« The making of Humanity », présenté par Ahmed Amri

Robert Stephen Briffault (1876-1948), chirurgien, anthropologue et écrivain français de mère écossaise, a publié en 1919 un excellent livre intitulé « The making of Humanity », à ce jour non traduit en français. Ce matin, en consultant la page que le Wikipédia français dédie à cet auteur, j’ai constaté que ce titre n’était pas mentionné dans la liste de ses ouvrages. Alors que la version anglaise le donne en tête de liste. Et tout en remédiant à cet « oubli » des wikipédistes français dont je faisais partie il y a quelques années, je me suis demandé s’il n’y avait pas de « bonnes intentions » derrière la non traduction de « The making of Humanity ». L’extrait traduit ci-dessous, si ma perception est juste, en dit peut-être assez.

« La dette de notre science envers celle des Arabes ne consiste pas en de surprenantes découvertes ou théories révolutionnaires; la science doit beaucoup plus à la culture arabe, elle doit son existence. Le monde antique était, nous l’avons vu, anté-scientifique. L’astronomie et les mathématiques des Grecs étaient une importation étrangère jamais complètement acclimatée à la culture grecque. Les Grecs systématisaient, généralisaient et théorisaient, mais les méthodes d’investigation patientes, l’accumulation de connaissances positives, les méthodes minutieuses de la science, l’observation détaillée et prolongée, l’enquête expérimentale étaient totalement étrangères au tempérament grec. Ce n’est qu’en Alexandrie hellénistique qu’il y a eu une approche des travaux scientifiques menés dans l’ancien monde classique. Ce que nous appelons la science est né en Europe du fait d’un nouvel esprit d’investigation, de nouvelles méthodes d’investigation, de la méthode d’expérimentation, d’observation, de mesure, du développement des mathématiques sous une forme inconnue des Grecs. Cet esprit et ces méthodes ont été introduits dans le monde européen par les Arabes.. »

The Making of Humanity, Londres, 1930, p. 191

https://archive.org/…/190/…/2up/search/+debt+of+our+science+

Ahmed Manai, Abdelaziz Kacem.