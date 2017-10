Erdogan a fini par céder face à Assad

Wed Oct 4, 2017 11:2AM

Le chroniquer du journal turc Aydinlik a fait part dans son article daté du mardi 3 octobre des tentatives d’Ankara visant à rétablir ses liens avec la Syrie et des conditions posées par Damas pour une reprise des relations avec la Turquie.

L’auteur de l’article a tenu à faire allusion aux récentes déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan lors desquelles il avait ouvertement parlé des contacts pris par Ankara avec la Syrie aux côtés de l’Iran et l’Irak en vue d’examiner la situation de la région, le qualifiant de signe du « début d’une nouvelle période » dans la politique turque envers Damas.

Selon le chroniqueur du journal turc, les conditions de Damas posées à la reprise de ses relations avec Ankara sont les suivantes : l’établissement des relations explicites et officielles de part et d’autre, la présentation d’une feuille de route précise par la Turquie et la présence des pays alliés de Damas (Iran et Russie) en tant qu’observateurs de ces relations.

Suite aux victoires remarquables du gouvernement de Bachar al-Assad et de ses alliés et l’échec des groupes terroristes et de leurs protecteurs, nombreux sont les pays qui cherchent à réviser leurs politiques envers Damas dont la Turquie.

Dans ce droit fil, des contacts avaient déjà été établis avec le gouvernement syrien et les dirigeants du parti turc de la Patrie, en tant que représentants d’Ankara, se sont déjà déplacés à Damas.

