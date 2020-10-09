إنصافًا للأستاذ أحمد بن صالح: صفحة ناصعة من نضالات الفقيد ضد الاستعمار الفرنسي بالمدرسة الصادقية و فرنسا (1938-1948

د. عادل بن يوسف (كليّة الآداب بسوسة)

الجزء 1:

صباح يوم 16 سبتمبر 2020 ترجّل فارس من فرسان تونس، المناضل النقابي ورجل الدولة و »الوزير متعدد الحقائب » و « مهندس تجربة التعاضد » في الستينات، الأستاذ أحمد بن صالح بعد توعك صحي ألزمه التردد على المصحات ومؤخرا على المستشفى العسكري حيث وافاه الأجل عن عمر يناهز الـ 94 سنة. وبعيدا عن السياسية ومطبّاتها وحساسية ملفّ تجربة التعاضد التي انتُهجت رسميا بين 1961 و 1969 ونُسبت إليه دون غيره رغم كونها أُقرَّتْ من قبل الدولة ثمّ الحزب الدستوري في مؤتمره المنعقد ببنزرت في أكتوبر 1964 ومسؤوليته في كل ما حصل بتونس جرائها وما للرجل وما عليه، لكونها مهمّة المؤرخين والباحثين وقد سبق لي أن كتبتُ ونشرتُ حولها بعض الدراسات الأكاديمية كما درّستها لطلبتي بالجامعة ضمن مبحث الزمن الراهن مسألة بأكملها موسومة: « تونس المستقلة: من الاستقلال التام إلى نهاية التجربة التعاضدية (1956-1969) ».

و بمجرّد سماعي خبر الوفاة عبر الإذاعة، جابت بخاطري مباشرة صفحة ناصعة من نضال الرجل ضد الاستعمار الفرنسي أثناء دراسته الثانوية بالمدرسة الصادقية بين 1938 و 1945 بتونس ثمّ أثناء دراسته بباريس (بين 1945 و 1948) حدثني عنها مطوّلا ببيته برادس وهي في اعتقادي غير معروفة من قبل العموم والمهتمين بالشأن السياسي بتونس في أواخر الفترة الاستعمارية رغم أهميتها في التكوين السياسي للرجل، لذ رأيت من الواجب ومن باب الوفاء لفقيد تونس تسليط الضوء عليها والتعريف بها للأجيال الحالية ، لا سيّما الشبان منهم استنادا لحوارته مع الصحفيّة المتألقة فاطمة الكرّاي ونُشرت على امتداد سنتين بجريدة الشروق بين 2009 و 2010 وأطروحتي في التاريخ المعاصر حول النخبة التونسية العصرية: طلبة الجامعات الفرنسية (1880-1956) تحت إشراف الأستاذ محمّد الهادي الشريف، نوقشت بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، يوم 05 أفريل 2000، 3 أجزاء 1166 صفحة والصادرة عن دار الميزان للنشر وكلية الآداب بسوسة في طبعة مخفّفة سنة 2006، 826 صفحة.

سي أحمد كما عرفته:

عرفتُ الرجل عن قرب اثر عودته نهائيا من منفاه القسري بفرنسا في سبتمبر 2000، رغم كونه غير بعيد عن العائلة بحكم متانة علاقته بجدي من جهة الأمّ، المرحوم الشاذلي بن أحمد بن وناس، صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه شيخ لقرية معتمر (بالساحل التونسي بين 1931 و 1961) فكان يتردد على بيته ومكتبه المجاور للبيت في طريق عودته من تونس أو من سوسة إلى المكنين و في الزيارات الرسمية التي كان يؤديها لقرى ومدن الساحل منذ سنة 1956 ولقاءاتهما الرسمية العديدة بمقرّ ولاية سوسة أو بمعتمدية المنستير… ولدوره في المقاومة المسلّحة بجهة الساحل وعندما تولى الأمانة العاما للاتحاد العام التونسي للشغل بين 1954 و 1956، أوعز له في أواخر سنة 1954 بتكوين نقابة تجمع مشايخ التراب بالمملكة التونسية لكنّ المشروع للأسف لم يرَ النور بسبب تعطيلات الإدارة الاستعمارية المألوفة. و بُعيدَ الاستقلال وتحديدا في صائفة 1959 ولدت هذه النقابة الوطنية بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة و تولى كتابتها العامة جدّي إلى غاية وفاته سنة 1961، وقد انضوت صلب جامعة الموظفين التي كان يرأسها المناضل ورفيق درب الزعيم حشاد، الأستاذ محمود الخياري.

كما جمعتني بـ « سيد أحمد » (كما يناديه جلّ المقرّبين منه) لقاءات عديدة، سواء ببيته برادس وبمدينة سوسة بمناسبة زياراته لها بدعوة من رفاق دربه من موظفين وشباب وإطارات وطنية ومحلية عملت معه في الستينات زمن التجربة التعاضدية أذكر من بينها نزوله بنزل بليبان على ملك صديقه ومستشاره السابق بديوانه، السيّد عبد الجليل قحبش بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لبعث حركة الوحدة الشعبية في ماي 2003. وفي سنة 2006 اتصل بي هاتفيا ليقترح عليّ بكل لطف إعداد دراسة حول ابن عمه، أوّل مهندس مناجم تونسي متخرّج من المدرسة العليا للمناجم بسانت إتيان سنة 1916، المهندس صالح بن صالح، الذي أمام عدم تشغيله في اختصاصه بإحدى مناجم تونس إثر عودته إلى تونس من قبل الإدارة الفرنسية، جعلته يفتح محلا لإنتاج المشروبات الغازية وبيع التمور ثم الاسمنت بمدينة سوسة…، فشدّ الرحال نحو تركيا حيث عمل بمناجم « زونقولداك » (Zonguldak) إلى أن وانتدبته في فيفري 1928 شركة مناجم فرنسية دولية للقيام برحلة استكشافية بإفريقيا الآسيوية و وصل على رأس بعثة إلى غاية مدينة « بيراو » (Birao) بوسط إفريقيا حيث لقي حتفه بسبب حمّى الملاريا يوم 23 أوت 1928 ودفن هناك وأقيم له تمثال ولوحة رخامية تحمل اسمه… كما طلب مني التوجّه إلى المكنين لتسلّم حقيبة المهندس الشخصية من ابن عمّه الصديق والزميل النقابي المنجي بن صالح. وقد ضمّت الحقيبة الأغراض الشخصية للمهندس الراحل وفي مقدمتها يومياته التي خطها بيده ووصف فيها كل تفاصيل رحلته من مدينة بوردو الفرنسية إلى غاية إفريقيا الوسطى. وكانت فرحته لا توصف عندما صدرت الدراسة في 60 صفحة بالفرنسية بمجلة « روافد » (عن المعهد العالي للحركة الوطنية، عددا 13 و 14 لسنة 2008) وتحولي إلى غاية بيته لتسليمه نسخة منها… ثمّ هاتفني ذات يوما ليطلب مني إن كان لدينا نسخة من كتاب محي الدين بن عربي « فُصُوصُ الحكم » فنسخته له وأرسلته له عبر زميل يقطن بتونس إلى غاية بيته.

وتواصلت لقاءاتي بالأستاذ أحمد بن صالح وحواراتي معه في عدة مناسبات: حواري معه لإعداد لمقال مطوّل حول الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية بوصفه كان عضوا بالمجلس القومي التأسيس ومقررا عاما للجنة صياغة دستور 1 جوان 1959 (نُشر في جريدة « المستقبل » ليوم 25 جويلية 2007) ثمّ بالقصر الرئاسي بقرطاج يوم 1 سبتمبر 2012 بمناسبة إحياء ذكرى وفاة باي الشعب، المنصف باي. وبعدها بأسبوع بنزل « الدبلوماسي » بالعاصمة بمناسبة إحياء ذكرى جلب جثمان الباي الشهيد، المنصف باي ودفنه بمقبرة الزلاّج ظهر يوم 08 سبتمبر تحت إشراف مؤسّسة حشاد. و يومها قدم على غير عادته متكأً على عكاز جديد « باكيته » فقلت له: » ما زلت البركة سيد أحمد « فأردف قائلا: « انتوما الشباب مازالت فيكم البركة، أمّا أحنا كبرنا وشِبنا. تعرف ولدي الباكيتة هذه هداهالي سيدي المنصف باي وقت اللي كنت بحذاه في ‘بُو’. هاني نشمّ عليها في ريحتو لتوّة… ». وبهذه المناسبة قمتُ بربط مباشر للحدث على أمواج إذاعة المنستير أدلى خلاله الفقيد بكلمة مطوّلة حول المنصف باي إلى جانب السيّدة سلوى باي، نجلة محمّد الأمين باي… كما التقينا بنفس النزل ثانية بمناسبة إحياء الاتحاد لذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد يوم 05 ديسمبر 2013… و رغم ظروفه الصحية الصعبة أحيانا لم يبخل بالتدخل معي في المباشر على أمواج إذاعة المنستير بمناسبة إحياء الإذاعة للأحداث الوطنية: ذكرى عيد الشهداء كل يوم 09 أفريل باعتباره درس مع من شهد هذا اليوم « العظيم » بعد سنة فقط من التحاقه بالمدرسة الصادقية ونشاطه المكثف بها كما سنأتي على بيانه لاحقا… أو بمناسبة أعياد الاستقلال والجمهورية والجلاء… وفي فيفري 2016 أرسلت له أحد طلبتي أعدّ رسالة ماجستير حول جاره ورفيق دربه في الاتحاد ورجل الدولة بعنوان: » الأستاذ عبد الله فرحات وجدلية العمل النقابي والسياسي في تونس « ، فرحّب به وحدّثه مطولا عن موضوع رسالته التي ناقشها بنجاح في جوان 2017…

الولادة والوسط الذي نشأ فيه:

ولد الأستاذ أحمد بن صالح يوم 13 جانفي 1926 بمدينة المكنين بجهة الساحل التونسي وسط أسرة وطنية متعلمة من أصول بربرية من شتات سكان جبل وسلاتْ الذين تمّ إجلائهم نهائيا عن الجبل من قبل علي بن حسين باي سنة 1762 لاحتضانهم انتفاضة إسماعيل بن يونس بن علي باشا سنة 1759، كانت قد استقرّت بالمكنين.

كان رابع إخوته العشرة الذين توفي منهم خمسة في سنّ مبكّرة قبل وفاة والدتهم وهذه بدورها من عائلة الواد أمّا الخمسة المتبقون فهم: تركيّة (حرم الحاج حسين) و امحمِّد (درس الطبّ بفرنسا وأصبح حقوقيا ومساندا للقضية الفلسطينية وتزوّج بفلسطينية..) ومُحمّد (أستاذ فلسفة متخرّج من جامعة دمشق) وفاطمة (حرم بن صالح). عرف يُتم الأم مبكّرا ولم تحتفظ العائلة بصورة لها. تزوّج والده حسن بن صالح بإمرأة ثانية من مدينة طبلبة تُدعى صالحة بلكحلة، تولّت تربيته مع إخوته و كان الطفل أحمد يناديها « أمّي » لكنها بعد خمس أو ستّ سنوات فارقت زوجها بالتراضي. و في الأثناء توفّي زوج خالته، لتصبح هذه الأخيرة فيما بعد زوجة الأب الثالثة وأمّ إخوته غير الأشقاء: الهادي ونجيبة ورجاء وحسناء.

كان والده حسنْ ضمن الهيئة الأولى لأوّل شعبة للحزب الدستوري تُبعث بالمكنين، ممّن ساندوا مجموعة « لاكسيون تونزيان » (L’Action Tunisenne)، التي كانت تضمّ الحبيب بورقيبة والطاهر صفر ومحمود الماطري والبحري قيقة وامحمِّد بورقيبة على حساب اللجنة التنفيذية وشارك في وفد شعبة المكنين الذي قاده امحمّد بعيزيق لحضور مؤتمر الحزب يوم 02 مارس 1934 بمدينة قصر هلال المجاورة.

أحداث مؤثرة في تكوين الرجل:

شهد الفقيد أحداث 05 سبتمبر 1934 بالمكنين وهو تلميذ لم يتجاوز ثمان سنوات يدرس بـ « المدرسة الابتدائية اللائيكية بالمكنين » (تأسست سنة 1885)، حيث شاع بوسط المدينة يوم 03 سبتمبر خبر مفاده إلقاء القبض على بورقيبة وجماعته… ومثلهم مثل بقية مدن وقرى الساحل، لم يهدأ بال أهالي المكنين بعد تلقي هذا الخبر… ليجتمع ليلتها أعضاء الشعبة في مقبرة المكان خشية تفطّن السلطات الفرنسية وأعوانها لهم بغاية تدارس المسألة وأشكال التحرّك. ويوم الأربعاء 5 سبتمبر 1934 (يوم السوق الأسبوعية) كانت الاشتباكات الدامية بين قوات الجندرمة والأهالي أمام مقرّ الكاهية الذي استنجد بقوات إضافية للجندرمة والجيش من ثكنة سوسة، ممّا أسفر عن سقوط 16 قتيلا (06 منهم من المكنين، 05 من قصر هلال، 03 من طبلبة و 01 من بو هلال العليّ و 01 من البرجين) وعديد الجرحى… وقد تبعت هذه الأحداث عملية تمشيط للمدينة والمدن المجاورة وإيقاف عديد الوطنيّين وإحالتهم على محكمة سوسة بتهمة « إحداث الشغب والدعوة للتباغض وتعكير صفو الأمن العام » وتحميلهم مسؤولية الأحداث.

وكان من الطبيعيّ أنّ تؤثّر كل تلك الأجواء في شخصية وتكوين هذا التلميذ الذي كان يدرس بمدرسة المكان على يد معلمين وديرين أكفاء، فرنسيّون مثل: السيدة « Pagé » والسادة « Bordas » و » Marcel » و « Fabre » و « Drevon » و « Sarda » والآنسة « Rosette Levudaeki »…الخ، وتونسيّين وطنيّين خاصة نذكر من بينهم السادة: عمر شُعيب و محمّد فرج وعبد الحميد سليم والحبيب البنزرتي و ؟ بن حميدة و؟ بن فاطمة…الخ، ليحصل منها في جوان 1938 بتفوّق بعد اجتياز المناظرة، على شهادة ختم التعليم الابتدائي وينجح كذلك في مناظرة الدخول إلى المدرسة الصادقية، التي ستفتح لهذا التلميذ الآفاقي الألمعيّ، آفاقا علمية وخاصة سياسية – وطنية هائلة. «

أحمد بن صالح تلميذا بالمدرسة الصادقية وبدايات تسيُّسه ونشاطه الوطنيّ بها:

في أكتوبر 1938 التحق أحمد بن صالح بالمدرسة الصادقية حيث قضى ستّ سنوات مع أبناء دفعته، نذكر من بينهم: محمود المعموري، صلاح الدين الجمالي، إبراهيم طوبال، امحمِّد السويّح، محمّد المصمودي ومحي الدين الفكيني (من ليبيا)… الخ. وبها تتلمذ على خيرة الأساتذة الفرنسيّين والتونسيين نذكر من بينهم كل من: « فيدال » و « تيّي » « بوفيي » و « لو كنت »… (من الفرنسيّين) ومحمّد السويسي وعبد الوهاب بكير… وكل من الشيخ الفاضل بن عاشور و البشير النيفر ومحمّد الثميني وعمر الركباني… من مشايخ الزيتونة.

وبالتوازي مع الدراسة وفي هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد والحزب وأثناء الاحتلال الألماني لتونس انضم رفقة عدد من تلاميذ الصادقية إلى جمعية « شباب محمّد » التي ترأسها عبد المجيد بن جدّو. وقد تعاطفت الجمعيّة مع الألمان في صراعهم ضد الحلفاء عملا بمبدأ « عدوّ عدُوّي هو صديقي ». كما نشط بالشبيبة المدرسية والشبيبة الدستورية (التابعين للحزب الحرب الدستوري الجديد) رفقة الطيب المهيري وحسيب بن عمار ومراد بوخريص…، وطالبوا بعودة بورقيبة من القاهرة كما انتخب كاتبا عاما لمكتب الشبيبة المدرسية في سنة 1945.

وبالتعاون مع كل من محمود القماطي والطيّب السحباني و حسين النيفر…، كوّن مجموعة سريّة تولت في سنة 1945 إصدار صحيفة « الهلال » السرية. وكانوا يطبعون هذه الجريدة لمدّة عام بمطبعة حجرية حيث ينغمس كل منهم على ركبتيه لتأمين هذه النسخة …وباقتراح من علي الزليطني وإشارة من محمود القماطي (والد زميلهم نور الدين القماطي)، قام رفقة عبد الحميد الفقيه بالولوج إلى إحدى مكاتب الكتابة للحكومة (المبنى الملاصق لرئاسة الحكومة بالقصبة اليوم) وتظاهرا بتكلم فرنسية جيّدة حتى لا يتفطّن لهما الحارس فعاينا آلة رقن بإحدى المكاتب وإثر خروج الموظفين مساءً وفي غفلة من الحارس قاما بسرقة الآلة ووضعها في قفّة كبيرة وعميقة اشترياها مسبقا من سوق سيدي محرز. لكن قبل الخروج بها من الباب الخلفي بنهج الترك تفطّن لهما الحراس الليلي فقال لهما: « ماذا تفعلان هنا؟ وما هذه القفّة التي تحملانها؟ » فقال له أحمد بن صالح: « هذا فلفل أحمر » وخرجا بسرعة البرق… وقد مكنتهم هذه الآلة التي وضعاها بمقرّ نادي قدماء الصادقية ثمّ بدهليز بيت والد حسيب بن عمّار بالمرسى من رقن الجريدة ليلا، فيما يتولى بن صالح من الغد بعد تلقّيه من حسيب لأعداد هامة منها توزيعها سرا على سكان المدينة العتيقة انطلاقا من مقهى المرابط. فكانت منبرا وطنيا لمقارعة الاستعمار ونشر الأخبار ومستجدات الحركة الوطنية وزعمائها داخل البلاد وخارجها بدءا بمستجدات الإدارة الفرنسية بتونس، مرورا بأخبار بورقيبة بالقاهرة وصولا إلى أخبار المنصف باي بمدينة « بو »… الخ.

وفي السنة النهائية بالصادقية (التي تعادل الجزء 1 من شهادة البكالوريا) حصلت بينه وبين القيّم العام للمدرسة، الأستاذ جلولي فارس حادثة لم يكن متسبّبا فيها فوجّه إليه ظلما صفعة أمام أترابه قرّر على إثرها الشاب مغادرة مبيت المدرسة والبحث عن عمل يساعده على مواجهة نفقات الدراسة والإقامة بتونس العاصمة (رغم كونه فسّر له حقيقة الأمر وأنه كان مخطئا في حقه بعد مغادرته المدرسة). عمل قيّما بالمعهد الفني « إيميل لوبي » بتونس وأمام رفض خرّيجي الجامعة الفرنسية تدريس الفيزياء والكيمياء بلغة الضاد لفائدة تلاميذ الزيتونة، توجه هؤلاء بالقول للشيخ الفاضل بن عاشور: » سوف نعطيك أفضل طلبتنا لتدريس الفيزياء والكيمياء لتلاميذ التطويع بالمدرسة الزيتونية » وكان الأمر كذلك. وبذلك بدأ الشاب أحمد بن صالح مهنة التدريس وهو لا يزال تلميذا !

ولم يكتف الشاب أحمد بالحصول على ديبلوم المدرسة الصادقية بتفوّق و مواصلة العمل كمدرّس، بل تعلّق بشهادة البكالوريا ومواصلة دراسته العليا بفرنسا. وقد لقي التشجيع من شقيقه امحمِّد الذي كان يدرس الطبّ بفرنسا. لذا أعدّ العدّة للالتحاق به ليحلّ بباريس يوم 16 أكتوبر 1945. (يتبع).

الجزء 2:

أحمد بن صالح طالبا ومناضلا وطنيا ومغاربيا بفرنسا:

خلال فترة دراسته بفرنسا بين 1945 و 1948 خرّ الطالب أحمد بن صالح بكل التجارب وخاض عديد النضالات يمكن تلخيصها في الجوانب التالية:

* الانخراط ثمّ ترأس الشعبة الدستورية للحزب بباريس: بوصوله إلى باريس وجد أحمد بن صالح أوضاع الشعبة الدستورية بباريس التي كان يرأسها ويمثّلها طالب واحد، هو خميس الشامخ تشقها الخلافات بين أعضاء مكتبها… وبداية من السنة الموالية، أي سنة 1946 انتخب الطالب الجديد، مع ثلة من الشبان المتحمسين بمكتب شعبة باريس وهم: محمّد الميلي وعمر الدالي والطاهر عميرة…

وبوصول الأستاذ جلولي فارس (قيّمه العام سابقا بالمدرسة الصادقية) إلى باريس في خريف 1946، تمّ بعث الجامعة الدستورية بفرنسا التي ضمّت كل من: عمر الدالي (رئيسا)، علي بن يوسف، أحمد بلّلونة، الطيّب المهيري وشقيقه، الطالب بكليّة الطبّ، امحمِّد بن صالح (أعضاء). وبفضل هذا الفريق المتكامل تمّ بعث عديد الشُعب الدستورية وسط وجنوب فرنسا ضمّت الطلبة والعمّال التونسيّين هناك… وبداية من شهر نوفمبر 1945 أصبح أحمد بن صالح على اتصال مستمرّ بالزعيمين الحبيب ثامر والحبيب بورقيبة بالقاهرة وباي الشعب المخلوع، أو « سيدي المنصف » كما كان يُدعى من قبل كل التونسيّين دون استثناء بمنفاه بصحراء الجزائر.

وتماهيا مع هذه التطوّرات صدرت بعديد الصّحف الباريسيّة مثل صحيفة « الشعب الجزائري « Le Peuple Algérien »، لصاحبها الأستاذ رضا بلغول عديد المقالات حول « مأساة المنصف باي » بإمضاء « أبو الأخراص » (العابد بوحافة)، بمساعدة الطلبة الدارسين بباريس ومن بينهم أحمد بن صالح. وبالتنسيق مع الدستوريين بكلّ من تونس ومصر، ساهم مع زملائه في إصدار كتاب أبيض تّم نقل مادته الأولية عبر الطلبة المصرييّن الوافدين على باريس من القاهرة بعد زيارتهم لتونس، إلاّ أنّ الكتاب لم ير النور لعدة أسباب. وبالتوازي مع هذه المساعي، وبإيعاز من مكتب الشعبة الدستورية في باريس ومن ورائها قادة الحزب، كثّف الطلبة اتصالاتهم بالأحزاب والشخصيات الفرنسية السياسية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تكوين « لجنة دعم للمنصف باي « Un Comité de Soutien pour Moncef Bey » ، قام بدعمها الحزب الاشتراكي الفرنسي.

كما تولّت عديد الصّحف الباريسيّة مثل Paris Presse » » و »France Soir » تغطية نشاط اللّجنة المذكورة. وقد تكفّل الصحفيّ وأستاذ الانجليزية والسينمائي العابد بوحافة بتوفير المادة الصحفيّة اللازمة وصياغة المقالات الصحفيّة بمفرده قبل نشرها بالصّحف المذكورة تحت اسم مستعار « شكري باي » أو « أبو الأخراص ».

* الانخراط في « جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا :« (A.E.M.N.A.F) لم يكن البعد المغاربي غائبا عن توجهات الشاب أحمد بن صالح، حيث انخرط بهذه الجمعية التي احتضنت أيضا الشعبة والجامعة الدستوريتين بمقرّها بشارع سان ميشال، عدد 115 حيث المطعم الجامعي الذي يوفّر للطلبة المغاربيّين أكلة شرقية بأسعار رمزية منذ تأسيسها في ديسمبر1927… كما انتُخب عضوا بمكتبها لسنة 1946-1947 وقد مكنه ذلك من مزيد التعرّف على زملائه من الجزائر والمغرب وتنسيق النضال معا ضد الإدارة الاستعمارية بمركز القرار بباريس. وبذلك تمكّن بن صالح من التعرّف على كل من مصطفى الأشرف زعيم « حزب الشعب الجزائري « P.P.A » (سيصبح بعد 1 نوفمبر 1954 عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية مكلفا بالإعلام بها وعبد الرحيم بوعبيد عن « حزب الاستقلال » المغربي (أصغر أعضاء الهيئة القيادية لحزب الاستقلال وأحد أبرز أعضاء الوفد التفاوضي لاستقلال المغرب مع « إدغار فور « Edgar Faure » في مفاوضات « إكس ليبان « Aix-les-Bains« ، تربطه علاقات وطيدة بالملك محمّد الخامس…

* في فريق إعداد النشرة السرية « تونس تخاطبكم « La Tunisie Vous parle« :

بعد إعادة بعث شعبة باريس، وبغاية تمتين الاتّصال بين البرلمانيّين والأوساط السياسية الفرنسية والأجنبية، تولّى جلّولي فارس بإيعاز من الحزب وبالتعاون مع طلبة باريس بعث نشرة سرية تحمل اسم: « تونس تخاطبكم « La Tunisie vous parle ». وقد سبق بعث هذه النشرة تكوين « المكتب التونسي للإعلام « Le Bureau tunisien d’Information ». وبعد تجميع المادة الأولية حول الموضوع الذي يريد التطرق إليه تنطلق عملية تحرير المقالات. وكان أحمد بن صالح من الطلبة الذين تطوّعوا للكتابة في النشرة، إلى جانب كل من: أحمد المستيري، عمر الدالي، محمّد الميلي، محمّد المصمودي والبشير بوعلي… وبعد الفراغ من تجميع وتصحيح المقالات تبدأ عملية الرقن التي كانت تتمّ كل ليلة سبت ببيت الطالبين البشير بوعلي والحبيب زغندة على « الستنسيل » Stencil »، يساعدهما على رقنها التيجاني بن خليفة. وفي الصباح الباكر ليوم الأحد تكون النشرة جاهزة ولا تنتظر سوى التوزيع. وللقيام بذلك أعدّ ممثّل الحزب بباريس الأستاذ جلّولي فارس قائمة طويلة لأشخاص لهم اهتمام بالشؤون السياسية والإفريقية بأسماء يتمّ اختيارها من دليل الهاتف ومن مسؤولين في الوزارات والسفراء. وكان بن صالح من الذين يتولون توزيع النشرة عبر صناديق البريد بباريس، بعيدا عن الحيّ اللاتيني. كما كانت توجّه إلى تونس بعض الأعداد. وعلى امتداد حوالي 15 شهرا (من جانفي 1947 إلى أفريل 1948) أمكن لبن صالح وزملائه الطلبة إصدار حوالي 30 عددا من هذه النشرة.

* * عضو في فريق « تحويل الأموال »: لتمويل مصاريف إقامة بورقيبة بمصر (بين 1945 و 1949)، تولى جلّولي فارس بمساعد أحمد بن صالح، عبد الحيمد الفقيه، الطيّب السحباني ومحمّد الميلي… تأمين تحويل الهبات المالية الواردة عليه من تونس إلى حَوالات بريدية نحو القاهرة. غير أنّ مصالح البريد الفرنسي تفطنت إلى ذلك بسبب أهمية المبالغ المالية المحوّلة التي بلغت حسب بعض التقارير بين 300 و 500 ألفر فرنك فأعلمت الدوائر الأمنية بباريس التي تولت التحقيق في الموضوع بعد أن انتابتها شكوك بأنّ التحويلات تتمّ لفائدة شخصيات عربية مقيمة بالقاهرة لتمويل الحرب ضد الكيان الصهيوني المعلن في 15 ماي 1948. كما قامت بالتحقيق مع بن صالح ورفاقه في التنظيم. وكان وزير الداخلية من أصول يهودية، « جول موك « Jules Moch » شخصيا يتابع من مكتبه التحقيق عبر جهاز لاسلكي بأعوان من ثقاته. وبعد مشاورات أذن وكيل الجمهورية الأستاذ « فاسّار « Vassart » بإخلاء سبيل أداة الوصل، الطلبة وإيقاف ممثّل الحزب جلّولي فارس. وبعد أيّام تّم إيقاف جلولي فارس بالجنوب الغربي لفرنسا وإحالته على القضاء و في أفريل 1950 أصدرت محكمة باريس حكما يقضي بتغريم ممثل الحزب بـ 5.000 فرنك. وإثر تسوية وضعيته القضائية قرّر الحزب دعوة الأستاذ جلولي فارس إلى العودة إلى تونس وتكليف الطالب محمّد المصمودي بمواصلة المهمة بعد إتمام دراسته العليا بباريس.

* في مهّمة بمدينة « بو »: بنقل المنصف باي من الجزائر إلى مدينة « بو » (Pau) في 17 أكتوبر 1945 و رغم ترسيمه بالسربون لدراسة للغة والآداب العربية إثر حصوله على البكالوريا و بعد زيارة رسمية أداها جلّولي فارس، رئيس الجامعة الدستورية بقصر إقامته بمدينة « بو » في خريف 1946، اتفقا على أن يكلف أحد الطلبة ليكون أداة الربط بينهما. وفور عودته إلى باريس التقى الأستاذ جلولي فارس بأحمد بن صالح وكلّفه بأن يكون أداة الربط بينه بالعاصمة الفرنسية وبين كل من القيادة الدستورية بالقاهرة و الباي المخلوع بمنفاه. وعن هذه المسألة كتب الدكتور سعيد المستيري: « … لقد كان الأميرلاي الشاذلي قايد السبسي القائم بدور المُعين ومدير الديوان وضابط الاتصال مشغولا بالمسائل المالية والاتصالات، فكان في الغالب مرهقا، لذلك ألحق به جلولي فارس طالبا شابا عضو بشعبة باريس… لمساعدته على قبول الصّحفيين وتأمين بعض الاتصالات وربط الصلة بين المنصف باي والجامعة الدستوريّة بفرنسا يدعى أحمد بن صالح… ». وفي أوّل اتصال له بهذا الطالب « المُكْنِي » المتقد حيوية ووطنية وذكاءً منقطعي النظير… نال بن صالح ثقة الباي وارتياحه وربطتهما علاقة استثنائية لم تربطه بغيره من الشباب الذين عرفوه في تونس أو في المنفى. وتأكيدا لذلك نظم الشاعر الشاذلي خزندار في بن صالح قصيدا جاء في مطلعه:

رعى الله يوما لاح فيه ابن صالحٍ *** كما لاح للساري إدلاجا سنا البدر

ولو لا اقتناعي واحتمالي ومركزي *** لكنت به المختصّ دون فتى غيري…

ويخبرنا الشاعر محمد الشاذلي خزندار الذي كان كثير التردد على الباي الوطني بمنفاه بفرنسا، تردد عديد الطلبة التونسيّين على مقرّ إقامة الباي بمدينة « بو » وفي مقدمتهم أحمد بن صالح ورضا كاهية ومحمد اللاّفي. وخلال شهر أفريل من سنة 1947، قام 17 طالبا تونسيّا من مختلف المدن الفرنسيّة بعد التنسيق مع أحمد بن صالح زيارة الباي وقضاء نهاية عطلة عيد الفصح بمقرّ إقامته بمدينة « بو ».

ولم يقتصر دور بن صالح على التسيق بين التونسيّين والباي المخلوع، بل اصطحب معه ذات يوم كل من مصطفى الأشرف وعبد الرحيم بوعبيد و تحدثوا جميعا مطولا حول الوضع في بلدان المغرب العربي والسياسة الفرنسية تجاهها و تناولوا فطور الغذاء مع الباي.

وعلى إثر الرسالة التي أعدّها جلولي فارس مسبقا وأرسلها مع بن صالح من باريس كي يعرضها على المنصف باي بمنفاه ويعيد كتابتها بخطه ثمّ يرسلها إلى بورقيبة بالقاهرة لدعم الحزب والوطنيّين هناك…، غضبت السلطات الفرنسية وأرسلت وفدا ضمّ موظفا ساميا في وزارة الخارجية والأستاذ بالسربون، « مرسيي » Mercier »، كان أحمد بن صالح حاضرا في المقابلتين اللتين جمعتا الباي بأعضاء الوفد. ورغم أنّ الباي كان يتقن الفرنسية جيدا، فقد كلّف بن صالح بترجمة الحوار الذي دار بينهما وذلك حرصا منه على أن يكون التخاطب مع العدوّ المستعمر باللغة الوطنية ! وقد تولى بن صالح ترجمة الحوار كما ينبغي. و حسب شهادة العديد من طلبة الأربعينات أصبح الطالب أحمد بن صالح يقيم باستمرار بقصر الباي منذ مرضه، إلى درجة أنّ بعضهم تحدّث عن قد وقع في شراك حبّ نجلة الملك المنصف باي، الآنسة تراكي !

* في مهمّة مستحيلة: تهريب الباي من « بُو » إلى القاهرة: منذ علمه بمرض الباي كلّف جلولي فارس بن صالح بملازمته خلال فترة مرضه. وعلى إثر نجاح فرار الأمير عبد الكريم الخطابي إلى مصر سنة 1947 في طريق عودته من مدغشقر والرغبة في دعم العمل الوطني المغاربي بالقاهرة، لاحت في أواسط الوطنيّين التونسيين بالعاصمة المصرية فكرة نقل المنصف باي سرّا من منفاه بمدينة « بو » إلى القاهرة لإعطاء دفع جديد للعمل الوطني ببلد عربي مستقلّ.

وفي إحدى زياراته الأسبوعية عرض ممثّل الحزب بفرنسا على الباي المخلوع المشروع أمام بن صالح، فلم يبد الباي معارضة، وتهيأ الجميع لتنفيذ العمليّة. و أوكل الحزب مهمّة التنفيذ إلى كلّ من جلولي فارس والهادي الجلولي ومحمّد (يدعى حمادي) بوجمعة. كما أعطاها اسما سريّا « عيّنات » « Echantillons ». وعن هذه العملية كتب بورقيبة من الولايات المتحدة إلى ابن أخيه مصطفى كمال في رسالة موجهة إلى الوطنيين بكلّ من تونس والقاهرة: « …إنّي أعوّل عليك وعلى الأمين لحفز » هـ »H » إلى عملية العيّنات Echantillons… ». و تمّ الاتفاق على تفاصيل الفرار بين ممثّل الحزب، السيد جلّولي فارس وكلّ من رؤوف باي والشاذلي قايد السبسي وأحمد بن صالح، الذي كُلّف بمرافقة الباي في رحلته. وقد قضىّ الباي كامل الأسبوع مرتاح البال. وليلة الفرار تهيأ كأحسن ما يكون للحدث حيث أعدّ حقيبة وضع بداخلها ملابس وبعض المجوهرات وقطعًا من الذهب، وتمّ الاتفاق مع بن صالح على أن يستيقضا في الساعة الرابعة صباحا ليذهبا بعدها بقليل. غير أنّه « في الساعة الثانية تمّ إيقاظ أحمد صالح ليمثل أمام المنصف باي الذي قال له على انفراد: « …إنّني لن أذهب هذا الصباح، إنّ شيئا ما سيحدث وأنّ الأمور لن تسير على النحو المرجو، إنّها مسألة حسّ، واضعا بنانه على أنفه… » !

* مع الباي لحظة وفاته ثم خلال نقل جثمانه من « بُو » إلى مقبرة الزلاّج بالعاصمة:

في مذكراته لفاطمة الكرّاي روى أحمد بن صالح أنه كان ليلة 1 سبتمبر 1948 مع أفراد عائلة المنصف باي ملتفين حوله وقوفا وهو جالس بأريحيّة فوق الفراش الذي حُمل الباي الوطني على متنه وهو مريض. وما أثار دهشة الجميع أنّ الباي أعلن بنفسه عن موته حيث قال أطلق الشهادتين، ثلاث مرات متتاليات بصوت مرتفع متوجها إلى المحيطين به ثمّ فارق الحياة إلى الأبد. ومباشرة وفي اضطراب لهول الحدث اتصل أحمد بن صالح بالوزيرين محمّد شنيق والعزيز الجلّولي المقيمان بنزل جورج الخامس بباريس منذ قدومهما من تونس قبل أيّام للتفاوض مع السلطات الفرنسية بدعوتها إلى إخلاء سبيل المنصف باي مقابل عودته إلى تونس كمواطن عادي. ولم يتوقف اضطراب أحمد بن صالح عند هذا الحدّ. فما أن جاءت السلط المعنية وفريق طبّي من « بو » بتعليمات من باريس قصد تهيئة الجثة لترحيلها إلى تونس، كان عليهم حفظ الجثة عبر إجراء « Embaumement » كى لا تتعفّن وذلك بحضور أحد أفراد العائلة. غير أنّ جميع أفراد عائلة المنصف باي رفضوا حضور هذه العملية فأنابوه فيها وكان خالي الذهن منها فإذا به يحضر حصة تشريح حيث سدّوا له جميع المنافذ في جسده من أنف وأذنين… بمادة الجبس… وفتحوا بطنه ووضعوا فيه الدواء بعد أن أزاحوا الأمعاء… فكان هذا المنظر بالنسبة لشاب في الثانية والعشرين من عمره رهيبا سيتسبّب له في أضغاث أحلام !

بدأت تراتيب العودة سريعة، وكان قرار قيادة الحزب، أن يرافق العزيز الجلولي ومحمّد شنيق و رؤوف (نجل المنصف باي) جثمان الفقيد وأن يبقى بن صالح أبنائه وعدد من أفراد العائلة لكي يأخذهم الجيش الفرنسي على متن طائرة عسكرية من « بو » إلى مرسيليا، أين انطلقت بهم طائرة إلى تونس، فيما أودع الجثمان ومن معه من مرافقين باخرة من مرسيليا نحو حلق الوادي. وطيلة الرحلة كان الجنود الفرنسيّون الذين امتطوا الطائرة العسكرية مع بن صالح وأفراد عائلة الباي يتصرّفون تجاههم بصلف علِقَ بذهن الرجل لمدة واحد وستين عاما حيث كانوا يتبادلون المُلح و يُلقون بعلب « الكوكا كولا » على رؤوسهم إلى غاية مرسيليا… !

وفي تونس (ودوما حسب حواراته مع فاطمة الكرّاي)، حصلت مشادّات كلامية بين الشاذلي قائد السبسي مرافق المنصف باي والسلطات الاستعمارية عبر مبعوث من الإقامة العامة أذن بمنع الجميع من المشاركة في جنازة المنصف باي أو تشييع جثمانه.

ولئن لم يحضر بن صالح على كل شيء في هذه الجنازة لكونه كان في حالة نفسية غير عادية وكذلك الشأن لعائلة الحسينية والوطنيّين…، فبفضل حكمة وحسن تدبير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الزعيم فرحات حشاد، فقد تمّت الجنازة على أحسن ما يرام، (كما تثبته الصور) و لا تزال هذه الجنازة المليونية عالقة في أذهان التونسيّين الأحياء، سواء من سكان العاصمة أو القادمين من سائر أنحاء المملكة !

الانقطاع عن الدراسة بسبب وفاة والده والتفرّغ للتدريس والعمل النقابي:

بمجرّد انتهاء الجنازة توجه أحمد بن صالح إلى مسقط رأسه للاطمئنان على العائلة ثمّ العودة إلى باريس لإتمام شهادة (Certificat) ونيل الإجازة، لكنه عندما وصل إلى المكنين وجد الوضع المادي للعائلة يحتاج لمن يساعد والده. فقد كان شقيقه الأكبر امحمِّد، لا يزال يدرس الطب بباريس ولا يزال شقيقه الثاني يدرس الفلسفة بدمشق… وسيتوفى والده في نفس السنة.

توجّه نحو تونس العاصمة، ليدرّس هناك، لكن لقاءه بالمسؤول بإدارة التعليم، الأستاذ العابد مزالي، جعلت المسألة تتغيّر كليا بالقول له: « إنّ مكانك ليس هنا في العاصمة، وإنما في مدينة سوسة لتكوّن السنوات السادسة التونسية وفق برامج المدرسة الصادقية » !

بدأ الأستاذ المساعد أحمد بن صالح في غرّة أكتوبر 1948 بمعهد سوسة يدرّس « السوادس « Les sixièmes » (السنوات الأولى ثانوي قديما والسابعة أساسي اليوم)، حيث كانت اللغة العربية تدرّس كلغة أجنبية… لتصبح لأول مرّة مثل الفرنسية بمعدّل سبع ساعات في الأسبوع. وتدريجيا تغيّر معهد سوسة بإدخال الفلسفة الإسلامية والفلسفة التي درّسها لأول مرّة بالغة العربية. وهنا لا بد ن أن نفتح قوسا للوقوف على حادثة فيها أكثرة من عبرة ودلالة. بعد إيقاف بن صالح ومحاكمته في مارس 1970 وصدور حكم قاس عليه من طرف محكمة أمن الدولة في ماي 1970 بعشر سنوات أشغال شاقة ثمّ فراره من السجن في فيفري 1973، قال بورقيبة في إحدى خطبه ما يلي: » شكونو هو بن صالح، ماهو إلاّ جرد استاذ مساعد « ! وردا على خطابه هذا تلقى وهو لا يزال في سجن 9 أفريل بتونس رسالة شففوية من أحد أصدقاءه وأساتذته بالسربون يعلمه فيها بأنّ رئاسة الجامعة قبلت طلب تسجيله في رسالة دكتوراه في علم الاقتصاد الاجتماعي بالسربون (رغم أنّ القانون لا يسمح بذلك لعدم استكمال المترشّح لشهادته وعدم حضوره دروس المرحلة الثالثة) تحت إشراف الأستاذ المتألق المختصّ في المغرب العربي « جاك بارك « Jacque Berque ». و انطلق في إعداد أطروحته من السجن بدون مراجع. وفي جوان 1976 ناقشها في جلسة استثنائية في تاريخ السربون بحضور قياسي لأساتذة وخبراء وأصدقاء ومعارضين للنظام من تونس وعديد الدول المغاربية والعربية… ونالها بملاحظة مشرّف جدا مع شكر اللجنة وتوصية بالنشر. وقد خولت له هذه الرسالة العمل بصفة خبير باحث مع عديد المراكز الدولية ومكاتب الدراسات لفائدة الدول التي اعتمدت الاقتصاد الاجتماعي التضامني منهجا اقتصاديا. كما خصّصت له منظمة الاشتراكية الدولية جراية شهرية قارّة مكنته من عيش متوسط لا غير بشقة صغير بباريس ! و في قسم البكالوريا آداب خلال السنة الدراسية 1982/1983 أمدنا أستاذنا في مادة التاريخ والجغرافيا حينها ومؤسّسا للاتحاد العام لطلبة تونس بباريس سنة 1953 وكاتبا عاما سابقا له وأحد مستشاري بن صالح بديوانه في الستينات، المرحوم حافظ طرميز بنسخة صوتية للمناقشة في شريط كاسات. وقد تولّت دار الجنوب بعد تعريبها من قبل الأستاذ محمّد قوبعة ومراجعة لأحمد العايد، إصدارها في كتاب بعنوان: « مسيرة الانطلاق: 1961-1969 »، تونس 2012، 323 صفحة. واليوم وبعد أكثر من نصف قرن وإفلاس نظام العولمة المتوحشة في جميع الميادين، عاد الاقتصاد الاجتماعي التضامني بقوّة في العديد من دول العالم !

ولم يغفل الشاب العائد إلى تونس مبكرا عن استكمال شهادة التخرّج في التعليم العالي التي تنقصه، لكن النضال في الحقل التربوي سيأخذ منه كل وقته تقريبا حيث سينخرط في نقابة التعليم العمومي التابعة للاتحاد العام التونسي ليُنتخب بعد ثلاث سنوات فحسب كاتبا عاما لفرع بسوسة ثمّ كاتبا عاما لجامعة التعليم الثانوي للشغل التي كان يرأسها حينئذ الأستاذ محمود المسعدي. كما كان مواظبا على نشاط الاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة الذي كان يديره الأستاذ المرحوم محمّد العروي رفقة خيرة من النقابيّين نذكر من بينهم: محمّد قطاك ومحمّد أيّوب ومحمّد بن رمضان… وغالبا ما يشرف على نشاطاته، الأستاذ المسعدي بنفسه وأحيانا رفقة الزعيم فرحات حشاد، الذي كان غالبا ما يقضّي نهاية الأسبوع ببيت خاله حسن بن رمضان الذي أقام عنده لما بدأ مسيرته المهنية بشركة النقل بالساحل « الستاس » S.T.A.S » بسوسة (بين 1936 و 1944)، فتكونت علاقة وطيدة بين هذا الثالوث النقابي الوطني المتين.

وبالاتحاد الجهوي بسوسة بالذات سيقرّر حشاد سنة 1949 بعد نقاش مطوّل وتصويت حول انفصال اتحاد الشغل عن الفدرالية الدولية للنقابات « FSM » ذات التوجه الشيوعي والانخراط بالكندفدرالية الدولية للنقابات الحرّة « CISL » رغم اعتراض أحمد بن صالح على ذلك وحصول مشادة بينهما في الغرض. وتشاء الصدف أن يقترح حشاد على بن صالح أن يكون ممثلا للاتحاد بمقرّ السيزل ببروكسال طيلة ثلاث سنوات (بين 1951 و 1954)، وبتحوّله إلى بلجيكا لم يشهد بن صالح فترة اغتيال مؤسّس الاتحاد لكن ستتّم دعوته بالرجوع إلى تونس لتحمّل الأمانة العامة للاتحاد في سنة 1954 إلى غاية سبتمبر 1956، وهذه فترة من تاريخ الرجل والاتحاد العام التونسي للشغل، رغم أنّ الكثير من زملائنا قد أتوا على البعض من جوانبها، فإنها تستوجب في اعتقادنا دراسة مستفيضة !