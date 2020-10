05/10/2020

Prisonniers palestiniens condamnés à la perpétuité dans la province d’al-Khalil

Les prisonniers palestiniens condamnés à la perpétuité (99 ans) par l’occupant sioniste comptent par plusieurs centaines. L’occupant sioniste multiplie, depuis l’Intifada al-Aqsa, en 2000, les condamnations à perpétuité, espérant que les combattants et résistants palestiniens, détenus dans ses geôles, ne seront jamais libres, d’autant plus que ses prisons sont « des tombes pour les vivants », comme disent les prisonniers. Pour éviter d’arrêter les résistants, l’occupant les exécute froidement, quand il le peut, et c’est sa pratique préférée depuis 2015. Mais il se trouve acculé, parfois, à procéder à des arrestations et les condamnations à la perpétuité sont courantes.Les prisonniers palestiniens condamnés à la perpétuité sont des combattants de la résistance, qui ont lutté contre ceux qui ont envahi leur pays, qui l’occupent et le colonisent. A ce titre, ils sont des prisonniers de guerre, dont le pays a été envahi. En résistant, le peuple palestinien ne fait que riposter à l’acte de spoliation de sa patrie qu’a exécuté le mouvement sioniste mondial, concrétisé par l’entité « israélienne ».

Les prisonniers condamnés à la perpétuité ne peuvent être libérés que par des échanges contre des sionistes capturés par la résistance. Depuis la guerre de 2014 perpétrée par l’occupation contre la bande de Gaza, la résistance est parvenue à capturer 4 ou 5 sionistes, qu’elle essaie d’échanger contre des centaines, voire des milliers de prisonniers. Outre les prisonniers condamnés à la perpétuité, qui appartiennent aux grandes formations de la résistance palestinienne, la priorité est accordée aux prisonniers qui avaient été libérés en 2011 et que l’occupant a arrêtés et incarcérés à nouveau, et contre lesquels ont été appliqués les anciennes condamnations.

Depuis plusieurs années, les pressions internationales (gouvernements et ONGs) s’ajoutent aux pressions sionistes pour détacher le peuple palestinien de ses prisonniers et de ses martyrs. Les chantages financiers exercés sur le peuple palestinien et sa direction politique n’ont cependant pas réussi à le faire céder, malgré les difficultés qu’il endure, car le peuple palestinien sait que sans ses martyrs et ses prisonniers, ces combattants de la liberté, il n’a plus de passé et n’aura aucun avenir.

N° Nom origine naissance arrestation condamnation 1 Mohammad Ahmad Abdel Hamid Tuss Jab’a 1955 6/10/85 Perpétuité 2 Ala’din Fahmi Karaki Khalil 1/1/73 17/12/93 Perpétuité 3 Mohammad Nabil Qar’an Khalil 1963 24/2/1995 2 perpétuités 4 Jamal Abdel Fattah al-Howr Surif 24/5/1970 13/11/1977 5 perpétuités 5 Raed Saleh Abu Hamdiya Khalil 7/4/1976 3/4/1997 4 perpétuités 6 Ayman Rubhi Sharbati Khalil 1967 17/3/98 Perpétuité 6bis Wa’el Yaqin Natsheh Khalil 4/11/1966 28/3/2000 perpétuité 7 Marwan Mohammad Muhtasib Khalil 14/5/1977 11/12/2000 3 perpétuités 8 Ussama Mohammad Sa’id Khalil 2001 Perpétuité + 19 ans 9 Jihad Yussuf Najjar Yatta 1/5/1981 24/11/2001 Perpétuité 10 Issa Salim Darabi’ Dura 1968 14/12/2001 2 perpétuités 11 Anas Kamal Musalma Dura 1995 9/3/2002 Perpétuité 12 Shadi Ghalib Abu Shakhdam Khalil 1980 13/4/2002 6 perpétuités + 20 ans 13 Wa’el Hijazi Abu Shakhdam Khalil 19/1/1982 17/4/2002 6 perpétuités + 20 ans 14 Mu’tazz Mohammad Fakhri al-Hamayuni Khalil 18/4/1981 25/4/2002 Perpétuité 15 Mohammad Umar Nassir Eddine Khalil 1971 29/4/2002 Perpétuité 16 Mahmud Ahmad Dudine Dura 16/2/81 29/4/2002 Perpétuité 17 Hani Hamad Zir Dura 1972 25/6/2002 25ans 18 Talib Ali Amro Khalil 1960 26/6/2002 7 perpétuités 19 Mohammad Bajes Hassan Rajabi Khalil 18/9/1978 1/7/2002 Perpétuité + 12 ans 20 Iyad Yassir Mussalma Bayt Awa 25/4/1975 28/8/2002 4 perpétuités 21 Iyad Ahad Harbiyat Dura 1973 21/9/2002 Perpétuité 22 Jamal Mahmud Rajub Dura 29/9/2002 Perpétuité 23 Talib Mussa ‘Is Makhamra Yatta 1975 2002 Perpétuité 24 Walid Abdel Rassul Malluh Bayt Awa 1975 17/3/2002 Perpétuité 25 Khalil Mahmud Abu Aram Yata 1967 31/10/2002 7 perpétuités 26 Mohammad Hamad Shrayteh Yatta 13/4/1977 17/10/2002 7 perpétuités 27 Mohammad Atiya Abu Warde Yatta 17/1/76 11/2002 48 perpétuités 28 Mahmud Mohammad Amro Dura 1976 Perpétuité 29 Mohammad Kamil Umran Khalil 20/10/82 9/12/2002 13 perpétuités 30 Bakr Khalil Najjar Yatta 1979 17/12/2002 6 perpétuités 31 Munif Mohammad Abu Atwan Dura 1971 29/12/2002 5 perpétuités 32 Hatim Sa’id Qawasmehen isolement depuis plusieurs mois 8/20 Khalil 1972 2003 4 Perpétuités 33 Ihab Abdel Rahman Haddad Khalil 2003 Perpétuité 34 Yassir Nabil Sharbati Khalil 1975 16/2/2003 3 perpétuités 35 Mahmud Hassan Abu Dhrayh Dura 1967 2003 Perpétuité 36 Ali Hassan Rajabi Khalil 1976 9/3/2003 Perpétuité 37 Nur Mohammad Jabir Khalil 14/8/1973 6/5/2003 17 perpétuité 38 Jamal Ibrahim Amro Dura 1962 3/2/2004 perpétuité 39 Iyad Ali Qawasmeh Khalil 1974 19/2/2004 2 perpéuités 40 Yussuf Abdel Rahim Skafi Khalil 1975 20/2/2004 4 perpétuités 41 Ala’ Abdel Rahim Skafi Khalil 2004 Perpétuité 42 Imad Sadeq Nayrukh Khalil 1972 2004 Perpétuité 43 Ahmad Atiya Jaafra Khalil 1966 14/6/2004 2 perpétuités + 40 ans 44 Imad Saleh Qawasmeh Khalil 2/7/1973 3/10/2004 A vie 45 Iyad Abdel Mu’ti Abu Shkaydam Khalil 1980 20/10/2004 18 perpétuités 46 Tariq Abdul Aziz Batrane Idhna 15/3/1986 3/6/2005 A vie 47 Yusuf Hassan Qaysiya Dhahriya 1974 13/9/2005 Perpétuité 48 Hussam Hisham Qaysiya Khalil 1/2/1978 27/9/2005 A vie 49 Ra’fat Raji Battat Dhahriya 27/7/81 1/10/2005 Perpetuité 50 Abdel Mu’izz Ju’ba Khalil 5/12/1962 9/10/2005 Perpétuité + 20 ans 51 Ibrahim Abdallah Ghunaymat Surif 15/1/1958 11/10/2005 2 perpetuités 52 Haytham Isma’il Battat Dhahriya 28/2/1984 12/10/2005 A vie 53 Louay Shaher Awiwi Khalil 12/4/1984 23/1/2006 5 perpétuités 54 Yasser Ayub Asfur Khalil 2006 Perpétuité 55 Mudr Mussa Abu Diya Bayt Ummar 18/8/1989 26/6/2007 A vie 56 Mussa Adam Ikhlil Bayt Ummar 11/2/1989 25/2/2007 Perpétuité 57 Mohammad Na’im Qawasmeh Khalil 15/10/84 9/2/2008 Perpétuité 58 Yahya Hashim Haymuni Khalil 8/2/86 14/2/2008 Perpétuité 59 Ja’far Hamdi Zaatari Khalil 21/10/83 14/2/2008 Perpétuité 60 Mussa Ibrahim Tit Bayt Ummar 30/5/83 13/4/2009 A Vie 61 Baha’eddine Ali Adam Dayr Samit 1976 2010 Perpétuité + 20 ans 62 Kifah Mahmud Ghunaymat Surif 1978 27/12/2010 Perpétuité 63 Ibrahim Mohammad Ghunaymat Surif 1978 27/12/2010 Perpétuité + 20 ans 64 Iyad Hassan Fatafta Turqmaya 1978 2010 65 Mohammad Jabr Hurub Dura 10/6/1982 22/7/2010 Perpétuité +45 ans 66 Ali Abdel Hadi Saada Halhul 10/1/1988 4/10/2011 A vie 67 Wael Salman Arja Halhul 4/1/2011 2 perpétuités 68 Mohammad Isma’il Hurub D.Samet 6/4/1984 22/6/2010 Perpétuité +40 ans 69 Raed Issa Hurub D. Samet 5/11/84 22/6/2010 2 perpétuités 70 Bashir Ahmad Hurub D. Samet 21/1/1991 13/10/2013 Perpétuité + 10 ans 71 Hussam Ali Qawasmeh Khalil 1976 11/7/2014 3 perpétuités 72 Maher Hamdi Hashlamon Khalil 10/3/1984 10/11/2014 A vie 73 Khaled Mussa Makhamra Yatta 18/6/2014 4 Perpétuités +60 ans 74 Ziyad Hassan Awad Khalil 1968 5/7/2014 2 perpétuités 75 Shadi Mutawe’ Khalil 1987 14/12/2015 3 perpétuités 76 Raed Khalil Masalma Dura 1976 2015 2 perpétuités +20 ans 77 Mohammad Abdel Basset Hurub Khalil 19/11/2015 4 perpétuités 78 Murad Badr Id’is Khalil 2000 18/1/2016 Perpétuité 79 Nasr Fayçal Badawi Khalil 8/1/2016 Perpétuité 80 Akram Fayçal Badawi Khalil 17/1/2016 Perpétuité 81 Yunis Ayish Zayn Yatta 1994 9/6/2016 4 perpétuités

Tableau réalisé à partir de statistiques établies par Nadi al-Assir en 2017. Depuis, l'occupant n'a pas condamné à perpétuité des combattants de la province, mais il en a exécutés plusieurs.

