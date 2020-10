Best-seller en Allemagne, son essai polémique « Le Fascisme islamique » ne paraîtra pas en France. Entretien avec un penseur menacé de mort par les islamistes.

Dans « Le Fascime islamique », Hamed Abdel-Samad montre que la violence est consubstantielle à l’islam, même s’il reconnaît que le Coran peut aussi être lu dans sa dimension « éthique » et « spirituelle ». © Anna Weise/ROPI-REA

Fils d’imam et ancien membre des Frères musulmans dans sa jeunesse, le Germano-Égyptien Hamed Abdel-Samad est devenu, en Allemagne, une figure médiatique de la critique de l’islam, ce qui lui a valu plusieurs fatwas et menaces de mort. La traduction de son best-seller Le Fascisme islamique, essai virulent qu’on pourrait comparer au travail du Michel Onfray athéologue et qui établit des parallèles entre islamisme et idéologie fasciste, devait paraître en France le 16 septembre. Mais fin juillet, l’éditeur Piranha s’est ravisé, expliquant à l’auteur qu’il ne mesurait pas les risques pour la sécurité de sa petite structure, tout en ne voulant pas « apporter de l’eau au moulin » de l’extrême droite après l’attentat de Nice. L’affaire a déclenché un tollé dans la presse allemande, qui a rappelé que le livre d’Hamed Abdel-Samad était certes critiquable, mais qu’il avait pu paraître sans problème aux États-Unis début janvier après avoir été publié en Allemagne en 2014 par un grand éditeur (Droemer Knaur).

En exclusivité pour Le Point, l’auteur a accepté à la fois de s’exprimer sur cette polémique éditoriale, mais aussi sur le fond d’un ouvrage que les lecteurs français ne liront donc pas à la rentrée.

La traduction de votre essai Le Fascisme islamique devait paraître le 16 septembre, mais votre éditeur Piranha a brusquement fait volte-face. Que s’est-il passé ?

Fin juillet, Jean-Marc Loubet (NDLR : cofondateur et patron de Piranha) a envoyé un mail à mon éditeur allemand annonçant qu’il retire le livre. Il a expliqué qu’au vu de l’actualité sanglante en France, il avait consulté sa petite équipe. Ils ont décidé à l’unanimité de ne pas le publier pour deux raisons. Le premier argument, c’est qu’on ne mesure pas le risque physique d’une publication en France. Selon ses mots, « ça peut être nul, ça peut être mortel ». Je comprends que c’est plus facile de cibler une petite maison d’édition, qui n’a pas les moyens d’assurer une protection à sa porte. Si Jean-Marc Loubet avait fini son mail là-dessus, j’aurais dit OK et accepté sans problème ce retrait. Je vis sous protection policière, j’ai reçu des menaces de mort, et je ne peux pas demander aux autres de prendre le même risque. Moi, je prends ce risque car je crois intimement qu’être effrayé face à des menaces n’arrangera pas les choses. Au contraire, plus nous serons silencieux et plus nous aurons peur, plus les islamistes seront brutaux, car ils ne fonctionnent que selon cette logique : tuer et effrayer. C’est la stratégie du terrorisme. Mais j’aurais compris la décision de Jean-Marc Loubet, car c’est une affaire de vie ou de mort.

En revanche, ce que je n’accepte pas, c’est son deuxième argument, d’ordre moral. Il a écrit qu’il ne voulait pas « apporter de l’eau au moulin de l’extrême droite ». Ça, c’est l’argument typique d’un chantage moral auquel je suis sans cesse confronté. Je suis un penseur libre, qui n’appelle pas à la violence, qui ne stigmatise pas les musulmans – au contraire, je les défends comme êtres humains –, mais qui s’en prend à une idéologie que j’estime violente. J’ai le droit, en Allemagne, plus de 200 ans après Kant et 230 ans après Voltaire, de publier ces pensées sans devoir avoir peur et être terrifié. C’est pour ça que je suis tellement en colère. Jean-Marc Loubet a essayé de transformer la peur en une action vertueuse. Je trouve ça très dangereux. Le Spiegel l’a bien expliqué : c’est une défaite non seulement contre l’islamisme, mais aussi contre l’extrême droite.

Votre livre a été publié en Allemagne et aux États-Unis sans que cela pose de problèmes. Serait-ce plus compliqué en France ?

Il y a chez vous des critiques de l’islam, je pense notamment au remarquable 2084 : la fin du monde de Boualem Sansal. C’est donc plus lié à un éditeur précis. Mais c’est le début d’une certaine humeur qui pourrait se répandre en France et qui m’effraie. J’aime tellement ce pays que je n’aimerais pas le voir succomber à une autocensure et à des arguments qui expliquent qu’un écrivain a une responsabilité et qu’il doit préserver les susceptibilités. Ça serait une catastrophe pour la qualité du débat intellectuel. Et qui, plus qu’un éditeur, est censé défendre ces débats ? Le livre est l’endroit privilégié pour avoir ces discussions. Si nous n’exprimons pas notre esprit critique, alors nous permettrons à l’extrême droite de monopoliser ces sujets et de se présenter comme la garante de la démocratie et de la liberté d’expression, ce qui n’est évidemment pas vrai. En nous retirant de ces sujets, nous leur offrons cet espace.

Vous êtes le fils d’un imam égyptien et, étudiant, vous étiez membre des Frères musulmans. Qu’est-ce qui vous a amené à devenir si critique envers votre religion d’origine ?

Déjà, je ne me considère ni comme musulman ni comme ancien musulman. Je suis convaincu qu’un être humain ne devrait pas se définir, positivement ou négativement, à travers une religion. Je suis critique envers l’islam, comme envers toutes les religions en général. Ce qui m’a fait prendre conscience de ça, c’est que j’ai grandi dans une société où on ne pouvait pas exprimer ses pensées clairement. J’avais sans cesse une voix extérieure et une voix intérieure, différentes, ce qui est courant quand vous êtes dans une communauté religieuse où vous ne pouvez pas exprimer vos doutes. Or, je voulais être libre. C’est pour ça que j’ai quitté l’Égypte pour venir en Allemagne.

Plusieurs personnalités musulmanes ont appelé à votre mort, dont un professeur de l’estimée université Al-Azhar au Caire. Votre vie est-elle en danger ?

Il y a ces fatwas, mais aussi des djihadistes qui veulent me supprimer. Je ne peux pas dévoiler les détails, mais ma protection policière a été brusquement augmentée. Quand je prends un avion par exemple, quelqu’un m’accompagne. J’ai demandé ce qui s’est passé, et ils m’ont juste donné quelques éléments sur un djihadiste allemand parti en Syrie et qui a évoqué mon nom à des djihadistes ici. C’est évidemment effrayant, mais je n’ai pas arrêté de faire des discours publics.

Dans Le Fascisme islamique, vous commencez par établir un parallèle entre les mouvements fascistes et les Frères musulmans, fondés dans les années 1920 par Hassan el-Banna. Quels seraient selon vous leurs points communs ?

Ce n’est pas seulement les Frères musulmans, mais l’islam politique dans son ensemble. Le premier point commun, c’est l’idée d’avoir été choisi, d’être des gens qui sont supérieurs au reste de l’humanité. Vous pouvez lire ça dans le Coran, où les musulmans sont considérés comme la meilleure communauté n’ayant jamais existé. Allah leur donne une responsabilité particulière d’être ses représentants sur terre. Vous avez ça aussi dans le fascisme : « Nous sommes la race supérieure. » Deuxième point commun : la culture de la mort. Dans les deux idéologies, la mort est glorifiée, car la vie et l’individu ne comptent pas. Ce qui est important, c’est la nation ou la religion. Troisième parallèle : l’idée de combat, le Kampf en allemand et le djihad en arabe. Vous ne vous battez pas pour vivre, mais vous vivez pour vous battre. Le combat, en lui-même est une fin en soi, et pas seulement un moyen pour atteindre des buts politiques. Quatrième point commun : l’idée d’ennemis intérieurs et extérieurs. Pour les nazis, l’ennemi à l’extérieur, c’est l’Ouest, et à l’intérieur, les juifs et l’extrême gauche. Pour les islamistes, c’est les autres. Il y a d’abord eu les juifs, les chrétiens ou les non-croyants dans le Coran, puis ont suivi les croisés, les colonialistes et aujourd’hui l’Occident dans son ensemble. L’histoire est conçue comme une seule ligne directrice, et l’ennemi reste toujours le même. L’Occident sera toujours le mal, c’est immuable. Cinquième point commun : la déshumanisation et l’animalisation de l’ennemi. Le Coran qualifie les non-croyants de chiens, singes ou porcs. Si vous déshumanisez des personnes, vous leur ôtez le droit d’exister. C’est ainsi plus facile de les exterminer en masse sans problème de conscience. Ce que les nazis faisaient très exactement en qualifiant les juifs de cafards ou de rats. Enfin, regardez les buts de ces idéologies. Hitler voulait régner sur la planète entière, être « le maître du monde ». Ces mêmes mots se retrouvent dans les discours d’Hassan el-Banna.

Le monde musulman est aujourd’hui frappé par la violence. Mais l’histoire coloniale ou la géopolitique n’expliquent-elles pas davantage ces fractures que la nature même de l’islam ?

Bien sûr, si vous cherchez à comprendre les origines du terrorisme actuel, tout ne vient pas du Coran. Il y a des raisons géopolitiques, et évidemment les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont une implication dans les guerres en Irak et Syrie. Mais vous ne pouvez épargner la religion en disant qu’elle n’a rien à voir avec cette violence. Pour en arriver au terrorisme, il faut d’abord une culture favorable, c’est-à-dire qui accepte la violence comme solution politique. C’est, je crois, ce qui se passe dans le monde islamique, car la religion, loin de condamner cette violence, fournit des arguments en sa faveur. Vous avez aussi une violence domestique, dans les familles. Quand un enfant grandit et voit sa mère se faire frapper par son père, il apprend que la violence est la première solution aux problèmes sociaux.

Vous avez confié que votre père battait votre mère, et que vous-même aviez subi des violences enfant. Ne faites-vous pas de votre histoire personnelle une généralité ?

Ce n’était pas un cas individuel, mais cela concernait toutes les familles que je connaissais enfant. Ces violences conjugales ne sont pas une petite minorité. C’est un vrai problème culturel, car le Coran encourage le mari à corriger sa femme si elle n’obéit pas. La religion est un moteur dans la façon de concevoir son couple ou d’éduquer les enfants. Son influence est considérable. Une autre raison de la violence dans le monde musulman, c’est l’insécurité des jeunes hommes dans notre époque moderne. D’un côté, on leur enseigne la certitude que l’islam est la vraie religion, que vous ne pouvez pas faire ça car c’est haram et que vous irez en enfer, sinon. Mais de leur côté, ils sont confrontés à la société moderne, libre et multiculturelle. Il leur est difficile de ne pas mordre dans le fruit défendu, mais après ça, ils se sentent coupables, et retournent vers un discours religieux les ramenant en arrière : « Tu es un pêcheur, reviens à Dieu. » La voie express, c’est le djihad. Mourir en tant que martyr, c’est la seule garantie d’aller directement au paradis. Dites-moi pourquoi un être humain voudrait se tuer tout en supprimant des dizaines de personnes comme ce qui est arrivé à Nice ou à Orlando ?