Les chiites au Liban. Une malédiction …. qu’ils partent ! par Sarkis al-Cheik Dawhi

Je l’ai traduit en français parce que je partage non seulement chaque mot de ce texte mais aussi l’esprit afin de permette aux francophones de mieux connaître la communauté chiite , si diabolisee par les sionisto-impérialistes et leurs laquais . Cette respectable communauté fière et solide comme le cèdre est le symbole de la gloire du Liban.

La controverse existe toujours, et elle peut persister et durer indéfiniment. Mon jugement reste ferme, mon opinion n’a pas changé, mes principes n’ont plus et mes convictions n’ont pas été érodées.

Je n’ai pas écrit l’article, à l’époque , pour gagner la faveur des chiites ou tirer un quelconque avantage du duo chiite ( Le Hezbollah /Amal), mais plutôt pour témoigner de la vérité, et rien que la vérité. Une vérité que j’ai découvert le jour où je me suis débarrassé de mes idées reçues et du dogmatismes aveugle sous ses diverses formes, et j’ai connu l’honorable communauté chiite , la communauté chiite du Liban.

Mettre en cause des idées reçues est un processus difficile qui demande beaucoup d’efforts , d’audace et de courage, mais c’est un acte héroïque qui libère l’homme de toutes les contraintes que lui imposent sa famille et sa société.

Oui, les chiites au Liban sont une malédiction pour nous, parce qu’ils n’ont pas accepté la honte, la disgrâce, l’humiliation et le déshonneur pour eux-mêmes … Ils ont donc combattu l’armée sioniste, prétendument « invincible » avec des pierres, de l’huile bouillante et des fusils de chasse, puis avec des armes sophistiqués et des esprits éveillés et vivaces alors ils l’ont battu , humiliée et chassée. Ils l’ont vaincue, libérant ainsi notre cher Sud des griffes de l’occupatiin en l’an 2000, puis de nouveau en 2006 prouvant au monde entier qu’Israël est plus faible qu’une toile d’araignée

Oui, les chiites au Liban sont une malédiction, car ils ont combattu avec une grande force des groupes terroristes et takfiri et ont présenté leurs corps comme boucliers protecteurs aux frontières orientales au côté des héros de l’armée libanaise, ils ont ainsi sauvé le Liban en l’arrachant de la bouche de l’ogre terroriste takfiri, et protégé son peuple des massacres les plus horribles et de bains de sang qui n’auraient épargné aucune personne , aucune région, aucune confession quelles qu’elles soient, sunnite, chrétienne ou druze. Ce qui s’est passé en Syrie et en Irak est la meilleure preuve de ce que j’écris.

Les chiites au Liban sont des terroristes, parce qu’ils ont combattu les sionistes, les takfiris et les terroristes, ils n’ont pas tué des enfants, ni des jeunes , ni des personnes âgées, ils n’ont pas coupés les têtes et n’ont pas prélevé les cœurs de leurs ennemis et les foies pour les dévorer. De même . ils n’ont pas violé les vierges et les femmes et ne les ont pas vendues comme esclaves sexuelles sur les marchés . Ils ne se sont pas acharnés sur les cadavres de leurs ennemis , ni se sont vantés devant les caméras des persécutions commis envers leurs ennemis israéliens et terroristes salafistes . Les chiites n’ont pas commis de massacres contre des innocents sans défense, ils n’ont pas exécuté leurs prisonniers en les torturant , en les pendant , en les brûlant, en les noyant, et en les les exécutant froidement à bout portant. Non , ils n’ont pas détruit les maisons au-dessus de la tête de ses occupants , ils n’ont pas saccagé les antiquités et volé le patrimoine et ils n’ont pas exécuté les soldats dans les casernes, ni les religieux dans les lieux de culte, ni kidnappé les ecclésiastiques. Ils n’ont pas tué les chrétiens, les sunnites et les druzes …

Les chiites sont-ils ceux qui ont fondé Al-Qaïda, Daech, Jabhat al-Nusra, al-Takfir wal-Hijra et d’autres groupes terroristes takfiri? Oussama ben Laden, Abu Bakr al-Baghdadi et Abu Omar Tchétchéni, les autres émirs et figures du terrorisme sont-ils chiites? Et ils ne sont certainement pas musulmans ou sunnites, car les terroristes n’ont ni religion ni secte.