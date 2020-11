La neuvième anniversaire/ HOMMAGE AU MARTYR MOUAMMAR KADHAFI,

HOMMAGE AU MARTYR MOUAMMAR KADHAFI, GUIDE DE LA JAMAHIRIYA libyenne

A l’occasion du neuvième anniversaire de la Martyre du dirigeant libyen et africain, Mouammar Kadhafi, nous rendons hommage à sa personnalité, sa figure historique et à ses compagnons, tombés dans les champs de bataille, notamment le Martyr Boubaker Younes Jabir, nous attirons l’attention des peuples du monde sur le fait que la conspiration internationale menée par l’impérialisme international, visant à éliminer tous les progressistes et combattants pour la liberté, la justice et la véritable égalité dans le monde, est devenue de jour en jour, plus claire et fait de Kadhafi et de tous les combattants internationaux des héros historiques inscrits en or dans le registre de l’histoire de l’humanité et dans la mémoire des peuples.

Tout ce qui s’est passé après la mort de Kadhafi, le renversement de la Jamahiriya et la situation impitoyable dans laquelle se trouve la Libye et les régions voisines, soulignent et affirment les constats suivants :

* Kadhafi avait un projet de civilisation que les ennemis de l’humanité ont fait échouer.

* Kadhafi avait un projet humanitaire qui a été confisqué afin de faire tomber la Libye et les régions voisines dans un conflit permanent.

* Kadhafi avait un projet de liberté qui a été liquidé en faveur de la domination des forces de l’injustice, de l’oppression et de l’asservissement religieux, social et économique.

* Kadhafi avait un projet de justice sociale et économique ciblant le capitalisme mondial qui met la main sur tous les moyens de l’existence de tous les peuples.

* Kadhafi avait un projet pour la nation arabe par quelle elle peut réaliser son unité et sa souveraineté et protégera ses valeurs et ses lieux sacrés et ses capacités matérielles et culturelles.

* Kadhafi avait un projet d’islam modéré, un islam de tolérance, de fraternité et de modernité.

Par cette occasion, nous appelons les peuples du monde entier, qui luttent pour la liberté, à s’inspirer dans la lutte du guide et de ses partisans, qu’ils ont menée pendant quarante ans, pour défendre les opprimés, les personnes défavorisées et marginalisées dans le monde et mettre en place un véritable système de démocratie populaire et un nouvel ordre social.

A l’occasion de cet anniversaire, nous nous demandons pourquoi le monde reste silencieux face à une question cruciale : « Où est le corps du leader Kadhafi ? Pourquoi a-t-il été caché ?

Pourquoi ne l’ont-ils pas remis à sa famille ou à sa tribu, comme le veut la tradition ?

De plus, pourquoi les instances judiciaires internationales n’ont-elles pas enquêté sur ce crime de guerre international : l’assassinat de Mouammar Kadhafi ? Vivons-nous dans la jungle et confisquons-nous les droits humains fondamentaux ?

Nous exigeons également la libération d’Hannibal Kadhafi qui subit l’injustice au Liban ; la libération de Saadi Kadhafi, après avoir été acquitté de toutes les accusations portées injustement contre lui ainsi que la libération de tous les prisonniers libyens incarcérés illégalement dans les lieux de détention gérés par les milices à cause de leur opposition à l’OTAN et le complot de février 2011.

Nous demandons également la poursuite des auteurs des crimes commis par des personnalités étrangères ou par quelques libyens qui ont trahi leur patrie. Ce sont des criminels locaux, régionaux et internationaux qui avaient livré la Libye à une situation tragique, tout comme Sarkozy, Cameron, Bernard Henry Levy, Clinton ainsi que d’autres criminels de guerre.

Nous apportons tout notre soutien à Saïf Al Islam dans son combat pour le rassemblement de tous les Libyens épris de justice, de liberté et de solidarité.

Nous demandons à la Cour pénale internationale et au conseil de sécurité des Nations Unies d’arrêter la poursuite du docteur Seif Islam Kadhafi.

Et malgré la crise sanitaire qui frappe le monde, et qui nous empêche cette année de nous rassembler dans la place de la fontaine d’innocents à Paris, nous demandons par cette déclaration à ntous les peuples libres du monde de suivre le chemin de cette leadership en demandant d’enquêter sur ce crime, le plus grave crime de l’époque, et de suivre et punir les auteurs.

Nous sommes attachés à la justice, au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à la liberté et à l’égalité entre les gens, à la démocratie directe pour laquelle Kadhafi a combattu et pour faire face à toutes les pratiques criminelles des ennemis de l’humanité, de la liberté et de la justice.

La lutte pour la légitimité populaire de la Jamahiriya, la liberté, la justice et l’humanité continuera …….

-La Communauté libyenne en France avec le soutien de :

Comité international de la défense des droits du peuple libyen

L’association de Pierre et l’Olivier,

Réseau de solidarité avec le peuple de Palestine

Les Pacifistes de Tunis

L’Association « Entre la plume et l’enclume »

Comité de soutien à SaÏf Al Islam Kadhafi

Institut Tunisien des Relations Internationale



Paris, le 20 octobre 2020