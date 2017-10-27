Ahmed Manai: Lettre au rédacteur en chef d’Al Hayat

النهضة تصادر نضالات غيرها ثم تمسح كل أثر لهم
في شهر جوان 1995وبمناسبة زيارة الرئيس بن علي إلى جينيف ، وقعت تحركات كبيرة لفضح النظام كان من نتيجتها رجوع الرئيس بن علي إلى تونس بعد إلقاء خطابه أمام مكتب الشغل الدولي وهو الذي جاء في زيارة 3 أيام واصطحب معه الفرقة القومية للفنون الشعبية وكذلك دعوة السفير التونسي في بارن للرجوع إلى تونس وإقالة الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للإعلام الخارجي وحل فروع هذه الوكالة في الخارج باستثناء فرع استرازبورغ ن مقر البرلمان الأوروبي.
« وحال رجوعي إلى باريس بعد النشاط السويسري، هاتفني راشد العنوشي وسألني ان كنت قد قرأت » الحياة »
…..وهالني ما قرأته فيها من تغطيتها للحدث . ولا شك أن الصحيفة أوردت رواية النهضة التي نسبت كل شيء لنفسها ممّا اضطرني إلى كتابة هذه الرسالة إلى رئيس تحرير صحيفة الحياة.
وبعد 22 سنة من هذا التحرك شاهدت التسجيل المرئي للوقفة أمام مقر الأمم المتحدة والتي كنت أول الخطباء فيها وصوّرها في حينها أحد النهضاويين ………….فقد مسحوني منها
شكرا للأمانة فقد زادني تصرفكم إصرارا على مقاومتكم .
أحمد المناعي
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باريس في 25 جوان 1995
السيد المحترم جهاد الخازن
رئيس تحرير جريدة الحياة الغراء
سيدي المحترم، السلام عليكم وبعد،
لقد استغربت كثيرا مما جاء في تقرير الأستاذ جمال خاشقجي – الحياة 13 جوان- عن تحركات المعارضة التونسية في سويسرا وخاصة قوله أن » المعارضة وغالبتها إسلامية تقودها حركة النهضة » …
أودّ إعلامكم وقرائكم بأن كلّ ما حدث من تحركات على مدى تسعة أيام كاملة من لقاءات صحفية وندوات ومحاضرات وظهور على التلفزة وحضور في الإذاعات ، لم يكن فيه لحركة النهضة أو لأي طرف آخر من حزب آو شخصية سياسية معروفة أي دور أو حضور.
وقد بدا التحرك منذ حوالي شهرين وعلى إثر صدور كتابي » العذاب التونسي، الحدائق السرية للجنرال بن علي » بدار ديكفرت بفرنسا. وقد تفاعل معه الإعلام السويسري إيجابيا حيث عنيت به كبريات الصحف واكتشف من خلاله عديد السوسريين الوجه الآخر لتونس .
وتكثف التحرك مع قرب زيارة رئيس الدولة التونسية وأثناءها، وانتهى بالتجمع الذي تم في ساحة الأمم بجنيف. وكل ما تم كان عمل شخصين لا أكثر هما أحمد المناعي وعلي ألسعيدي : رئيس لجنة الدفاع عن الحريات في تونس ومقرها بمدينة ايفرو بفرنسا . وإلى هذا الأخير يرجع الفضل في إقناع الحزب الاشتراكي السويسري بتأييد و مساندة تحركنا ، وكذلك السيدان طارق وهاني رمضان عن المركز الإسلامي بجنيف وجمعية حقوق الإنسان في المغرب وجمعية « الهجرة » الجزائرية.
وقد تقدم بطلب الترخيص للتجمع لدى السلطات الأمنية السويسرية كل من السيدين هاني رمضان باسمه الشخصي والمسئول عن التضامن الدولي بالحزب الاشتراكي السويسري ، وهو التجمع الذي حضره 65 شخصا كان من بينهم 33 من اللاجئين التونسيين من أتباع النهضة جاؤوا بصفاتهم الذاتية ، وكان ذلك شرط مشاركتهم في التجمع. وللتأكيد على الصّفة اللاحزبية للتجمع، فقد كانت الشعارات كلّها تطالب بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولم يرفع مطلقا شعار حزبي واحد أو خصّت المطالب فئة بعينها من التونسيين.
وقد شارك أنصار النهضة في هذا التجمع بتحضير اليافطات وطبع حوالي 500 منشورا، تم الاتفاق المسبق على محتواه مع الحزب الاشتراكي وكل الجمعيات الداعية للتجمع. وقد وضع الحزب الإشتراكي على ذمّتنا كل وسائل الاتصال من هاتف وفاكس وآلات نسخ وتصوير ومكبّر صوت. وهو صاحب الفكرة في النّشر الرمزي لبساط من الأسلاك الشّائكة : وهو الذي اشتراه ونشره أمام مدخل قصر الأمم.
وأذ أذكر كلّ هده التفاصيل فمن أجل الإعلام الأمين لقرّائكم ولكي يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه ّ وأيضا للتأكيد على أنّه لا يوجد في المعارضة التونسية إلاّ حركة النهضة. فعلى مدى الأربع سنوات الأخيرة من القمع في تونس و الغيبوبة
التي صاحبتها لدى هذه الحركة، كان هناك في المهجر، في فرنسا وغيرها، طرف تونسي معارض يتحرّك بقوة ميدانيا على مستوى الجمعيات الحقوقية والإعلام، وساهم بقدر كبير في كشف الوضع في البلاد. ويتركب الطّرف، إضافة للشخصين المذكورين ، من الدكتور منذر صفر رئيس لجنة المطالبة باستقالة الرّئيس بن علي والتي تنشط منذ سنة 1992 ومن الأ ستاذ المازري الحدّاد مدير صحيفة الجرأة والسيد عبد العزيز اليعقوبي وقليل من الأنصار .
وأخيرا، أرجو من سيادتكم نشر هذه الملاحظات في أحد أعدادكم المقبلة خدمة للأمانة الإعلامية ولقرائكم.
وتقبّلوا سيدي رئيس التحرير فائق الاحترام والتقدير والسّلام .
أحمد المنّاعي
Ahmed Manai
25 rue des Rossays
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