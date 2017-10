Ginette Skandrani: Paroles de Femmes Tunisiennes/ Malika

Paroles de Femmes Tunisiennes

Entretien Conduit par Ginette Skandrani

Paris le 3 juin 2005

Malika Khier Manaï, Tunisienne d’origine Algérienne, naturalisée en 1982, sage-femme, directrice de crèche à Ouardanine, est arrivée en France en octobre 1992 avec ses cinq enfants pour y rejoindre son mari, réfugié politique depuis 1991.



Elle raconte :

Je suis réfugiée politique alors que je n’ai jamais fait de politique. Je n’ai appartenu, ni adhéré et encore moins milité dans aucun parti politique, organisation ou association légale ou interdite.

Mon mari par contre a fait de la politique. Il était dans l’opposition comme il se doit pour un patriote dans un pays livré à l’arbitraire. Il a été candidat indépendant aux élections législatives de 1989 et candidat à la candidature à l’élection présidentielle de mars 1994.

Nos ennuis avaient déjà commencé en 1987, du temps de Bourguiba, avant que Ben Ali, a l’époque premier ministre ne s’empare du pouvoir. Mon fils Bilal a été arrêté et a été condamné à 2 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une association non reconnue par l’Etat. Il a fêté ses 15 ans en prison.

Mon mari a été arrêté en avril 1991 à Tunis, maintenu au secret pendant 14 jours et sauvagement torturé au Ministère de l’Intérieur. Il fut relâché sans inculpation et autorisé à voyager à l’étranger pour reprendre son poste aux Nations Unies.

Mes enfants et moi, par contre, sommes demeurés en Tunisie, otages du pouvoir.

Mon mari a dénoncé, de l’étranger, les conditions de vie de ses concitoyens, l’emprisonnement, la torture et les atteintes aux droits de l’homme.

Les représailles contre sa famille n’ont pas tardé. Ma fille, 15 ans à l’époque, a été arrêtée en octobre 1991, en classe, et inculpée d’appartenance à une association interdite. Une semaine plus tard, ce fut le tour de son frère âgé de 18 ans.

Leur procès ont duré dix mois et ont donné lieu à 23 audiences. Ils ont été acquittés en première instance puis en appel.

En mai 1992 la police a commencé à faire le siège de notre maison. Ce blocus a duré 43 jours. Nous avons fait face à des persécutions continuelles, à des provocations des comités de quartier. La famille, les amis terrorisés ont fini par nous fuir. Ceux qui sont restés en contact avec nous ont subi des menaces proférées par les autorités. Notre isolement était total.

Je voyais pourtant ce qui se passait autour de moi : des milliers de personnes dont beaucoup de femmes victimes innocentes de la répression aveugle et sauvage qui s’était abattue sur la Tunisie depuis quatre ans.

J’ai connu personnellement une dizaine de femmes, au gré des audiences de tribunal, des visites à la prison ou à l’hôpital, dans les postes de police et de la garde nationale.

Des femmes violentées, menacées de viol, battues, torturées,persécutées, harcelées systématiquement par les autorités.

Mais quand ma fille a recommencé à être menacée, j’ai décidé de fuir avec mes cinq enfants.

Q : Comment vous avez réussi à échapper à la surveillance et à fuir la Tunisie ?

C’était vraiment la grande évasion. Ahmed l’a décrite sommairement dans Supplice tunisien, mais en réalité c’était plus compliqué. Cela avait nécessité de longs préparatifs, pendant des mois, une coordination avec le passeur en Algérie, des contacts, des messages codés au téléphone qui était sur écoute. En fait, je me demande comment notre projet n’a pas été découvert depuis les premières semaines et comment six personnes, soumises à une étroite surveillance policière, ont réussi à voyager de jour, par les transports publics, de Ouardanine, au Sahel, jusqu’à Ghardimaou, à la frontière algérienne, dans un pays quadrillé par la police, sans qu’elles soient contrôlées une seule fois. Mais c’est la grâce Divine ! Je le raconterais peut-être un jour !

Q : J’imagine, que ça n’a pas été facile pour toi qui aimes la Tunisie, de recommencer si facilement une nouvelle vie en France?

M.K. : J’ai abandonné une maison que nous avions construite de nos mains avec le produit de plus de vingt ans de travail et un métier où je m’épanouissais, un quartier vivant et chaleureux, un endroit que j’aimais énormément. Mais la vie de mes enfants était en jeu. Je n’avais plus le droit d’hésiter. Nous sommes passés par l’Algérie pour rejoindre la France.

Arrivée à Paris, maman m’a dit : « Ma fille Dieu t’aime pour t’avoir permis d’échapper à ce bourreau et d’avoir pu garder ta dignité » Je n’ai jamais oublié ces phrases.

Peu importe la grande maison, le boulot, le soleil, le climat, les jolies plages et la vie communautaire s’il faut payer par la peur, les angoisses, la crainte que le bourreau vous massacre vos enfants. Et puis la dignité, ça ne se marchande jamais. Ma mère avait raison.

Q : Dis, moi Malika, je vais te poser une question un peu indiscrète. En Tunisie, d’après ce que tu m’as raconté, tu portais le hidjab, alors que là tu ne le portes plus, du moins depuis que je te connais, je ne t’ai jamais vu le porter.

Pourquoi ?

M.K : L’Etat Tunisien m’avait collé une étiquette d’islamiste ce que je n’ai jamais été. Par contre je suis musulmane pratiquante et respectueuse des traditions de l’islam et je l’ai toujours été. J’ai donc porté le hidjab considérant que c’était une forme de résistance au moment où les femmes qui le portaient allaient en prison. Je voulais protester contre cette tyrannie et exprimer ma solidarité avec ces femmes.

Q : Dis moi, Malika depuis que nous organisons des rassemblements sur les atteintes aux droits de l’homme, à la liberté d’expression, que nous dénonçons les tortures, les emprisonnements arbitraires ou le manque de justice en Tunisie, ne penses-tu pas qu’il serait de la plus extrême urgence d’unir l’ensemble de l’opposition Tunisienne, toutes tendances confondues ? L’union fait la force c’est bien connu.

M.K : C’est aussi mon avis. L’instauration d’une société plurielle ne se fait pas sans transition. Cependant l’opposition tunisienne qui est très diversifiée politiquement et idéologiquement est quand même bien éveillée aux dures réalités que leur impose un général président sans vergogne, qui n’hésite pas à exclure par tous les moyens les mécontents. Prisons, tortures, viols, intimidations sont devenus le quotidien de tout un peuple. Tous les opposants tendent, chacun de créer sa propre mini- organisation par des activités médiatiques – relations, presse, livres journaux- en s’organisant tant bien que mal. Cela ne suffit plus.

Même si les avis diffèrent, ils seront tôt ou tard conduits à œuvrer pour un même but : exiger la libération sans condition de tous les prisonniers d’opinion et à terme la démission de Ben Ali.

Si nous voulons construire une alternative à la dictature, pour une société multipartiste et respectueuse des différences nous sommes condamnés à nous unir. Sinon cette situation risque de durer longtemps et aucun d’entre nous ne reverra la Tunisie.

Q : Ben Ali se veut toujours le champion de défense du statut de la femme dans la société tunisienne et donne toujours en exemple la femme tunisienne par rapport à la condition féminine dans le monde arabe. Je me suis toujours méfiée en entendant ce genre de discours tenu par un anti-démocrate. Quel est ton avis ?

M.K : Avant lui, Bourguiba s’était déjà fait un grand défenseur de la condition féminine (interdiction de la polygamie entre autres, ramadan à la carte pour les femmes). Il voulait surtout faire ressembler la femme tunisienne à l’image de la femme occidentale. Ce qui est une image faussée car depuis des décennies la femme tunisienne s’est montré concernée et impliquée dans le développement de la société. En 1969, ma belle-mère organisait déjà, avec un groupe de femmes de Ouardenine une manifestation contre la collectivisation forcée des terres. Elle est d’ailleurs restée toute une journée en garde-à-vue.

Ben Ali a freiné l’élan de toutes ces femmes, en imposant plusieurs interdits (entre autres : le port du hidjab), accompagné de toute une escorte de harcèlements, d’exclusions, de marginalisations, d’atteintes à la pudeur, pour leurs opinions ou celles de leurs parents. Dans les faits, il a visé l’opposition féminine toutes tendances politiques confondues.

Certaines femmes, avec beaucoup de courage, prennent conscience qu’il faut dénoncer les persécutions dont elles sont victimes et interviennent souvent dans les médias pour secouer l’opinion internationale et relayer l’opposition de l’intérieur du pays. Les femmes islamistes ne peuvent quant à elles, réagir car elles sont écrasées immédiatement et n’obtiennent pas beaucoup de soutien international.

Ce qui prouve en tout cas, que nous les femmes, nous n’avons pas attendu un dictateur pour nous libérer.

