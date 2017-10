« Colloque sur les femmes tunisiennes au Sénat Français »: Février 1994

L’IMCQM, association maison fondée par le sénateur Jean Perrein a organisé avec l’ATCE un colloque d’une journée sur les femmes tunisiennes sous le haut patronage du Sénateur J. Perrein et de la ministre tunisienne de la femme. Inutile de dire que c’était à la demande de l’ATCE et que c’est cette dernière qui l’a financé à hauteur de 150.000 F.



La veille de la tenue du colloque j’ai téléphoné à cette association pour exprimer mon souhait à y participer avec quelques amis tunisiens. Au téléphone on m’a répondu que le colloque était ouvert à tous et qu’il fallait juste passer prendre les invitations. C’est ainsi qu’accompagné de mon épouse Malika et de mes amis Younès Othman, Abdelkhalek Toukabri et Abderraouf Boulâabi , président et membres de « Tunisie : Démocratie Maintenant », nous nous sommes pointés à l’adresse indiquée. Il a suffit que nous déclinions nos noms et qualités pour que le ton change et, ce qui était public et ouvert à tout le monde devînt simplement privé. La secrétaire nous refusa les invitations prétextant du manque de place mais nous laissa un petit espoir en nous demandant de nous présenter le lendemain directement à la salle de la conférence au Sénat. Peine perdue, le service d’ordre nous empêcha d’y accéder.

En désespoir de cause, Malika Manai, qui comptait intervenir au colloque confia le texte suivant à une connaissance devant participer au colloque aux fins de le transmettre au président du colloque. Elle l’envoya le lendemain par courrier.

Communication au colloque sur les femmes en Tunisie, organisé par l’IMCQM et l’ATCE au Sénat français, sous le patronage du Sénateur Jean Perrein.

Paris le 9 février 1994

Monsieur le Président, mesdames et messieurs,

Je me présente : je suis madame Malika Manai, citoyenne tunisienne âgée de 44 ans. Je suis réfugiée politique en France quoique n’ayant jamais fait de politique. Je n’ai jamais adhéré, appartenu et encore moins milité dans un parti politique, une organisation ou une association légale ou interdite. Par contre mon mari fait de la politique. Il est dans l’opposition comme il se doit pour un patriote et un homme libre dans un pays livré à l’arbitraire. Il fut notamment candidat indépendant aux législatives d’avril 1989 et il vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de mars 1994.

Monsieur le Président, mesdames et messieurs,

Mon mari, Ahmed Manai, a été arrêté le 23 avril 1991 à son retour de l’étranger, maintenu au secret pendant 14 jours et sauvagement torturé à quelques mètres du bureau du ministre de l’intérieur. Il fut relâché sans aucune inculpation et même autorisé à repartir à l’étranger pour reprendre son travail aux nations unies. Par contre mes enfants et moi sommes restés en Tunisie, otages personnels du chef de l’Etat.

A l’étranger mon mari a dénoncé la torture et témoigné de l’enfer que vivent ses concitoyens, indépendamment de leurs couleurs politiques, ce à quoi ils croient ou ils ne croient pas. C’étaient des hommes et des femmes torturés, avilis, écorchés vifs, persécutés et certains assassinés, ce qu’aucune loi ou morale fussent-elles primitives ne peut tolérer.

C’est alors que commencèrent les représailles contre nous, au titre de la responsabilité collective. Ma fille Amira, âgée de 15 ans à l’époque, a été arrêtée en salle de classe et inculpée le même jour d’appartenance à une association interdite. Une semaine plus tard, ce fut au tour de son frère, Bilal, âgé de 19 ans, de subir le même sort. Bilal a été déjà traumatisé par son arrestation en août 1987 et sa condamnation à 26 mois de prison ferme pour les mêmes motifs. Lui aussi avait à cette époque l’âge de 15 ans. Leurs procès durèrent dix mois et donnèrent lieu à 25 audiences. Ils furent acquittés en 1ère instance, puis en appel. Au mois de mai 1992 et sans doute peu satisfaite du profond traumatisme que cela a causé à ma famille, la police fit le siège de ma maison. Le blocus dura 43 jours, plus qu’il n’en faut pour juguler la plus terrible épidémie.

Je vous fais grâce des détails des persécutions dont nous fûmes l’objet: la famille et les amis terrorisés qui nous fuient, les provocations des comités de quartier, les menaces proférées par les autorités officielles à l’encontre des parents demeurés en contact avec nous.

Quand enfin le siège de notre maison fut levé, une menace bien plus sérieuse, dont je vous laisse le soin d’en deviner la nature, mais qu’explicite le rapport d’Amnesty international sur « les femmes tunisiennes de juin 1993 », se précisa à l’encontre de ma fille. C’est alors qu’avec mes cinq enfants, nous avons fui notre pays devenu méconnaissable en direction de l’Algérie puis de la France. C’est ce que nous avons enduré durant 17 mois, d’avril 1991 à septembre 1992 qui nous a mis sur le chemin de l’exil.

Je suis pourtant une privilégiée, non pas par rapport à ces dames devant intervenir à ce colloque, mais par rapport aux centaines voire aux milliers de femmes, victimes innocentes de la répression aveugle, sauvage et systématique qui est menée en Tunisie depuis 4 ans.

J’ai connu personnellement des dizaines d’entre elles, au grès des audiences des tribunaux, des visites aux prisons et aux hôpitaux, dans les postes de police et de la garde nationale. Des femmes violentées, menacées de viol, battues, torturées et persécutées moralement par les autorités de leur pays. Je ne citerai aucun des cas que j’ai connus de crainte que la police ne remonte jusqu’à elles et je me contente de vous rappeler certains cas cités publiquement par des organisations humanitaire et qui ont fait l’objet d’investigations sérieuses.

A.I. a publié le 3 juin 1993 un rapport exhaustif à ce sujet. Rien que le titre « des femmes victimes de harcèlement, de torture et d’emprisonnement » suffit à révéler le drame de la femme tunisienne.

En voici quelques extraits :

« La grande majorité des femmes emprisonnées ces dernières années, l’ont été en raison de leurs liens de paternité avec des hommes auxquels on reprochait des activités politiques illégales, plutôt qu’en raison de leurs propres activités. D’autres épouses ou parentes de militants politiques ont comparu devant des tribunaux car on leur reprochait leurs contacts et lieurs liens avec les familles d’autres opposants politiques.

« Plusieurs centaines de femmes ont été victimes d’arrestations arbitraires en Tunisie. Bon nombre d’entre elles se sont plaintes d’avoir été torturées, maltraitées notamment et notamment d’avoir subi des sévices sexuels et d’avoir été menacées de viol, pendant leur détention au secret dans les locaux du ministère de l’intérieur. Mais si des centaines ont été arrêtées et inculpées, des milliers d’autres n’ont jamais fait l’objet d’inculpation. Elles furent simplement arrêtées et torturées pour sanctionner les activités de leurs proches.

Et je cite pèle mêle le cas de cette femme arrêtée le 4 janvier 1993 à Tadjerouine. Pendant 27 jours ses proches n’ont pu obtenir la moindre information quant à son lieu de détention et ce n’est que trente jours après son interpellation qu’ils ont pu la voir.

Ou le cas de cette mère de 3 enfants, libérée au bout de 8 mois de prison pour appartenance à une organisation interdite et de nouveau interpellée à Tunis le 5 avril 1993 et dont la famille n’a pu connaître le sort jusqu’à aujourd’hui.

Ou le cas de ces nombreuses femmes de dirigeants politiques emprisonnés, qu’on enlève les lieux de leur travail ou dans la rue, qu’on emmène aux studios du ministère de l’intérieur, où elles sont mises à nu pour les besoins du cinéma pornographique de la police. En fait ces vidéos cassettes sont utilisées pour faire chanter les maris et les briser définitivement. C’est ce que le magasine français Actuel a appelé « la politique pornographique de Ben Ali » dans un récent numéro.

Ou ce cas de la fillette Héla Nefzi, âgée de 9 ans, cité par la Fédération des Juristes Africains à Londres, que la police amena et menaça de viol devant son père si ce dernier ne passait pas aux aveux. C’était au mois de septembre 1991.

Et A.I reconnaît que « beaucoup de femmes ayant subi de telles violations ne souhaitent pas en parler, parce qu’elles ont honte et se sentent profondément humiliées, et parce qu’elles craignent les représailles dont elles-mêmes et leurs proches pourraient être la cible.

Mais il y a des persécutions plus insidieuses, plus terribles et plus dévastatrices pour la société. Telle la criminalisation de la simple solidarité familiale et sociale. Des parents, des frères et des proches ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir aidé la famille d’un détenu en détresse. Des avocats le furent aussi pour avoir défendu gratuitement des clients et des médecins pour avoir soigné gratuitement des familles de détenus.

Telle aussi la discrimination dont ces victimes font l’objet de la part de l’administration. Cela entre dans le cadre du programme du régime pour « réduire les femmes et les filles de leurs opposants à la mendicité ou mieux encore à la prostitution ». Et comble de l’ignominie des hôpitaux ont refusé leurs soins à des femmes portant le hijab..Tout cela a été révélé par le dernier rapport d’A.I. Et ne croyez surtout pas que cela est destiné seulement aux islamistes ou leurs proches. Des femmes militantes ou simplement parentes des communistes du PCOT ont subi et subissent le même sort. Il y a eu même une femme proche du palais de Carthage, Sabah Kallel, qui a été torturée puis inculpée de proxénétisme en Juillet 1992, parce qu’on a trouvé chez elle, la copie d’un article du Canard Enchaîné relatant l’affaire des stupéfiants du frère de Ben Ali.

Mais ces dames connaissent mieux que moi l’aventure de madame Kallel.

Alors s’il vous plaît mesdames, cessez de discourir sur les acquis de la femme tunisienne. Entre le discours et la réalité il y a un abîme, entre vous et celles que vous prétendez représenter, il un monde.

Et prenez garde mes sœurs tunisiennes, à la manière où vont les choses en Tunisie, vous verrez bientôt certains de vos concitoyens, hommes et femmes, arborer quelque chose de semblable à l’étoile jaune à 6 branches, parce qu’ils sont citoyens de seconde zone. C’est dans la nature de tout régime despotique d’humilier et d’opprimer ceux qui lui résistent, la règle étant dans ce cas, « ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi ».

Malika Manai

Savigny sur orge

https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/06/ginette-skandrani-paroles-de-femmes-tunisiennes-malika/

https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/01/memoire-de-lyceenne-entretien-conduit-par-ginette-skandrani/

Publicités