التربية والتعليم من الزمن الجميل ايبتسم وقال لي: » عليك بتلميذي سي الهادي خليل » وفعلا توجهت إلى تلميذه الوزير السابق للتربية، الأستاذ محمّد الهادي خليل وكان كعادتعه في استماع الحلقات الثلاث للحوار معه وشكرني على ذلك عند لقائي به بعدها بمدة قصيرة.كما أنّ أعماله وخصاله ومؤلفاته وانجازاته في قطاع التعليم هي الوحيدة الشاهد على مسيرة الرجل.سيشيع جثمانه الطاهر إثر صلاة العصر بمقبرة سوسة القبلية (طريق المنستير). رحم الله المربي والصديق والمسؤول، الأستاذ محمد فيالة ورزق أفراد عائلته جميل الصبر والسلوان.
عادل بن يوسف