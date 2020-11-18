Amira Aleya Sghaier
42 minالعربية تونس 2rt Shpsaonsoredhf · رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، اليوم الإربعاء 18 نوفمبر 2020، تقريرا مطولا إلى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بـ »التجاوزات الخطيرة » قام بها القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضايا إرهابية، في رده على طلب العكرمي برفع الحصانة على الطيب الراشد.ويفيد التقرير،وفق ما اورد موقع قناة التاسعة، أن بشير العكرمي، الذي طالب برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد، قام بتجاوزات في قضايا إرهابية تخص ملف اغتيال شكري بلعيد وعملية سوسة وكيفية اقحام السياسة في التحقيقات القضائية والتهديد بتصفية أي قاض يرفض أن يكون أداة في (السيستام) ».كما كشف راشد عن « تدخل الأحزاب في ملفات كبرى تحولت إلى أداة للانتقام من الخصوم السياسيين عبر مكاتب بعض القضاة الذين يتحكم بهم العكرمي »، وفق ما جاء في التقرير.وأشار أيضا إلى وجود « تلاعب بملفات تتعلّق بعمليات إرهابية وجرائم اغتيال هزت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائية »، متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء ، قد أَقَال بشير العكرمي من منصبه كوكيل للجمهورية المحسوب على حركة النهضة، وذلك على خلفية شبهات متعلقة به في كيفية التعامل مع ملفات إرهابية