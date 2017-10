Rached Ghannouchi à « Arabies» :

Paris : Juin 1991

Interview réalisée par Kussai Saleh Al-DARWICH

http://www.tunisitri.net/

Rached Ghannouchi : Juin 1991

*L’intérêt de l’Irak est de se débarrasser de la dictature

*Il aurait fallu apporter un soutien critique à Saddam Hussein

*Notre projet en Tunisie : Imposer la liberté

*Aujourd’hui, nous ne voulons plus réclamer à quiconque la liberté, nous voulons l’imposer par notre lutte…

*Nous sommes plus forts que Ben Ali

*Nos relations avec la France sont meilleures qu’en 1987.

* Aujourd’hui nous ne voulons plus réclamer à quiconque la liberté. Nous voulons l’imposer par notre lutte. Nous n’attendrons plus du gouvernement qu’il nous accorde un espace de liberté, qu’il retirera au moment opportun pour lui.

* Nos méthodes n’ont pas changé. Nous maintenons le cap sur le soulèvement populaire civil…Ben Ali cherche à museler notre mouvement, non parce qu’il est islamique, mais en raison de notre audience populaire.

* Aucune alternative n’est concevable en Tunisie sans la participation du Mouvement Ennahda…La situation dans ce pays aujourd’hui est à rapprocher de celle qui prévalait à l’été 1987, soit dans les derniers mois qui ont précédé le changement.

* Je ne peux confier le commandement de mon mouvement et celui de nation islamique à Saddam Hussein ou à ses semblables que je ne considère pas comme des démocrates ni comme des islamistes.

* Nous avons exprimé notre solidarité avec la tragédie kurde et avec nos frères chiites. Notre seule réserve concernait le timing du soulèvement, qui n’était pas heureux, car il a créé une confusion au niveau des gens et donné l’impression que le soulèvement était un prolongement de la guerre

L’annonce par les autorités tunisiennes, le 22 mai dernier de la découverte d’un complot islamiste visant à renverser le régime du président Zine al- Abidine Ben Ali, a braqué à nouveau les projecteurs de l’actualité sur Rached Ghannouchi 50 ans. Personnage controversé s’il en est, celui qui continue d’être le chef du mouvement islamiste tunisien Ennahda, en dépit des divergences qui ont secoué cette formation, vit en exil depuis deux ans, se déplaçant entre Paris et Alger principalement. Hasard ou coïncidence, Rached Ghannouchi avait été gracié par le président Ben Ali le 14 mai 1988, alors qu’il avait été condamné le 27 septembre 1987 par la Cour de sûreté de l’Etat aux travaux forcés à perpétuité. Les relations entre Ennahda et le pouvoir n’ont cessé cependant de se dégrader, et peu après les élections législatives du 2 avril 1989- au cours desquelles les candidats soutenus par le mouvement islamiste avaient pourtant réalisé des scores honorables-, Rached Ghannouchi décidait de prendre du champ et quittait la Tunisie où il n’est jamais retourné depuis. Arabies l’a rencontré récemment et fait le point avec lui sur les derniers événements en Tunisie, mais aussi sur la guerre du Golfe, le régime de Saddam Hussein , le Soudan, l’Algérie, la démocratie…

Depuis la fin de la guerre du golfe, c’est la première fois qu’un dirigeant islamiste s’exprime ainsi sur Saddam Hussein qui avait pourtant bénéficié de l’appui massif et inconditionnel du mouvement islamiste international. Est-ce l’annonce d’une autocritique ? Rached Ghannouchi veut-il faire parvenir un message aux pays du golfe avec qui il entretenait de bonnes relations avant l’invasion du Koweït par l’Irak ? Où n’est-ce qu’une position tactique qui lui est imposée par les derniers développements de la situation en Tunisie ? Autant de questions auxquelles le proche avenir ne manquera pas d’apporter des réponses décisives.

Le leader en exil du mouvement islamiste tunisien Ennahdha sous le feu roulant de questions sans complaisance. Certaines réponses ne manquent pas de diplomatie, mais la franchise est globalement de mise.

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

http://www.tunisitri.net/

Bientôt en ligne

ARABIES- Ghannouchi : Juin 1991

Archives de l’Institut tunisien des relations internationales

Publicités