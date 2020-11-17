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» Chroniques »الشاعر الفحل الأستاذ بلقاسم بن جابر يرثي فارس الديبلماسية وليد المعلم
الشاعر الفحل الأستاذ بلقاسم بن جابر يرثي فارس الديبلماسية وليد المعلم
لا يُرثى إلا أهل المكارم والصولات وأهل العقل والحجى من الذين يستحقون الثناء والتخليد وهذا فارس من فرسانهم يلتحق بموكبه النوراني الربَّاني ماجدا طاهر الاثواب ..فليقف الدهر للوليد المعلَّم ولتقف له القوافي وتنشد
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قف للمنايا أيُّها المتوسَّمُ ** فلقد يخافُ الموت من يتَوهَّمُ
أمَّا الأباةُ الراسمُون ملاحما ** فالعيش غًبن والمنايا مغنمُ
شمُ على طولِ الزمان أشاوسُ** وهمُ على الأعداءِ سمُّ علقمُ
كم جندلوا أوهَامهم بعزيمة** وأَرُومة صمدت أعزُّ وأكرمُ
يا حمقَ من سامَ الكريم معرَّة** يجفو نفوسَهم الخنى والمأثمُ
الحاملُونَ سلاحَهم بعقولِهم ** إنَّ العقولَ لدى المقاتلِ أحكمُ
شربوا دهاءَ الاقدمين َوحكمةَ** للشرق فيها كنزُهم والمنجمُ
للمعضلاتِ شيوخُها ورجالها** كم عقدة حلُّوا فبان المُبرَمُ
حارت عقولُ العالمين وعظَّمت ** من للسياسة فارسُ ومعلَّمُ
تدبيرُ عمرو وابن هند جمَّعا **في عزم حيدرَعلمُه والمكرمُ
تبكي دمشقُ على الوليد بدمعة*** حرَّى وأيُّ رُزْءِ أعظمُ
ولسوف تذكرُ رائدا ومعلِّما***ما خان لما الليلُ فيها مظلمُ
ومضى يبدد وهمَه وزُيوفَه *** وطريقُه عقل يضيء ويَبْسُمُ
لله درُّك في زمان أغْبر ** حُزْتَ العُلى والخانعون تذمَّمُوا
فخرا به يا دهرُ فهو معلِّم *** أكرِم به يا قومُ فهو مُكَرَّم
تحدُوا به الأملاكُ عند مليكِها** والصَّالحُون مُهلِّل ومُسَلِّمُ
هذا الذي صانَ الامانةَ صابرا** فجزاؤُه قُربا أعزُّ وأعظمُ
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بلقاسم بن جابر
المنستير في 16/11/2020
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