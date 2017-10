LE 9 NOVEMBRE – JOURNÉE MONDIALE D’ACTION : UN MONDE SANS MUR

Du Mur d’apartheid d’Israël sur les terres palestiniennes au Mur de la honte étatsunien sur les terres indigènes à la frontière avec le Mexique, les murs sont des monuments d’expulsion, d’exclusion, d’oppression, de discrimination et d’exploitation. En tant que peuples affectés par ces murs et en tant que mouvements qui considèrent la justice, la liberté et l’égalité comme moyens pour résoudre les problèmes de cette planète, nous nous joignons à l’appel du 9 Novembre, Journée Mondiale d’Action pour un Monde Sans Mur.

Lisez et signez l’appel à action ci-dessous.

Pour signer l’appel mondial à action cliquez ici.

« Il n’existe pas de mot pour mur dans notre langue. Nous avons demandé à nos aînés. Nous avons fait des recherches. Il n’existe pas de mot pour mur car il ne devrait pas y avoir de mur. »

Verlon M. Jose, vice président de la tribu de Tohono O’odham. Les terres du peuple Tohono O’odham sont divisées par la frontière États-Unis/Mexique.

Du Mur l’apartheid israélien sur les terres palestiniennes au Mur de la honte étatsunien sur les terres indigènes à la frontière avec le Mexique, près de 70 murs à travers tous les continents déchirent aujourd’hui la vie des gens et les terres alors qu’ils renforcent des frontières ou des restrictions de contrôle étatique souvent définies unilatéralement. Ils causent des milliers de morts chaque année et détruisent le gagne-pain ainsi que l’espoir de beaucoup d’autres. Ils sont des monuments d’expulsion, d’exclusion, d’oppression, de discrimination et d’exploitation.

Il y a 15 ans Israël commençait à construire son Mur, haut de 8 mètres et long de plus de 700km, sur les terres palestiniennes occupées. Ce mur fait partie intégrante du projet israélien de confisquer plus de 60% de la Cisjordanie et d’emprisonner le peuple palestinien sur à peine 13% de sa patrie historique. A ceci s’ajoute le mur israélien encerclant et isolant complètement la Bande de Gaza palestinienne depuis 1994. Les Palestiniens n’ont jamais cessé de résister à ces Murs illégaux et à l’expulsion continue de leurs terres ; ils appelèrent en 2003 à faire du 9 Novembre – jour de la chute du Mur de Berlin – la Journée Internationale contre le Mur d’apartheid israélien.

Aujourd’hui c’est le moment de s’unir contre la multiplication des murs à travers le monde – nous appelons à faire du 9 Novembre la Journée Mondiale d’Action pour un Monde Sans Mur.

Israël joue un rôle central dans la promotion de cette nouvelle ère mondiale des murs et les États-Unis le soutiennent : en Inde, en Arabie Saoudite, en Turquie, au Sahara Occidental et en Europe, aujourd’hui, le nombre de murs conçus pour définir et sceller de force les frontières a presque triplé ces deux dernières décennies. Ces murs entravent la liberté de mouvement et d’auto-détermination. Ils sont devenus la pierre angulaire d’un monde où les guerres, la militarisation et l’exclusion remplacent la justice, la liberté et l’égalité.

Les murs ne sont pas seulement construits pour renforcer les frontières du pouvoir étatique mais aussi pour marquer les limites entre les riches, puissants et socialement acceptables et “l’autre”. Ils dominent de plus en plus nos villes et nos sociétés. Des dizaines de milliers de personnes croupissent en tant que prisonniers de conscience ou dans des conditions illégales et inhumaines derrière des murs de prisons. Ces murs visibles et invisibles, comme c’est le cas du blocus de Cuba, ont pour objectif de nous empêcher d’atteindre la justice économique, politique, sociale et environnementale.

Là où ils ne font pas la promotion directe de ces murs, les gouvernements acceptent de facto leur existence, alors qu’une véritable industrie des murs s’enrichit de tout cela. En vendant leur idéologie, les sociétés de technologie et de méthodologie collaborent à travers les salons d’armement, les appels d’offre et les séminaires afin de tirer profit de la construction de ces murs.

En tant que personnes affectées par ces murs et en tant que mouvements considérant la justice, la liberté et l’égalité comme moyens de résoudre les problèmes de cette planète, nous nous joignons à l’appel pour que le 9 Novembre soit la Journée Mondiale d’Action pour un Monde Sans Mur.

Nous nous mobiliserons ensemble pour :

Sensibiliser le public sur les effets dévastateurs du développement des murs dans notre monde et dans nos vies.

Créer de la solidarité et des liens entre les gens affectés par les murs et les mouvements luttant contre les murs

Exiger la fin immédiate des murs qui expulsent, excluent, oppressent, discriminent et exploitent

Résister et couper les vivre à ceux qui tirent profit des murs

Signataires:

De Palestine:

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall)

Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC)

Palestinian Consultative Staff for Developing NGOs (25 civil society organizations)

Palestinian Environmental NGOs Network (PENGON)

Palestinian General Union for Charitable society (PGCUS) (400 civil society organizations)

Palestinian Land Defense Coalition (11 civil society organizations)

Palestinian Non Governmental Institute PNIN (37 civil society organizations)

Palestinian Non Governmental organizations Network (132 civil society organizations)

The Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem

The National and Islamic Forces in the West Bank (the coordination body of Palestinian political parties)

Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association

Al-Amal Association for Childhood and Development

Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ)

Arab Agronomists Association

Arab Center for Agricultural Development (ACAD)

Arab Women Union Society – Nablus

Association for Farmers’ Rights and for the Preservation of the Environment

Association Jadayel – Palestinian Center for Culture, Arts and creativity

Burj Al-LuqLuq Social Center Society

Defense for Children DCI – Palestine

First Sareyyet Ramallah

Health, Development, Information and Policy Institute (HDIP)

Huriyyat – Center for Defense of Liberties and Civil Rights

Ibrahimiya kindergarten

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

Land Research Center

MA’AN Development Center

Mother school

MUSAWA – Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession

Ni’lin Society for Development and Community Work

Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy

Palestine Youth Forum

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC )

Palestinian Counseling Center

Palestinian Family Protection

Palestinian Farmers Society-Tulkarem

Palestinian Farmers’ Union (PFU)

Palestinian Federation of New Unions

Palestinian Hydrology Group

Palestinian Postal services workers union (PPSWU)

Palestinian Women Development Center

Palestinian Working Women’s Society for Development (PWWSD)

Palestinian Youth Union

Popular Art Center

Popular Council to Protect the Jordan Valley

Popular Struggle Coordination Committee (PSCC)

Save the Jordan Valley Campaign

SAWA women organization

Union Of Agricultural Work Committees (UAWC)

Women Center for Legal Aid and Consulting (WCLAC)

Youth Development Association

Youth Against Settlements

Du Mexique :

Coordinadora de Solidaridad con Palestina – Corsopal (Coordination in Solidarity with Palestine)

Movimiento Nacional del Poder Popular (MNPP) (National Movement of Popular Power)

Movimiento Nacional del Poder Popular Zacatecas (MNPP – Zacatecas) (National Movement of Popular Power – Zacatecas)

Movimiento del Magisterio Democrático Nacional (Movement of the National Democratic Teachers)

Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Lucha (CEND del SNTE en Lucha) (National Democratic Executive Committee of the National Union of Education Workers in Struggle)

Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Laica, Gratuita y los Derechos Humanos (Assembly of the Peoples in Defense of the Territory, Public, Secular and Free Education and Human Rights)

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco) (Front of Peoples in Defense of the Land in San Salvador Atenco)

Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP-MNPP) (Council for the Defense of People’s Rights)

Council of Interdisciplinary Organizations Bounded for Oxaca (COIVO-MNPP)

Coordinación de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS) (Coordination of Indigenous Communities of the Sierra Sur)

Comité de Defensa Ciudadana (CODECI-MNPP) (Citizen Defense Committee)

Contingentes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha (CEND SNTE en Lucha) (Contingents of the National Democratic Executive Committee of the SNTE in Struggle)

Congreso Nacional de Bases, Movimiento del Magisterio Democrático Nacional (National Popular Congress, Movement of the National Democratic Teachers): Sección III de Baja California Sur; Sección V de Campeche; Sección X de la Ciudad de México; Sección XIII y XLV de Guanajuato; Sección XIV de Guerrero; Sección XV de Hidalgo; Movimiento Magisterial Jalisciense, Secciones XVI y XLVII de Jalisco; Sección XVIII de Michoacán; Movimiento Magisterial de Bases, Sección XIX de Morelos; Consejo Democrático Magisterial Poblano, Secciones XXIII y LI de Puebla

Movimiento Magisterial de Bases (Grassroots Teachers Movement) de Querétaro, Sección XXIV de Querétaro

Bases Magisteriales Democráticas (Democratic Teachers Collective) de Quintana Roo, Sección XXV de Q. Roo

Bases Magisteriales (Teachers Collective) de Tabasco, Sección XXIX de Tabasco

Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Workers of the Bachilleres de Tabasco high school)

Comité Estatal Democrático, Sección XXXII y LVI de Veracruz; Sección XXXVI del Valle de México; Consejo Nacional de Sistematización; Escuelas Integrales de Educación Básica de Michoacán; Colectivo Pedagógico “Francisco Javier Acuña Hernández”

Promotora del Poder Popular de Michoacán (Promoter of the Popular Power of Michoacán)

Caja Popular de Ahorro (Popular Savings Bank) “Emiliano Zapata”

Colectivo de Estudios (Study Collective) “Ricardo Flores Magón”

Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (MUSOC-GP) (Movement of Social Unity for a People’s Government, Michoacán)

Coalición de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez Castro”; Talleres

Community of Nezahualcoyotl Municipality – Estado de México Comunitarios del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México

Federation Brazon: Estado de Mexico, Queretaro, Morales, Veracruz, Guerrero and Mexico City – Barzón Federación: Estado de México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal

Coalición Nacional de Cooperativas y Empresas Sociales (CONACyES) (National Coalition of Cooperatives and Social Enterprises)

Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) (National Organization of People’s Power)

Organización Nacional del Poder Popular de Morelos (ONPP-MORELOS) (National Organization of People’s Power – Morelos)

Organización Nacional del Poder Popular del D. F. (National Organization of Popular Power of the district of Mexico City)

Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (Permanent Assembly of the Peoples of Morelos)

Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Mexican Institute of Community Development

Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) (Center for Human Rights Care for Women and Indigenous Minors)

Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH) (Indigenous Regional Center on Human Rights)

Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Mixe (OPI) (Organization of the Indigenous Peoples of Bajo Mixe)

Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca (OPIC) (Organization of Indigenous Peoples of the Cuenca)

Coalición de los Pueblos Indígenas de Valles Centrales (COPIVAC) (Coalition of the Indigenous Peoples of the Central Valleys)

Coordinator of United Neighborhoods from Salina Cruz (CCU)

Signatures Internationales :

Academic committee against LawTrain @Leuven

AFSC (United States)

AFM Local 1000 (United States)

Al-Jisr: The bridge between Japan and Palestine

Alternative Law Forum (India)

Aman Biradari

American Humanist Association (United States)

Americans United for Palestinian Human Rights

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC

Anglican Church of Korea

Anthropologists for the Boycott of Israeli Academic Institutions (United States)

Assdociation Belgo-Palestinienne – prov. Luxembourg (Belgium)

Association d’amitié franco-vietnamienne (France)

AssoPacePalestina

ATTAC España

BDS Berlin

BDS Colombia

BDS France

BDS Malaysia

BDS Nederland

BDS Switzerland

BDS Quebec Coalition (Canada)

Bkswrites

BACBI Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel

Biomystic Institute (United States)

Birmingham Interfaith Human Rights Committee (United States)

Brighton & Hove Palestine Solidarity Campaign

BolandFarm

Bolivarian Agrarian and Community Movement from Venezuela – Movimiento

CEBRAPAZ – Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Brasil)

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz-Paraná (Brasil)

Centro de Amigos para la Paz / Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica

Centro Memorial Martin Luther King, Cuba

CineGRI

Chelsea Area One World One Family (United States)

Chico Palestine Action Group (United States)

Cleveland Chapter INA

Coalisión para los derechos de los presos (United States)

CODEPINK

CoherentSystems (United States)

Colectivo antimilitarista Mambrú de Zaragoza

Collectif Palestine 12- Millau (France)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Ecuador)

Comisión Multisectorial del Uruguay (Multisector Commission)

Comitê Brasileiro em Defesa dos Direitos dos Povos Ocupados

Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient

Committee for a Just Peace in the Middle East (Comité pour une paix juste au PO)

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de

Ecuador (National Confederation of Peasant, Indigenous and Black Organizations)

Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) (Trade Union

Confederation of Peasant Workers of Bolivia)

Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA)

Correspondents Diplomatiqe (United Kingdom)

Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela (Revolutionary Tendency Bolívar and Zamora)

Crisci

Christian Church (DOC)

Cultura è Libertà, una campagna per la Palestina

CUT-Brasil

Days of Palestine (United States)

Deya (Canada)

Democratic Socialists of America (United States)

Democratic Socialists of America, Boulder, CO (United States)

Donne in Nero Italia

Donne in Nero di Torino

Earth Is My Cathedral Ministry

Eileen fleming.org

Enlace Internacional

Fagforbundet (Norwegian Union of Municipal and General Employees)

FASE Brasil

Finca La Muda Lavandula y Bayas (Spain)

Frauen in Schwarz (Wien)

Frances Beal Society (United States)

Frente de Luta Amazonica por Defensores Direitos Humanos

Ford Mediation

Friends of Sabeel – North America

Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción

Global Justice Alliance

Grassroots Global Justice Alliance

Holy Apostles Episcopal Church, St. Paul, MN (United States)

IJAN (United States)

Ireland Palestine Solidarity Campaign – Derry Branch

Indian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (InCACBI)

Jews for Palestinian Right of Return (United States)

Jews for Justice for Palestinians

Jewish Voice for Peace (United States)

Jewish-Palestinian Dialogue-Group Munich

Just World Educational

JVP Westchester

Kairós Palestina Brasil

KFF (Sweden)

La Concordia

La Coalición de Derechos Humanos

Labor for Palestine (United STates)

Las Cruces CIVIC (Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, United States)

Legal Centre Lesbos (Greece)

LeNove studi e ricerche sociali (Italy)

Los Angeles County Democratic Party (United States)

LNC, LLC (United States)

Marquette UU Congregation

Milieu-infocentrum (Belgium)

MidEast: JustPeace

Middle East Crisis

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama (Spain)

Nebraskans for Peace (United States)

Nederlands Palestina Komitee

Network Against Islamophobia (United States)

New Zealand Palestine Solidarity Network

Non Violent Peaceforce (United States)

NorCal Friends of Sabeel (United States)

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (Observatory of Human Rights of the People)

Observatory of Human Rights of the People, USA and Swiss chapters

Ocean Tree Books (United States)

Pax Christi (Canada)

Palestina Solidariteit vzw (Belgium)

Palestine Israel Working Group (United States)

Palestine Solidarity Committee in India

Palestine subcommittee of the National Lawyers Guild (United States)

Palestinian and Jewish Unity (Canada)

Palestinian Rights Committee (United States)

Piwg (United States)

PFAW

PNHPWW (United States)

Portland Network Against Racism and Islamophobia

Presbyterian Peace Fellowship

PSC Thailand

PSC (United Kingdom)

Quaker (New Zealand)

Red de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela (Feminist Network ‘ The Spider)

Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala (Network of Organic Integration – RIO – for the defense of Mother Earth and Human Rights)

Ontario Humanist Society (Canada)

OvertActs.com (United States)

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

Renewed HOPE (United States)

Right to Migrate Institute

Rumbo a Gaza (Spain)

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

Sanctuary Hill Farms (United States)

SBIA (United States)

SOA Watch – Observatory for the Closure of the School of Americas

Soldepaz – Pachakuti

Solidarity International (Germany)

SOS Art

St. Louis Jewish Voice for Peace

St. Matthew’s United Methodist Church (United Sates)

Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DocP)

Students for Justice in Palestine (Stony Brook University, United States)

Tadamon! Montréal (Canada)

The Association of Norwegian NGOs for Palestine

The Hampton Institute : A working Class think tank (United States)

Trade Union Friends of Palestine, Ireland

Transnational Institute (TNI)

Tucuman por Palestina

U/Mass/Boston

UCC Church (United States)

Ulster People

Unite

United Methodist Church (United States)

Union juive française pour la paix (UJFP, France)

US Campaign for Palestinian Rights

Vancouver for Peace (United States)

Veterans For Peace

Victoria Coalition against Israeli apartheid

Voices for Justice in Palestine

War on Want (United Kingdom)

WESPAC (United States)

White Rabbit Grove RDNA

Women in Black Vienna

Women In Black Seattle

Worcester Palestine Friendship (United Kingdom)

WSA (United States)

Yorkshire Friends of Sabeel

Zawaya, Bay Resistance, No Migra

ZEPA (Slovenia)

Zoroastrian Association (United States)

9/11 Truth Action Project

Institut tunisien des relations internationales (Tunisie)

Source: Stop The Wall

Traduction: K.A pour BDS France

