- Recherche: »
- Accueil
-
»Chroniques»· بيان. المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و دعم المقاومة
· بيان. المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و دعم المقاومة
· بيان.
بقلوب خاشعة يملؤها الحزن و الغضب تلقى المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و دعم المقاومة نبأ استشهاد عالم التكنولوجيا النووية الإيراني الدكتور المجاهد محسن فخري زادة
و بهذه المناسبة الأليمة:
* يتقدم المرصد باحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق و لقيادته السياسية و لعائلة الشهيد ولعموم أحرار الإنسانية. * يستنكر باشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة التي تمثل اعتداء على الأمن القومي الإيراني.
* يدين جرائم الاغتيال التي ترتكبها أجهزة أمريكا و الصهيونية ضد العلماء الذين يناضلون بوسائل العلم و المعرفة من أجل رقي شعوبهم و حماية امن اوطانهم والمساهمة في رخاء الإنسانية و تحقيق السلام العالم.
* الخزي والعار للمجرمينرمين القتلة و لعملاء الاستعمار. والصهيونية.
* المجد للشهداء الابرار.
تونس في 28 نوفمبر 2020 عن
المرصد
المغاربي لتجريم التطبيع مع العدوالصهيوني و. دعم المقاومة.
أحمد الكحلاوي.
WordPress:
J'aime chargement…
Articles similaires
%d blogueurs aiment cette page :