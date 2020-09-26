رسالة الى ألشعب التونسى Maher Hedhili

#رسالة الى ألشعب التونسى :

شعب بلا ذاكرة يسقط في نفس المطب ، يغيرون الاسماء والفعل واحد..

أما بعد.

تتذكرون جيدا في 2011 كيف وقع التسويق لحركة النهضة على انها المخلص للبلاد وعلى انها حزب ثوري سيقضي على الفساد والظلم ، وكيف وقع الترويج لمنصف المرزوقي على انه حقوقي مناضل وطني سيجعل من تونس جنة وواحة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وكيف سيجعل من تونس دولة قوية تصون ثرواتها وخيرانها ويكون لها شأن في العالم ،

فكان اول مهمة للغنوشي زعيم الاخوان في تونس تركيز الارهاب وجعل بلدنا مركزا للتدريب وتسفير المرتزقة نحو ليبيا وسوريا والعراق ،

وكانت اول مهمة للمرزوقي قطع العلاقات مع سوريا وتنظيم مؤتمر اصدقاء سوريا تلبية لمخطط امريكي غربي صهيوني لتدمير الشعب السوري ،

بعد اداء المهمة ، سقط المرزوقي من حساباتهم بعدما اصبح ورقة محروقة ، وانظروا مصيره كيف اصبح منبوذا ،

فهو مكشوفا ولا يمكن التعويل عليه جهرا ولكن سرا مازال يعمل لديهم .

منذ 6 سنوات والامريكان والبرطانيون يبحثون عن عصفور نادر للمهة القادمة الا وهي التآمر على الجزائر ، مواصفاته الا يكون قد انخرط في المشهد السياسي حكما او معارضة ، يحضى بثقة الشباب الغاضب ، لا شخصية قوية له ولا كاريزما تجعله يخرج عن السراط ، ويحيطون به عملاء مخابرات مدربون على الدمغجة وكيفية صنع زعيم من ورق ، وكلفوا منصات تواصل اجتماعي محترفة وكبيرة للتوجيه والدعم ،

لقد كنت متابعا لما يحصل وبدقة ، عبر جمع المعلومات والتحليل ، وربط الدولي بالاقليمي والوطني ، ونبهت لسيناريو شبيه ب 2011 ، ولقد لاحظت بروز قيس سعيد لدى العديد من الشباب ، وتكوين مجموعات في الداخل والخارج للترويج له ، كما نبهت الى ان التجويع والتفقير ، وقهر الشباب والفساد الظاهر للعيان بلا رقيب ولا حسيب سيؤدي الى غضب واحتقان لدى الشباب خاصة ، يسهل برمجتهم والاستيلاء على عقولهم وتوجيههم الى ما يريدون ، وادخالهم في صراع وحقد اعمى مع من يعارضهم .

ان نتائج الانتخابات كانت على المقاس ، إبراز مرشح متهم بالفساد المالي والنهب ، امام مرشح لا سوابق له في السياسة او المال ، لا برنامج له ولا حزب سياسي ، يعني فوضى في الفكر والتوجه والممارسة ، وهذا ما سيسهل على الايادي الاجنبية صب الزيت على النار متى ارادت ومتي يلزم ،

ليست لي اجندا اتبعها ، او شخصا او حزبا اتبعه واعمل لاجله ، لذا انبهكم لخطورة الوضع ، ولفوضى قد تاتي لتدمر ما بقي ، لصالح اجندة غربية لشمال افريقيا ،

يريدون تونس ضعيفة ممزقة ليسهل عليهم استخدام بلدنا كقاعدة عمليات ضد الشقيقة الجزائر .

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد