Hamid Chaabane: De quoi être malade

· De quoi être malade Qui l’a conseillé ?La chaîne TV satellitaire quatarie Al Jazeera, voix de son maître Frère Musulman, le prince du lilliputien Qatar diffuse cet après midi un entretien avec le président Macron. Depuis 20 ans, Al Jazeera, financée à fonds perdus par le gaz de l’ État qatari , se fait passer pour une TV indépendante alors qu’elle est le porte voix et le porte drapeau des Frères musulmans. Depuis 20 ans, elle distille sous le vernis de la liberté d’expression, le poison de l’idéologie islamiste bien enrobé dans le chocolat du débat faussement contradictoire. Depuis 20 ans, elle arrose les banlieues de l’Occident comme les pays arabes et musulmans de slogans révolutionnaires et d’images, parfois fabriquées en studio, pour inciter à la révolte, ajoutant instabilité à l’instabilité et fournissant le viatique intellectuel à des téléspectateurs en mal d’identité et de repères. Depuis 20 ans, portes ouvertes à tous les prédicateurs de l’islamisme politique militant, elle s’insère dans tous les interstices de la démocratie pour susurrer la même idéologie au nom de la liberté de penser et de s’exprimer. Ses reportages à chaud sont des harangues à mettre le feu à toutes les têtes désorientées, ses débats contradictoires ne sont organisés que pour fournir l’espace aux théoriciens de l’instabilité et de l’islamisme, ses entretiens avec des leaders occidentaux ne servent qu ‘à lui conférer une crédibilité qu’ elle n’a jamais méritée. Se prévalant d’un audimat de 25 millions de téléspectateurs, elle oublie et fait oublier que notre « ami » le Qatar n’est qu’une principauté de droit divin où la moindre critique du prince et de sa famille , même en poésie, est impitoyablement punie de 20 ans de prison. Un média où la liberté d’expression est un droit chez les autres et un crime chez soi. Et c’est dans ce média là, qui a si fortement amplifié, quand il ne les a pas suggérés, les appels au boycott des produits français, que le président de la République Française décide d’expliquer le bien fondé de la liberté d’expression. Alors que tout ce que le monde musulman et arabe compte de défenseurs de la liberté et de pourfendeurs de l’islamisme et du djihadisme tente, sans moyens, depuis une décennie, de lever le voile sur la face à peine cachée d’Al Jazeera et de ses vrais maîtres, les Frères Musulmans de Doha et d’Istanbul, artisans des appels au boycott.Erreur tragique. Vous n’aviez pas besoin d’Al Jazeera monsieur le Président. Même le Paris St Germain ne vaut pas ce sacrifice.

