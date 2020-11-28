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· بيان. المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و دعم المقاومة

Publié par Candide le 28 novembre 2020 dans Chroniques

Ahmed Kahlaoui

· بيان.

 

بقلوب خاشعة يملؤها الحزن و الغضب تلقى المرصد المغاربي لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني و دعم المقاومة نبأ استشهاد عالم التكنولوجيا النووية الإيراني الدكتور المجاهد محسن فخري زادة

و بهذه المناسبة الأليمة:

* يتقدم المرصد باحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق و لقيادته السياسية و لعائلة الشهيد ولعموم أحرار الإنسانية. * يستنكر باشد العبارات جريمة الاغتيال الجبانة التي تمثل اعتداء على الأمن القومي الإيراني.

* يدين جرائم الاغتيال التي ترتكبها أجهزة أمريكا و الصهيونية ضد العلماء الذين يناضلون بوسائل العلم و المعرفة من أجل رقي شعوبهم و حماية امن اوطانهم والمساهمة في رخاء الإنسانية و تحقيق السلام العالم.

* الخزي والعار للمجرمينرمين القتلة و لعملاء الاستعمار. والصهيونية.

* المجد للشهداء الابرار.

تونس في 28 نوفمبر 2020 عن

المرصد

المغاربي لتجريم التطبيع مع العدوالصهيوني و. دعم المقاومة.

أحمد الكحلاوي.

 

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