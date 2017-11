René Naba La duplicité des Frères Musulmans

La duplicité des Frères Musulmans

René Naba

Les Frères Musulmans se présentent comme un projet médian, centriste ou moderne. Mais depuis 1928, toutes ses critiques révèlent un projet extrémiste, violent que cela soit au sein de l’appareil privé ou sa structure clandestine en Égypte et en Syrie, via sa structure militaire clandestine «At Taliha Al Mouqatilla».

Son discours emprunte à l’art de la dissimulation, marqué du sceau de la duplicité à travers duquel, la confrérie a gagné la sympathie de l’Occident et Musulmans y vivant. Il repose sur le principe de se taire jusqu’à être intégré».

Nasr Hamed Abou Zeid, frappé d’apostasie en Égypte pour avoir dénoncé les turpitudes des FM, a visé juste, dénonçant publiquement la confrérie comme étant la plus importante formation du Monde à pratiquer la dissimulation.

