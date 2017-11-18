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Publié par Candide le 18 novembre 2017 dans Chroniques

 

KHEMAIES KSILA

المعهد التّونسي للتّنمية الدّ يمقراطيّة و العلاقات الدّوليّة

باريس في 21 سبتمبر 1998

أيّها السيّدات و السّادة :

أُحيّيكمْ و أُحيّ أشغال ندْوتكمْ، و لكمْ كان يسعدني أنْ أستجيب لدعوتكمْ و أُساهم في أعمالكمْ ، إلاّ أنّ ظروفا قاهرة تمنعني من ذلك

إنّ النّدوة التّي تنظّمونها اليوم دِفاعًا عن حقوق الإنسان و نشطائها و مطالبة بإطلاق سراح أحد مشاهيرهمْ و مساندة لطلاّب الحريّة و دُعاة الدّيمقراطيّة في تونس، لَهي الأولى منْ نوْعًا و حجْمًا في العالم منذ نزل ستار الظلم و الظلام على تونس من أكثر من عشر سنوات…وهو ما يحقّ لكمْ جميعًا أنْ تفْخروا به.

لا أحتاج إلى تذكيركمْ أيّها السّادة و السيّدات ، أنّه على مدى عشر سنوات و المواطنون التّونسيّون –دونما اِستثناء لاِتّجاه سياسي أو تنظيم نقابي أو هيئة ثقافيّة أو جمعيّة حقوقيّة أو مؤسّسة مهنيّة- يتعرّضون إلى قمعٍ عنيفٍ لمْ يعْرف له المجتمع التّونسي المسالم مثالا في تاريخه…وهو قمع لمْ يَنْجُ منه حتّى المنتمين إلى الحزب الحاكم بمجرّد اِعتزامهم آداء واجبهمْ الوطنّي و الإنساني كما هو حال المناضل « خميّس قسيلة ».

أيّها السيّدات و السّادة :

إنّكمْ تعرفون ظروف إيقاف المناضل « خميّس قسيلة » و محاكمته و سجنه و كذلك ضروب الاِنتقام التّي تتعرّض إليْها  عائلته…و منْ واجبي تذْكيركمْ  بأنّ الآلاف من التّونسيّين -رجالا و نساء- يقبعون اليوم وراء القضبان في ظروف يندى لها جبينُ كلّ شريفٍ، و تتعرّض عائلاتهمْ و أقاربهمْ ومَنْ تعاطَف معهمْ للملاحقة و الطّرد التّعسّفي من الشّغل و التّجويع و شتّى أنواع الإهانة.

و إلى جانب آلاف المساجين، هناك مئات من نشطاء حقوق الإنسان يُعانون منْ شتّى أنواع المضايقة و الضّغط و الملاحقة…

أستسْمحكمْ في ذكْر أسماء بعضهمْ ممّنْ لمْ يأْت ذكْرهم في تقارير المنظّمات الحقوقيّة و لا في وسائل الإعلام،  أمثال المحامين: « سهام عبيريقة » التّي خُلع مكتبها مرّات و سُرقتْ ملفّاتها، و « شوْقي » الطّبيب و « عبد الفتّاح مورو » و « علي غرس الله » و  » خالد الغنّوشي » و « نورالدّين البحيري » و « سعيدة البحيري » و العميد « شقرون » و « نجيب حُسْني » و غيْرهم كُثرْ… من أمثال الأستاذ « عبد الرّحمان الهاني »…

و تطول لائحة المقموعين و المُضطهدين و المطلب واحد: بأنْ تُنفّذ السّلطات التّونسيّة اِلْتزاماتها الدّوليّة باَحترام حقوق مواطنيها في التّفكير و التّعبير و المُساهمة في إدارة شؤون المجتمع و الدّولة.

أتمنّى لكمْ التّوفيق في أعمالكمْ و إلى لقاءٍ قريبٍ معكمْ، و مع « خميّس قسيلة » و كلّ الأحرار في تونس.

والسّلام عليْكمْ.

أحمد المنّاعي.

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