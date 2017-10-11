Le conseil des ministres de l’intérieur et Hezbollah

مرة أخرى تونس « تحرج نفسها »
الجمعة 4 مارس 2016
أيّد أوّل أمس وزراء الداخلية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الذي عٌقد في تونس، قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله
«منظمة إرهابية»، وبضغط من الحلف السنّي وخاصّة الحلف السعودي الإماراتي تبنّت تونس القرار الذي تحفظّت عليه لبنان والعراق
انحياز تونس للمحور السنّي أو المحور السعودي الإماراتي والمشاركة في سياسة «تقليم أظافر» المحور الشيعي الذي تقوده إيران،العائدة من بعيد إلى حضن المجتمع الدولي وحزب الله الذراع القوّي لـهذا المحور أو لما يسمّى بـ»محور المقاومة» والمساند للنظام السوري في حربه ضدّ «داعش» والجماعات، بدا غير مبرّر ومستفزّ،كما أن تضارب المواقف الداخلية بين وزير الداخلية الهادي مجدوب الذي أكّد أن تونس «لم تتحفّظ» ووزير الشؤون الخارجية خميّس الجيهناوي الذي علّق بغموض بقوله أن تونس غير معنية بهذا الأمر.
فكيف ستواجه تونس هذه «الانتكاسة» الجديدة والمدوية في الدبلوماسية؟ وما هي تداعيات هذا القرار على العمق العربي والإسلامي لتونس؟
ديبلوماسية دون ملامح
في 24 فيفري 2012 انعقد في العاصمة ما سمّي وقتها بـمؤتمر «أصدقاء سوريا» بحضور ممثلين عن 70 دولة عربية وغربية وقد دعا في بيانه الختامي إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية على النظام السوري ورغم أن المؤتمر اعتبر وقتها أن دخول السلاح إلى سوريا أمر خطير عليها وعلى الدول المجاورة.
ولكن ضمنيا لم يمنع تسليح المعارضة السورية وهو ما عدّ خطوة نحو السماح بتدفّق المقاتلين والسلاح داخل الأراضي السورية وما ترتّب عن ذلك من خراب ودمار وتقوية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها « داعش ».
حينها اتهمت المعارضة ونشطاء المجتمع المدني «الترويكا» الحاكمة وخاصّة الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالتواطؤ والانحراف عن حياد المعهود للدبلوماسية والانقياد طوعا إلى المحور القطري ذ . « مهزلة »،حيث خرج القرار الوطني من المحور «القطري التركي» ليتورّط في المحور «السعودي الإماراتي» ضدّ المحور الشيعي بعد إعلان المملكة العربية السعودية بداية من جانفي قطع العلاقات مع إيران ثم إعلان مجلس التعاون الخليجي منذ يومين تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
وفي تصريح لـ »الصباح » قال أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية «كنت أتصوّر أنه بعد تجربة «الترويكا» المريرة على مستوى الأداء الدبلوماسي كنت أتصوّر أنه وبوجود الباجي قائد السبسي سنسترجع استقلالية قرارنا الوطني ».
« ولكن الدبلوماسية انجرّت إلى التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب الذي يتزعّمه الأمريكان وكلنا يتذكّر كيف أعلن الرئيس الأمريكي أوباما الأمر بطريقة دفعتنا للتساؤل هل يعلم رئيس الجمهورية بالأمر أم أننا فقدنا زمام موقفنا الرسمي وأصبحنا من المنقادين،التابعين>» يضيف المناعي.
كما أكّد أحمد المناعي «إننا اليوم ندخل في تحالف تقوده السعودية ونزجّ بأنفسنا في هذه الحرب الباردة بين السنّة والشيعة،ونوافق هكذا بكل سهولة على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية هذا الحزب الذي رفع رؤوس العرب والمسلمين في 2006 في حربه ضدّ الكيان الصهيوني المحتلّ ».
ويؤكّد أحمد المناعي أن الجامعة العربية التي ساهمت في تخريب سوريا واليمن والعراق وليبيا وسمحت بتدخّل الناتو هي اليوم تحت تأثير ونفوذ دول الخليج العربي التي توجهها حسب مصالحها.
وحول ما يمكن أن تستفيده تونس من هذا الموقف قال المناعي «إن تونس في النهاية خسرت حليفا استراتيجيا مهما هو ايران» وأنه بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة هذا القرار الذي أُتخذ هو قرار جلب لنا العار والخزي وان دول الخليج التي تتعاطى معنا اقتصاديا منذ أكثر 30 سنة لن تدفع لنا أكثر مما دفعت وإننا قد نستفيد من إيران القوة الإقليمية التي تهيئ اليوم نفسها لتصبح قوة دولية،ويضيف المناعي « إيران مدعومة من روسيا واليوم هاتان الدولتان لهما ثقل ووزن على جميع المستويات. »
تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وتورّط الدبلوماسية التونسية في ذلك هو خروج نهائي عن خطّ الدبلوماسية التونسية وخط الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كان يمقت سياسة المحاور هذه ويغلّب مصلحة تونس دائما وفق رؤية براغماتية بعيدة عن الانفعالات والعواطف،لكن لعبة المحاور هذه، لن نجني منها الاّ التشنّج على مستوى علاقاتنا الدولية، وموقع «المفعول بقراره الوطني ».
منية العرفاوي
http://www.assabah.com.tn/article/115959/%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7/
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