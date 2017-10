‘Contre l’occupation, avec la résistance, pour une paix juste en Iraq, au Liban et en Palestine.’

Avec la résistance,

pour une paix juste au Proche-Orient

Conférence Internationale

Chianciano Terme, Province de Sienne, Toscane, Italie

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars 2007

L’assemblée nationale des forces émergentes, lors de sa réunion dimanche dernier à Florence, s’est entendue pour une conférence internationale:

Après la lutte de 2005, alors que le gouvernement Italien empêchait la conférence sur ordre des Etats-Unis, après le succès de la campagne pour les visas qui cette fois semblent acquis, et avec l’intérêt renouvelé des différentes branches du mouvement de résistance arabe, il semble temps de tenir cette réunion internationale d’importance.

Le 24 et 25 mars, un grand nombre de représentants iraquiens, palestiniens et libanais (ainsi que d’autres pays arabes) se réuniront. De cette façon, nous voulons faire entendre la voix, sur le sol européen, de ceux qui résistent aux agressions impérialistes. Ce sera la première fois qu’une telle conférence se tiendra en Europe.

Ce sera l’occasion de renforcer la solidarité du mouvement anti-guerre avec les peuples victimes de l’agression US. Egalement, ce sera une chance pour mieux comprendre la situation en Iraq, en Palestine et au Liban en écoutant les récits de l’expérience de ceux qui résistent et qui sont bâillonnés par les medias.

Bientôt sera publié le programme de la conférence ainsi que les modalités d’inscription et de participation.

Free Iraq Committees Italy

1) Liste des conférenciers

Irak:

– Ayatollah al Sayyed Ahmed al Baghdadi, Leader religieux et patriote contre l’occupation et l’impérialisme.

– Abdul Jabbar al Kubaysi, Secrétaire Général de l’Alliance Patriotique Iraquienne, membre du Front National Patriotique Islamique

– Youssif Hamdan, Professeur d’université, Leader du Parti communiste membre du Front National Patriotique Islamique

– Dr Fadhil M Hussain, Professeur d’université, journaliste

– Dr Ibrahim Sulman Rizk, Docteur en médecine

– Nouri N. Abd, Leader d’organisations étudiantes et de jeunesse

– Asrar-A-Abdullatif, Leader du Parti communiste (Secrétariat General)

– Mohamed al Khuzai, porte-parole de l’Ayatollah al Hassani, du mouvement religieux Shiite contre l’occupation et pour l’unité nationale iraquienne et la réconciliation.

Palestine:

– Mohammed Ha. Alissa, représentant de la gauche palestinienne

– Dr Waleed al Modallal, Professeur en Sciences Politiques, Université Islamique de Gaza

Liban

– Samah Idriss, écrivain, directeur du magazine littéraire Al Adabâ et activiste anti-impérialiste

Jordanie:

– Dr Hisham Bustani, Leader pan arabiste de gauche, leader de l’opposition démocratique

A venir, les noms des invités de Somalie et d’Afghanistan.

***

2) Modalité d’inscription

http://www.iraqiresistance.info/register.php?l=en

ou télécharger en pdf:

http://www.iraqiresistance.info/download/Scheda-prenotazione-Conferenza-en.pdf

conference@iraqiresistance.info

Adhérents : With the Resistance, for Just Peace in the Middle East

International Conference

March 24/25, Chianciano Terme, Italy

Free Iraq Committees Italy

Free Iraq Committee Germany

Free Iraq Committee Norway

Free Iraq Committee Malm? Sweden

Iraqi Communist Party (al Kader)

Dr. Hisham Bustani, Anti-Normalization Movement, Jordan

Democratic Patriot Communist Current Iraq

Anti-imperialist Camp

Hungarian Left Front

Iraqi Patriotic Alliance

Free Thought Association ?zgür-Der Turkey

Arab Palestine Club Vienna, Austria

Resistant Arab People’s Alliance

RAD-ATTAC, Tunisia

Communist Youth Union (KSM), Czech Republic

Communist Initiative (KI), Austria

KKE-ml, Greece

Klaus von Raussendorff, Vereinigung für Internationale Solidarit?t (VIS) e.V., Germany

Klaus Hartmann, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes,

Germany

Human Dignity and Rights HDR, Duisburg, Germany

Initiativ e.V. Duisburg, Germany

Left Radicals of Afghanistan

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

Wilfred Dcosta, general secretary, Indian social action forum (INSAF)

Attac Mazowsze, Poland

Tunisian institute of the international relations, Paris

Loyalty to Man and Earth movement, Lebanon / Palestine

Irish Unity Committee, Huston, Texas, USA

Redaktion http://www.kommunisten-online.de

Daily Paper Arbejderen, Denmark

Communist Youth Austria (KJ?)

Solidarity Commitee with Palestine Graz, Austria

Communist Workers-Peasant Party, Pakistan

Fatma Salah Uthman (spokeswoman) Makhmour Organization for Human Rights and Social Questions, Baghdad/Iraq

Communist Party of Iraq – People’s Union

Irish Political Status Committee (IPSC), London

People United Bangladesh

Communist Party of Peru /ML

Benjamin Merhav, Melbourne, Australia

Communist Workers Peasants Party Pakistan

Hana Al Bayaty – member of the BRussells Tribunal Executive Committee

France/Iraq

Harsh Thakor, Mumbai, India

Albayaty Abdul Ilah, Iraq/France

Antiwar Network Egypt

Farman Ali, Islamabad Pakistan

Antiglobalist Resistance, Moscow

Afghanistan Socialist Association ASA

Khalid Mehboob, Lahore, Pakistan

Dr. Hussein Salari, USA

Communist Party of Denmark (DKP)

United Peoples http://www.unitedpeoples.net

http://www.iraqiresistance.info

f2VRIER 2007

