Ahmed Manai Lettre A Michel Deuré/Jacques De Barrin

A l’Attention de monsieur Jacques De Barrin

Le Monde.

Paris le 12 mars 1993

Monsieur,

J’ai été informé par monsieur Mounir Beltaïfa, que vous avez reçu récemment, que j’aurai manqué semble-t-il, de respect et de courtoisie envers votre correspondant à Tunis, monsieur Michel Deuré, lors de ma dernière conversation téléphonique avec lui.

Quoique n’étant guère tenté par la polémique, je peux vous assurer que malgré la grave injustice qui a été faite à notre comité dans l’article de monsieur Deuré daté du 4 mars 1993, rien dans mon ton ni dans mon style ne pouvait vous conduire à une telle conclusion.

Aussi je prends l’initiative d’écrire cette longue lettre à monsieur Deuré et dont je vous communique une copie pour information, avec le profond espoir que vous acceptiez, par souci de justice, de publier, à votre convenance, l’entrefilet qui rétablirait la vérité pour vos lecteurs.

Veuillez croire, monsieur, à mes sentiments respectueux.

A.Manaï

Paris le 12 mars 1993

Monsieur Michel Deuré

Correspondant du Monde à Tunis.

Monsieur,

J’ai eu la désagréable surprise d’apprendre aujourd’hui que j’ai été, semble-t-il, incorrecte et brutal lors de ma conversation téléphonique avec vous du mardi 9 mars, ce qui est en toute honnêteté, contraire à mon tempérament et à l’impression que se sont faits de moi tous ceux qui m’ont connu, dont nombre de vos confrères.

Et quoique n’ayant pas souvenir d’avoir failli aux règles de la courtoisie, je souhaiterai rétablir les faits.

En vous téléphonant, je m’étais présenté et excusé de mon intrusion dans votre intimité, puis j’ai précisé le sens et l’objet de ma démarche. Je voulais attirer votre attention, ce dont vous ne m’avez guère donné l’occasion, sur les trois points précis contenus dans votre article, à savoir :

Le tract portant signature de certaines personnalités françaises et dont vous avez hâtivement attribué la paternité à notre comité, est en fait une contrefaçon concoctée par les services de l’ambassade de Tunisie à Paris, et ce bien longtemps avant la constitution de notre comité. Il avait circulé à Paris à la fin du mois de décembre 1992 et a été repris par les journaux du régime à partir du 6 janvier. Le tract en question porte d’ailleurs les signatures de nombreux

responsables et sympathisants du RCD et il nous aurait été bien difficile de prouver que ces personnes se trouvaient bien de notre bord, si, comme vous l’affirmez, notre comité était derrière cette manigance de bas étage.

D’autre part, notre action vise exclusivement les citoyens tunisiens mais si le soutien des démocrates français viendrait à nous être acquis, croyez que nous ne le refuserons pas. Mais nous n’irons jamais jusqu’à falsifier leurs signatures, alors que par souci de discrétion nous n’avons jamais fait usage des nombreux témoignages de sympathie que nombre d’entre eux et non des moindres, nous ont fait parvenir depuis deux mois.

• Il y a dans ces procédés et ces méthodes, dans ce faux et usage de faux, la preuve que la paternité de ce tract revient de plein droit à l’école policière de Tunis, dont vous avez sûrement testé les méthodes depuis de nombreuses années. Ce qui rend notre action actuelle et future pleinement justifiée, moralement et politiquement.

D’autre part, ce n’est pas un hasard si nous avons inscrit notre action dans la légalité et la transparence, agissant à visage découvert et diffusant nos communiqués avec toutes nos références, alors que nos familles risquent les représailles du pouvoir. C’est aussi la confirmation que, quelque soit la grandeur et la noblesse de la cause que nous défendons nous récusons et refusons d’user de ces méthodes et de ces procédés.

S’agissant de la notoriété en Tunisie, des deux promoteurs de notre Comité, que vous qualifiez de quasi inconnus, je dois vous avouer que ni M.Sfar ni moi-même, ne nous faisons d’illusions à ce sujet. D’ailleurs personne dans le système actuel en dehors du Caïd de Carthage, ne peut prétendre aujourd’hui à autre chose qu’un statut d’anonymat. Bourguiba lui- même qui a dominé la vie de trois générations de tunisiens, se retrouve aussi inconnu que l’était Ben Ali, il y a cinq ans.

Néanmoins et en ce qui me concerne, je dois vous rappeler que 20552 voix de femmes et d’hommes s’étaient portées sur mon nom lors des élections législatives de 1989, dans une circonscription ( Monastir) considérée comme le fief historique du Destour. Elles auraient été encore plus nombreuses si les élections n’ont pas été, comme toutes les élections qu’a connues la Tunisie indépendante, largement truquées, à l’instar du tract dont vous nous

attribuez la paternité sans la moindre vérification. D’ailleurs vous avez très justement signalé cela en son temps.

Quant à monsieur Sfar, avec son long passé de militant démocrate et les nombreux procès qu’on lui a intentés depuis 1973 il est sûrement plus connu que moi-même et en tout cas davantage que vous ne le laissez croire.

Mais je fais confiance sur ce plan aux autorités tunisiennes qui, pour nous sortir de l’incognito, se préparent à orchestrer contre nous, une campagne de presse, avec à l’appui documents et cassettes- vidéo, du genre en vogue sur les berges du lac de Tunis.. Cela ne manquera pas de divertir ou de dégoûter un peu plus les tunisiens et ne me desservira pas, je crois, dans mon projet de candidature aux prochaines élections présidentielles.

3) La tentative d’impliquer les autorités françaises dans une action librement initiée par des tunisiens pour ce qu’ils croient être l’intérêt de leur pays et dans le respect des lois du pays d’accueil, est pour le moins inopportune. Elle est révélatrice en tout cas de l’esprit d’amalgame et de surenchère des « milieux politiques » de Tunis auxquels vous vous référez.

Sur un autre plan, vous vous êtes senti agressé par le fait que je possède votre numéro de téléphone et que j’en fasse usage, ce que je comprends très mal. En effet, il m’est arrivé de vous téléphoner à la fin de 1991 à la suite de la parution d’un de vos articles. Et quoique je vous ai prévenu de ne pouvoir décliner mon identité, pour éviter un supplément de tracasseries à ma famille, vous avez accepté de converser longuement avec un inconnu et vous n’avez manifesté aucune surprise à ce que cet inconnu dispose de votre numéro de téléphone.

Puisque vous me demandez comment je l’ai eu, je vous dis simplement que je ne m’en souviens pas et que je l’ai comme tous ceux des correspondants de la presse étrangère à Tunis depuis 1989. Je continue à croire que le numéro de téléphone du correspondant du Monde, même sur liste rouge, est un secret de polichinelle.

Veuillez, agréer monsieur mes salutations distinguées

