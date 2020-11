LIVRE: les secrets et mystères de Daech, par Nidhal Hamade

Les secrets et mystères de Daech, Par Nidhal Hamade

Introduction

Janvier 2016

Cet ouvrage; « Les secrets de Daech » fait suite à mes trois premiers , «l’industrie des faux témoins», « l’autre visage des révolutions arabes » et enfin « les secrets de la guerre d’Alqassir ». Curieusement, le premier livre de cette série, c’est-à-dire « l’industrie des faux témoins » avait anticipé les événements relatés et analysés dans le présent livre, en particulier autour de la question de la lutte pour la domination de la région et le retour du Salafisme guerrier du Golfe qui est derrière la fondation de Daash.

L’émergence de l’Etat islamique en Irak et au Levant n’est pas le fait du hasard et encore moins le produit d’une génération spontanée ou le fruit d’un travail de courte durée. C’est le résultat de l’accumulation des tous les événements qui ont bouleversé la région et des guerres qui ont ravagé le monde arabe et islamique, depuis la première Guerre mondiale et la naissance des Etats et des royaumes nationaux jusqu’à ce jour.

L’invasion soviétique de l’Afghanistan a été un tournant décisif dans l’histoire immédiate de la région. Elle a constitué l’élément le plus important et la cause directe de la naissance du Djihadisme salafiste dans son édition Américano-Saoudite et dont al-Qaida et Oussama ben Laden, ont en constitué le titre de toutes les étapes jusqu’à l’invasion américaine de ce pays et puis l’invasion américaine de l’Irak.

Derrière l’apparition de Daesh, son idéologie et son organisation, il y a la main de très nombreux services secrets mais aussi, comme nous l’avons signalé, l’accumulation des conséquences de tous les événements, des guerres et des invasions qu’ont connus les mondes arabe et musulman.

Vivant en Europe et notamment à Paris, depuis un quart de siècle, et ainsi proche des centres de décision et des lieux où l’on » fabrique » les événements et où l’on décide des batailles et des guerres qui ont ensanglanté le Moyen-Orient au cours des deux dernières décennies, j’ai été témoin du rôle de la France en tant que parrain de ces équipées guerrières alors que celui des Etats unis tenait surtout à la force armée.

Militant pour la liberté d’action des organisations humanitaires du Golfe que Georges Bush Fils a poursuivi, condamné à la dissolution et gelé les avoirs, ainsi que dans le comité international pour la fermeture du camp de Guantanamo et puis dans le comité de défense du réseau de Grenade, en passant par « l’industrie des faux témoins »dans l’affaire de l’assassinat du président Rafik Hariri, j’ai été ainsi en contact avec certains fondateurs de Daech, des « faux témoins » et de l’organisation Alqaida dans sa nouvelle formule des frères musulmans dirigée par la Turquie et le Qatar. Cela m’a permis de connaître de près les conseillers, les financiers et les Etats qui leur ont assuré la couverture politique, diplomatique, médiatique et financière.

C’est parce que tous ces événements déterminent l’avenir de notre nation et que nos citoyens ont le droit de connaître, dans les détails et avec le maximum de précision, tout ce qui se trame contre leur avenir et celui de leurs enfants, et contre leur identité, que je publie ce livre, fruit d’une longue expérience et d’un travail acharné, d’un suivi minutieux et de tous les instants de tous les événements qui ont bouleversé la vie de notre région au cours des quinze dernières années et qui ont constitué un préliminaire au séisme qui a bouleversé le monde arabe et qui a commencé en réalité avec l’occupation de l’Irak en 2003 et s’est précisé avec le retrait des forces américaines de ce pays.

L’avènement de Daech n’est pas un événement nouveau dans les conflits et le jeu entre les nations. Ce qui est nouveau par contre c’est que ce phénomène a traversé profondément nos sociétés, qu’il a réussi à surfer sur la vague de protestations populaires et conduit à l’adoption d’une violence inouïe portée par les justifications canoniques les plus rétrogrades et par un passé sanguinaire abjecte enfoui dans les méandres de notre histoire, le tout dans l’intérêt des agresseurs de l’Irak que la Syrie a combattu en son temps et contre les intérêts de nos peuples arabes et musulmans.

Le travail d’investigation que nous avons entrepris dans ce livre a exigé de nous un contact permanent avec de nombreuses personnes et des couches sociales aux orientations et appartenances politiques variées. Ceci nous a permis d’avoir des informations crédibles puisées aux meilleures sources parallèlement à d’autres moins précises provenant des médias et autres sources d’information dont certaines très orientées.

Nos informateurs dans ce travail se répartissent en six catégories. Il y a, bien sûr, des hommes politiques, des parlementaires et des diplomates tous au fait des dessous de la politique arabe et occidentale et dont j’ai cultivé l’amitié vieille ou récente, en plus de nombreux confrères journalistes avec lesquels je suis en rapport de collaboration depuis longtemps parfois.

En deuxième position, viennent des militaires et des agents des services de renseignements. Ce sont les informateurs les plus utiles en pareille occasion et dans le cas d’espèce. Ils sont en effet les mieux informés, disposant de données précises et sérieuses et procédant d’une méthodologie à toute épreuve dans l’analyse des événements, des faits et de la politique en général.

En troisième position viennent les centres de recherches politiques et stratégiques, les universitaires et particulièrement les professeurs et les chercheurs en science politique, en plus des activistes des droits humains et de la société civile en général.

En quatrième position viennent les hommes d’affaires et les communicateurs qui disposent souvent d’une présence importante auprès des décideurs politiques, étant bien entendu que l’argent est le nerf de la guerre et que c’est pour son acquisition que des guerres sont faites et que le sang est versé.

En cinquième position, arrive le milieu salafiste qui est en France à la pointe de la guerre contre la Syrie.

Puis les partis politiques européens et les activistes de la société européenne.

Puis enfin les partis politiques kurdes en Syrie, en Turquie et en Irak ainsi que de nombreux activistes kurdes.

A tous ceux que j’ai cités et d’autres qui ne l’ont pas été, et qui ont fait que ce livre voit le jour, mes remerciements anticipés et ma profonde amitié.

Traduit de l arabe par Ahmed manai