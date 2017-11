Tunisie/ Amnesty International/ATCE/Ahmed Manai: COMMUNIQUE

Au mois de mars 1992 Amnesty International a publié un rapport intitulé « Tunisie : Détention prolongée au secret et torture », des milliers de personnes détenues illégalement et torturées systématiquement pour réprimer l’opposition islamiste.

March 1992 AI Index : MDE 30/04/92/ Distr/ SC/CO/GR

Le cas de Ahmed Manai n’a point été évoqué dans ce rapport et pourtant l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE) a trouvé le moyen de le citer dans un but manifeste de désinformation.

COMMUNIQUE

Ahmed Manai- Paris le 9 avril 1992

Dans un long communiqué daté du 20 mars 1992, intitulé « Remarques sur le rapport d’Amnesty International du 4 mars 1992 », l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure(ATCE), a jugé bon de démentir mon arrestation et ma détention allant jusqu’à prétendre que j’étais en fuite depuis deux ans à l’étranger.

N’ayant pas été personnellement cité dans ce rapport d’A.I., je ne sais quel mal a pris l’ATCE d’engager sur mon cas une polémique qu’elle ne peut de toute évidence soutenir qu’au prix d’un forçage mensonger, ce qu’ont évité jusqu’ici les missions diplomatiques tunisiennes, d’habitude promptes à réagir, dans les pays où il m’est arrivé de faire des déclarations à ce sujet.

Aussi je me dois d’apporter ces quelques remarques et précisions :

1 Mon témoignage écrit, largement diffusé auprès des organisations humanitaires et de la presse, comporte suffisamment de précisions sur les conditions de mon arrestation, de ma torture, puis de ma libération et de mon départ de Tunisie pour que je sois obligé d’y revenir.

Je rappellerai simplement que lors de ma détention au ministère de l’intérieur, du 23 avril au , j’ai été confronté avec Monsieur Omar Shabou, directeur de l’hebdomadaire Le Maghreb, le 29 avril, ainsi qu’avec Monsieur Abderraouf Bouker, député au parlement tunisien et membre du Comité central du RCD au pouvoir, le 30 avril.

Dans mon témoignage il n’a jamais été fait mention d’un enlèvement par la police, comme l’indique la réponse de l’ATCE, mais d’une arrestation au marché de ma ville, Ouardanine, en présence et au vu de nombreux témoins, et qui a été annoncée en son temps par une dépêche de l’AFP, sur la base d’une information d’un membre du parti RCD à Paris (feu Ali Saïdi).

2 L’ATCE, agence de la désinformation organisée, prétend que je suis en fuite à l’étranger depuis deux ans :

Quoique ne voyant pas pourquoi je le serai vraiment, je dois rappeler mes entrées et sorties de Tunisie, depuis l’établissement de mon passeport en date du 3 novembre 1989 :

Sorties de Tunisie : 31 décembre 1989 ; 09 Janvier 1990 ; 05 mars 1990 ; 25 août 1990 ; 18 novembre 1990 ; 18 mai 1991.

Entrées en Tunisie : 08 janvier 1990 ; 24 février 1990 ; 21 juillet 1990 ; 20 octobre 1990 ; 27 novembre 1990 ; 06 avril 1991.

C’est au cours de ce dernier séjour en Tunisie du 6 avril au 18 mai 1991 que se situe ma période de détention.

3 L’Atce apparemment déconnectée des ser vices centraux dont elle est censée

Corriger la terne image à l’étranger et ignorant sans doute que j’étais arrêté au lendemain d’une entrevue avec l’ancien premier ministre Hédi Baccouche et pour m’interroger à propos d’une rencontre avec l’ancien premier ministre Mohamed Mzali et Omar Shabou notamment, m’a présenté sans la moindre nuance comme étant membre d’Ennahda, ce que je n’ai jamais été et ce que les services spéciaux savaient fort bien. Autrement comment ne l’aurai-je pas avoué au bout de 14 jours de torture et comment la police m’aurait libéré et laissé partir alors que le simple sympathisant de ce mouvement est voué aux gémonies en Tunisie.

Mais je m’étais promis alors qu’on me rôtissait dans les locaux du M.I que si j’échappais à mes tortionnaires, je me mettrai au service des nouveaux « intouchables » de Tunisie, tout comme j’ai défendu leur droit à l’existence légale depuis 1981 et conduit avec eux une liste indépendante aux élections législatives « piège » de 1989.

Il y a un point que le porte parole officiel a omis d’évoquer, c’est celui de la situation d’otages dans laquelle se trouvent officiellement ma femme et mes cinq enfants et les persécutions dont ils font l’objet depuis 11 mois.

Ainsi mon fils Bilal, étudiant, 19 ans, a été interdit de quitter le territoire tunisien et s’est vu retirer son passeport en septembre 1991 à l’aéroport de Monastir.

Ma fille Amira, lycéenne, âgée de 15 ans, a été arrêtée au mois d’octobre 1991 au lycée de Ouardanine, longuement interrogée par la police puis par le juge d’instruction qui l’a inculpée d’appartenance à « association interdite. Elle a été soumise à une longue procédure judiciaire au cours de laquelle elle a été interdite d’école, jugée et acquittée en première instance, et, l’avocat général ayant interjeté appel, elle a été jugée et acquittée en appel.

Mon fils Bilal, a été lui aussi arrêté en salle de classe deux jours après sa sœur, interrogée pendant deux jours par la police politique et par le juge d’instruction qui l’a inculpé d’appartenance à « association interdite ». Il a été acquitté par le tribunal de première instance et l’avocat général ayant interjeté appel, Bilal attend d’être jugé en appel.

Bilal a été arrêté une première fois au mois d’août 1987, jugé et condamnée à 26 mois de prison ferme pour appartenance à « association interdite ».

Enfin durant 43 jours de février à mars 1992, la police a mis ma famille en quarantaine et installé devant notre maison un important dispositif policier terrorisant ainsi mes proches et l’ensemble de nos voisins.

Les procès de Bilal et Amira durèrent neuf mois et donnèrent lieu à 25 audiences.

Ahmed Manai

Fait à Paris le 9 avril 1992

https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/01/memoire-de-lyceenne-entretien-conduit-par-ginette-skandrani/

https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/06/ginette-skandrani-paroles-de-femmes-tunisiennes-malika/

https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/22/colloque-sur-les-femmes-tunisiennes-au-senat-francais-fevrier-1994/

https://tunisitri.wordpress.com/2017/06/05/ahmed-manai-echanges-damabilites-avec-lambassadeur-de-tunisie-a-berne-avril-1995/

Publicités