الجمهورية

قضايا و حوادث في تقرير مطوّل: القاضي الطيب راشد يتّهم البشير العكرمي بالتورّط في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي… التفاصيل

نشر في 19 نوفمبر 2020 (10:02)

ذكرت قناة التاسعة بأنّ رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، قدّم اليوم الاربعاء، تقريرا مطولا إلى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بـ »التجاوزات الخطيرة » قام بها القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضايا إرهابية، في رده على طلب العكرمي برفع الحصانة على الطيب الراشد.

وجاء في التقرير، أن بشير العكرمي، الذي طالب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد، قام بتجاوزات في قضايا إرهابية تخص ملف اغتيال شكري بلعيد وعملية سوسة وكيفية اقحام السياسة في التحقيقات القضائية والتهديد بتصفية أي قاض يرفض أن يكون أداة في (السيستام) ».

و كشف الطيب راشد عن « تدخل الأحزاب في ملفات كبرى تحولت إلى أداة للانتقام من الخصوم السياسيين عبر مكاتب بعض القضاة الذين يتحكم بهم العكرمي »، وفق ما جاء في التقرير.

وأشار أيضا إلى وجود « تلاعب بملفات تتعلّق بعمليات إرهابية وجرائم اغتيال هزت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائية »، متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

وفي تقريره، أكّد رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد أنّ البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق قد قام باستغلال الضابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي بحكم إشرافه القانوني على تلك الهياكل لضرب كلّ من يُصنّفه عدوا له وحاد بها عن مهامها الأصلية في كشف الحقائق.

وطالب رئيس محكمة التعقيب من المتفقد العام بوزارة العدل الوقوف على هذه التجاوزات ومواجهة بشير العكرمي بها وتحميله المسؤولية التأديبية عند الإقتضاء.

يذكرٌ ان المجلس الأعلى للقضاء أَقَال بشير العكرمي من منصبه كوكيل للجمهورية بسبب شبهات متعلقة به في كيفية التعامل مع ملفات إرهابية