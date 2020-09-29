حمادي الجبالي: من سجن بن علي الى حضن ماكوين

بسم الله الرحمن الرحيم

دعـوة لإنقاذ حياة السجين السياسي حمادي الجبالي

– رسالة إلى حمادي الجبالى –

الأخ الكريم والمناضل الكبير حمادي الجبالي

سلاما و بعـد

لقد تتبعـنا مع كل التونسيين و عـلى مدى الإثني عـشر سنة الأخيرة يوميات صبرك وصمودك , أنت و إخوتك,

وعـرفنا الكثير مما ألحقه بكم النظام المستبد من أصناف التعـذيب و الإهانة و الظلم والعنف الفج وما ألحقه بعائلاتكم من الانتقام و التشفي, والكل ضمن عـملية محبوكة لتدميركم و قتل بذور الإنسانية فيكم.

وعلى الرغم من كل ذلك صمدتم و ظللتم رافعي الرأس , صابرين على حكم الحال و ظلم الظالمين وهي لعـمري من شيم المؤمنين الصادقين .

عـلى مدى الإثني عـشر سنة الأخيرة , كانت تصلنا أخباركم بين الحين و الآخر, تروي ظروف سجنكم و ما تعانونه

من أساليب التنكيل اليومي , مما يفيد بأن سجانيكم الذين أوكلت لهم مهمة تدمير الإنساني فيكم قد فقدوا إنسانيتهم. و قد يخطر بالبال بأن سجون » الجمهورية » التي تقبعـون فيها , قد تحولت إلى ما كانت عـليه سجون مدائننا الأولى قبل أن تشملنا بركات التمدن .. و هو عـين الخطأ , حيث تفيد روايات القرن التاسع عـشر أن

» المساجين في تونس , كانوا يعـيشون مجتمعين في قلب المدينة وفي بيوت فسيحة , تصلهم فيها أصوات الأسواق المحاذية , و يستقبلون زوارهم كل وقت وحين ليقضوا معهم ما طاب لهم من الوقت في الحديث و التندر

و يتلقون أكلهم و شربهم و ملبسهم و مصاحفهم و سبحا تهم و مشا ميم الفل و الياسمين و قهوتهم و تبغهم .. بلا رقيب و لا حسيب « .

لكنها الآن سجون » الجمهورية » حيث الظلم و القهر و التنكيل . و إننا لنتفهم جيدا أن تعـمد إلى ما أقدمت عـليه من أسابيع من إضراب عـلى الطعام في حركة تعـنيف للنفس و جلد للذات و لغاية استصراخ مواطنيك و الرأي العام العالمي .

إننا نتفهم موقفك و نتعاطف معـك بكل جوارحنا و نحِمل السلطة و أجهزتها القمعـية ما قد يصيبك من مكروه لا قدر الله . و لكننا لا نؤيدك فيما ذهبت إليه من مخاطرة بصحتك وتعـريض حياتك للخطر . فقد عـرفناك سياسيا فذا , مدركا لطبيعة النظام الاستبدادي , ومقدرا بأن مثل هذا العمل لا يحرك له ساكنا . و إن حدث في الماضي أن استجاب لمضرب عن الطعام فإنه لم يكن أبدا تحت تأثير الإضراب , و إنما استجابة لمطالب جهات أجنبية وهو ما يستبعـد حدوثه معكم لأن الحرية تجزأت عندهم و مقياس المساندة لديهم و دوافع الضغـط و التدخل لا تتأسس عـلى قيم الحرية و الحقوق المطلقة و إنما تتأسس على المصلحة و المنفعة المباشرة و أنت أدرى بذلك .

الأخ العزيز حمادي الجبالي

إن كل الذين عـرفوك , لمسوا عندك صفات الزعامة السياسية وهي من الصفات النادرة في تونس اليوم .

وإننا لنتوجه إلى الزعـيم السياسي , لندعـوك لوقف هذا الإضراب المدمر , حفاظا على صحتك و سلامتك و رحمة بزوجتك و أطفالك و رأفة بكل أصدقائك .

إن رسالتك قد بلغـت » من به صمم » , و سمع الجميع صيحتك , وسُيدوَن نضالك هذا في صحائف النضال الوطني الذي ينتظر من يدونه واقعا و كُتبا .

مع فائق الأخوة و التعاطف و التقدير .

المعهد التونسي للعلاقات الدولية

رئيس المعهد : د. أحمد المناعي

الكاتب العام : ابراهيم الكيلاني

و كل أعـضاء المعهد

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المعهد التونسي للعلاقات الدولية يناشد صحافي بوقف الإضراب عن الطعام

تونس: العفو الدولية منشغلة بشأن اعتقال طلاب مدارس على خلفية دخولهم مواقع انترنيت

باريس – خدمة قدس برس

أعربت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان عن انشغالها البالغ حول مصير مجموعة من طلبة التعليم الثانوي، جرى اعتقالهم من قبل البوليس السياسي التونسي يوم 5 شباط (فبراير) الجاري، في الجنوب التونسي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بلاغ عاجل إن مجموعة من طلبة التعليم الثانوي من بينهم، وليد بن عمر، ومحمد بورقيبة، ومحسن محروق، وأحمد فريعة، وسامي نويرة، وتتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما، جرى اعتقالهم والاحتفاظ بهم رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.

وقالت العفو الدولية إن هؤلاء الطلبة يرجح أن يكون إيقافهم قد تم على خلفية انتمائهم إلى جمعية غير مرخص فيها، حيث جرى اعتقالهم في جرجيس جنوب البلاد. وعلمت المنظمة أن هؤلاء الطلبة قد تم نقلهم لاحقا إلى مقر أمن الدولة في وزارة الداخلية في العاصمة تونس.

وقالت العفو الدولية إن ما يبعث على القلق والانشغال هو عدم إعلام عائلات المعتقلين بأماكن اعتقال أبنائهم، وكذا حرمانهم من الاتصال بمحامين للدفاع عنهم، إذ يتم احتجازهم دون إحالتهم على قاضي التحقيق.

من جهة أخرى قالت مصادر حقوقية تونسية إن المعتقلين جرى اعتقالهم على خلفية الدخول إلى بعض المواقع على شبكة الانترنيت تابعة لمعارضين سياسيين.

وفي نفس السياق قالت جمعية حقوقية من مقرها في جنيف إن السلطات التونسية استغلت انشغال الرأي العام بالأزمة العراقية، لتشن حملة من « القمع » والاعتداء على مكونات المجتمع المدني.

وأشارت جمعية « الحقيقة والعمل » إلى « الوضع المأساوي »، الذي يعانيه السجين السياسي ومدير تحرير جريدة /الفجر/ الموقوفة عن الصدور منذ عام 1991 حمادي الجبالي، الذي تصر السلطات التونسىة على تجاهل وضعه الصحي، بل وتستمر في التنكيل به، على الرغم من تواصل إضرابه عن الطعام لأكثر من شهر، وهو لا يزال حبيس زنزانة انفرادية، بحسب قول الجمعية.

وكان المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس، قد وجه نداء للصحافي الجبالي لوقف إضرابه عن الطعام، حفاظا على سلامته. وقال المعهد الذي يرأسه الدكتور أحمد المناعي، في بيان أرسلت إلى وكالة « قدس برس » نسخة منه « لقد تتبعـنا مع كل التونسيين، عـلى مدى الاثنى عـشر سنة الأخيرة، يوميات صبرك وصمودك، أنت وإخوتك، وعـرفنا الكثير مما ألحقه بكم النظام المستبد، من أصناف التعـذيب، والإهانة، والظلم، والعنف الفج، وما ألحقه بعائلاتكم من الانتقام والتشفي، والكل ضمن عـملية محبوكة لتدميركم، وقتل بذور الإنسانية فيكم ».

وأضاف البيان يقول « على الرغم من كل ذلك صمدتم، وظللتم رافعي الرأس، صابرين على حكم الحال، وظلم الظالمين، وهي لعـمري من شيم المؤمنين الصادقين ». لكن البيان مضى يدعو الجبالي إلى وقف إضرابه عن الطعام، قائلا « إن كل الذين عـرفوك، لمسوا عندك صفات الزعامة السياسية، وهي من الصفات النادرة في تونس اليوم. وإننا لنتوجه إلى الزعـيم السياسي، لندعـوك لوقف هذا الإضراب المدمر، حفاظا على صحتك وسلامتك، ورحمة بزوجتك وأطفالك، ورأفة بكل أصدقائك ». وأضاف « إن رسالتك قد بلغـت « من به صمم »، و سمع الجميع صيحتك، وسُيدوَن نضالك هذا في صحائف النضال الوطني، الذي ينتظر من يدونه واقعا وكُتبا »، كما قال البيان.

(المصدر: بوابة البراق الفلسطينية نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 20 فيفري 2003)