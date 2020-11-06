سعداء بنشر الكلمة التي ألقاهاسماحة مفتي الجمهورية العربية السوريةالشيخ الدكتور « أحمد بدر الدين حسون » في البرلمان الأوروبي سنة 2006 وكلمتي الترحيب والشكر اللتان ألقاهما رئيس البرلمان الأوربي « هانس غيرت بوترينغ » بالمناسبة.

والشكر الجزيل للأستاذ انتاصر حكيمة الذي تولى نقل ورقن النص وفي الأيام المقبلة سننشر الترجمة الفرنسية والأنجليزبة وأسفنا أن يكون صوت سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور « أحمد بدر الدين حسون وأمثاله غير مسموع.

أ.م.

الكلمة الترحيبية لرئيس البرلمان الأوربي « هانس غيرت بوترينغ » بسماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور « أحمد بدر الدين حسون ».

زميلاتي وزملائي الأعزاء

سيداتي وسادتي

إنه لشرف وسعادة كبيران لي في إطار السنة الأوربية لحوار الثقافات العالمية أن أرحّب اليوم ترحيبا حارا بسماحة مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون. كما أكّدت في الأسبوع الماضي في حفلة افتتاح السّنة الأوروبية لحوار الثقافات العالمية، عما تعنيه هذه السنة الأوروبية لحوار الثقافات بالنسبة للبرلمان الأوروبي من أهمية. إنني مقتنع تماما وكثيرين معي بأنه يمكن وضروري للأديان وللثقافات أن تعيش عيشا مشتركا بسلام. سواء في الاتحاد الأوروبي أو مع الشعوب في مناطق العالم وخاصة على الضفة الأخرى للبحر المتوسط في الشرق الأوسط. وهذا ما يديم ويصوغ مستقبلنا المشترك. يجب علينا جميعا مشتركين، بناء جسر ثقافي وفكري فوق البحر المتوسط ويستند على الاستفادة المتبادلة والقيم المشتركة. هذا الجسر يُبنى من خلال حوار مستمر ومفتوح وصريح بإصغائنا لبعضنا وتبادلنا المفتوح لآرائنا وتطوير تفاهمات متبادلة. إن نواة حوار الثقافات العلمي هو التسامح. والتسامح لا يعني كل ما تريد. إنما التسامح يعني أن يكون لك موقف وأن تستمع وتحترم قناعات الآخرين هناك. حيث لا يمكن استساغة والاقتناع بمواقف الآخرين لا بد ومن الضروري أن نقابل باحترام إدراكهم وتبادل الآراء بسلام. وحيث يمكن أن تسير الأمور يجب على تفاهماتنا أن تركز على القيم الديمقراطية العامة التي تتضمن كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه المصونة. سيقوم البرلمان الأوروبي خلال العام 2008 وما بعده بتمكين مثل هذه المحادثات. وهذه الزيارة لسماحة مفتي سوريا، ستكون الفرصة الأولى في هذه المحادثات. أحمد بدر الدين حسون المفتي السابق لمحافظة حلب يمكن القول بأنه المدافع بامتياز في حوار الثقافات العالمي. في بلد حيث الطوائف الدينية في تنوعها وحتى هذا اليوم تعيش وتتفاعل مع بعضها بسلام. وعلامة واضحة على هذا التفاعل تأكيد رغبة سماحة المفتي على أن يرافقه في زيارته هذه بعض القيادات الدينية. وهنا بشكل خاص أرحب ترحيبا حارا برئيس مطارنة الطائفة الكلدانية في سوريا المطران « أنطوان أودو ». سماحة المفتي يسعدني بأن أطلب منكم أن تتفضلوا بإلقاء كلمتكم أمام البرلمان الأوروبي./.

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كلمة سماحة المفتي العام لجمهورية سوريا العربية أحمد بد الدين حسون أمام الرلمان الأوروبي في افتتاحية عام الحوار بين الثقافات في 15/01/2008.

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السلام عليكم، Good Morning ، Bonjour، Buonjuorno، Morgen، Shalom.

باسم الله خالقنا جميعا الذي خلق الإنسان من طين واحد، من التراب أوجدنا، وبروحه جعلنا نحيا، فمصدر الطاقة الذي نعيش به جميعا مصدر واحد، فنحن جميعا صنع الله، لذلك أجيبكم باسم يا إخوتي في الروح، يا إخوتي في الإنسانية.

صاحب السعادة الرئيس « هنس غيرت بوترينغ » رئيس البرلمان الأوروبي، سيداتي سادتي أعضاء البرلمان، الحضور الكريم.

جئتكم من بلادي، ما اخترت أن أكون فيها أنا، إنما اختارت السماء أن أكون من أبنائها، هذه الأرض التي نسميها الأرض المباركة: بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل، هذه الأرض التي تلقت كل حضارات الروح من السماء، ففي أرضنا أيها السادة كان إبراهيم يمشي، وفي أرضنا أمن موسى وعاش بسعادة، وفي أرضنا ولد عيسى عليه السلام وفي أرضنا صعد إلى السماء، وإلى أرضنا جاء محمد من مكة ليصعد إلى السماء، لذلك أرجو أن تستوعبوا معنى الأرض التي أشرقت عليكم بالنور جميعا، فنحن يوم كنا مسيحيين وإبراهيميين وموسويين ومسلمين، حملنا الرسالة للعالم كله ضياء ونورا وسعادة، لذلك أشكركم جدا من كل قلبي وأشكر سعادة رئيس البرلمان الذي جعلني أفتتح هذا الحوار الثقافي في عام هو عام حوار الثقافات وأصر على كلمة الثقافات لأنه ليس هنالك حضارات إنما هنالك حضارة واحدة. فالثقافات هي التي أثرت وأغنت حضارتنا الإنسانية. الحضارة أيها السادة هي من صنعنا. نحن صنعنا الحضارة، هذا البرلمان لم يبنه مسيحي فقط ولا يهودي ولا علماني ولا مسلم، بناه الإنسان. فهذا رمز حضاري لبناء الإنسان. فكلنا نبني حضارة واحدة اسمها الحضارة الإنسانية. لذلك نحن في منطقتنا لا نؤمن بصراع الحضارات أبدا. فالحضارة واحدة في الكون وليست متعددة. إنما الثقافات هي التي تتعدد. لذلك تعالوا لنرى مع من تصطدم الحضارة. إن الحضارة تصطدم مع الجهل، تصطدم مع الإرهاب، تصطدم مع التخلف. أما الإنسان المثقف أيًّا كان دينه وأيًّا كانت ثقافته فهو يمد يده إلى يدي لنبني الحضارة الإنسانية. لهذا حين وصل الإنسان إلى القمر، بحثت عن أسماء من عملوا في وكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء السوفييتية يوم كانت « سوفييت »، فوجدت أن أبناء الوكالة ليسوا كلهم أمريكان وليسوا كلهم روس إنما هم أوربيون: إيطاليون، ألمانيون، فرنسيون، بلجيكيون، عرب هم الذين بنوا. حضارتنا التي وصلت إلى الفضاء. لذلك تعالوا لنعيد النظر في كلمة صراع الحضارات، فإنها خطيرة لأن الحضارة لا يمكن أن تبنى بمعزل. فمن بنوا الأهرامات هم أجدادنا جميعا، ومن بنى برج « بيزا » هو جدنا ومن بنى أيضا أهرامات التشيلي أيضا من أجدادنا. فالحضارة واحدة.

الأمر الثاني: هل الحضارة لها دين ؟ أم الحضارة ثقافة إنسانية يُصَبُّ فيها الدين ليعطيها قيما وأخلاقا ؟ فليس هنالك حضارة إسلامية ولا حضارة مسيحية ولا حضارة يهودية. فالدين صنعه الله. أما نحن، نصنع الحضارة. فالحضارة صنعنا والدين صنع الله. لذلك أرجو أن لا نقيد الحضارة باسم واحد. إنها صنعنا جميعا والدين صنع الله. من يصنع الحضارة الإنسان: أنا وأنت. أنا وأنت من ؟ هل أنت غيري ؟ هل أنت الآخر ؟ لا أنت لست الآخر. الحيوان هو الآخر. أما أنت فأنت أخي إن كنت من أي دين أو من أي لغة، فأمي هي أمك، وأبي هو أبوك، فأمنا الأرض وأبونا آدم عليه السلام. لذلك تعالوا نربي جيلا جديدا يؤمن بأن الآخر هو الحيوان. أما الإنسان إن كان من أي شريعة كان أو من أي بلد كان فهو أخ لي ودمه دمي وروحه روحي وفكره فكري وحريته حريتي وثقافته مختلفة عن ثقافتي لنبني الحضارة في الكون. لهذا لا نؤمن نحن أيضا في منطقتنا بتعدد الأديان ليس هناك عدة أديان. إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد جاؤوا بدين واحد: قداسة الله وكرامة الإنسان. أما الشريعة، القانون فهو مختلف من زمن إلى زمن. فيمكن أن تتعدد الشرائع ولا يمكن أن يتعدد الدين فإلهنا وإلهكم اله واحد ونحن له مسلمون متمسكون. لذلك لا يمكن أن يكون هنالك صراع دينيّ. ومن هنا أصل إلى أنه لا يوجد حرب مقدسة. أنا لا أؤمن بالحروب المقدسة، فالحرب لا تكون مقدسة أبدا إنما السلام هو المقدّس فقط. لذلك تعالوا نعلم أبناءنا في المدارس وفي الكنائس وفي المعابد وفي المساجد أن المقدس الحقيقي في الكون هو الإنسان وليست الكعبة هي المقدسة فقط. وليس المسجد الأقصى وليس جدار المبكى وليست كنيسة المهد وليست كنيسة القيامة، إنما الإنسان هو الأقدس في الكون، ودم طفل صغير يساوي عندي كل مقدساتكم. لماذا أقول ذلك أيها السادة ؟ لأن الكعبة بناها إنسان، إبراهيم. والجدار، جدار المبكى بناه يهودي، وكنيسة المهد بناها مسيحي. أما الإنسان فمن بناه؟ الإنسان هو بناء الله وملعون من يهدم بناء الله. ملعون من يهدم الإنسان. إنّ أي طفل فلسطيني وأي طفل إسرائيلي وأي طفل عراقي يُقْتَل سيحاسبنا الله جميعا عليه، لأن هؤلاء الأطفال هم تِمثالٌ صنعه الله في الأرض ونحن هدمنا هذا التمثال. أنستطيع أن نعيد لهم الحياة أيّها السّادة ؟ نعم لو هُدِمت الكعبة لبناها أبناؤنا، ولو هدم المسجد الأقصى لبناه أحفادنا، ولو هدمت كنيسة المهد أو القيامة لبناها الجيل القادم. أما أرجوكم لو قُتِلَ إنسان، مَنْ مِنكم يستطيع أن يعيده للحياة ؟ لذلك أنا أحيي أوروبا التي دعتني إلى هذا المكان لأبدأ من خلالكم نداءا: إن حوار الثقافات يجب أن ينطلق بلا حدود لنقيم دولا تقوم على أساس مدني لا على أساس دينيّ ولا على أساس طائفيّ، فالدين والطائفة علاقة بينك وبين الله، أما أنا وأنت فنسكن في الأرض بسلام فلا تجبرني على دينك ولا أجبرك على ديني فهي علاقة بيننا وبين الله وحده. لذلك تعالوا لنبني جيلا جديدا يؤمن أن الحضارة الإنسانية هي عمل مشترك وأن المقدس الأكبر في الكون هو الإنسان والحرية بعد الله عز وجل وأننا أذا أردنا أن يعم السّلام في الكون فلنبدأ من أرض السّلام فلسطين وإسرائيل لنقول لهم إنه منذ أعوام قال لكم البابا: بدل أن نبني الجدار، تعالوا نبني جسور المحبة ففلسطين أرض السّلام ولو صرفنا ثمن الجدار لبناء قرًى لَجَمعنا فيها الابن الفلسطيني المسلم والمسيحي مع الابن اليهودي في مدرسة واحدة ليعيشوا في أرض السّلام إخوة. نعم هذا ما مددنا أيدينا إليه في العام الماضي في سوريا. مد الرئيس بشار الأسد يده إلى العالم كلّه وقال: أريد سلاما حقيقيا. إنني لن أحشد سلاحا بعد اليوم، أنني سأحشد دائما كلمة السّلام لأقف فيها أمام العالم ولأقول: ما بعد اليوم حرب رابحة إنّما المنتصر في حرب السّلاح سيكون خَسرانا ولو انتصر لأنّه قتل الإنسان. إنّما الرابح الحقيقيّ هو الذي يكسب أخاه الإنسان ليكون أخا معه في الحياة والأرض ولا تكون هي المقدسة، إنما الإنسان هو المقدّس فاجعلوا العالم مقدّسا يوم تجعلون الإنسان هو المقدّس الأوّل أيها السادة. من هنا أرجوكم أن لا تقفوا أمام الإعلام فالإعلام في كثير من الأحيان لا ينقل الحقيقة واحدة. فقد زارني بعضكم في سوريا ودخل مسجدي وذهبت معه إلى الكنائس ورآى كيف أننا نعيش أسرة واحدة وأننا لا نؤمن بالتعايش إنما نؤمن بحياة الأسرة الواحدة. فنحن مسلمون ومسيحيون ويهود وعلمانيون نعيش في بيت واحد، إنّه بيت الحياة، لذلك عشت فترة برلمانية مثلكم لمدة عشر سنوات في سوريا وكنت عضوا في البرلمان وشعرت يوم دخلت البرلمان أنني لا أمثل حزبي ولا أمثل جماعتي فأنا مستقل، وإنما أمثل كل إنسان أعطاني أن أمثله وأمثل كل إنسان لم يعطني أن أمثله لأنه أخي. فكنت أمثل جميع من في بلدي. فهل أنتم اليوم تمثلون أحزابكم وبلدانكم أم تمثلون الإنسان في العالم ؟ أرجوكم كونوا ممثلين لنا ولشعوبكم فالإنسان واحد في الكون. نعم يجب أن تمثلونا جميعا في قضيّة السلام وفي قضيّة الحق وفي قضية الإيمان فالعالم الإسلامي اليوم والنّار تشتعل في عدد من بلدانه. هذا العالم ما جاء يوما إلا بالسلام وما يحمل إلا السلام. فإن وُجدت هنالك بؤر ظُلمت فالظّلم هو الذي فجر النّاس. والمسيحية ما جاءت إلا للسّلام فإن وجد تصرّف فهو ممن لم يفهم المسيح والمسيحية، وموسى عليه السّلام لم يأت إلا بالسّلام. ومن قال أنّني موسويّ أو عيسويّ أو مسلم وأريد قتل النّاس أقول له لقد خالفت شريعتك فالدين جاء للحياة لا للقتل فلا تستعملوا الدّين أبدا للقتل فالدين وجد للحياة أيّها السّادة. نعم هذه رسالتي من بلادي، من أرض باركتها السّماء ومشى إليها كلّ الأنبياء وعاشوا فيها. المرأة فيها سيّدة عظيمة والمرأة فيها مكرّمة إن كانت في المسيحية أو في الإسلام أو في الموسويّة. ظُلِمت المرأة من الرجل لا من الدين. ففي بلدنا الآن أهيئ مفتيات ليكنّ في دار الفتوى ويشاركن في كل موقع من مواقع الحياة. أهيئ في بلدي دائما ويهيئ القادة. حتى نائب رئيس الجمهورية هي امرأة عندنا. فكيف تصدم المرأة في بلد وفي بلاد أرادتها السّماء للسلام. أيّها السّادة مدينتكم هذه عنوان للسّلام رأيتها كيف عُمِّرت وقلت: إنّ معجزة القرن العشرين هي أوروبا، هذه المعجزة التي مرت عليها حرب أولى وحرب ثانية ثم استطاعت أن تهدم جدار برلين دون أن تريق قطرة دم واحدة. جُمعت أوروبا وجُمعت شعوبها في برلمان واحد. فهل تستطيعون أن تعينونا دائما لأن نقيم هذا البرلمان الإنساني، الروحي، العالمي. مدّوا يدكم إلى أيدينا فسوريا والعالم الإسلامي ينتظركم بمسيحييه ومسلميه لتكونوا معه في هذه المسيرة.

وفي النّهاية أدعوكم بما أن دمشق هي عاصمة الثّقافة العربية هذا العام وأنتم بدأتم عام الثّقافة والحوار في العالم، هل تقبلون أن تعقدوا جلسة للثقافات في عاصمة الثّقافة العربية وفي برلماننا في دمشق لتقولوا أنّ العالم كلّه واحد وأنّنا نمدّ يدنا ليقوم لبنان بلا طوائف، لبنان شعب واحد ونتعاون جميعا على قيام لبنان الحقيقي والعراق الحقيقي وفلسطين وإسرائيل بلاد السّلام التي يعمها السّلام.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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كلمة رئيس البرلمان الأوروبي يشكر فيها سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسّون على كلمته القيّمة.

زميلاتي وزملائي الأحباء أعضاء البرلمان.

إن تصفيقكم هذا يبين أنني باسمكم جميعا أستطيع أن أقدّم الشّكر القلبي لسماحة الشيخ أحمد بدر الدّين حسّون مفتي سوريا على رسالته ضد العنف والحرب والإرهاب. فهو يضع عزة الإنسان في المركز. وهذا هو أساس العمل المشترك بين الثقافات. هذا هو التّعامل بالمثل الذي يعني بأنّه يمكن أن يكون لدينا موقفنا الخاصّ وليس علينا الموافقة على مواقف الآخرين فقط. ولكن علينا احترام مواقفهم ونعيش هكذا بشكل مشترك وبسلام ومسلّمين ومعترفين بعزّة الإنسان وكرامته.

الشّكر لك يا سماحة الشّيخ أحمد بدر الدّين حسّون لكلمتكم هذه أمام البرلمان الأوروبي. شكرا جزيلا.