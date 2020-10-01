المعهد التونسي للعلاقات الدولية يبحث عن مترجمين

يستعيد المعهد التونسي للعلاقات الدولية بعض نشاطه بالقدر الذي تسمح به الظروف الحالية. فنظم في 19 سبتمبر 2020 بالتعاون مع الجمعية الثقافية بسوسة ندوة حول كتاب « المغاربيون في منتريال » لصاحبته بشرى المناعي نشطها د.عادل بن يوسف وشارك جمع من الناشطات والناشطين وفتحت الباب لمناقشات ثرية.

سنحاول في الأشهر القادمة أن نضمن الحد الأدنى من الحضور في الساحة الفكرية والثقافية وحاليا نحاول تنفيذ برنامجنا في ميدان الترجمة والنشرونبحث من أجل ذلك عن مترجمين عربية-فرنسية- عربية.

فمن رأى في نفسه القدرة على ذلك فالرجاء الأتصال بنا برسالة خاصة أو بالعنوان التالي tunisielibre@yahoo.fr

مع خالص الشكر سلفا

أحمد المناعي