بخصوص كتاب «الوجه الخفي للثورة التونسية» ل «المازري حداد»

خريف خائب او حتى شتاء قارس.

وقد يتساءلون:لماذا ربحت «النهضة» الانتخابات في تونس؟وجواب المؤلف هو التالي: لأن التونسيين مهيّؤون سيكولوجيا وثقافيا لاستقبال الأصوليين وكأنهم منقذون أرسلهم الله لكي يعيدوا للإسلام دوره ومجده في تونس المحروسة بعد طول كسوف وغياب. لقد أنقذوا الروح التونسية من اللعنة الأبدية التي أصابتها طيلة العهود السابقة. في الماضي كنا شعبا كافرا زنديقا، والآن مع النهضة سوف نعود الى القيم «الحقيقية» للإسلام! سوف نصبح طاهرين، مطهرين. وعلى هذا النحو سنخرج من الجاهلية نهائيا ونقلب تلك الصفحة السوداء للمرتدين الذين أهانوا الإسلام في عقر داره منذ عام 1956. باختصار شديد: منذ الاستقلال كنا قد أصبحنا شعبا وثنيا مبتعدا عن الله دون ان نعي ذلك..على هذا النحو يفكر الشعب التونسي البسيط الطيب..والذنب ليس ذنبه وإنما ذنب الفقر والجهل والظروف. ثم يردف مزري حداد قائلا:

ينبغي العلم بأنه لا بورقيبة ولا بن علي قاما بتهيئة