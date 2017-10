Appel international contre l’exécution du Président Saddam Hussein

NE PAS COMMETTRE L’IRREPARABLE

DECEMBRE 2006



L’exécution du président Saddam Hussein, programmée pour les prochains jours, après un procès inéquitable et un jugement inique, dont toutes les organisations des droits de l’homme dénoncent l’arbitraire, ne doit pas avoir lieu.

Au nom de la défense des droits humains, nous avons toujours dénoncé toutes les condamnations à mort et nous nous opposons aux exécutions capitales partout dans le monde.

Nous nous opposons aussi à cette procédure d’exécution, organisée par l’occupant US et ses acolytes parce qu’elle pourrait être le signal d’un basculement total dans la guerre civile généralisée provoquant un éclatement définitif de la nation irakienne et menaçant la stabilité des pays voisins.

L’intervention illégale et criminelle des Américains en Irak a déjà entraîné la mort de plus de 650.000 Irakiens, détruit une société et démantelé un Etat, au seul profit d’Israël et des multinationales US.

Il faut que cela cesse en commençant par épargner la vie du président Saddam Hussein.

Nous, citoyens et citoyennes du monde, demandons à la Communauté internationale de faire pression sur les forces occupantes et sur le gouvernement irakien, issu de l’occupation,

pour surseoir à l’exécution du président irakien, afin de conserver intactes toutes les chances de réconciliation des Irakiens.

Les gouvernements du monde et notamment le gouvernement français, qui s’est honoré en s’opposant à l’intervention américaine, les instances régionales et internationales et l’ONU en particulier, doivent intervenir vigoureusement pour éviter de commettre l’irréparable et empêcher l’exécution de Saddam Hussein.

Enfin, il paraîtrait inique à l’opinion internationale que le dictateur Augusto Pinochet, le liquidateur du président démocratiquement élu du Chili, Salvador Allende, meure dans son lit et soit enterré avec les honneurs militaires alors que Saddam Hussein serait pendu.

Une telle distorsion de comportement accentuerait la méfiance que les peuples du sud nourrissent à l’égard des pays occidentaux et accroîtrait le fossé qui les sépare.

Paris le 29 décembre 2006

Premiers signataires :

Pr Dr Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l’UCL et membre du BRussels Tribunal Executive Committee

Madhoumati Forget : Historienne, Montréal, Québec

Inge Van der Merlen, membre du BRussels Tribunal Executive Committee

Abdul Ilah Al-Bagaty, écrivain iraquien/ français et membre du BRussels Tribunal Advisory Committee

Slimane Doggui : Neurologue, Paris.

Kanzari Anouar : Militant démocrate tunisien, doctorant en chimie.

Abdellatif Ben Salem : Tunisie

Dr Jean Brière : médecin, France

René Naba : Ecrivain, journaliste.

Nidal Hamadé : Office Français des Droits de l’Homme- Paris

Ginette Hess Skandrani : Co- fondatrice des Verts- AZLS

Fausto Giudice : Alliance Zapatiste de Libération Sociale (AZLS)- Collectif Guantanamo

Ahmed Manai : Institut Tunisien des Relations Internationales

(Paris)

Jean François Poirier : écrivain

Jean –Loup Thibaud : philosophe

Maria Poumier : Universitaire, La Plume et l’Enclume

Yahya El Yahyaoui : Universitaire,

Maroc

Claire Aymes : Europe Ecologie : PACA, Marseille

Janine Borel. – France, email : janine@iraq.ir

Mimoun Zedjaoui. (algérie), rebelle@wanadoo.fr

Benjamin Heine

Ricciardi Christel: cadre sup télécom

Alexandre Moumbaris, ancien prisonnier politique en Afrique du sud, Editions Démocrite

Gilles Munier: S.G. des amitiés franco- irakiennes

Marc Lemaire

Alain de Benoist, Ecrivain, philosophe

Yvonne Schleiter

Monder Sfar: Conseille de la communauté tunisienne

Associations:

Alliance Zapatiste de Libération Sociale, La Pierre et l’Olivier, Office Français des Droits de l’Homme, Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI), La Plume et l’Enclume, – Comité de lutte contre la barbarie et l’arbitraire (France). laconscience@wanadoo.fr)-COMAGUER: Comité »contre la guerre, comprendre et agir » (Marseille)

