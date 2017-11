Ahmed Manai En Hommage A Noura Borsali

En Homage A Noura Borsali

Triste nouvelle, Noura Borsali n’est plus! Allah Yarhamha

Je perds une grande amie et la Tunisie perd une grande patriote et une militante sincère et dévouée a l édification d une Tunisie meilleure

J ai connu Noura Borsali a travers ses articles publies sur tunisnews puis nous avons eu une correspondance nourrie et un beau jour …. elle me rendit visite a Paris

Ahmed Manaï <tunisielibre@yahoo.fr>

06/24/04 à 12:39 AM

À

BORSALI NOURA

Madame Noura Borsali;

C’est pour moi un grand plaisir d’avoir de vos nouvelles directement, quoique, je ne vous le cache pas, je les ai souvent par certaines de mes connaissances.

J’espère que vous êtes en bonne santé et que vous avez surtout le moral.

Bien sûr que vous pouvez disposer de ma lettre comme bon vous semble et par un heureux hasard, j’allais vous demander la même chose, mais pour un projet outre tombe.

Depuis une année, je m’organise pour le grand voyage et je suis en train de mettre de l’ordre dans mes archives: beaucoup d’écrits inédits mais surtout une correspondance abondante s’étalant sur une vingtaine d’années et que je je ne peux publier ( ou plutôt les miens après moi) sans en demander l’autorisation à qui de droit.

Encore une fois merci pour cette agréable surprise et surtout pour votre texte exquis que je relis souvent pour sa beauté mais aussi pour sa sincérité.

J’espère que vous me donnerez souvent de vos nouvelles et si le hasard ou le mektoub vous conduit dans ces contrées, n’hésitez pas à me faire un petit signe.

Respectueusement

A.Manaï

BORSALI NOURA <nourabo2003@yahoo.fr>

06/02/03 à 11:18 PM

À

Ahmed Mana�

Bonsoir Mr Manaï,

Merci pour votre message. Je voudrais juste vous dire que je n’ai rien reçu de vous malheureusement. Ma boîte habituelle est remplie de jolies choses qui limitent la réception des messages et au journal, les mails, on ne me les a jamais transmis. Je me renseignerai demain auprès du magazine. Voilà, j’ai ouvert une nouvelle boîte pour pouvoir communiquer.

Je vous envoie avec plaisir le texte que j’ai l’intention de PENSER. Il fut un cri qui relève du passionnel. Mais il est vrai que la vie politique est également et surtout faite de passionnel. Donc cela me réconforte. Je suis au moins sûre d’une chose, c’est que cet appel était très sincère.

Pourriez-vous me répondre pour me dire que vous avez bien reçu le texte? Merci.

Bon courage et informez-moi de votre essai.Noura

J’ai apporté à ce texte quelques petites modifications qui n’ont en rien changé la version initiale. Ce fut un cri de révolte qui a prédit tout modestement la léthargie qui frappe de nouveau le mouvement démocratique. Il me semble important aujourd’hui de penser ce cri pour mieux comprendre nos échecs. Noura BORSALI

APPEL POUR DES CONSTRUCTIONS DÉMOCRATIQUES DE SOLIDARITÉS

TUNISNEWS du 22/04/2001

Par Noura BORSALI

Notre Tunisie, « ce plat pays qui est le nôtre », est à la croisée des chemins : celui d’une fermeture sans précédent et celui d’une aspiration à une qualité de vie que nous voulons démocratique, ouverte et solidaire. Un éveil de la société civile est amorcé depuis quelque temps, dénonçant les violations des droits humains dans un contexte difficile où toute voix différente n’a aucun droit de cité et où elle est réprimée et agressée. Mue d’un idéal égalitaire, je voudrais saluer le courage, la détermination et la résistance de ceux et de celles qui bataillent au quotidien, chacun-e à sa manière, selon ses moyens et dans son espace privé ou collectif, dans son lieu de travail ou dans la rue, dans leur silence digne ou dans leur prise de parole audacieuse tout en me défendant de citer des noms. Parce que de ces gens-là, messieurs, personne ne parle. Et je demeure convaincue que beaucoup de visages anonymes font preuve -aujourd’hui et plus que jamais- de courage en ces temps épiques que nous vivons, sans chercher à être sous les projecteurs et à accaparer l’attention autour d’eux. Car comme le disait « la mère Courage » personnage central d’une pièce de théâtre du dramaturge allemand Bertholt Brecht, et qui porte le même nom, à celui qui s’écriait « Le maréchal est mort, voilà le moment historique » : « le moment historique, répondit-elle, est celui où ma fille a été blessée au front ». Voyez-vous : à chacun-e son moment historique. Et une pensée me vint :

– pour tous ceux ou toutes celles qui, toutes les semaines, se voient contraint-es de transporter souvent dans des conditions déplorables des provisions à ceux ou à celles qui ne rêvent qu’ à cet instant de les apercevoir ou de les entrevoir pendant un laps de temps –oh combien court- dans leurs lieux d’enfermement devenus leurs seuls lieux d’existence ;

– pour ceux ou celles privé-es de leurs moyens de subsistance et préoccupés par leur pitance incertaine ;

– pour ceux et celles interdit-es de parole et enfoui-es dans une peur quotidienne qui les assaille ;

– pour tous ceux et celles qu’on agresse parce qu’ils ou elles ont osé dire non à la peur, à l’interdiction, en somme à la spoliation de leur citoyenneté mais sans qu’on parle d’eux ou d’elles.

et que de figures encore et encore silencieuses et batailleuses.

A ces gens-là, à mes concitoyen-nes, je voudrais dire toute ma tendresse. Parce que je rêve autant que d’autres de voir mon pays devenir celui d’une parole libre, d’une prison vidée, de visages souriants et heureux, de familles unies. Je rêve autant que d’autres de voir une presse libre, une société civile harmonieuse, une justice répondant à nos aspirations, des droits réhabilités, une différence reconnue, une citoyenneté réinventée…Et que de choses encore et encore…

Pour cela, il me semble urgent que le mouvement démocratique réhabilite en son sein ces valeurs porteuses d’espoir. Elles sont notre seule source et notre seule légitimité. En ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles, n’est-il pas urgent de re-construire avec humilité nos solidarités? Car faut-il reconnaître -hélas- que nous sommes nous-mêmes frappés de ces maux que nous dénonçons chez d’autres : de cette intolérance qui élimine au passage et isole toute voix différente, de cette absence d’échange réel et de débat, de ces pratiques de tirer sur ceux ou celles qui pensent différemment, de cette fabrication de héros ou héroïnes que nous n’avons pas faits et que nous imposent des réseaux de copinage et d’amitié, de nouvelles et malencontreuses approches de profils militants dont on découvre par la voie d’une presse française qu’il existe les « touchables » et « les intouchables » selon entres autres choses l’origine sociale, d’une désinformation à propos des réalités que nous vivons, d’une focalisation incessante sur les mêmes et toujours les mêmes comme si l’Histoire ne se faisait que par une « poussière d’individus », allant jusqu’à ignorer, dans un récent numéro de « Libération » (13/04/01), qu’en dehors du journal Kalima (sur internet) dont on découvre qu’il « se distribue sous le manteau à des milliers d’exemplaires»(!), il existe d’autres tentatives aussi louables pour libérer une parole interdite telles Alternatives citoyennes dont on taira l’existence. Et que de choses encore et encore… Sommes-nous devenu-es les promoteurs d’une nouvelle pensée unique, de pratiques anti-démocratiques et d’un héroïsme artificiellement consacré exclusivement à certain-es de nos ami-es, comme le démontrent ces communiqués (qui nous font découvrir des passés riches de militantisme ) et articles dans la presse française où l’on finit par avoir honte de ne voir revenir que les mêmes noms qui ne sont pas toujours représentatifs d’une société civile qui bouge et qui se construit dans la douleur ?

Nous revendiquons avec force aujourd’hui le principe de l’alternance alors que nos organisations et partis perpétuent une même représentation unique et un(e) même chef-e depuis la création de ces structures.

Nous réclamons la pluralité et le respect de la différence alors que dans nos associations et partis, nous construisons -hélas- des pratiques les niant et les subvertissant jusqu’à l’exclusion.

Nous demandons qu’un débat national ait lieu alors que pour des considérations d’accaparement d’un triste et sinistre pouvoir, nous refusons de nous mettre autour d’une table pour débattre et échanger nos divers points de vue.

Nous exigeons une participation citoyenne active et énergique à toutes les décisions relatives à une mise en place de nos plans et programmes alors que nous sommes souvent amené-es à suivre des stratégies ou des tactiques que nous n’avons ni discutées ni parfois choisi-es parce que d’autres -au nom de je ne sais quoi- ont choisi de le faire à notre place sans nous aviser et sans nous consulter au point que l’on se sent infantilisé-es et que l’on se trouve marginalisé-es.

Nous aimerions que la Tunisie valorise toutes ses potentialités sans exclusive aucune et qu’elle combatte la médiocrité et l’incompétence alors que nous détruisons ces mêmes potentialités de peur qu’elles nous concurrencent et nous installons autant de médiocrité si bien que nous tuons la crédibilité de nos actions et discours.

Nous dénonçons le hiatus existant entre des professions de foi et des pratiques alors qu’à chaque moment ce piège nous guette creusant de plus en plus le fossé entre nos plus beaux discours et nos tristes pratiques.

Nous revendiquons la transparence alors que dans nos associations c’est souvent la chose qui manque quant à une triste gestion quotidienne.

Nous refusons de fonctionner selon le schéma majorité- minorité en cherchant à réhabiliter la pluralité et voilà que nous nous assurons dans nos associations d’abord d’une majorité- souvent artificielle- et créons un pluralisme de façade en faisant participer une minorité qui serait incapable de perturber la stratégie ou la tactique mise en place ou encore plus médiocrement et plus simplement les réseaux construits autour d’intérêts étrangers à nos principes fondateurs. Que l’on sache que ce sont souvent les minorités qui ont secoué le monde.

Nous aimerions que notre pays appartienne à toutes et à tous et nous faisons de nos espaces associatifs des lieux fermés aux autres et contrôlés par des minorités qui se maintiennent en utilisant tous les moyens : irrespect des textes fondateurs, entorse aux principes éthiques et orchestration de campagnes mensongères et de dénigrement.

Nous exigeons avec force l’application de nos textes de lois et leur respect alors que nous piétinons les principes fondateurs et les règlements intérieurs -quand ils existent- de nos associations et organisations.

Nous rêvons d’un monde où les droits humains seraient respectés pour tous et toutes et voilà que nous alimentons et perpétuons une vision réductrice des droits humains en les enfermant dans le seul champ politique.

Nous aspirons à redonner à la politique ses lettres de noblesse alors que nous l’enfermons dans des manipulations tristement politiciennes et dans des calculs hideux et inacceptables.

Est-ce ainsi que le mouvement démocratique se construit ? Est-ce ainsi que la citoyenneté est encouragée et reconnue ? Est-ce ainsi que nos associations préparent leurs adhérent-es à l’exercice de leur citoyenneté ? Est-ce ainsi que nous bâtissons nos démocraties : dans la division, les déchirements et les pires manipulations allant jusqu’à nier le débat, refuser la différence et marginaliser les potentialités crédibles et dynamiques usant de tous les moyens : des pires dénigrements aux pires mensonges ? Ce sont toutes ces vérités qu’il faut voir en face aujourd’hui pour se reconstruire parce que nous rêvons d’offrir aux nouvelles générations un monde meilleur où nos valeurs puissent avoir droit de cité.

Cet état de fait ne nous aide aucunement à construire une alternative NATIONALE crédible. D’ailleurs existe-t-il un projet sérieux qui puisse mobiliser autant de forces qui sont lasses de voir des dérives injustifiables se dérouler sous leurs cieux ? Et sommes-nous en train de mobiliser nos énergies dans ce sens ? Hélas ! non.

Alors, je dis tout humblement : CONSTRUISONS DES SOLIDARITES.

BATISSONS D’ABORD CHEZ NOUS ET SOUS NOS CIEUX. ET SOYONS SOLIDAIRES ET UNI-ES EN DEHORS DES RÉSEAUX D’AMITIES ET DES LOBBIES DANS UN CONTEXTE QUI NOUS IMPOSE DE L’ÊTRE CAR LES TEMPS SONT HORRIBLEMENT DIFFICILES.

