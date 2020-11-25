الى السيدة الفاضلة والصديقة الكريمة نادية القبودي……..أحمد المناعي

السيدة الفاضلة والصديقة الكريمة نادية القبودي

25-11-2020

تشكرني لأني ذكرتك وذكرت مكتبتك الجميلة والمضيافة في النص الذي كتبته في حق الصديق ورنر روف. وكيف لا أذكرك ولا أثني عليك وقد فتحت لنا فضاءك البهيج ثلاث مرات الأولى لستضافة الصديق ورنر روف والمرتين الأخيرتين للصديق يرونو قيق في تونس وسوسة.؟

أنت لم تكتف بفتح فضائك مجانا ودون مقابل بل جعلت من المناسبات الثلاثة عرسا تمتع فيه الحضور بتذوق ألذ الأطعمة وأشهى الحلويات والمشروبات تتويجا لمداخلات المحاضرين الشيقة ومناقشات الضيوف الراقية. هل من حاجة لتذكريك بأن التظاهرات التى نظمناها خارج فضاءك كلفتنا الكثيرولم ترتق أبدا الى مستوى ما خصنا به كريم فضلك.

الصديقة الكريمة

نحن في زمن بائس ومع قوم لا يعترف كثيرمنهم بالجميل ولا يشكرون عليه للأسف الشديد. وأعطيك مثلا على ذلك. في ستة 1993 اعتقل طالب-باحث تونسي عند رجوعه الى تونس بتهمة الأنتماء للنهضة وعلى اثر ذلك تحركت جهات حقوقية كثيرة في الخارج للتنديد بايقافه والمطالبة بتسريحه شاركت فيها شخصيا بامكانياتى المتواضعة وشارك فيها أساتذته الفرنسيون بقسط كبير وأعططها منظمة العفو الدولية A.Iبعدا عالميا. وقد تم اطلاق سراح السجين وعاد الى فرنسا. كنت أتابع قضيته عن كثب ولعلمي بدور A.I. في كل ذلك هتفت الى مسؤولة المغرب العربي فيها السيدة Donatella Roverra لأشكرها وسألتها ان كان الشخص المسرح قد اتصل بها ليشكرها فقالت لي »سيد مناعي هؤلاء لا يعرفون الشكر ». الشخص الذي ذكرته هو أحد كبار وزراء النهضة منذ 2011 وعندما يخرج من الحكومة من الباب يعود اليها من الشباك كمستشارلرئيسها. ولا شك أنه يحقظ الاية الكريمة « ولان شكرتم لأزيدنكم » .

اني تربيت على وضع العرفان على رأس القيم الأخلاقية لهذا عندما أذكر الشهيد فرحات حشاد فانما أذكره أولا لأنه هو الذي أدخلني المدرسة في سنة 1948 وأذكر يوسف ابن عمي لأنه هو الأول الذي استقبلني في المدرسة وأعطاني أصابع الطباشير الملونة. ولكم أذكرجارنا المرحوم محمد عياد الذي كان يملك بستانا بجوارنا وكان يدعوني لجني الكرموس فاذا ما شبعت منه قلت له عم محمد اعطني أيضا لأخواتي فيلبي طلبي ويشكرتي أن فكرت في اخوتي. كان عمري وقتها ستة سنوات.

للأسف الشديد الجحود ونكران الجمبل غلبا على العلاقات بين الناس في هذا العهد الزفت ومع ذلك فهناك من يذكرنا بأن الخير باق. منذ ثلاثة أشهر كلمني شخص وسلم علي وأعطاني اسمه وسألني ان كنت قد عرفته؟. فأجبته بالنفي. فذكر لي الخدمة التي قدمتها له سنة 1971 في نطاق وظيفتي وراح يشكرني ويثني علي.

لكم أسعدني التعرف عليك والتعاون معك طيلة السنوات الأخيرة وأعتقد أنه لم يكن بامكاننا انجاز القليل مما أنجزناه من منشورات لولا مساعدتك وتفهمك لظروفنا الخاصة وصبرك علينا. فشكرا سيدتي الكريمة على كل ذلك وأيضا على دعمك الكبير والدائم للثقافة والفكر والمعرفة وهي أساس كل نهوض بتونس الجريحة.

واذا أردت معرفة مستوى اللؤم لدى بعض الرهوط من شعبنا فتفضلي بقراءة هذا النص في الرابط التالي.

أحمد المناعي

25-11-2020

https://tunisitri.wordpress.com/2009/11/01/570/