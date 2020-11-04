التطبيع العربي الأخير مع الكيان الصهيوني: بين هرولة بعض الأنظمة العربية ورفض للفلسطينيّين والشارع العربي

د. عادل بن يوسف (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة)

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 13 أوت 2020 بعد اتصال بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووليّ عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهما وافقا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإقامة علاقات رسمية بينهما. وسرعان ما التحقت البحرين بهذا الاتفاق. وتنفيذا لذلك شهد البيت الأبيض بواشنطن يوم الثلاثاء 15 سبتمبر2020، توقيع اتفاقيتَيْ سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود… وقد أطلق البيت الأبيض اسم « أبراهام » (Abraham) على هذا الاتفاق « التاريخي »، الذي تمّ التوقيع عليه بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين ناتنياهو.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: « … ستنشئ إسرائيل والإمارات والبحرين سفارات متبادلة ويعملون سويّا وسيتمّ فتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس « . وقد سبقت توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد الذي قال: « إننا نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا… » .

وقد وصفت وكالة الأنباء الإماراتية ‘وام’ بــ « المعادلة التي تمثّل فرصة حقيقيّة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ». و قال ملك البحرين حَمَدْ بن عيسى آل خليفة أنّ تطبيع بلاده مع إسرائيل ليس موجّها ضد أيّ كيان، لكنه يهدف « إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط ». و من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، صرّح ديفيد ماكوفسكي للوكالة الفرنسية: « إنه إنجاز من الدرجة الأولى »، مشددا على أنه « لا ينطوي على مخاطرة » للإسرائيليين « بنفس الدرجة التي واجهها مناحيم بيغن عندما تخلى عن سيناء لمصر أو إسحاق رابين حينما وافق على التفاوض مع ياسر عرفات ».

ورغم هذه التصريحات المتفائلة والهالة الإعلامية التي حفّت بها، فإنّ الاتفاقيات قد تركت جدلا واسعا على الساحة العربية والفلسطينية خاصة بين مؤيّد ومعارض ومشكّك في صِدقيّة الطرف الصهيوني وحليفه الوسيط الأمريكيّ.

اتفاق السلام العِبري- العربي الرابع:

للتذكير هذا الاتفاق ليس الأول بين العرب و الكيان الصهيوني منذ نشأته في 15 ماي 1948، بل هو الرابع بعد اتفاقات السلام الموقّعة تباعا مع مصر في كامب دافيد في 17 سبتمبر 1978 والفلسطينيّين بأوسلو في 13 سبتمبر 1993 والأردن بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 تخللتها ثمانِ حروب وانتفاضات من أهمها الحروب الأربع الكبرى: 1948، 1956، 1967 و 1973… ورغم أنّ إسرائيل لم تبرم حتى الآن أي علاقات دبلوماسية رسمية مع دول الخليج العربي، فقد كشف الإعلام الإسرائيلي أنّ تل أبيب تدير مكتبا لرعاية المصالح ومكتبا تجاريا في المنامة منذ أكثر من 10 سنوات.

التطبيع الأكاديمي سابق للتطبيع السياسي الأخير:

في كتابه » الشرق الأوسط الجديد » قال رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز: » إنّ القوة في العقود القادمة في الجامعات وليس في الثكنات . »وتُعدّ هذه الجملة تلخيصا مكثفا للإستراتيجيا الصهيونية في اختراق الأمّة من بوّابة الجامعات و الكليات ومراكز البحوث و الدراسات. وهي بوّابة يدرك الكيان الصهيوني خطورتها و آثارها المستقبلية على ثقافة ووحدة الأمّة. لذلك يرصد لها الأموال الطائلة ويبحث عن المَدَاخِلَ لها من خلال الأكاديميّين و الجامعيّين والملتقيات و الندوات « العلمية » وغيرها.

ولحسن الحظّ فإنّ أغلب الأكاديميين و الجامعيين في الوطن العربي و تونس كانوا دائما واجهة متينة في التصدي لمحاولات الاختراق هذه وكشفوا من خلال البحوث والدراسات والكتب وعديد الفعاليات الأخرى أهداف الكيان الصهيوني و مخططاته والمسالك التي يحاول التسرب منها. لكن في المقابل نجح هذا الكيان في إيجاد موقع له بين عدد من الجامعيّين أصبحوا أداته في اختراق الجامعات و الكليات من خلال المشاركة في الملتقيات « العلمية » و الندوات « الحضارية » و « التراثيّة » الدوليّة وغير ذلك من اليافطات التي تحاول التغطية على الحقيقة التي ليست غير التطبيع الأكاديمي و العلمي .

وفي تونس ورغم قوة المواقف من الكيان الصهيوني والتطبيع معه على جميع الأصعدة، فإنّ ذلك لم يمنع من « سقوط » بعض الجامعيين في بؤرة التطبيع الأكاديمي والدفاع عن ذلك بـ « شعارات » مفكّكة و »مواقف » غير مؤسسة لا ترتقي إلى مستوى وجهة النظر الأكاديمية في التعامل مع موقف مّا.

وبرز ذلك على وجه الخصوص خلال الجدل الذي أثير حول التنسيق بين بعض المؤرخين من كلية الآداب بمنوبة وبعض الباحثين الصهاينة من جامعة تل أبيب وبعض الجامعات الفرنسية منذ تسعينات القرن الماضي كما احتضنت تونس المؤتمر الجغرافي الدولي ( 12-15 أوت 2008) الذي حضره وفد من الكيان الصهيوني، شارك في جميع فعالياته وجلساته العلمية و الجدل حول اتحاد الجامعات المتوسطية الذي يضم بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأوروبية، جامعات عربية في كل من مصر، سورية وبعض دول المغرب العربي منها تونس ، بالإضافة إلى جامعات صهيونية.

وفي سنة 2007 التأم ببرلين مؤتمر علمي دولي، حضره من تونس الأستاذ الجامعي عدنان منصر. وفي هذا المؤتمر تهجم مشارك صهيوني يدعي « مارك هيلر » على العرب دون أن يحرّك زميلنا ساكنا. كما ترأس نفس الأستاذ جلسة علمية ساوت فيها متدخلة صهيونية بين جرائم دولتها البيئية في حق لبنان خلال حرب صائفة 2006 وبين بضع شجيرات أسقطتها صواريخ كاتيوشا المقاومة اللبنانية داخل الأراضي العربية المحتلة سنة 1948… لكنّ الزميل لم يتدخل لدحض أكاذيب المتدخلة المذكورة !

فإلى جانب « جُرم » المشاركة، نحن هنا أمام حضور سلبيّ لجامعيّينا في مثل هذه الملتقيات الذي لم يملك من العلم و المعرفة الشيء الكثير لمقارعة الصهاينة وفي مقدمتهم نخبهم و مثقفيهم بكل ثقة في النفس رغم كونه مختصّ في التاريخ المعاصر والزمن الراهن ! كما غاب عن الزميل المحترم أننا أصحاب قضية عادلة و أنّ هذه الحقيقة يدركها الجامعيّون الصهاينة في قرارة أنفسهم، شأنهم شأن حلفاؤهم الأمريكيّين و زملائهم الأوروبيين وأننا لا نخشى في الحقّ لومة لائم !

ظرفية تاريخية ملائمة للإعلان عن اتفاقيات رسمية بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية:

المتأمل في الظرفية الداخلية والإقليمية للدول الممضية على الاتفاق يلاحظ أنّ تاريخ إمضاءه لم يكن عفويا. فبالنسبة للكيان الصهيوني وبعد أزمة تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية غير حاسمة في عام واحد، نال نتنياهو تفويضا بتشكيل حكومته الخامسة بشراكة مع تكتل « أزرق أبيض » بيني غانتس في 17 ماي 2020. ويعود ذلك إلى توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء وهو في منصبه في نوفمير 2019 في ثلاث ملفات، حقّقت الشرطة معه بشأنها على مدى أكثر من عامين، تضمنت تهما عديدة في حقه من بينها « الرشوة وخيانة الأمانة ».. كما اتُهمت زوجته سارة نتنياهو في سنة 2015 بأخذ 24 ألف شيكل من المال العام للدولة…

ولا يختلف وضع الوسيط في عملية السلام دونالد ترامب عن نتنياهو، فقد اهتزّت صورته كثيرا بسبب سوء تعامل إدارته مع فيروس الكورونا المستجد بالولايات المتحدة الذي أودى بحياة أكثر من 204 ألف وإصابة أكثر من سبعة ملايين مواطن أمريكي إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المنقضي. إضافة إلى تعمّق الأزمة الاقتصادية وتراجع نسبة النموّ والارتفاع الحاد لمستوى البطالة (حوالي 10 ملايين عاطل)… بسبب مضاعفات جائحة الكورونا.

كما يشهد ترامب منذ أشهر انتقادات كثيرة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي ومنافسة شرسة من طرف نائب الرئيس الأمريكي السابق أوباما، جو بايدن في السباق الانتخابي الذي سيُحسم يوم 3 نوفمبر 2020… كل هذا يفسّر دخول صهره جاريد كوشنار وجهاز الاستخبارات الأمريكية، على الخطّ لهندسة بنود هذا الاتفاق من خلال زياراته المكوكية بين واشنطن وإسرائيل والشرق الوسط تمهيدا لطبخ هذا الاتفاق والإعلان عنه قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ضمانا لحظوظ أوفر لترامب للظفر بدورة ثانية بالبيت الأبيض.

أمّا السبب الثاني فيكمن في المخاوف المشتركة المتصلة بتنامي نفوذ إيران الإقليمي مما استوجب قيام اتصالات غير رسمية بين الطرفين.

فبالنسبة للبحرين تعدّ علاقاتها بالكيان الصهيوني كانت شبه رسمية. فعلى هامش مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي المنعقد في جوان 2019 قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية » إنّ إسرائيل جزء أساسي وشرعيّ من منطقة الشرق الأوسط « . كما تلقت ست وسائل إعلام إسرائيلية دعوات رسمية لتغطية مؤتمر السلام الاقتصادي في البحرين. وفي جويلية 2019، التقى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في الولايات المتحدة. وفي أكتوبر 2019، شاركت المسؤولة الإسرائيلية دانا بنفنستي-غباي في « مجموعة العمل حول الأمن البحري والجوي » في المنامة. و في ديسمبر 2019، زار الحاخام الإسرائيلي شلومو عمّار البحرين لحضور تظاهرة حول الأديان. و في ماي 2020، أعلنت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني أنها تلقت توجيهات من جهات رسمية وأوامر عليا تقضي بإيقاف ندوة إلكترونية كانت ستعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج العربي. وتأكيدا لذلك قال ملك البحرين حَمَدْ بن عيسى آل خليفة بعد إبرام الاتفاقية رسميا في 15 سبتمبر أنّ تطبيع بلاده مع إسرائيل ليس موجّها ضد أي كيان أو قوى، ولكنه يهدف « إلى تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط ». فإسرائيل مثلها مثل العديد من دول الخليج العربية، تشعر بقلق إزاء طموحات إيران، وترى أنها قوة تشيع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن الجانب الإيراني صرّح رئيس الأركان العامة، للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمّد باقري، في 16 أوت قائلا: « إنّ نهج طهران تجاه الإمارات سيتغير… إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج الفارسي وتضرّر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، فسنُحمّل الإمارات مسؤولية ذلك ولن نتهاون معه »….

ولاحتواء إيران، عزّزت إدارة ترامب روابطها بحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي عبر حليفها الأبدي بالشرق الأوسط، الكيان الصهيوني. وفي هذا الإطار، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته في أكتوبر 2018 مع سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد في زيارة مفاجئة لسلطنة عمان استغرقت 8 ساعات. وتناول الرجلان الغداء سويا، وعزفت الموسيقى العمانية التقليدية، وعقدت « محادثات مهمة للغاية »، حسبما وصف نتنياهو لأعضاء حكومته، متعهدا بمزيد من الزيارات في الطريق. وجاءت الزيارة بعد 24 عاما من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين لمسقط.

وفي الفترة نفسها، حضرت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية السابقة، ميري ريغيف، بطولة دولية للجودو، بعاصمة الإمارات العربية أبوظبي… وبالتالي فإنّ طرح اتفاق سلام بعد مشروع القرن « الفاشل » و « الباهت » دوليا سيخرج كل من نتنياهو وترامب من عزلتهما وأزمتيهما السياسية والعميقة. فما هي بنود هذه الاتفاقيات؟

اتفاقيات ضبابية لا تقدّم شيئا للفلسطينيّين:

نصّت بنود اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين واتفاق أبراهام، في البيت الأبيض على ضرورة « حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني »، وعلى تعهّد بالتطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني…

وحمل الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات عنوان « معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل ». ونصّ في أربع صفحات على مقدمة طويلة و 12 مادة تتحدث عن الإيمان بأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط وإقامة علاقات دبلوماسية على أساس تطبيع كامل بين الشعبين، لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط وأنّ السلام يتحقق بناء على التعاون وليس الصراع، وعلاقات تطبيع تساعد في تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة نموّ اقتصادي ومبادرات تكنولوجية.

ويستدعي الاتفاق طرح اتفاقات سلام لاحقة بين إسرائيل وكلّ من مصر والأردن والالتزام بالعمل للتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي يحقق المطالب المشروعة وآمال الشعبين، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط…

أمّا الاتفاق بين البحرين وإسرائيل فيحمل عنوان « إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية بين إسرائيل ومملكة البحرين »، جاء فيه: » إنّ جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح مرحلة من الصداقة والتعاون، لإقرار الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق الرخاء لدول المنطقة، وتنفيذ اتفاق أبراهام وبدء فصل جديد من السلام ». ويُقرّ الطرفان بموجب الاتفاق الالتزام بتشجيع السلام والأمن في الشرق الأوسط، والاعتراف بحق سيادة كل دولة، في الحياة بسلام وأمن… والاستمرار في الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

و بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد اكتفى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بالإعلان عن تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، لكن دون تحديد لآجال وشروط ذلك…، فكيف كانت ردود فعل الفلسطينيّين والول العربية؟

تباين ردود الفعل العربية والدولية من الاتفاقيات:

قبل التطرّق للمواقف العربية من الاتفاقيات يجدر التذكير باستغلال إعلان دونالد ترامب عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات من قبل خصوم بنيامين نتنياهو الذين استغلوا الفرصة للهجوم عليه وشنّ حملة شعواء ضده بهدف التقليل من شعبية حزب الليكود بعد ارتفاعها عقب الاتفاق. فقد ذكرت صحيفة « معاريف » الإسرائيلية، أنه بعد صمت طويل قال زعيم حزب « إسرائيل بيتنا » افيجدور ليبرمان، أنّ خطة الضمّ التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية لانتخابات الكنيست كانت حيلة انتخابية و أنّ زعيم حزب « إسرائيل بيتنا » رفض تأجيل ضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مقابل توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات !

* رفض قطعيّ للسلطة الفلسطينيّة: للتذكير منذ أن قام الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني في 06 ديسمبر 2017 في إطار صفقة القرن والقرارات المؤيدة له، لم تعد السلطة الفلسطينية تقبل بأن تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط بينها وبين الصهاينة. ويوم 15 سبتمبر 2020، قالت الرئاسة الفلسطينية: « … إنّ كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة… ». وأنها » لم ولن تفوّض أحدا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ودعا الفلسطينيون الذين اعتبروا الاتفاق « طعنة في الظهر » من قبل الدولتين المتهمتين بعقد اتفاق مع الدولة العبرية من دون انتظار ولادة دولة فلسطينية، إلى الخروج في مسيرات غضب يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. كما قامت بسحب سفيرها من أبو ظبي. أمّا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فقد صرّح قائلا: « إن الإعلان الثلاثي الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي، خرج عن قرارات القمم العربية والإسلامية والمبادرة العربية والشرعية الدولية والقانون الدولي ». ودعا الزعماء العرب إلى الاتصال الفوري بقيادة دولة الإمارات ومطالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة.

وفي 22 سبتمبر 2020، قرّرت دولة فلسطين تخليها عن حقها في رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ردًا على اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين بعد تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل. كما قال وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي : »… إنّ فلسطين لا يشرّفها رؤية هرولة دول عربية للتطبيع مع الاحتلال، ولن تتحمّل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية والهرولة للتطبيع… ». وتماهيا مع هذا الموقف الفلسطيني، اعتذرت كل من قطر وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا استلام رئاسة الجامعة وهو ما سيزيد في تعميق أزمة الجامعة العربية التي تحوّلت إلى « جثّة هامدة » حيال ما يحصل في المنطقة العربية من هزات وحروب وخلافات غير مسبوقة بين أعضائها منذ جانفي 2011 حيث رفضت الجامعة العربية، في حدث استثنائي في تاريخها، إدانة قرار الدولتين الخليجيتين.

وفي الكلمة التي ألقاها عن بعد (ككل قادة ورؤساء وملوك العالم بسبب جائحة الكورونا) أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس » إنّ الفلسطينيين يستعدون لإجراء انتخابات على جميع المستويات للمرة الأولى منذ عام 2006… وها نحن نستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية… ».

ورغم أنّ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تقدمها الإمارات لفلسطين، بلغت منذ تأسيس السلطة الوطنية سنة 1994 إلى غاية 2017، 36.5 مليار دولار، إضافة إلى 1.06 مليار دولار في شكل قروض (حسب بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار « بِكدار »)، فقد قال رئيس السلطة الفلسطينية في إشارة لاتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل، « إنّ القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدًا للحديث أو التفاوض باسم الشعب الفلسطيني »، وكرّر الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 1967. ولم يتأخّر الرد الاسرائيلي – الأمريكيّ ففي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال السفير الأميركي بإسرائيل دافيد فريدمان « إنه لن يتمّ التصدي الآن لشأن ضم إسرائيل مناطق بالضفة الغربية، بل سيتمّ بحث الأمر في المستقبل. وأضاف أنّ الولايات المتحدة قدمت مساعدات للفلسطينيّين أكثر من أي بلد آخر وأنه كان ينبغي عليهم الجلوس ومناقشة خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب !

* صمت الجامعة العربية: اعتبر جاريد كوشنار مستشار الرئيس الأميركي أن عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يشكل تحولا مهما في المنطقة، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه الأحد إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاق. وبحسب موقع أكسيوس الإخباري، قال كوشنار إن « عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل دليل على تحول مهم في الشرق الأوسط »، معتبرا أن صبر الدول المناصرة للفلسطينيين قد نفد وأنها باتت تسعى للتطبيع مع إسرائيل بما يخدم مصالحها.

* صمت في الدوحة: خلافا لحليفتيها الإقليميتين إيران وتركيا، فإن قطر لم تصدر في البداية أي رد فعل على تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل. والعلاقات بين قطر والإمارات مقطوعة منذ عام 2017. وكانت قطر أول دولة خليجية تفتح فيها إسرائيل مكتباً تمثيليا وتجاريا منذ 1996، قبل إغلاقه في 2000. ولا تخفي الدوحة اتصالاتها مع إسرائيل. لكن الجديد أتى من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شنّ في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة هجوما على إسرائيل، منتقدا المجتمع الدولي بسبب « عجزه » أمام « التعنّت » الإسرائيلي وفرض سياسة الأمر الواقع في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية !

وتتمتّع قطر أيضاً بنفوذ في قطاع غزة حيث ساهمت العام الماضي، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومصر، في التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

* نقاش سياسي في الكويت: رغم أنّ الكويت حليف هام للولايات المتحدة في المنطقة وله اتصالات معروفة مع إسرائيل، فإنها لا تزال ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الكويت على الاتفاق بين الإمارات والدولة العبرية ولكنه فتح نقاشا سياسيا مثمر حوله.

* تفاؤل حذر لروسيا: في أول رد روسي، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده في أن يؤدي اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل إلى السلام وعدم الإضرار بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك إنه إذا أدى ذلك الاتفاق إلى سلام شامل وتسوية جميع المشاكل بما في ذلك حل المشكلة الفلسطينية، فهذا بالطبع جيد، على حد تعبيره. وأوضح أنّ البحرين والإمارات أكدتا للجانب الروسي أنهما ملتزمتان بمبادرة السلام العربية وحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف بوغدانوف أن الحكم على الاتفاقية ممكن من خلال كيف ستمضي الأمور بعد ذلك، موضحا أن هذه المسألة تعتبر قرار سيادي من ناحية، ومن ناحية أخرى، أن لا يضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسس قانونية دولية معروفة.

* استهزاء إيرانيّ: قال أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية « …إنّ ما يجري في واشنطن سيرك يقوده ترامب، وإن البحرين والإمارات مجرد لاعبيْن فيه… « . وأضاف » إنّ الصهيونية التي احتلت جزءا من فلسطين سابقا تقوم اليوم وبطريقة جديدة باحتلال دولتين خليجيتين » !

* برود في مصر: جاءت تغطية الإعلام المصري « الرسمي » إزاء إعلان قرار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل خافتة بشكل ملحوظ، ورأى البعض أن ردّة الفعل الباردة تجاه القرار جاءت بناء على اعتبارات أمنية. وبدا عبد الفتاح السيسي خائفا من أن تسحب الإمارات البساط من تحت أقدامه باتفاقها الأخير في علاقتها بإسرائيل، في وقت دأب فيه النظام المصري على تسويق نفسه كوكيل لإسرائيل والغرب في المنطقة. وقد توقف الإسرائيليون أمام هذا كثيرا، حتى أنّ بعض المحللين الإسرائيليين لاحظوا القلق المصري من أن تفوز أبوظبي بمكانة متقدمة لدى تل أبيب أكثر من التي يحتلها نظام السيسي حاليا، وعبروا عن ذلك في أكثر من مناسبة. ومن شواهد القلق المصري تشبيه نتنياهو للاتفاق مع الإمارات بأنه لا يقل أهمية عن اتفاق السلام مع مصر. وعبّر إسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلي السابق في مصر عن خشيته من فوز أبوظبي بمكانة متقدمة في تل أبيب أكثر منها بمصر. وذهب المستشرق الإسرائيلي تسفي بارئيل أن يسرق زايد التاج الإسرائيلي منه و ينقل التطبيع الإماراتي مركز الاهتمام الإقليمي من القاهرة إلى أبوظبي، فيما أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أنّ السيسي قلق من اتفاق الإمارات، خشية إبعاده كمحاور أساسي مع إسرائيل.

و عموما وكما اعتبر أدليست، الصّحفيّ الإسرائيلي، فإنّ اتفاق الإمارات وضع السيسي في مشكلة، بسبب التزامه بالقضية الفلسطينية التي تتطلب حضور مصر الدائم فيها ودعم الشعب المصري لها و أنّ اتفاق الإمارات قد يحرمها من هذه الورقة، وهو ما أكّده رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت قائلا: « إن ّاتفاق الإمارات أهم من السلام مع مصر » !

* سلطنة عُمان ثاني المرحّبين: كانت سلطنة عُمان ثاني دولة خليجية ترحّب بإعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 13 أوت. وبعدها بأربعة أيّام أكّدت مسقط التزامها « بحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ».

* توظيف سياسي للاتفاقيات في تونس: بعد ترقّب طويل، خرج الرئيس الأستاذ قيس سعيّد عن صمته ليفصح عن موقف تونس من التطبيع الإماراتي -الإسرائيلي بمناسبة استقباله بقصر قرطاج سفير دولة فلسطين بتونس، هايل الفاهوم يوم 20 سبتمبر 2020 قائلا: » إنّ الحقّ الفلسطيني لن يضيع ما دام هنالك أحرار… » وأوضح قائلا « …إننا لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها… ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرّة في اختياراتها وأمام شعوبها، لكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبّر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك… ». وفي تصريحه هذا إشارة ضمنية على ما يبدو للبيان الصادر قبل ثلاثة أيّام عن رئاسة مجلس نواب الشعب بإشراف رئيسه، الأستاذ راشد الغنوشي الذي ندّد فيه بالاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني، محذّرا من مآلاته على القضية الفلسطينية، داعيا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للتنديد بهذا الاتفاق !

وفي المقابل ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل منذ يوم الجمعة 14 أوت 2020 بقرار دولة الإمارات تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وثمّن في بيان صدر عن هيئته الإدارية، موقف القيادة الفلسطينية، بسحب سفيرها من أبو ظبي، داعية إياها إلى « قطع العلاقات معها فور توقيع اتفاق العار ». كما دعا الحكومة التونسية إلى التنديد بهذا القرار الخياني، مؤكدا موقف الاتحاد المناهض للتطبيع وتجنّده لمقاومته على جميع الأصعدة، مشدّدا على ضرورة سن قانون تونسي يجرّم التطبيع الذي لم تصادق عليه بعض الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة منذ تمريره سنة 2017.

* مهاجمة أوردغان للاتفاقيات: ما أن تمّ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، حتى سارع رجب طيب أردوغان إلى مهاجمتها ملوحا بقطع العلاقات مع أبوظبي وسحب سفير بلاده. لكن أوردغان تناسى أنّ بلاده كانت من الدول الأولى التي اعترفت بإسرائيل منذ فيري 1949، وربطت علاقات رسمية معها عام حيث يرفرف العلم فوق إلى اليوم فوق مبنى سفارتها بتل أبيب.

وعموما نقل الاتفاقان المبرمان القضية الفلسطينية إلى مرتبة أدنى، كما كان يأمل البيت الأبيض بشهادة الدبلوماسي الأمريكي السابق ديفيد ماكوفسكي نفسه (من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) الذي صرّح: « … لم يعُد الشرق الأوسط كما كان في عهد أبي، بل منطقة جديدة… » مضيفا » إنّ الفلسطينيّين سينتظرون ليروا ما سيحدث في الانتخابات الأمريكية، لكن عندما تهدأ الأمور يتعيّن عليهم إعادة التفكير في موقفهم « .

القادم أهمُّ وأبقى:

خلال جولة في الشرق الأوسط في أواخر شهر أوت شملت إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تفاؤله بأنّ المزيد من الدول العربية ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل .وأردف رئيسه ترامب موضحاً أنّ هناك 5 دول على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاق السلام، لافتا إلى أن لديه إحساسا أنّ السعودية تريد ذلك، بناء على محادثات أجراها مع القادة في السعودية.

وتداولت تقارير بأنّ السودان يتجه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل، لكنّ الخرطوم استبعدت خلال زيارة بومبيو لها نهاية أوت الاعتراف بإسرائيل قبل تنظيم انتخابات في 2022. ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوله ردا على الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل: « لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا (…) للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل » !

لكن بعد أيام قليلة فحسب وتحديدا يوم 23 أكتوبر 2020 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم يمتف بذلك فحسب، بل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي أدى إلى رفع الحظر عن المساعدات الاقتصادية والاستثمار له… كما توصل الطرفان الصهيوني والسوداني على اتفاق مبدئي بشأن تطبيع العلاقات بينهما وبذل اتضح المشهد أنّ ترامب استغلّ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي بالسودان ليخرجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويدخلها إلى حضيرة التطبيع مع العدوّ الصهيوني خدمة لحليفته إسرائيل وخاصة للمصالح الأمريكية في السودان.

وإجمالا يمكن اعتبار اتفاق السلام الممضى بين الكيان الصهيوني وكل من الإمارات والبحرين والاتفاق المبدئي مع السودان كما وصفه أحد الملاحظين والمحلّلين السياسيّين، هو « تطبيع جَبَانٌ بالمَجَانْ لا ترجى منه فائدة ولا أمان »، لا لصالح فلسطين والفلسطينيّين ولا للعرب إطلاقا، بل سيزيد في تصدّع البيت العربي وتعميق أزمته المتفاقمة منذ أن هلّ عليه الربيع العبريّ في جانفي 2011. فقد ثبت بالحجّة والبرهان للرأي العام العربي والدولي أنّ إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات الأممية ولم تطبّق ولو قرارا واحدا من مئات القرارات الأممية والأعراف الدولية الصادرة منذ عام 1947 أو المبرمة مع الفلسطينيّين حول فلسطين: حقّهم في القدس الشرقية وحقّ العودة لفلسطينييّ الشتات من مهجّري سنة 1948 والعودة إلى حدود 04 جوان 1967… الخ.

كما انتهكت اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصّة التي توقفت عن دفعها. وخير دليل على ذلك « صفقة القرن » التي تنكّرت لكل القرارات الأممية القاضية بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وطرحت على الفلسطينيّين إقامة دُويلة في صورة أرخبيل تربطها جسور وأنفاق، واتخاذ مدينة القدس كعاصمة « أبدية » للكيان الصهيوني، لأنّ السلام كما جاء على لسان صائب عريقات: » لا يتحقق بهذه المهازل، ولا باستخدام فلسطين وقضيتها كغطاء » !