كتاب « مغاربيو منتريال »…………..بشرى المناعي

تقديم

الترجمة العربية قريبا في المكتبات

عادة ما يختلط مسار البحث مع مسار الباحث إذ أنّه لا يحيد عن القاعدة ويجد أصوله في التّساؤلات الشّخصيّة أوّلا. إنّ الهاجس الّذي لطالما رافق شبابي وكهولتي متمثّل في فهم منفى عائلتي وهويّتي المزدوجة تجاه فرنسا مكان نشأتي وتعلّقي بتونس وهجرتي الإراديّة نحو الكيبك.

كيف أمكن لي أن أتعلّق رمزيّا وواقعيّا بأماكن تجمع بين كلّ هذا الاختلاف والتعدّد ؟ كيف تكوّنت انتماءاتي لأماكن مختلفة ومجتمعات متعدّدة وفقا للعلاقات والمفاوضات ؟

كيف نعرّف أنفسنا في كنف التعدّد ؟ وكيف يقحمنا هذا التعدّد في أنماط حيوات يوميّة ؟ أتاحت لي الجغرافيا قراءة خصوصيّات الأماكن والمجتمعات والفضاءات. ولكنّه بفضل علم الاجتماع، تمكّنت من إدراك وجوب دراسة الاختلافات الاجتماعيّة والإثنية الّتي أسّست مجتمعاتنا. هاته الاختصاصات قدّمت لي أجوبة حول الطّرق المختلفة الّتي تنتهجها لإدارة التعدّد. فالمجتمعات الّتي نعيش فيها مدعوّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى النّظر إلى هذا التعدّد الّذي يتشكّل خصوصا في المدن. ما الّذي يجعلنا نشعر بالانتماء إلى مجموعة معيّنة ونتعلّق بها عبر تعيين مكان هجين ومتنوّع مثل المدينة ؟ وبهذا السّؤال انطلقت في بحثي هذا الّذي يتناول على سبيل المثال مجموعة معيّنة يتنامى الاهتمام بها في الكيبك وهي مهاجرو المغرب العربي.

ومن خلال اهتمامي بالأماكن وسمات هاته المجموعة من المهاجرين تمكّنت من ضبط قضايا التعدّد والتّعايش في مونتريال. إذ حين نتأمّل من نحسب أنّهم الأخرون، نستطيع كشف جزء من ذاتنا. لقد تبيّن أنّ دراسة الهجرة المغاربيّة من نواحي مختلفة تمثّل طريقا للحديث عن المجتمع المونتريالي والكيبيكي في خضم الحوارات الاستقطابيّة والمتؤجّحة، تلك المتعلّقة بالهويّة.

تضمّ المدينة كلّ الديناميكيّات الاجتماعيّة المتناقضة، إذ تشكّل المساحة الّتي تجمع سكّانها وتفرّقهم. وهي أيضا المكان الّذي يتعايش فيه هؤلاء أو يتصارعون.

أينما تشكّلت، تكون المدن وحدات يسعى الجغرافي وعالم الاجتماع والمؤرّخ أو الاثنوغرافي إلى تمثّلها. فالباحث يتساءل ما الّذي يشكّل المدينة وما الّذي يجعل متساكنيها يتعايشون ويجعل سكّانا من مختلف المعتقدات يستحوذون مساحات دون صراعات كبيرة. على مرّ القرون، تحوّلت المدن النموذجيّة أو المدن المثاليّة من مدن تسيطر على إمبراطوريّات إلى عواصم دول ومدن صناعيّة أو مدن إبداعيّة. ولا شكّ اليوم أنّ معظم مدن العالم أصبحت أماكن ذات أنماط حضريّة أي هذه الطّريقة في معايشة المدينة والعيش فيها المترسّخة في تنافذ الأشخاص والاقتصادات على مختلف الوطنيّات.

لطالما أمكن عبر التّاريخ دراسة التّعايش في المدن الّتي ترسّخت عبر قرون عديدة بين الطّبقات الاجتماعيّة المتفاوتة ونماذج التّعامل مع الآخر مهما كان العمل الّذي يملكه أو الطّبقة الّتي ينتمي إليها أو المعتقد الّذي يتبنّاه هذا الآخر. فالمدن هي المساحة المثاليّة لقراءة وقائع التنوّع والاختلاف والتعدّد. ومونتريال لا تحيد عن القاعدة في شمال أمريكا.

كما أنّها كانت دائما مكانا مستقطبا للمهاجرين الّذين استقبلتهم. وذلك بفضل تاريخ شعوبها الأصليّة وتاريخها الفرنسي والإنجليزي وازدواج لغتها وثقافتها. ترى على هذا النّحو وتعتبر نموذجا، باعتبارها مدينة مثاليّة ومخبر بحث حول الكونيّة ينبغي عدم اختزال تعقيده. هذه المدينة الشمال-أمريكيّة الكبيرة تتميّز بنماذج إدماج المهاجرين ذات التغيّر المستمرّ. المكان الّذي نخصّصه لهؤلاء الآخرين وما يستطيعون عرضه.