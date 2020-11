Irak/Mars 2003-Mars 2018 Contre l’oubli

Mars 2003-Mars 2020

Irak/ Contre l’oubli

L’invasion et l’occupation de l’Irak en 2003, il y a tout juste quinze ans, a provoqué la plus grave crise humanitaire dans le monde. De mars 2003 jusqu’au retrait des envahisseurs Anglo-américains sous les coups de la résistance irakienne en 2011, le pays a été systématiquement détruit et le peu qui en restait le sera au cours de ces quatre dernières années par Daech, un proxy des puissances de l ‘OTAN et des pays du golfe.

Le BRussels Tribunal pour l’Irak, ONG fondée en Belgique en 2004 et l‘Institut tunisien des relations internationales, ONG fondée en 1998 a Paris, ont convenu de faire de cette année 2018, l ‘année du souvenir des crimes indélébiles des agresseurs Anglo-américains et de la résistance héroïque des Irakiens.

De nombreuses manifestations sont prévues à cet effet en Europe et dans les pays arabes et particulièrement en Tunisie. Un recueil d’une centaine d’articles d’écrivains, de journalistes et de chercheurs Irakiens et autres, traduits en Français par nos soins et préfacé par notre amie Haifa Zanka, présidente du BRussels Tribunal pour l’Irak, sera édité à cette occasion au mois de mai 2018.

Un grand merci à notre amie Amel Bejaoui Kadi pour sa traduction de cette préface de l’arabe et à très bientôt.

Ahmed Manai

Contre l’oubli

Préface par Haifa Zanka

Présidente

A l’heure où les médias arabes et internationaux font preuve de repli à propos de l’Irak, ne l’évoquant que rarement et dans leurs pages internes, comme une information secondaire qui attire, rarement, l’attention, Ahmed Manai, choisit, pour sa part, une voix différente, affirmant sa conviction que le peuple irakien a été confronté à un crime des plus agressifs, planifié depuis les années quatre vingt dix du siècle dernier, sous le commandement des Etats unis d’Amérique et la participation active de la Grande-Bretagne.

«La guerre contre l’Irak est, sans aucun doute, le crime d agression le plus grave ayant été commis à l’égard du droit international et la Charte des Nations unies depuis la seconde guerre mondiale», déclare le vétéran diplomate suédois Sverker Âström. Crime dont les peuples avaient conscience, préalablement, de l’ampleur de ses dégâts, d’où les dizaines de millions de personnes sorties manifester dans tous les pays du monde, avant même son déclenchement et après, ce qui a, indirectement, contribué au renforcement de la lutte irakienne, mettant en échec le projet américain du siècle et contraignant au retrait de plus de 185 mille soldats américains de l’Irak.

La décision d‘ Ahmed Manaï d’éditer un livre qui comporte un choix d’une centaine d‘ articles traduits en Français, parus tout au long des années de l’occupation anglo-américaine, manifestée directement ou indirectement, et à l’occasion de la quinzaine d’années passées après l’invasion, constitue l’un des niveaux parmi tant d’autres de la lutte dont les combattants irakiens ont choisi un aspect, en signe de résistance pour la défense de leur pays et de leur dignité, contre un occupant qui a détruit, tué et en a déraciné des centaines de milliers. Il s’agit là d’un droit instauré par les législations internationales et d’un impératif des valeurs morales.

Le journaliste étant l’historien de l’instant, comme le précise Albert Camus, la publication de cet ouvrage devient, de ce fait, une exigence en tant que tentative de remémoration d’événements menacés par l’oubli, résultante d’une domination politique qui consiste à effacer la mémoire. Politique qu’exerce, avec art, l’occupant. Une politique méthodique dont il a usé pour dissimuler le caractère illégal et, par conséquent, illégitime de la guerre et de ses conséquences dévastatrices, outre les violations des droits humains subies par les citoyens irakiens dans leur quotidien, à commencer par les arrestations, la torture et la peine de mort pour finir par imposer des peines collectives, après le transfert du pouvoir de l’occupant à une nouvelle administration politique qui exerce les mêmes pratiques par procuration.

Parmi les crimes de l’occupant, il y a eu le viol de l’adolescente Abeer Al-Janabi, l’assassinat de son père, de sa mère et de sa sœur, la petite Hadeel, en date du 12 mars 2006. L’occupant s’est servi de son crime pour propager une image des irakiens les présentant comme étant en conflits pour des raisons ethniques, à travers une déclaration militaire où on peut lire que la famille aurait (été attaquée et ses membres tués par des bandes sunnites actives dans la région, scène meurtrière à caractère ethnique en exacerbation, entre chiites et sunnites). Mais la vérité a éclaté suite à l’enlèvement de membres qui relèvent de l’unité militaire à laquelle appartiennent les cinq violeurs. Au cours de son exposé sur la portée de l’horreur du crime dans ses détails, le procureur fédéral américain Brian Skaret ? se laisse interroger sur: «qui est en mesure de commettre de telles atrocités…des insurgés et des terroristes n’en étaient pas capables et cet homme l’a fait», pointant, au même moment, l’un des accusés.

Militairement, l’occupant américain a usé de tout son art dans l’utilisation de différentes armes contre les habitants. Il s’est servi du phosphore blanc, de bombes à fragmentation, de napalm enrichi, sans parler de l’uranium appauvri, cet assommeur lent et latent, dont nos terres et nos eaux sont, jusqu’à ce jour, polluées.

Les recherches de terrain ont prouvé, d’une manière incontestable, l’existence d’une contamination radioactive dans, pratiquement, toutes les régions d’Irak, à l’exception du Nord Kurdistan. Les résultats des recherches publiées à propos d’Al Basra ont, également, démontré une relation évidente entre l’exposition aux rayonnements de l’uranium et la prolifération de cas atteints de cancer et de déformations congénitales. Son impact se fera sentir pendant des milliers d’années encore si le sol n’est pas assaini. Ces recherches mettent à nu, également, une vérité alarmante, qui consiste à dire que l’impact de ce rayonnement est allé jusqu’à modifier la composition des gènes et des chromosomes chez les troupes guerrières de l’ennemi dans la première guerre du Golfe.

L’ouvrage jette la lumière sur une longue série de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par l’occupant, directement ou par procuration, par l’intermédiaire des gouvernements irakiens successifs. Dans les deux cas, il est question d’une démarche stratégique pour faire disparaître la responsabilité des criminels, aux prétextes aléatoires, en fonction de la nécessité politique et avec le maintien de l’étau «de la guerre contre le terrorisme» fortement serré. Nombreuses organisations internationales des droits humains tentent de bousculer la barrière de la supercherie, à travers leurs rapports documentés sur les violations et les crimes. Mais ces rapports demeurent, en dépit de leur importance, marginalisés en comparaison avec les mécanismes de l’information qui occupent un rang élevé dans l’échelle des priorités des budgets militaires et gouvernementaux.

La fabrication des mensonges

L’occultation du crime de l’occupation par les pays hostiles a contribué à détourner les regards, par la fabrication d’amples mensonges, par étapes et avec l’aide de politiques irakiens. La première farce fut les armes de destruction massive et la menace sur l’Europe et les droits humains, dont les droits des femmes.

Quant à la deuxième, ce sont les mensonges relatifs à la guerre à mener contre Al Qaida et «les partisans de l’ancien régime», à la charge de la résistance populaire irakienne. Puis est venue la phase de mise en activité des contingents de la mort, initiative menée par l’ambassadeur américain John Negroponte, dans le cadre de ce qui est appelé «le modèle salvadorien». Le but n’était autre que d’effectuer des actes d’enlèvements secrets, avec comme cible le commandement de la résistance, d’une façon qui alimente et présente le conflit sous un double aspect confessionnel et ethnique.

Plus tard, les Etats unis ont sauvé leur peau par la mise en place et l’institutionnalisation d’une opération politique, confessionnelle et raciale. Et à la faveur de la révolte du printemps arabe, l’Amérique est de retour pour traîner l’Irak sur la scène des conflits régionaux et internationaux les plus importants, sous des bannières confessionnelles, d’une part et la lutte contre le terrorisme de l’organisation de l’ «Etat islamique» sous d’autres bannières, d’autre part. L’EI, cette dernière des organisations redevables de la paternité de l’occupant américain. L’industrie du déchiquetage a réussi. Elle est cette ancienne politique colonialiste, longuement menée pour inhiber la lutte des peuples contre le colonialisme et l’occupation, en poussant l’Irak et son peuple dans un recoin sombre d’une mémoire rembourrée d’illusions électorales «démocratiques».

Aujourd’hui, le tableau de la situation irakienne baigne dans le flou, de par le nombre important des parties en conflit. Forces étrangères, internationales et régionales et conflits et affrontements politiques locaux avec toutes les ramifications miliciennes, qui commettent des crimes en toute liberté, en l’absence de l’Etat et du droit, alimentés grâce à la corruption endémique des institutions qui alimentent à leur tour le terrorisme contre le peuple irakien, avec son propre argent.

Malgré cette ambiguïté qui règne sur la scène irakienne, il y a, cependant, un fait parfaitement distinct. C’est que les gouvernements successifs, sous l’occupation, n’ont pas œuvré pour la protection du citoyen et la préservation de sa dignité. Ils n’ont pas fait, non plus, du patriotisme leur but suprême mais ont, plutôt, œuvré à protéger leurs intérêts personnels et à instituer les identités ramifiées, de façon à favoriser un terroir de vengeance et une décomposition de la structure sociétale.

Et si l’administration américaine a veillé, jusqu’aux derniers mois, à dissimuler sa présence en Irak et à prétendre qu’il ne s’agissait que de fournir des conseillers et des formateurs et à mener des manœuvres aériennes au sein de «la coalition internationale» pour combattre l’organisation terroriste Daech, cette même administration américaine, se met à parler, après l’annonce par l’Irak de son triomphe définitif sur Daech , de la nécessité de maintenir ses forces jusqu’à ce « soit mis fin, définitivement, à Daech». Autrement dit pour une durée indéfinie. Décision qui rappelle, forcément, le traité stratégique signé avec l’administration américaine en 2011, lui accordant des droits qui dépouillent l’Irak de toute notion de souveraineté, pour une durée indéterminée. Le site «Global Research» américain avait publié, le 23 janvier 2018, une information qui confirme l’existence de six bases militaires américaines en Irak et qu’il n’y avait aucune intention de les fermer.

Dans le processus d’effacement de la mémoire, la presse endoctrinée persévère, pour sa part, dans la propagation d’un mensonge qui consiste à dire que toute destruction observée en Irak, depuis les années 90 et les années du blocus avec l’invasion de 2003 et la sauvagerie qui a régné dans les villes à l’encontre de la résistance irakienne, n’est que conséquence de la guerre contre l’organisation de «l’Etat islamique», avec ce que cela implique en termes de défaillance au niveau de la responsabilité juridique internationale et morale, au moment même où tout le monde sait que Mossoul avait été cédée à l’organisation terroriste au mois de juin 2014.

D’où notre besoin de nous souvenir, sans cesse, nous mêmes et le monde dans son ensemble, des vérités de l’histoire récente. Non par désir de vengeance, loin s’en faut ! Mais pour redonner à la justice sa véritable signification, la recouvrer de sa notion intrinsèque et afin de contribuer, même modestement, à ce que plus jamais les crimes ne se répètent. C’est, justement, ce que fait Ahmed Manaï dans son ouvrage.

Traduit de l’arabe par Amel Bejaoui

لئلا ننسى

هيفاء زنكنة

في وقت تراجع فيه الاهتمام الإعلامي العربي والدولي، بالعراق، الى حد لم يعد يذكر الا في الصفحات الداخلية كخبر ثانوي قلما يسترعي الاهتمام، يختار الأستاذ أحمد المناعي طريقا مغايرا، مؤكدا قناعته بان الشعب العراقي تعرض لأكبر جريمة عدوانية تم الاستعداد لها، منذ تسعينيات القرن الماضي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة فاعلة من قبل بريطانيا.

» ان الحرب على العراق من أكثر الجرائم خطورة، بلا شك، ضد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية »، يقول الدبلوماسي السويدي المخضرم سفيركر آستروم. جريمة أدركت الشعوب ضررها، مسبقا، فخرج عشرت الملايين للاحتجاج عليها في كل بلدان العالم قبل ارتكابها وبعده، مما أسهم، بشكل غير مباشر، في دعم المقاومة العراقية التي أفشلت مشروع القرن الأمريكي، واضطرته لسحب أكثر من 185 ألف جندي أمريكي من العراق.

يشكل قرار الأستاذ احمد المناعي إصدار كتاب، يضم حوالي مائة مقال مترجمة للفرنسية، صدرت على مدى سنوات الاحتلال الانجلو امريكي، المباشر وغير المباشر، وبمناسبة مرور خمسة عشر عاما على الغزو، واحدا من مستويات المقاومة التي اختار أحد اوجهها المقاومون العراقيون، دفاعا عن وطنهم وكرامتهم، ضد محتل دمر وقتل وشرد الملايين. وهو حق تقره القوانين الدولية وواجب تفرضه القيم الأخلاقية.

وبما ان الصحافي هو مؤرخ اللحظة، كما يقول البير كامو، يصبح اصدار الكتاب ضرورة، باعتباره محاولة لاستعادة أحداث مهددة بالنسيان، نتيجة طغيان سياسة محو الذاكرة التي يجيدها المحتل. وهي سياسة منهجية. استخدمها للتستر على لا شرعية الحرب، وما سببته من خراب وخروقات لحقوق الانسان، يعيشها المواطن العراقي، بشكل يومي، بدءا من الاعتقال والتعذيب والإعدام وانتهاء بفرض العقوبات الجماعية بعد تسليم الحكم من المحتل الى ساسة يمارسون سياسته بالنيابة.

من بين جرائم المحتل اغتصاب الطفلة عبير الجنابي، وقتل والدها وآمها وأختها الطفلة هديل، في 12 مارس 2006. استخدم المحتل الجريمة لترويج صورة العراقيين باعتبارهم متقاتلين طائفيا، حيث أصدروا تصريحا عسكريا بان العائلة قد (هوجمت وقتل افرادها من قبل العصاة السنة النشطين في المنطقة التي تشهد حوادث قتل طائفية متزايدة بين الشيعة والسنة). إلا أن الحقائق ظهرت بعد خطف أفرادا في الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها المغتصبون الخمسة. أثناء شرحه لمدى بشاعة تفاصيل الجريمة، قال المدعي الاتحادي الأمريكي برايان سكاريت: » من يمكن أن يفعل هذه الأشياء.. لم يفعلها متمردون أو إرهابيون انما فعلها هذا الرجل »، مشيرا الى أحد المتهمين.

عسكريا، تفنن المحتل الامريكي باستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد السكان. فأستخدم الفوسفور الأبيض، والقنابل العنقودية، والنابالم المتطور فضلا عن اليورانيوم المنضب، القاتل الخفي البطيء. حيث لا تزال اراضينا ومياهنا ملوثة باليورانيوم المنضب.

أثبتت البحوث الميدانية، بما لا يقبل الشك، وجود التلوث الاشعاعي في كل مناطق العراق تقريبا باستثناء المنطقة الشمالية من كردستان. كما اثبتت نتائج البحوث المنشورة عن البصرة وجود علاقة واضحة بين التعرض لاشعاع اليورانيوم وتضاعف حالات السرطان والتشوهات الخلقية. وان تأثيرها سيبقى على مدى آلاف السنين ان لم يتم تنظيف الأرض. وتكشف البحوث حقيقة مخيفة مفادها ان تأثير الاشعاع قد ادى الي تغيير تركيبة الجينات والكروموسومات لدي جنود العدو المقاتلين في حرب الخليج الاولي.

يضيء الكتاب سلسلة طويلة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها المحتل اما مباشرة او بالنيابة بواسطة الحكومات العراقية المتعاقبة. في كلا الحالتين، هناك سيرورة منهجية لمحو المسؤولية عن المجرمين، بذرائع تتغير وفق الحاجة السياسية، مع إبقاء صخرة » الحرب على الإرهاب » جاثمة على الصدور. يحاول عدد من المنظمات الحقوقية الدولية اختراق حاجز التضليل، من خلال تقاريرها، الموثقة للانتهاكات والجرائم الا انها تبقى، على أهميتها، هامشية بالمقارنة مع أجهزة الاعلام التي تحتل مركزا، عاليا، في سلم أولويات الميزانيات العسكرية والحكومية.

صناعة الاكاذيب

استدعى طمس جريمة الاحتلال من دول العدوان تحويل الأنظار، عبر تصنيع أكاذيب كبرى، بمراحل، وبمساعدة ساسة عراقيين. كانت المرحلة الأولى اكذوبة أسلحة الدمار الشامل والخطر الماثل على أوربا، وحقوق الإنسان والنساء.

والثانية أكاذيب محاربة القاعدة و »فلول النظام السابق » التي اتهمت بها المقاومة العراقية الشعبية. ثم جاءت مرحلة تنشيط فرق الموت، بمبادرة قادها السفير الأمريكي جون نغروبونتي وقائدا الفرق الخاصة، اللذان عملا معه في السلفادور، ستيفن كاستل وجون ستيل، في أطار ما يسمى » الخيار السلفادوري ». للقيام بعمليات اغتيال سرية تستهدف قادة المقاومة بطريقة تؤجج وتصور الصراع طائفيا واثنيا.

بعد فترة، أنقذت الولايات المتحدة جلدها عبر انشاء ومأسسة عملية سياسية، طائفية، عرقية. ومع انتفاضة الربيع العربي، عادت أمريكا لتجر العراق الى ساحة الصراعات الإقليمية والدولية الأكبر تحت لافتات طائفية، من جهة، ولافتات محاربة ارهاب تنظيم « الدولة الإسلامية » من جهة اخرى. آخر التنظيمات الإرهابية التي تدين بأبوة المحتل الأمريكي. نجحت صناعة التمزيق، وهي سياسة استعمارية قديمة، طالما استخدمت لكبح مقاومة الشعوب للاستعمار والاحتلال، في دفع العراق وشعبه الى زاوية مظلمة من ذاكرة تبطنت بأوهام انتخابات » ديمقراطية ».

اليوم، تبدو صورة الوضع العراقي ملتبسة لكثرة المتنازعين عليه من قوى خارجية، دولية كانت أو إقليمية، وبين الاقتتال السياسي المحلي بأذرعه من ميليشيات ترتكب الجرائم بحرية في غياب الدولة والقانون، وتتغذى على مؤسسات الفساد المستشري التي تغذي بدورها الإرهاب ضد الشعب العراقي بأمواله.

في غمرة الالتباس، هناك مسألة واضحة تماما وهي أن الحكومات المتعاقبة تحت الاحتلال لم تعمل على حماية المواطن وعدم امتهان كرامته. لم تجعل الوطنية هدفها الأسمى بل عملت جهدها على حماية مصالحها الفردية وتأسيس الهويات الفرعية، مما أدى إلى تخصيب تربة الانتقام وتفتيت البنية المجتمعية.

واذا كانت الإدارة الامريكية، قد عملت، حتى الأشهر الأخيرة، على ستر وجودها بالعراق، والادعاء بانه يقتصر على وجود مستشارين ومدربين وقيادتها عمليات القصف الجوي ضمن » التحالف الدولي » لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فإنها باتت تتحدث، الآن، بعد اعلان العراق الانتصار على داعش، عن ضرورة إبقاء القوات الامريكية الى ان » يتم القضاء على داعش نهائيا »، أي لأجل غير مسمى، مما يذكرنا بالمعاهدة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع الإدارة الامريكية عام 2011، وتمنح الإدارة الامريكية حقوقا تنزع كل مفاهيم السيادة عن العراق لأجل غير مسمى. وكان موقع « غلوبال ريسيرج » الأميركي، قد أكد، في 23 جانفي/ كانون الثاني 2018، وجود ستة قواعد عسكرية للولايات المتحدة في العراق وليست هناك نية لأغلاقها.

في مسار محو الذاكرة، يثابر الاعلام المؤدلج، على الترويج، لأكذوبة ان كل الدمار الذي شهده العراق منذ التسعينات وسنوات الحصار، وغزو 2003، والتعامل الوحشي مع المدن في مجرى التعامل مع المقاومة العراقية، هو نتيجة الحرب على تنظيم » الدولة الإسلامية » بما يضمنه ذلك من التغاضي عن المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية، على الرغم من معرفة الجميع ان تسليم مدينة الموصل، الى التنظيم الإرهابي، تم في حزيران 2014.

من هنا حاجتنا الى استمرار تذكير أنفسنا والعالم بحقائق التاريخ القريب، لا رغبة بالانتقام ولكن لنعيد للعدالة مفهومها الحقيقي وان نساهم ولو بشكل بسيط في الا تتكرر الجرائم. وهذا ما يقوم به الأستاذ أحمد المناعي في كتابه.