Paroles de Femmes Tunisiennes

Mémoire de Lycéenne : Entretien conduit par Ginette Skandrani.

Paris 3 JUIN 2005

Amira Manaï de Ouardanine, Wilaya de Monastir, venait de fêter ses 15 ans lorsqu’elle a été arrêtée le 15 octobre 1991 au Lycée. Cette date est restée inscrite dans sa mémoire. Elle raconte :



J’étais en troisième année secondaire. J’ai été arrêtée à la sortie du cours de gymnastique, au moment où je me rendais en cours d’arabe. Le surveillant m’a appelé en disant : « On a quelque chose d’important à te dire ». Dans le bureau du surveillant, j’ai trouvé trois autres filles du lycée venant des classes supérieures (seconde et terminale). Nous avons tout de suite compris, vu l’ambiance générale, que nous allions être arrêtées. D’ailleurs peu de temps auparavant, plusieurs jeunes lycéens avaient déjà subi le même sort et l’on en discutait dans le lycée.

J’ai demandé au surveillant pourquoi il nous avait convoqué à son bureau. Il a répondu : » Ce n’est rien du tout, Juste quelques questions à vous poser. Ne vous inquiétez pas. Nous allons d’ailleurs prévenir vos parents. »

Environ une demi-heure plus tard, une voiture de police est arrivée. Nous étions toutes stressées. Les autres filles ont paniqué, pleuré. Ma panique s’est exprimée par le sourire.

Les deux policiers nous ont emmenés en voiture.

Q : De très jeunes filles emmenées dans une voiture de police, entre deux cours, dans un lycée d’Etat, ça devait quand même être très inquiétant ?

A.M. : Ils viennent au moment des cours, quand il n’y a personne dans les couloirs, quand les portes des classes sont closes, quand il n’y a ni prof, ni élève dehors. Ils procèdent à leurs arrestations d’une manière très discrète. Quand ils nous ont sorties du bureau, le surveillant a bien vérifié si la voie était libre et que personne ne pouvait nous voir. La voiture a roulé très vite pour éviter le regard de certains élèves qui venaient de sortir dans la cour au même moment. L’arrestation de quatre filles a immédiatement été diffusée car des élèves nous ont aperçus dans la voiture de police.

Q : Si je comprends bien, l’administration en favorisant cette discrétion était complice de la police, ce qui est contraire à la déontologie de tout enseignement éducatif ?

A.M : L’administration est non seulement complice, mais, pire nous étions surveillés par des élèves qui jouaient les espions. Ils étaient rémunérés pour services rendus par l’administration. Ils épiaient tous les faits et gestes de tous les élèves.

Q : Vous les connaissiez? Les élèves étaient-ils au courant de cette infiltration ?

A.M. Oui. Ils étaient d’ailleurs tenus à l’écart, personne ne les fréquentait. On savait tous qu’ils étaient complices de cet état de suspicion qui régnait au lycée. Vous savez, à l’époque – et je ne pense pas qu’il y ait eu un changement

Entre- temps car ça se saurait – tout le monde se méfiait de tout le monde, au lycée, dans la rue, même en famille.



Q : Ils vous ont emmenées où ?

A.M. Au commissariat de Monastir. Dans la voiture, j’ai été la seule à essayer de discuter avec les policiers qui ont d’ailleurs répondu assez poliment à mes questions concernant notre arrestation et la durée de la garde-à-vue.

» Oui on va être très accueillant avec vous. On va vous garder quelques jours. On a tout ce qu’il faut, on est bien équipé, les chambres sont confortables, il y a même la télé. »

En arrivant au commissariat, j’ai été surprise de trouver des gens de ma ville. Je voyais bien qu’ils avaient été torturés. Ils attendaient leur tour pour être interrogés.

J’ai aperçu l’un d’entre eux, qui était appuyé contre un mur. Il avait des bleus partout sur la figure. Il était tout enflé. Il avait un œil au beurre noir. Nous étions entourées par trois policiers qui nous forçaient à marcher vite. J’ai juste eu le temps d’entrevoir les gens, mais la scène nous a beaucoup marquées.

Q : Comment s’est passé l’interrogatoire ?

A.M. Ils nous ont emmenées dans un bureau où il y avait quatre policiers. Ils nous ont pris nos cartables pour les fouiller. Ils ont demandé notre identité. Ils ont d’ailleurs ironisé sur mon prénom : « Amira (princesse en arabe) avec le prénom de ta mère Malika (la reine) ça fait très famille royale. »

Ils ont emmené mes trois camarades dans un autre bureau, me laissant toute seule. Un secrétaire a sorti sa machine à écrire et l’interrogatoire a commencé. Les policiers se sont relayés pour me poser des questions. Peu de questions me concernaient directement. Ils m’ont surtout interrogée sur mon père. A chaque fois qu’un policier rentrait dans la pièce, il demandait : « C’est bien la fille à Manaï ? »

Q : Quel genre de question concernant ton père ?

Où se trouve actuellement ton père ? Quelles sont ses relations ? Tu connais les gens qu’il fréquente ? Un des policiers était très agressif.

A cette période, comme c’était interdit au lycée, je ne portais pas le « hidjab » pendant les cours. Mais je le mettais dès la sortie. Le policier m’a demandé pourquoi je portais le hidjeb. » C’est ton père qui t’a forcée à le porter ? »

Je lui ai répondu : « Ce n’est pas le cas. D’ailleurs ma mère ne le porte pas. C’est par conviction que je le porte. »

Je l’ai d’ailleurs porté très jeune, sans être influencée par personne. Bien au contraire, mon entourage ne comprenait pas toujours ma décision. J’ai choisi librement et en toute connaissance de cause de porter le hidjeb. C’était aussi une manière de m’affirmer en tant que jeune fille musulmane.

Ce policier était très vulgaire et d’une agressivité choquante. Ils étaient d’ailleurs tous très impolis et sans respect pour mon jeune âge.

A un moment donné, j’ai refusé de répondre. Il a sorti son revolver, l’a posé sur la table et m’a dit : « Si tu ne réponds pas à toutes les questions posées concernant ton père, on va changer de méthode. »

Il utilisait son fouet et frappait sur le bureau ou par terre pour créer une tension de peur. Il a vu que je ne pleurais pas et que je gardais mon calme et ça l’a énervé. Comme j’avais tendance à sourire, il croyait que je me moquais de lui.

A un moment, j’ai dit « On me parle poliment sinon je ne réponds plus ».

C’est là que le commissaire de Ouardanine est rentré dans la pièce et m’a dit :

» On ne va pas trop t’embêter avec les questions. Mais tant que tu n’auras pas répondu, nous serons obligés de te garder et l’interrogatoire sera plus long. Je suis depuis longtemps en poste à Ouardanine et je n’ai jamais entendu quelque chose de désagréable concernant votre famille. Vous avez une bonne réputation. Je connais tous les membres de votre famille. Vous êtes très appréciés. »

Contrairement aux autres policiers, il était très calme et très poli. Mais il posait les mêmes questions. « Où est votre père? J’ai répondu : « Aucun d’entre nous ne sait où il est. Je vous jure que je ne sais rien et je ne peux pas inventer. »

Ils m’ont aussi demandé où était mon frère Bilal. Dans quelle Fac se trouvait-il? J’ai dû mentir par peur qu’on l’arrête. J’ai dit : « Il est à Tunis » Malheureusement ça n’a pas empêché son arrestation dans la soirée. Ils m’ont gardée une demi-journée.

Q : Ta famille a dû s’inquiéter de ton absence ? Ta mère a-t-elle été prévenue ?

A.M. Ma mère qui avait été prévenue, est arrivée au bout de trois heures. Ils lui ont dit : « Ta fille a avoué ». Elle a réagi vivement :

« Qu’est ce qu’elle a avoué ? »

« Qu’elle faisait partie d’un mouvement non autorisé ».

Elle s’est énervée et leur a répondu que c’était quelque chose qu’ils avaient inventé de toutes pièces.

Elle a signé un papier et a pu me ramener à la maison, mais mes ennuis ne faisaient que commencer, car ma convocation de me présenter au Procureur de la République a empoisonné ma vie.

: Lorsque je discute avec les tunisiennes, toutes tendances politiques confondues, elles disent toutes que l’isolement qui suit l’enfermement est souvent pire que la prison, je pense que la surveillance que tu as dû subir, a dû être terrible vu ton jeune âge?

A.M. Le jugement n’a été prononcé qu’un an après l’arrestation et j’ai été déclarée innocente. Mais en attendant, j’ai été empêchée de poursuivre mes études, le lycée m’étant interdit tant que je ne ramenais pas la preuve de mon innocence. Je suis restée à la maison durant trois mois, récupérant les cours pour ne pas avoir de retard dans mes études. Malheureusement les amis de classe m’ont fuie par peur d’être inquiétés à leur tour. Il y avait juste une amie qui a eu le courage de continuer à m’amener les cours.

C’était une période où nous étions très surveillés. Nos voisins, nos amis, même certains membres de notre famille s’étaient écartés par peur des terribles persécutions qui s’abattaient sur les gens fréquentant les suspects d’opposition à la politique de Ben Ali.

Au bout de trois mois, j’allais très mal moralement, je ne supportais plus la solitude. Ma mère a pris la décision de m’inscrire dans un lycée privé à Sousse, car l’espoir de ma réintégration dans mon lycée commençait à s’amenuiser.

Pendant toute cette période je passais devant le juge pour mineurs, soit tous les lundis, soit un lundi sur deux. Je ne le savais jamais à l’avance, et ça perturbait mon emploi du temps.

L’affaire a passé en cour d’appel et c’est là que j’ai rencontré beaucoup d’autres jeunes filles arrêtées dans le même cas que moi. La majorité d’entre elles ne portait même pas le hidjeb, mais elles avaient quelqu’un dans leur famille qui était opposant à la politique répressive de Ben Ali. J’ai compris l’étendue du désastre dans lequel était tombée la société tunisienne.

Après mon passage en Cour d’Appel, le juge a prononcé mon innocence.

Q : Que penses-tu du modèle de la femme tunisienne libérée et moderne qu’essaie d’imposer Ben Ali – comme récemment lors de la venue du couple Clinton – alors que personne n’ignore plus que nombre de femmes sont en prison, soit pour délit d’opinion, soit pour soutien à un de leur parent soupçonné d’être dans l’opposition ?

A.M. Ben Ali répète souvent que les « Islamistes » obligent les femmes à ne pas étudier, à ne pas travailler, à rester à la maison. Je connais personnellement beaucoup de femmes tunisiennes, portant le hidjeb, qui poursuivent de hautes études et certaines sont médecins, journalistes, professeurs et d’autres métiers du même genre. En fait, à travers le message qu’il donne de la femme, c’est une image faussée qu’il donne de l’ensemble de la Tunisie.

Si on compare les réalisations des femmes, je pense que la femme tunisienne a pris une certaine indépendance avant l’arrivée de Ben Ali. Ce n’est pas lui qui a initié l’émancipation sociale, culturelle ou politique de la femme.

Bien au contraire, en empêchant l’opposition de s’exprimer, il a aussi ralenti l’expression de la Tunisie au féminin. En tous les cas, la femme restera toujours un élément important du changement politique en Tunisie.

Le gouvernement veut nous faire sentir que s’il exerce une telle pression contre nous c’est par rapport à nos parents opposants, c’est pour nous obliger à baisser la tête, pour nous apprendre à être des moutons dociles, des Tunisiennes modèles à montrer aux touristes.

Dans mon cas, c’est le contraire qui s’est produit car j’estime beaucoup ce que fait mon père et je suis en accord avec toutes ses initiatives. Malgré tous les problèmes, je l’ai toujours soutenu et continuerai à le soutenir.

Mon Dieu ! Que de chemin parcouru depuis ce jour du 9 août 1992, où, excédés par la surveillance policière de tous les instants et les poursuites judiciaires iniques, Malika, la mère, et ses cinq enfants, Badis, Bilal, Amira, Bochra et Tahar, fuirent la Tunisie clandestinement pour l’Algérie puis la France. Des cinq frères et sœurs, celui qui ne cesse de me surprendre, c’est Tahar qui, à quatre ans traversa les Monts de Khroumirie juché tour à tour sur les épaules de l’un ou l’autre de ses frères et qui, à 26 ans, escalada les plus hauts sommets du monde pour y planter le drapeau d’un pays qu’il a été contraint de quitter à l’âge de 4 ans.

A.M.

