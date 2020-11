Le but de cette guerre n’est donc pas la préservation de l’islam, mais bien celle des intérêts économiques et politiques colonialistes, loin des objectifs de ceux qui les réalisent, par les armes.

Il est utile de se souvenir des paroles de l’Islamiste Abdallah Azzam (12), qui fut assassiné suite à ses désaccords avec ses collègues : « faire porter les armes avant une longue éducation du groupe des fidèles est une affaire dangereuse : car ces hommes armés se transformeront en gangs qui menaceront la sécurité des gens. »

En relisant l’histoire de la lutte arabo-israélienne depuis ses débuts, il apparaît clairement que le danger sioniste englobe dans sa menace tous les Arabes, chrétiens et musulmans, toutes confessions confondues.

Des Donmeh (13) ont exécuté les martyrs du 6 mai1916 (14), chrétiens, chiites, sunnites, sans distinction. Les églises palestiniennes ont subi ce que l’occupant israélien a fait subir aux mosquées palestiniennes.

Les chrétiens et les musulmans ont résisté à l’entité sioniste de la même manière, le père Attallah Hanna (15) est de ceux-là.

L’ennemi de tous les Arabes est donc Israël et l’Occident colonialiste qui l’a créé et qui le soutient. Et c’est uniquement eux que l’on doit viser !

Le projet de l’Occident pour les Chrétiens d’Orient

Talal Arslan, interrogé par Marie-Ange Patrizio (16), à propos d’une liste de noms de chrétiens assassinés à Homs, répond : « Au Liban en 1975, un émissaire américain, Dean Brown, est venu ici comme représentant du président Gerald Ford. A mon père [Magid] qui était encore en vie, il a proposé en toute impertinence le projet de l’expulsion des chrétiens du Liban. Dean Brown lui a dit que les navires étaient prêts pour transporter les chrétiens au Canada, Brésil […] Ce projet n’est pas nouveau. Mais personne ne se souvient de ça.

Quelle est la place des chrétiens aujourd’hui au Liban ? Avant 1975, ils étaient 65% de la population libanaise ; aujourd’hui, les chrétiens y compris arméniens ne représentent pas plus de 29% de la population.

Si [les forces impérialistes] lancent cette campagne contre le patriarche Béchara Raï c’est parce que celui-ci sait très bien ce que veut dire cette expulsion, parce qu’il est au courant de l’existence de ce plan. L’occident doit savoir ça.

Après la chute de l’Empire ottoman il y avait ici deux courants : islamiste et panarabe. Les pionniers de l’arabité sont les chrétiens de cette région. Essayer de faire l’amalgame entre l’arabisme et l’islamisme est un énorme mensonge. Le principe même de l’arabité dans cette région vient des maronites et à leur tête, des chrétiens ; ce sont les chrétiens qui ont formulé la pensée panarabe ; tout le monde doit le savoir.

Nous approchons du premier centenaire de la première guerre mondiale ; on retrouve ce même conflit, entre islamistes et panarabes. Qu’est-ce qui me lie à Bachar al-Assad ? Nous ne sommes pas de la même confession : c’est le nationalisme arabe qui nous unit, ça n’est pas du tout l’islam. Et ceci est un sujet primordial dans cette région et voilà pourquoi les USA sont décidés à la pousser dans l’intégrisme islamiste. Cette opération est incompréhensible si l’on n’y voit pas une opération israélienne.… »

L’émir Arslan père a refusé la proposition de Dean Brown. Mais en Irak, après l’invasion étasunienne, les chrétiens d’Irak ont été contraints à l’exil, menacés par le feu et la mort.

Dans la guerre contre la Syrie, des incendies ont été perpétrés contre les chrétiens les condamnant à l’exode.

Dans ce même projet, Nicolas Sarkozy de sa tribune présidentielle, a critiqué les chrétiens syriens car ils soutiennent leur gouvernement, il les a menacés d’en subir les conséquences. Ceci a provoqué la colère du patriarche maronite Béchara el Raï, le défenseur de la primauté et de l’authenticité des chrétiens dans leur pays, au prix de la perte de la médaille de la légion d’honneur que Sarkozy devait lui remettre. (17)

Il semble que la pensée colonialiste et raciste occidentale est incapable de comprendre la diversité de la civilisation humaine syrienne ! Et qu’elle est proche par son contenu et ses intérêts de l’arriéré et fanatique Qatar !

L’Occident n’est donc pas laïque respectant le tissu humain qui accepte toutes les confessions et les ethnies ! Il n’est pas non plus chrétien soucieux du sort des chrétiens. Il revêt ce qui convient à son projet colonialiste : au 19eme siècle, il a prétexté la protection des chrétiens pour voiler son intervention colonialiste (18), et aujourd’hui il tue et brûle les églises pour chasser les chrétiens et faire dominer Israël sur des mini-Etats affaiblis. Combien de contradictions de l’Occident n’ont-elles pas été démasquées par la guerre contre la Syrie !

« Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. », nous dit le Décalogue, mais mensonge et pillage des peuples sont dans l’essence de la politique occidentale !

Pas de chrétienté en Occident, mais une politique impérialiste. C’est pourquoi il oublie les terres où est né le Christ ! Il ne récuse pas les destructions des églises syriennes, ni les enlèvements des évêques syriens. Il ne se soucie pas des colonies qui entourent Jérusalem, ni de la judaïsation des villes historiques et de Bethléem.

A l’encontre de l’entité de l’ennemi (sioniste) pas de sanctions économiques, ni de rappel d’ambassadeurs, ni de suspensions d’aides militaires ou financières, ni de suppression de manœuvres communes entre les États-Unis et Israël, pas de commissions internationales qui enquêtent sur l’utilisation du phosphore blanc, ou des gaz chimiques, pas de décisions de l’ONU sous le chapitre 7 ! ( autorisant l’usage de la force NdT)

« On ne se soucie pas des Nations Unies », avait déclaré Ben Gourion, et Netanyahou ne s’en soucie guère plus. Il sait que le Congrès américain s’est levé 29 fois pour l’ovationner le jour où il a prononcé son discours, et ce, des années après sa menace : je brûlerai Washington (proférée sous Clinton, NdT).

Il est ironique de voir l’Occident se poser en juge moralisateur, en tuteur sachant ce qui convient le mieux aux Syriens, et décider « démocratiquement » qui doit les gouverner, et sous quel régime ils devraient vivre ! Il est ironique de le voir ignorer notre colère contre son hypocrisie la plus crue.

L’Occident se moque que nous ayons relevé dans la série des témoignages sur la partialité contre les droits de l’Homme et les droits des peuples, Obama, ânonnant tel un élève devant son maître israélien : « Israël, le pays le plus puissant de la région est soutenu par les Etats Unis, le pays plus puissant de la planète. » (Le 22 mars 2013, lors de sa visite en Israël, NdT)

En plus de son insolence à défier les Arabes dans leurs terres occupées, il nous prend pour des imbéciles. Qui donc la résistance libanaise a-t-elle mis en défaite en 2006 ? Qui a été obligé de se retirer d’Irak ?



Basilique Saint Serge – Al-Rassafa, Syrie

La Chrétienté, fille de l’Orient

Les colonialistes occidentaux feignent d’oublier que ces pays sont le berceau de la chrétienté, et que la chrétienté est partie intégrante du tissu humain social arabe. Car l’épuration ethnique et religieuse est une étape dans le projet israélo-occidental pour diviser la Syrie en mini-états religieux et nationalistes.

D’une pierre deux coups : réaliser le maléfique projet israélo-occidental. Et lâcher des bandes extrémistes qui défigurent la religion musulmane, nous éloignant de l’Histoire Arabe ; de la recommandation d’Omar ibn al Khattab ; de la défense par Saladin l’Ayyoubide des chrétiens de Jérusalem ; du premier Etat arabe ( Omeyyade) qui a promu les traducteurs chrétiens, et leur a confié les finances ; d’Abd el Kader l’Algérien qui a accueilli chez lui les chrétiens (19) ; des habitants du quartier historique de Midane qui ont ouvert leur porte aux chrétiens, le jour où le wali ottoman de Damas, les a laissés se faire massacrer (20) ; de l’État moderne syrien qui ne distingue pas entre les cultes ou les confessions, dont le représentant aux Nations Unies fut Fares el Khouri.(21)

On remplace l’Histoire civilisée, par une Histoire pétrie de sang de mensonges et de crimes !

Et bien non ! Il est impossible d’arracher les racines des chrétiens du cœur de la Mémoire nationale et populaire.

Durant la première guerre mondiale, de 1914 à 1918, pendant que l’Occident était occupé à se partager les pays de Cham, le patriarcat orthodoxe à Damas lui, s’occupait de combattre la famine causée par le pillage des ottomans et le blocus maritime occidental. Il a ouvert ses portes pour nourrir les affamés, sans distinction de religion ou de confession, dont les migrants de Beyrouth. Le Patriarche Gregorius Haddad a hypothéqué les biens de l’Eglise et tous ses couvents, a vendu les précieux objets du culte, en or et en argent, qui racontent l’héritage spirituel de l’Église et ses racines en Cham. Ainsi il a vendu la croix diamantée qui ornait sa mitre, offerte en 1913 par le tsar Nicolas de Russie pour acheter du blé. Le patriarche qui lui a succédé, Alexandros Tahhan, a dû vendre tous les biens de l’Église orthodoxe d’orient pour rembourser les prêts aux taux d’intérêt vertigineux. L’Église Orthodoxe a perdu tous ses biens, mais a donné un magnifique exemple de fraternité entre chrétiens et musulmans.

Le Patriarche Gregorius Haddad a dirigé, entre 1926 et 1928 les chrétiens dans leur résistance contre le joug ottoman, après la mort en martyr du héros Youssef al Azmeh à Maysaloun (22), et l’entrée du général Gouraud à Damas. Il fut le seul patriarche à accompagner le roi Fayçal à la gare de Qadam pour faire ses adieux (23), le roi a pleuré lorsque le patriarche lui dit : « cette main qui vous a élu vous sera fidèle à jamais », le roi s’empara de la main du patriarche, pour l’embrasser, mais le patriarche la retira et l’embrassa sur le front.

Lorsque le patriarche mourut en 1928, cinquante mille musulmans damascènes participèrent à ses funérailles et le surnommèrent Mohammad Gregorius.

Quelle famille musulmane n’a-t-elle pas fredonné la sourate de Maryam (Marie) du Coran !

Est-ce que l’on peut oublier que les familles musulmanes palestiniennes, faisaient des offrandes votives de galons d’huile d’olive à l’église de l’Annonciation de Nazareth ?

Les livres d’histoire citent la présence de la Vierge Marie dans la rabweh de Damas, (la vallée du Barada à l’entrée de Damas NdT). Ceci lui confère sa sacralité et explique sa magie.

Abou al Faraj el Asfahani (24) raconte dans son livre « Adab al ghuraba » que le calife abbasside al Moutawakkel, en allant à Damas, s’est arrêté à Homs et a voulu visiter toutes ses églises et couvents : « Nous avons séjourné parmi les églises grandioses et les monuments anciens, reposants, tous ceux qui y séjournent ne souhaitent plus les quitter ». Il n’a cessé de visiter ces églises et ces maisons et de voir en elles ces merveilleuses images de moines et de femmes déambulant dans les cours des couvents….

Il fut séduit par le discours de la fille du prêtre, qui lui servit à boire de l’eau fraiche dans des récipients en argent.

A l’époque abbasside, les lieux de culte étaient donc respectés.

Les marbres de Rassafa (25) scintillent toujours au soleil, à Rassafa se trouve l’église de Saint-Serge, l’officier arabe tué par les Romains en défendant sa foi chrétienne. Les Ghassanides ont rajouté aux constructions de Rassafa une grande cathédrale, et des réservoirs d’eau, entre autres. Hicham bin Abd el Malek l’omeyyade y a rajouté des constructions qui sont restées fièrement dressées jusqu’à l’invasion des Mongols et les tremblements de terre aussi se sont acharnés sur Rassafa.

Les lieux de culte chrétien étaient protégés sous le règne des Omeyyades, et sont restés partie intégrante de l’architecture arabe.

Que s’est-il donc passé pour que les Chrétiens d’Orient soient menacés, dans ces contrées, berceau de la chrétienté, d’où elle a rayonné ? Pour que les évêques soient enlevés, et les églises dynamitées, alors qu’elles font partie du patrimoine architectural arabe ? Pour que le conflit se transforme de arabo-israélien en interconfessionnel, et que l’autre confession devienne l’ennemi en place et lieu d’Israël ?!

Anastasia Popova a cité dans ses remarques sur le rapport de l’ONU sur la Syrie (26 ) « les bandes armées ont assiégé pendant plus de six mois une ville du nom de Nubbol, au nord de la Syrie, les enfants y meurent de faim, ceux de ses habitants qui tentent de pénétrer dans leur verger pour cueillir les olives se font tirer dessus, nous avons parlé à une famille qui a perdu un fils, l’armée a essayé plusieurs fois de négocier, et a envoyé des vivres mais ils ont été volées. Elle a essayé de faire parvenir les vivres par hélicoptères mais les gangs ont tiré dessus. »

La ville de Nubbol citée par Popova est encore assiégée, les villages qui tentent de la ravitailler sont assiégés aussi ; nous nous demandons : où est le tintamarre politique de l’Occident sur les droits de l’Homme et la protection des civils ? Mais nous nous demandons aussi : pourquoi ces assiégeants ne vont-ils pas à la vraie terre de Jihad : la Palestine !

La civilisation des Syriens

Face à la bassesse, au mensonge, au crime et à la manipulation, ces deux années de guerre sauvage contre la Syrie ont révélé l’authenticité des Syriens, leur distinction culturelle, leur lucidité. Leur compréhension que l’essence de la religion réside en valeurs morales, miséricorde, solidarité pour le meilleur et pour le pire, et dans la défense de la Nation.

En quel autre endroit que la Syrie des chrétiens et des musulmans ont-ils prié ensemble sous les tirs des gangs, et des explosions des voitures piégées ? En quel autre pays que la Syrie des musulmanes voilées sont-elles accourues aux maisons des chrétiens touchés par de sauvages éclats de bombes ?

Avant la guerre, au temps des jours de paix, lorsque le quartier de Kassaa décorait ses balcons [à Noël. NdT], où la rue d’Alep était en fête, les gens se promenaient dans quartier Bab Touma jusqu’à la messe de minuit. La fête était nationale, s’y mêlaient les souvenirs de Bethléem, de Nazareth et de Jérusalem, y transparaissait la Palestine. Les musulmans participaient à la fête. Le Christ n’est-il pas le fils de ces pays ? Est-ce pour cela que les églises et les mosquées ont-elles été dynamitées ensemble ? Le minaret de la mosquée des Omeyyades à Alep a été détruit en même temps que les églises aleppines. Des religieux chrétiens et musulmans ont été assassinés, le deuil s’est répandu dans toutes les rues du pays.

La Belgique poursuit les extrémistes préparés à la guerre contre la Syrie. La suite nécessaire à cela est de condamner le terrorisme, contre un pays aussi exceptionnellement civilisé dans son tissu humain.

Paris et Bruxelles n’ont pas plus le droit à la sécurité que les pays des madrasas [écoles NdT], de la poésie, des observatoires astronomiques, les pays où a poussé le premier blé, où a été écrit le premier alphabet, où se sont mises en place les premières archives.

Et malgré cela les usines de Syrie ont été volées, ses silos de grains pillés, ainsi que sa farine avec laquelle on a inventé les galettes de pain, les kaak [spécialités de gâteaux secs NdT] au sésame, offerts avec le sahlep !

Ce pays dont les habitants se serrent les coudes dans la douleur commune sur ces milliers de tués, sur ces milliers d’habitations et ces centaines d’écoles détruites, sur ces routes coupées par les gangs. Et d’un commun accord, ils déclarent : pas de fête avant le retour de la sécurité. Mais cette grande solidarité dans la douleur n’émeut pas les consciences paresseuses occidentales.

Cette nuit doit prendre fin

Les rêves préparent la route de l’avenir. Que la vie serait étroite sans une marge d’espoir ! Les rêves sont le cadeau de la vie à l’Homme.

Des analystes notent : « pour arriver à un nouvel équilibre au Proche-Orient, la route est pavée de beaucoup de douleurs. »

Le projet occidental restera sanguinaire et féroce jusqu’à l’instant de son échec ultime. Mais la Syrie tient l’espoir du retour de la sérénité, elle tient sa force de son peuple inflexible, patient et humain, et de son armée. Cette armée patriotique ne s’est jamais trompée d’ennemi, elle-même tient sa force du grand peuple syrien.

La Syrie scintille dans sa douleur, fière d’être la seule dans la région à ne pas avoir connu les guerres de religions et de nationalisme européennes. La seule à être aussi colorée par la diversité.

La seule où les cheikhs et les évêques s’associent dans la prière pour les martyrs.

Nos cœurs sont alourdis par la souffrance sur les personnes déplacées, et sur ceux qui ont perdu leurs bien-aimés. Il est dans nos mœurs de baisser la voix en cas de décès dans le quartier, nous sommes toujours fidèles à ces traditions. La joie individuelle est indécente si elle n’est pas accompagnée de joie générale.

Mais la solidité des Syriens dans la guerre a marqué l’ennemi et a ranimé la beauté de la sourate de Marie du Coran.

Elle nous a rappelé le moine Bahira que le Prophète était venu rencontrer à la cathédrale de Bosra, qui représente l’architecture de Bilad al Cham et nous a rappelé la grandeur d’âme sans laquelle ne peut s’ériger une civilisation.

La tristesse est certainement semblable au ciment utilisé pour construire les édifices arabes : résistant, qui dure des siècles, malgré la simplicité de sa matière première. Ce ciment construit le tissu Syrien.

Espérons que des Arabes et des Occidentaux endormis se réveilleront, car l’atrocité des événements en Syrie a dévoilé la déchéance de la politique mondiale et régionale, et le rôle de l’argent Qatari dans la corruption de la culture et de la politique des Etats et de certains groupes. Et la nécessité de freiner et de ramener à leur juste proportion ceux qui osent s’en prendre à la civilisation.

Dr Nadia KHOST

Version originale en Arabe :

– المسيحية ابنة بلاد الشام الأصيلة

Dr Nadia Khost, écrivaine syrienne — auteur de nombreux ouvrages, d’essais, et de nouvelles portant sur l’histoire, l’architecture, la conservation et la protection du patrimoine de la Civilisation Arabe — vit à Damas.

Notes :

(*)https://arretsurinfo.ch/elias-zahlaoui-ce-soir-beyrouth-vient-detre-quasi-pulverisee-par-une-explosion-mysterieuse/

(*) Bilad el Cham, désigne la région qui couvre le territoire des États actuels de Syrie y compris Alexandrette, (la partie annexée par la Turquie), de Jordanie, du Liban, de la Palestine occupée et d’une partie de l’Irak. Durant la plus grande partie de l’histoire du Moyen-Orient, le Bilad el-Cham a été un ensemble homogène culturellement et économiquement.

(2) citation du Coran, sourate TAHA, verset 114

(3) Le « Takfirisme » est un mouvement sectaire fondé en 1971 par Moustafa Choukri. Il qualifie de mécréante la société musulmane et d’hérétiques tous les musulmans ne partageant pas leur point de vue. Leur assassinat est de ce fait licite.

Lire sur ce sujet :

http://allainjules.com/2013/06/05/falsification-le-wahabo-takfirisme-la-grande-arnaque-pour-abrutir-et-dominer/

(4) Omar ibn al Khattab : compagnon et ami proche de Mahomet, deuxième calife de 634 à 644.

Omar, introduit dans la ville de Jérusalem, « montra la plus grande tolérance envers ses habitants, leur laissa leur religion, leurs usages et leurs biens, et ne leur imposa qu’un faible tribut », et qu’ils [les Arabes] « firent preuve de la même tolérance envers toutes les villes de la Syrie ». (Gustave Le Bon dans La civilisation des Arabes(1884) In Livre III L’empire des Arabes Ch I Les Arabes en Syrie 2. – Établissements des Arabes en Syrie.)

http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/civilisation_des_arabes/civilisation_arabes.html

Eutychius [patriarche d’Alexandrie de 933 à 940] rapporte dans sa chronique* qu’Omar ibn al-Khattab visita l’église de la Résurrection et s’arrêta pour s’asseoir sous son porche ; mais, au moment de la prière, il s’éloigna de l’église et fit sa prière en dehors. Il craignait que les générations futures n’interprètent ce geste, le prenant comme prétexte pour transformer l’église en mosquée.

(5) bidaa : innovation en matière de religion, ces innovations sont considérées comme hérétique mais certaines sont pires que d’autres, selon les courants religieux. Par exemple une notion comme la démocratie, est considérée hérétique par les salafistes et takfiristes, et doit être combattue.

(6 ) Cheikh Mohammad al Achmar (mort en 1960) : a obtenu le prix de la paix à Moscou en 1955, syrien, héros de la révolte anti-coloniale de 1925, et combattant volontaire durant la révolte Arabe de 1936-1939 en Palestine.

(7 ) Laurent Louis, député indépendant belge :

http://www.youtube.com/watch?v=TW9kWe3MI-M

(8) Aymeric Chauprade 27 nov 2012 :

http://www.realpolitik.tv/2012/11/aymeric-chauprade-ou-vont-la-syrie-et-le-moyen-orient/

(9) Interview par Louis Dalmas de Jean-Loup Izambert. Crimes sans châtiments, éditions 20 cœurs,2013.

http://www.silviacattori.net/article4305.html

(10) Alain Chouet : » La Syrie dans la tourmente des printemps arabes « , conférence pour l’AR29 de l’IHEDN, Nice, 27/06/201 Propos recueillis par Jean Guisnel.

http://alain.chouet.free.fr/

(11) Alain Corvez :

http://www.afrique-asie.fr/component/content/article/75-a-la-une/5507-la-crise-syrienne-revelateur-tragique-de-la-naissance-du-nouvel-ordre-mondial.html

(12) Abdallah Azzam (1941-1989) chef dirigeant jihadiste islamiste en Afghanistan, mais il s’opposait aux querelles entre groupes afghans, pour lui l’ennemi est l’ennemi extérieur, soviétique. C’est pourquoi il fut liquidé par ses amis islamistes. Aujourd’hui des groupes armés portent son nom.

(13) Donmeh : du parti Union et Progrès, juifs sionistes ayant feint l’islam pour y réaliser leur projet sioniste. Lire sur ce sujet : Europe & Orient N.15, juillet-décembre 2012, l’article de Léon Camus : « La Cryptarchie Donmeh et la Turquie moderne »

http://www.geopolintel.fr/article526.html

Roger Akl :

http://www.lebaneseinfo.com/ar/article/live/id/249726/-Chretiens-d%27Orient,-les-baisers-de-Judas-de-l%27Occident.-

(14) Les martyrs du 6 mai 1916 : (note de l’auteur)

Ce sont les premières victimes du sionisme !

Récapitulatif historique : En 1908, à Salonique, fut fomenté le renversement du Sultan Abd el Hamid, par la société Union et Progrès, fondée par Carasso et des francs-maçons, au nom de la liberté et de la Constitution. Le sultan avait refusé de céder la Palestine comme foyer national des juifs, en échange des dettes de l’empire ottoman envers les banques européennes. Lorsque Hertzl a demandé à le voir, c’est le syrien Izzat el Abed qui l’a reçu et a refusé son offre (c’est pourquoi il a fait partie ce ceux dont les biens ont été confisqués après la destitution du sultan) Abd el Hamid a dit : « la Palestine est un Waqf, il n’appartient même pas au sultan de la vendre. »

Trois unionistes ont informé Le sultan de sa destitution, dont Carasso.

Dès les premiers jours du coup d’État, des slogans anti arabes ont commencé à fuser, alors que les Arabes faisaient partie de l’empire ottoman, et habitaient à Istanbul, des sociétés littéraires ont vu le jour, mais aussi des sociétés secrètes, dont le comité Union et Progrès qui était contre toutes les ethnies. Les rapports des séances parlementaires témoignent du bras de fer qui s’engage entre les unionistes Donmeh sionistes dont trois ministres (de l’intérieur, des affaires étrangères, et des finances) d’un côté, et les nationalistes turcs, arabes et arméniens de l’autre, dont certains sont parlementaires dans le parlement ottoman.

Chukri al Asali fut le premier à dénoncer dans ses articles l’infiltration sioniste, déjà en 1911 :il a démasqué la complicité des unionistes dans l’afflux sioniste vers la Palestine, dénoncé que les sionistes forment un état dans l’état, ayant leurs propres écoles , leur propre drapeau, leur propre timbre postal, une armée secrète et des fabriques d’armes secrètes. Il a exposé les timbres portant l’inscription « terre d’Israël ». les comptes-rendus des séances parlementaires publiés par le journal al Qabas en 1913 montrent la pertinence des arguments de al Asali, des arméniens, des turcs patriotiques, et la faiblesse des réponses des unionistes. C’est au cours de ces séances que les parlementaires arabes ont accusé les unionistes de vendre les institutions de l’étataux banques juives occidentales. Tous ceux qui ont dénoncé le sionisme ; arabes, turcs et arméniens, ont été exécutés.

Les Donmeh voulaient entrainer l’empire ottoman en guerre (1ere guerre mondiale) afin de pouvoir démanteler l’empire, et en détacher la Palestine. Ils ont vendu les fonds souverains aux banques occidentales, alors que ces intellectuels defendaient une unite arabo-turc, pour proteger cet empire levantin contre l’occident sous une forme d’état fédéral donnant les droits à toutes les communautés. Ces martyrs sont issus de la bourgeoisie patriotique. Issus de la bourgeoisie syrienne

(palestiniens, syriens, chrétiens arméniens et druzes). Intellectuels issus des universités de Paris, Istanbul et Berlin. En 1913 à Paris, s’est tenu un congrès, où les sociétés arabes espéraient arriver à un accord avec l’état ottoman, pour obtenir la liberté et l’égalité en droits de toutes les communautés, ainsi que la défense de la sécurité nationale. A ce moment là, il n’était pas encore question de l’indépendance de l’empire ottoman. Mais les unionistes n’ont pas respecté l’accord et en 1914, décident de s’engager aux côté de l’Allemagne dans la 1ere guerre mondiale malgré le refus général. Car ils complotaient avec l’Occident. Dans ce contexte de guerre, Jamal Pacha qui en faisait partie est devenu le responsable de l’armée dans bilad el cham, et s’est mis à persécuter ces intellectuels, (les vagues d’exécution). Jamal Pacha a trouvé La liste de leurs noms lorsqu’il est entré dans l’ambassade de France qui avait détruit tous les autres documents, ce qui confirme que l’Occident qui préparait les accords de Sykes Picot et la déclaration de lord Balfour avait décidé de se débarrasser de l’élite de l’intelligentsia. En laissant intacte cette liste, il facilitait l’accusation de ces personnes de complot avec l’ennemi. Ces exécutions par pendaison sur les places publiques eurent lieu :

– 1ere vague : à Beyrouth le 21 aout 1915 … 21 martyrs ( syriens et libanais)

– 2eme vague : le 6 mai 1916 simultanément à Damas, place marjeh, 14 martyrs ( chukri al asali, emir omar l’algerien etc, dont 2 grands officiers + palestiniens+ syriens). à Beyrouth, 7 martyrs place el borj ,dont des chrétiens et des druzes. des arméniens aussi ont été aussi exécutés en Turquie

bibliographie, voir : adham al jundi

« amour au bilad el Cham » de Nadia Khost, roman historique.

Après le 6 mai 1916, la demande de l’indépendance s’est affirmée chez les arabes ; ces martyrs sont issus de la bourgeoisie patriotique. Issus de la bourgeoisie syrienne, Palestiniens, Syriens, chrétiens arméniens et druzes.

(15) Atallah Hanna Atallah Hanna, (né en 1965) Archevêque de l’Église grecque orthodoxe de Jérusalem, de Sebaste, en Palestine, que les Israéliens ont essayé en vain d’évincer, défend les lieux religieux chrétiens et musulmans, résiste à l’occupation, , participe aux réunions de solidarité, s’oppose à l’ingérence du golfe et de l’Occident en Syrie.

Hanna ATALLAH, archevêque orthodoxe d’Al-Qods, à Lyon le 26 mai 2013 :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pHVrYFbT194

(16) http://www.mondialisation.ca/syrie-le-prince-les-hommes-bons-et-les-petites-souris/28367

(17) Sur la visite de Mgr Raï à l’Elysée le 5 septembre 2011 :

http://rplfrance.org/index.php?content=eclairages/110909julienabiramia2-aa.htm

(18) intervention humanitaire en Syrie il y a 150 ans par Pascal Herren :

http://www.silviacattori.net/article4512.html

(19) Émeutes de 1860 : note de l’auteur :

Parmi les événements qui ont préparé l’intervention étrangère soi-disant pour la protection des chrétiens, des massacres qui ont eu lieu en juillet 1860, simultanément en Syrie et au Liban :

Dans le livre d’Elias Boulad, descendant de la famille Boulad, réputée dans la production des soieries de Damas « livre des arts et métiers damascènes » page 173 : « la famille Boulad a utilisé des procédés perfectionnés pour la confection du Jacquard »

L’effondrement de la sériculture en France, à cause de la maladie du ver a soie en 1860, ils se sont tournés vers la production de soie syrienne et libanaise, qui concurrençait la production lyonnaise. Les massacres des chrétiens qui travaillaient la soie ont été motivés par la mainmise sur la production de la soie, leurs hbitations et leurs ateliers furent également détruits.

Le wali ottoman de Damas Ahmed Pacha fut complice de ces massacres en n’envoyant pas ses soldats pas pour protéger les chrétiens.

Le but donc était : 1) d’anéantir les producteurs et les plus habiles artisans de la soie.

2) de déporter ce qui restait des chrétiens vers la France et Beyrouth, chaque caravane comportait 3000 personnes. (pages267- à 276)

Ainsi la France mit fin à la concurrence économique et s’appropria la production de soie brute syrienne et libanaise, et la chambre de commerce de Lyon était libre de fixer les prix mondiaux de la soie. Et ainsi fut détruite la renaissance industrielle damascène menée par les chrétiens.

Les chrétiens de Midane qui travaillent les céréales n’ont pas été concernés par ces massacres. alors que les chrétiens de Quemariye qui travaillaient la soie ont été visés.

Plus tard, la chambre de commerce de Lyon a accueilli Gouraud qui allait en Syrie et au Liban pour les mettre sous protectorat, elle lui a mis comme condition d’interdire de couper les muriers, car les paysans les coupaient pour planter des arbres fruitiers.les producteurs et artisans damascènes ont résisté à l’occupation française car ils tissaient à l’orientale et exportaient vers l’Egypte, le Soudan, l’Irak et autres, et la France a mis la main sur la matière brute. En 1915, la Chambre Lyonnaise de Commerce a envoyé une lettre au Ministère français des Affaires étrangères, encourageant l’État français à dominer la Syrie (Syrie – Liban – Palestine…). Car la Syrie est un pays producteur de la soie et doit rester dépendante du marché de Lyon, qui importait chaque année (500 Tonnes) de soie syrienne.

Lire sur le même sujet :

Syrie, mon amour. 1860, au cœur d’une guerre oubliée », roman historique de Christine Malgorn, paru chez l’Harmattan

http://www.francesyrie.org/fr/parution-de-syrie-mon-amour-au-coeur-d-une-guerre-oubliee,article-151.html

La société du Mont Liban à l’époque de la Révolution industrielle. chapitre XIV, » La soie devant les techniques et les besoins de l’Europe ». pages 210 à 242

lettre d’Abdel Kader :

http://www.memoireetactualite.org/presse/01JOURNALAIN/PDF/1860/01JOURNALAIN-18600806-P-0002.pdf

(21) Fares el KHouri(1873-1962) :

Représentant de la Syrie à l’ONU, ( chrétien), et membre fondateur, a participé à la rédaction de la Charte. Une des histoires singulières de l’histoire des Nations Unies est quand Fares el-Khouri s’est assis sur le siège de la France au lieu de celui de la Syrie. Après quelques minutes, le représentant français à l’ONU s’est approché de Fares et lui a demandé de quitter ce fauteuil, Fares a ignoré le Français et regardait seulement sa montre. Deux ou trois minutes plus tard, le Français fort irrité l’a prié de le quitter immédiatement, mais Fares a continué d’ignorer le Français et de regarder fixement sa montre. Au bout de 25 minutes de séance à siéger à l’endroit de la représentation française, Fares s’est levé et a dit au représentant français : « Vous ne pouviez supporter de me voir siéger à votre place pendant quelques 25 minutes, votre pays a occupé le mien pendant plus de 25 ans, n’est-il pas encore venu le temps du départ de vos troupes ? ». Le processus de l’indépendance de la Syrie démarra dans cette même session des Nations Unies.

(22) Youssef el Azmeh( Damas 1883-1920). Héros national, symbole de courage , de dignité et de sacrifice. La société des Nations après avoir accordé le mandat de la France sur la Syrie comme prévu dans l’accord secret de Sykes-Picot entre la Grande-Bretagne et la France, le général français Gouraud lance un ultimatum au gouvernement syrien en 1920. Le gouvernement de Damas se soumet à contre-coeur à l’ultimatum français et congédie ses troupes. Le général Youssef el Azmeh, ministre de la défense, refuse l’ultimatum . Il regroupe une armée de partisans formée de 4000 hommes, munis d’armes de fortune, ils se dirigent pour Maysalun, à 25 Km de Damas où il mène une bataille très inégale contre l’armée française du Général Gouraud le 24 Juillet 1920. Al-Azmah est tué dans le combat, et les forces françaises entrent à Damas le 25 Juillet 1920. Bien qu’il n’ait eu aucune illusion au sujet des résultats de la bataille, Al-Azmeh a voulu indiquer clairement que la Syrie ne se rendrait pas sans combat, afin de refuser à l’occupant français toute légitimité.

(23) Le roi Fayçal, (1883-1933), fils du Chérif Hussein Ali Hachémi.

Le 16 juin 1916 commença la grande révolte Arabe, sous la direction du Chérif Hussein, émir de la Mecque, avec pour but l’indépendance de l’empire Ottoman ; regroupant le Hijaz, l’Irak, la Syrie.

Son fils Fayçal, conduisit l’armée au nord. Il entre à damas le 09 octobre 1918 contraignant l’armée turque à se retirer. Entre le 7 et 9 mars1920, Réuni à Damas, le Congrès syrien vote à l’unanimité l’indépendance de la Syrie et son unité intégrale avec la Palestine et la Transjordanie – rendant ainsi obsolète toute idée de mandat ou de division territoriale des provinces arabes de l’Empire. Il accorde en même temps à l’émir Fayçal le titre et les pouvoirs de « roi constitutionnel » du pays.

La formation du Royaume arabe de Syrie est annoncée au peuple et Fayçal est proclamé à l’unanimité du Congrès roi de Syrie sous le nom de « Fayçal Ier ».Il fut contraint à l’exil, après l’occupation de Damas par l’armée française, le 25 juillet 1920, il prit le train pour l’exil le 27 juillet 1920,vers Deraa, puis Haïfa, puis vers l’Europe. Avec son départ se termina le royaume qui avait duré moins de six mois, et le pays fut sous mandat français pendant 25 ans.Le palais du roi Fayçal à Damas fut occupé par la gouverneur français, et depuis est devenu l’ambassade de France.

En parallèle, à placer dans le contexte Historique :

les accords secrets de Sykes -Picot 1916 : les franco britanniques se partagent les restes de l’empire ottoman.

Le chérif Hussein se révolta contre cet accord, il fut exilé à Chypre.

La déclaration de lord Balfour novembre 1917, qui indiquait que le royaume uni favoriserait la création d’un foyer national pour les juifs du monde entier en Palestine, alors qu’il promettait l’indépendance aux palestiniens.

(24) Abou al Faraj al Isfahani : grand poète de Bagdad, (Ispahan 897 – Baghdad 967), où il a étudié, vécu et enseigné.

Adab al-g̍urabā’, ouvrage consacré à la poésie de l’absence. Il y a consigné ce qu’il a lu sur les murs du phare d’Alexandrie.

Le plus célèbre ouvrage étant : Le Livre des chansons (Kitāb al-Aghānī ; sur lequel il a travaillé pendant 50 ans, il y a documenté la poésie arabe inséparable du chant, a documenté les personnages et les événements.

Ses œuvres sont consultables en arabe sur la bibliothèque en ligne alwaraq.net

(25) Ville ancienne de Rasafa voisine de l’actuelle al Raqqa, construite en marbre, étincelle de mille feux au soleil.

(26) Note Popova :

http://www.silviacattori.net/article4282.html : Page 7 du PDF (*) (en anglais) Critique du rapport de la Commission d’enquête de l’ONU sur les violences en Syrie élaborée par la journaliste Anastasia Popova.

(*) en bas de l’article

« We’ve seen the opposite. There is a city called Nubul on the north of Syria, it isblocked by the FSA for more than half a year. Children are dying from hunger each month, those who try to enter the fields to collect olives are being shot by the FSA snipers, we talked to a family whose son was killed, the army tried several times to reach an agreement and send trucks with food but they were looted, so they try to bring some food in helicopters but they are being shot at by the FSA

. Imagine that, nothing is mentioned in the report.

Lire également sur le même sujet l’article de Bahar Kimyoungur sur Nobbol

http://www.silviacattori.net/article4393.html

http://www.silviacattori.net/article4512.html