تنبيه

أود أن أشير الى أني كتبت أكثر من مئة ورقة تحت هذا العنوان « فلان ….كما عرفته » لم أنشرمنها الا القليل. وتخص هذه الورقات أشخاصا تونسيين وأجانب من مفكرين وأدباء وشعراء وسياسيين في الحكم أو في المعارضة ومنهم ثلاثة رؤساء قدامى ومقاومون للإستعمار ومناضلون حقوقيون وصحافيون وغيرهم تعرفت عليهم في مرحلة من مراحل حياتي وتعاونت معهم لفترات طويلة أو قصيرة.

وما كتبته عنهم ليس فيه ما يتصل بحياتهم الخاصة أوبمهنهم أو اختصاصاتهم وأدائهم فيها ولا أشك أن الكثيرين منهم كانوا متميزين في ميادينهم وانما كتبت عنهم في علاقاتي بهم وعلاقتهم بالقضايا التي جمعتنا ولا شيئ غير ذلك.

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فرنر روف كما عرفته …….بقلم أحمد المناعي

فرنر روف جامعي ألماني متخصص في التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، زاول دراسته الجامعية في ألمانيا حيث تخصص في التاريخ واهتم بتاريخ التحرر في شمال افريقيا وبالخصوص في تونس الأمر الذي أوصله الى انجازأطروحة دكتوراة بعنوان » البورقيبية والسياسة الخارجية لتونس المستقلة » في سنة 1967. وقد درّس بعد ذلك في كثير من الجامعات الألمانية والأمريكية والفرنسية وانتخب عضوا في البرلمان الأوروبي في فترة ما.

وقد تعرفت عليه في شهر فيفري 2002 عن طريق المناضلة الحقوقية الألمانية -الجزائرية الأصل « سليمة ملاح » التي تعرفت عليها هي الأخرى في اللقاءات التي سبقت المؤتمر التأسيسي للمنظمة الدولية » العدالة الدولية » في سنة 2002 في مدينة أمستردام بهولندا وهي المنظمة التى لم تعمر طويلا.. ومنذ ذلك التاريخ تنشط سليمة ملاح في منظمة « ألجِيريا- واتش » Algeria Watch .

وأخبرتني سليمة ملاح أن البرلمان الأوروبي قد عين فرنر روف على رأس لجنة مكلفة بتقديم المساعدات المالية والدعم السياسي والمعنوي لمنظمات المجتمع المدني التونسية والجزائرية وأنها قد تولت هي مساعدته على تحديد المنظمات الناشطة في الجزائر والتي يمكن للبرلمان الأوروبي مساعدتها وطلبت مني ان كنت مستعدا للقيام بنفس العمل بالنسبة لتونس؟

وافقت على ذلك، وبناء على هذا اتصل بي فرنر روف وشرح لي مهمته وما يرغب أن أساعده فيه وتحديدا ضبط قائمة في منظمات المجتمع المدني التونسي المستقلة والناشطة والمؤهلة لتلقي تلك المساعدة.

وقد زارني في باريس صحبة زوجته وتحادثنا طويلا في الموضوع وبعد أسبوعين أوفيت بوعدي وأرسلت إليه بقائمة في كل المنظمات التونسية (مع نبذة تاريخية عن كل واحدة) التي تستجيب للمواصفات المطلوبة التي كانت تنشط في تونس وتلاقي صعوبات مالية جمّة. وقد أضفنا إليها المنظمات التي أسسها تونسيون في الخارج وكذلك المنظمات الفرنسية الصغيرة التي تساعد في الملف التونسي.

ولم أستثن واحدة منها مهما كان اللون السياسي لتوجهاتها بما فيها جمعية « التضامن التونسية » التابعة لحركة النهضة والتى تأسست في سبتمبر 1996 وكان أكبر نشاطها داخليا بل شبه سرّي وكان يرأسها آنذاك عامر العريض.

وقد شكر لي جهدي ونبهني الى أني ذكرت الجميع سوى « المعهد التونسي للعلاقات الدولية« ، بالرغم من العمل الكبير الذي كان يبذله منذ تأسيسه في سنة 1998. وقد أجبته بأننا حرّمنا على أنفسنا تلقي المساعدات من أي طرف أجنبي. وقد ألح عليّ أن أقدم برنامج عمل وأن أطلب ما أريد « فالمال موجود بوفرة » كما ذكره لي، فأجبته بأن الحرية ليس لها ثمن ورفضت بكل لطف. وهو ما زاد في احترامه لنا ولشخصي.

منذ تعارفنا أصبح فرنر روف على رأس الموقعين بدون أدنى تحفظ على عرائضنا التي سيرناها لفائدة المساجين التونسيين من أمثال حمادي الجبالي ومحمد عبو وعبداللطيف المكي الذي دخل في اضراب جوع للمطالبة بمواصلة تعليمه الجامعي… وكذلك العرائض الخاصة بقضايا فلسطين والعراق ولبنان وأظهر تضامنا كاملا معنا في كل القضايا المعادية للاستعمار والمساندة لحرية الشعوب وسيادة الدول على أراضيها وخيراتها الطبيعية.

وقد خصّ الصديق فرنر روف موقع المعهد بمقال بليغ عن الإصلاح الدستوري الذي وقع في سنة 2002 في تونس وترجمه لنا من الألمانية الى الفرنسية الصديق « فاوسطو جيودتشى ». وقد ذكر لي أنّه سبق له أن نشر مقالات نقدية تجاه النظام التونسي في الصحافة الألماتية.

بعثة المراقبين العرب الى سوريا

في اليوم الأخير -8-2-2012 لبعثة المراقبين العرب الى سوريا أعطيت حديثا لموقع » تونس تربيون » تناول نشاط البعثة والتقرير الذي خرجت به وكان هناك سؤال عن قطع تونس لعلاقاتها بسوريا؟ وقد أجبت عنه بأنه قرار سخيف صدر عن هواة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وكان عليهم أن يراجعوا كتاب فرنر روف…

https://tunisitri.wordpress.com/2012/02/06/tunis-tribune-interview-exclusive-de-m-ahmed-manai/

وقد أعطيت عنوانا خاطئأ لأطروحته، وما إن قرأ فرنر روف مقالي حتى راسلني مؤيدا تحليلي ومساندا موقفي ومصوّبا خطئي…ومنذ ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في علاقاتنا.

https://tunisitri.wordpress.com/2020/07/30/werner-ruf-le-grand-complot/

منذ ذلك الوقت عرضت عليه ترجمة كتابه الى العربية، الشّيء الذي وافق عليه دون تردد وقد أهدى لنا حقوق النشر وساهم بمبلغ 500 أورو في نفقات الترجمة والطباعة، مع العلم أن د. الصحبي الثابت أستاذ اللغة والآداب الألمانية بكلية منّوبة الذي ترجم الكتاب إلى العربية ووفّق في ذلك بقدرة فائقة هو من أصدقاء فرنر روف. وقد كان هو الآخر كريما وسخيا حيث أنه تنازل لنا عن مبلغ ألف دينار من تكاليف الترجمة.

وما أن بد أ الحديث عن الكتاب في تونس حتى نشطت الدعاية المعادية واتهمتني صحيفة « المساء » بتزوير التاريخ وكان ردي أني لست مؤرخا ولكني جئت بمؤرخ ألماني يعرف تاريخ تونس أكثر من الكثير من نخبها.

وبعد 2011 زارنا » فرنر روف » ثلاث مرات في تونس وحاضرعلى منبر المعهد في موضوع كتابه وأيضا في العلاقات بين تونس والإتّحاد الأوروبي وكانت كلها مناسبات أعطى فيها أحاديث للإذاعات والصحافة التونسية.

» فرنر روف » قامة علمية كبيرة سعدتُ بمعرفتها والتواصل معها لحوالي عقدين من الزمن وقد سبقت صداقته لتونس ولشعبها صداقتنا بحوالي أربعة عقود وكم تمنّيت أن نترجم إلى العربية بعض الكتب الأخرى من مؤلفاته الكثيرة والقيمة وقد اقترحت عليه يوما تأسيس جمعية لأصدقائه ولكن تواضعه الجم منعه من القبول بذلك و أسف أن ظروفه الصحيه تمنعه من زيارتنا ولكنه سيبقى ناشطا ضمن أعمال و برامج مؤسّسة

تحية إكبار واحترام إليك أيها الصديق فيرنر، وأرجو لك موفور الصحة.

أحمد المناعي

لمقابلات الصحفية 1. مقابلة للمؤلف مع الصحفية ايناس الوسلاتي، نائبة رئيس التحرير لبزنس نيوز Businessnews. 2. مقابلة للمؤلف مع الصحفي محمد بوغلاب، صحيفة التونسية 3. مقابلة للمؤلف مع الصحفية هادية بركات، صحيفة لابراس LA PRESSE 4. مقابلة للمؤلف مع صحيفة ريياليتي REALITES وستنشر فحاوي هذه المقابلات لاحقا.

________ Monographies Werner Ruf – Habib Bourguiba et l’idée de l’unification maghrébine, Fribourg, 1964. Der Burgibismus und die Außenpolitik des unabhängigen Tunesien, Gütersloh 1969. – Le Bourguibisme et la politique étrangère de la Tunisie indépendante, Gütersloh 1969. Bilder in der Internationalen Politik, Saarbrücken 1974. – Le rôle des images dans la politique internationale, Sarrebruck 1974. Die neue Welt-Un-Ordnung. Vom Umgang des Sicherheitsrats mit der Souveränität der « Dritten Welt », Münster 1994. – Nouvel Ordre ou Désordre dans le système des Nations Unies. Comment le Conseil de Sécurité traite la souveraineté des Etats du « Tiers Monde », Münster 1994. Die algerische Tragödie. Vom Zerbrechen des Staates einer zerrissenen Hesellschaft, Münster 1997. – La Tragédie Algérienne. De la cassure de l’Etat d’une société déchirée. Münster 1997. Der Islam – Schrecken des Abendlandes. Wie sich der Westen sein Feindbild konstruiert, Köln 2012. – L’Islam – Horreur de l’Occident. Comment l’Ouest se construit son image de l’ennemi, Cologne 2012

https://tunisitri.wordpress.com/2014/04/07/mohamed-boughalleb-entretien-avec-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9

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https://tunisitri.wordpress.com/2014/03/20/ines-weslati-entretien-avec-werner-ruf/