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1 commentaire

 المعهد التونسي للعلاقات الدولية يبحث عن مترجمين 

Publié par Candide le 1 octobre 2020 dans Chroniques

 

 المعهد التونسي للعلاقات الدولية يبحث عن مترجمين

يستعيد المعهد التونسي للعلاقات الدولية بعض نشاطه بالقدر الذي تسمح به الظروف الحالية. فنظم في 19 سبتمبر 2020 بالتعاون مع الجمعية الثقافية بسوسة ندوة حول كتاب « المغاربيون في منتريال » لصاحبته بشرى المناعي نشطها د.عادل بن يوسف وشارك جمع من الناشطات والناشطين وفتحت الباب لمناقشات ثرية.

سنحاول في الأشهر القادمة أن نضمن الحد الأدنى من الحضور في الساحة الفكرية والثقافية وحاليا نحاول تنفيذ برنامجنا في ميدان الترجمة والنشرونبحث من أجل ذلك عن مترجمين عربية-فرنسية- عربية.

فمن رأى في نفسه القدرة على ذلك فالرجاء الأتصال بنا برسالة خاصة أو بالعنوان التالي tunisielibre@yahoo.fr

مع خالص الشكر سلفا

أحمد المناعي

Permalien

Un commentaire sur “ المعهد التونسي للعلاقات الدولية يبحث عن مترجمين 

  1. Amel Bejaoui 1 octobre 2020 à 22:38 Réponse

    Bonsoir Sid Ahmed,

    Je suis prenante pour la traduction, si vous le voulez bien. Maintenant que je suis à la retraite, cela ne peut que me faire du bien. Comme vous le savez, je traduit de l’arabe vers le français.

    En attendant une éventuelle collaboration, je vous souhaite une bonne fin de soirée.

    Avec toute mon amitié

    Amel

    Le jeu. 1 oct. 2020 à 11:09, ITRI : Institut Tunisien des Relations

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