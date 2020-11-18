-09-2012: منظمة تونسية تُدين إيقاف بث قنوات سورية على ‘’عربسات’’ و’’نايل سات’’

تونس- أفريكان مانجير

أدان المعهد التونسي للعلاقات الدولية اليوم الخميس 6 سبتمبر 2012 قرار إيقاف بثّ القنوات الفضائية السّوريّة الموالية للنظام اللسوري على القمرين الصناعيين « نايل سات » و « عربسات » كما ندد بقرار مجلس وزراء الخارجيّة العرب ايقاف بث هذه القنوات، معتبرا أنه يحرم المواطن العربيّ من إعلام متنوّع و متعدّد المصادر، في بيان صحافي صدر اليوم الخميس 6 سبتمبر اطلع عليه « أفريكان مانجير »

وورد في البيان أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد بالدّوحة في الثالث من جوان الماضي المطالب من إدارة القمر الصّناعي العربي « عربسات » والشركة المصرية للأقمار الصناعية « نايل سات » بوقفِ بثّ القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.

وقد أقدمت إدارتا مؤسّستي « عربسات » و »نايل سات » يوم أمس 5 سبتمبر على ايقاف بث الفضائية السورية والذي تصادف مع اِجتماع وزراء الخارجيّة العرب في القاهرة بحضور الرئيس المصري محمد مرسي.

وتضمن قرار لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا صدر يوم أمس الاربعاء مطالبة « نايل سات » والقمر الاصطناعي العربي « عرب سات » باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية فإن القنوات التي أوقف بثها هي الدنيا والإخبارية السورية والفضائية السورية، وفق « مصدر مسؤول » في الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية قوله. وأضاف « تم وقف بثها اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر أمس الأربعاء وذلك لأسباب تعاقدية ».

ولم يوضح المصدر بتفاصيل عن الأسباب التعاقدية التي قال إنها وراء وقف البث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

حق حرية التعبير

وفي سياق انتقاداته للقرار أكد المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة على حقّ المواطنين في حرّية التّعبير و الحقّ في إعلام حرّ و متنوّع و نزيهٍ، كما أدان بشدّة ايقاف بث القنوات السورية الذي اعتبره « انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ الدّيمقراطيّة و العدل و حريّة التّعبير » بحسب ما جاء في البيان.

كما أدان قرار مجلس وزراء الخارجيّة العرب الذّي يحرم المواطن العربيّ من إعلام متنوّع و متعدّد المصادر في وقتٍ هيْمنَ فيه إعلامُ المغالطة و تزييف الحقائق و التّحريض على الحقدِ و الإجرام، وفق تعبير محرري البيان.

كما عبر المعهد التونسي للعلاقات الدولية عن تضامنه الكامل مع الإعلاميّين السّوريّين و الوقوف إلى جانبهم للتصدّي لهذه الإجراءات التّعسّفيّة.

وكان المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة من بين المساهمين في حمْلة التّصدّي لمنْع بثّ قناة المنار اللبنانية على « يوتلسات » في سنة 2004

كما دعا هذا الأخير كلّ المنظّمات الحقوقيّة للتحرك وابطال هذا القرار و استرجاع الفضاءات السّوريّة لحقّها في البثّ الحر، حسب البيان الصحافي.

يشار إلى أنه نحو 20 الف شخص من مدنيين وعسكريين سوريين وأيضا مقاتلين من جنسيات مختلفة قتلوا في الانتفاضة المندلعة منذ 17 شهرا في سوريا ضد حكم الرئيس بشار الاسد. ولم يعد واضحا هوية المرتكب الحقيقي لمجازر ضد المدنيين تقع يوميا في سوريا بسبب تعقد المواجهات الميدانية بين النظام السوري والجيش الحر المعارض واستعمال الطرفين السلاح.

وحسب مراقبين اعلاميين فإن تنفيذ قرار ايقاف بث الفضائيات الموالية لسوريا قد يؤشر على قيام حرب حاسمة في سوريا. يذكر أن الحرب في ليبيا عرفت أيضا انقطاعا لبث القنوات الليبية الموالية لنظام القذافي وإلغاء المواقع الالكتروني الإخبارية الرسمية على غرار وكالة الأنباء الليبية من شبكة الانترنت وهو ما سهل عملية الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي بعد أن أصبحت جل التقارير الإخبارية العالمية والعربية تحمل في مجملها وجهة نظر واحدة.

يلاحظ أن القنوات السورية الرسمية والموالية للنظام السوري تفند دائما ما تبثه القنوات الإخبارية العربية أساسا من تقارير نقلا عن المعارضة السورية والجيش الحر المعارض فيما تحاول القنوات الأجنبية العالمية نقل وجهتي النظر الرسمية والمعارضة حول ما يدور من صراع مسلح في سوريا.