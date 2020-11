Zohra Credy: Ma réponse à Macron sur sa page.

Monsieur le président , je ne suis pas d’accord avec votre discours ni avec celui de certains musulmans car vous confondez tous islam et islamisme . Les associations que vous avez dissoutes ne sont pas représentatives de l’islam mais du salafisme wahhabite et frère musulman. Ces associations n’ont pas servi l’islam, elles ont été instrumentalisées pour servir le projet sionisto-impérialiste au Levant et notamment en Syrie. L’islam que ces associations défendent est un islam vidé de toutes ses valeurs spirituelles ,humaines et universelles. C’est l’islam wahhabite de la barbarie , de l’intolérance et du rigorisme qui prône le takfir et réduit la femme à un sexe qu’il faut protéger sous un accoutrement vestimentaire . Je n’ai pas peur de vous dire Monsieur le Président , que les pouvoirs publics français ont soutenus ces islamistes, il faisait du bon boulot pour Fabius qui louait le travail du Front-al-Nosra faction d’Al-Qaïda acheminée en Syrie. Cette faction et d’autres groupes radicaux ont largement bénéficié des aides collectées par ces salafistes. Aucun ne peut prétendre que les services de renseignement de l’Etat français ignoraient la nature de leurs activités quand ils envoyaient des aides en Syrie. Ces groupes terroristes sont encore soutenus à Idlib et ailleurs au Moyen-Orient, le Front-al-Nosra , faction d’al-Qaida n’a jamais été classé groupe terroriste par les USA à ce jour du fait que son terrorisme est utile dans la guerre que l’Occident mène contre la Syrie sous la fausse bannière de la démocratie . Et, contrairement à certains musulmans je ne vais pas pleurer la dissolution de ces associations ! Ces salafistes wahhabites et frères musulmans ont fait beaucoup de tort à l’islam et aux populations musulmanes de France et d’Europe. Le repli identitaires dans lequel ils ont confiné certaines fractions des populations musulmanes a servi et sert encore à légitimer le discours xénophobe véhiculé par ceux qui à l’instar de Zemmour ( qui ne travaille pas de façon isolée ) veulent l’utiliser pour ramener au pouvoir l’extrême droite porte parole du nationalisme ethnique contre le nationalisme civique citoyen issu de la seconde guerre mondiale peut-être pour conforter la vision sioniste de l’Etat-Nation juif ( vu que le sionisme a fait des juifs une ethnie) . Ces islamistes rigoristes n’ont servi en aucun cas l’islam , au contraire, ils ont été ses pires ennemis et les musulmans ont été leurs principales victimes en Syrie, en Libye , en Irak , au Yémen , en Égypte , en Tunisie et en Afghanistan. Je suis très attachée à la laïcité et à la séparation de la religion et de la politique peut-être même plus que vous Monsieur le président. Mais , à condition que la laïcité ne soit pas sélective , je suis même pour les laïcards , Monsieur le Président , mais à condition que ces laïcards soient cohérents avec eux mêmes. Charlie a le droit de publier au nom de la liberté d’expression ce qu’il veut , mais les musulmans l’auraient accepté plus facilement , si cette liberté d’expression n’était pas pas à géométrie variable. Charlie a remercié un de ses fondateurs en l’occurence Siné parce qu’il a fait de l’humour à propos de la conversion au judaïsme du fils du président Sarkozy ! Elle est où la liberté d’expression ? Je me félicite de votre rationalité et culture laïque Monsieur le président et je partage vos critiques sur certaines lecture obsolètes de l’islam qui doit soumettre certaines lectures à la raison critique. Toutefois , depuis plus de 70 ans, les Palestiniens ( musulmans et chrétiens ) se font tuer, massacrer , voler leur Terre, biens ,richesse, identité, culture, Histoire et subissent des crimes contre l’humanité par le conialisme sioniste au nom de foutaises bibliques de Terre promise et de peuple élu et ce discours messianique qui n’a aucun fondement rationnel , et qui est contesté même par des rabbins juifs anti-sionistes ne dérange en rien votre laïcité Monsieur le Président , ni les intellectuels de droite comme de gauche, ni les laïcards de journalistes qui tabassent tous les jours sur l’islam et sont tellement ignorants qu’ils confondent arabe et musulman . Bien au contraire ,c’est avec fierté et orgueil que vous déclarer tous soutenir ces délires bibliques. Elle est bien sélective la laïcité républicaine monsieur le Président. Je termine , Monsieur le président en vous rappelant que les musulmans ne constituent pas un bloc homogènes , ils viennent de différentes cultures , de différentes catégories socio-économiques et idéologiques . Ces musulmans n’ont ni la même vision de la vie , ni les mêmes rapports au fait religieux . Il y a parmi eux des pratiquants , des non pratiquants et même des non croyants … des athées monsieur le Président oui des athées et beaucoup , beaucoup de laïcs qui passent inaperçus. Ceux qui se font remarquer , ce sont ceux qui ont été marginalisés, exclus et stigmatisés par les pouvoirs publics depuis la fin des 30 glorieuses. Ils ont trouvé dans l’Islam un refuge identitaire et vous les pouvoirs publics avec les islamistes salafistes qui ont contrôlé l’islam de France , pour des raisons que vous connaissez , vous les y avez confinés. Ce n’est pas le procès des musulmans qu’il faut faire Monsieur le président mais celui de la politique de la République française depuis des décennies et de son discours qui doit gagner en cohérence et se conformer aux valeurs dont la France se réclame.

