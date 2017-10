GUANTANAMO

OU LA BANALISATION DES VIOLATIONS

SYSTEMATIQUES DES DROITS HUMAINS

Au nom de la guerre contre le terrorisme, l’administration américaine opère à Guantanamo une véritable légalisation des formes post modernes de la torture et de la répression exempte de toute notion de droit :

Avec le camp de Guantanamo, les principes protecteurs des droits de l’homme se paupérisent et se dévaluent, car ceux qui prétendent les incarner les foulent au pied!

Mardi le 30 Octobre (10h00 à 14h00)

Avec la participation de:

Prof. Fouad Riad, Juge de TPI- Ex-Yougoslavie (Egypte)

Me. William Bourdon, SHERPA (Paris)

Dr. Haytham Manna, Arab Commission for Human Rights ( Paris )

Me. Chris Chang, Reprieve ( London )

M. Yousef ALSHOLY, GCSH, ( Doha )

Me. Rachid Mesli, Al Karama for Human Rights ( Geneva )

Hugo Ruiz Diaz Balbuena. Docteur de Droit International (Paraguay)

Si la tragédie de Guantanamo peut se poursuivre jusqu’à la fin du mandat du président américain, le sort des prisonniers est plus que jamais ambigu et incertain. Livrer certains d’entres eux à leurs pays respectifs signifie torture, mauvais traitements et simulacres de procès. Certains détenus sont à la recherche de terres d’accueil comme demandeurs d’asile politique. Pour ceux considérés par l’Administration Bush comme les plus importants, leur transfert vers d’autres prisons secrètes est même envisagé.

D’autre part, l’avenir des tortionnaires et de leurs commanditaires est entouré de mesures de protection exceptionnelles afin d’assurer leur totale impunité future.

Sur l’avenir des prisonniers et des tortionnaires, des responsables d’ONGs des droits humains tentent de livrer leur lecture du statut du camp de la honte, et leur façon d’envisager « l’après Guantanamo ».

Invitation à l’Assemblée Nationale, Mardi le 30 Octobre (10h00 à 14h00)

Avec la participation de: Commission arabe des droits humains (ACHR), Association américaine des juristes(AAJ), Union des avocats arabes, Reprieve, Rencontre culturelle euro-arabe, Voix libre, Alkarama pour les droits de l’Homme, GCSH, ACDJ, OFDH, PADDH, Institut Tunisien des Relations Internationales(ITRI),

Premier Bureau- Palais Bourbon

126, rue de l’université – 75007 Paris

Métro: Assemblée nationale ligne 12 et Invalides Ligne 13

Inscription gratuite obligatoire 48 heures avant l’événement:

Envoyer votre nom par email : achrhm@noos.fr ou par

Fax : 0033146541913

غوانتانامو أو بداهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

باسم الحرب على الإرهاب، تنفذ الإدارة الأمريكية أخطر تشريع لأحدث وسائل التعذيب والعسف خارج أية محاسبة قانونية. وفي معسكر غوانتانامو، كل المبادئ التي تحمي الحقوق الإنسانية تتعرض للإفقار والتفريغ من معناها حيث من يدّعي الدفاع عنها يركلها بالأقدام.

بمشاركة كل من

الدكتور فؤاد رياض/ القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة (مصر)

المحامي ويليام بوردون، رئيس جمعية شيربا (فرنسا)

الدكتور هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا)

المحامي غريس شانغ، من مؤسسة ريبريف (بريطانيا)

الأستاذ يوسف الشولي، نائب رئيس اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (قطر)

المحامي رشيد مصلي، المسئول القانوني في الكرامة من أجل حقوق الإنسان(سويسرا)

الدكتور هوغو دياز بالبوينا، دكتوراه في القانون الدولي (باراغواي)

إن كانت مأساة غوانتانامو يمكن أن تستمر حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي بوش، فإن مصير السجناء أصبح غير محدد وهلامي أكثر من أي وقت مضى. تسليم بعضهم لبلدانهم يعني تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة وأشباه محاكمات. بعض المعتقلين يبحثون عن أرض لجوء سياسي بعد المأساة، احتمال نقل عدد كبير من المعتقلين لسجون سرية وارد أيضا. من جهة أخرى، ماذا عن الجلادين وأصحاب القرار الذين وضعوا ترسانة حماية قانونية لا سابق لها لضمان غياب المحاسبة الكامل، هل سينجحون في ذلك؟

حول مستقبل السجناء والجلادين مختصين من منظمات حقوقية وأكاديميين عملوا من أجل إغلاق غوانتانامو يتحدثون إليكم في مقر الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي) حول وضع معسكر العار واحتمالات ما بعد غوانتانامو.

يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة بعد الظهر

في مقر الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي) على العنوان التالي

Premier Bureau- Palais Bourbon – 126, rue de l’université 75007 Paris

Métro: Assemblée nationale ligne 12 et Invalides Ligne 13

التسجيل إجباري ومجاني 48 ساعة قبل الحضور

على رقم الفاكس 0033146541913 أو البريد الالكتروني : achrhm@noos.fr

المنظمات المشاركة:

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين في الأمريكيتين، اتحاد المحامين العرب، ريبريف، الملتقى الثقافي العربي الأوربي، منظمة صوت حر، الكرامة من أجل حقوق الإنسان، التنسيق العالمي من أجل سامي الحاج، اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، المعهد التونسي للعلاقات الدولية

