Congrès de l’Alliance Populaire Arabe de Résistance

Communiqué final : Le Caire, 29 mars 2006

Le monde est en crise. C’est la crise de la contre-révolution arabe et mondiale représentée par le néo-nazisme usaméricain qui a investi le monde au nom de ses « valeurs » usaméricaines et de sa fausse «démocratisation ». C’est la guerre au nom de la folie des grandeurs, du culte de la force, de l’annihilation des peuples, de leur servage et de leur spoliation, menée par l’empire usaméricain qui a creusé sa tombe dans un Irak transformé en marécage et d’où commencent à refluer les forces de l’empire, défaites par un peuple combattant pour son arabité et ses droits. C’est la contre-révolution qui veut faire de l’entité sioniste l’axe régional de l’hégémonie et de la domination dans le but d’effacer l’histoire, l’identité et l’avenir arabes. C’est pour cette raison qu’elle s’est déplacée au Liban pour détruire la résistance dans ce pays, en même temps qu’en Syrie, en Palestine et en Irak.

Les USA tentent d’imposer leur projet usaméricain- sioniste à notre région et à tous les pays compris dans la zone qu’ils dénomment le « grand Moyen- Orient ». L’Égypte arabe est visée à travers la dislocation du Soudan et son émiettement en une multitude d’États sous la protection de l’empire. Il est indispensable que l’Égypte arabe reprenne son rôle d’avant-garde dans la conduite de la nation arabe et son unification de l’Océan au Golfe.

Notre peuple palestinien en état d’Intifada, a imposé, par la force des armes, son existence et son respect au monde et jusqu’à l’entité sioniste qui a échoué à le contenir et à lui imposer ses projets de liquidation. Ce peuple héroïque fait aujourd’hui la jonction avec notre grand peuple arabe d’Irak qui a défait stratégiquement le projet impérial usaméricain et attend de lui asséner le coup définitif et fatal. Nous, dans l’Alliance Populaire Arabe de Résistance, en soutenant nos peuples arabes en Irak, en Palestine, en Syrie, au Liban, au Soudan et en Egypte, nous soutenons par la même occasion tous les peuples de la terre et tous les mouvements de résistance internationale qui combattent l’agression impérialiste usaméricaine, de l’Amérique Latine à l’Asie du Sud Est, en passant par l’Europe et en arrivant au peuple usaméricain lui-même qui subit l’exploitation, le racisme et le despotisme.

Nous, membres du Congrès de l’Alliance Populaire Arabe de Résistance, tenu les 27, 28 et 29 Mars 2006 au Caire:

Exhortons les peuples du monde entier à se mettre sous la bannière de l’internationalisme pour soutenir notre peuple arabe dans sa lutte contre l’agression impérialiste.

Nous réfutons toutes les formes de dénigrement de la résistance, condamnons la liquidation programmée des compétences scientifiques et académiques par les forces d’occupation et leurs agents et nous affirmons notre attachement aux principes contenus dans notre appel à ce congrès, considérés comme fondement stratégique de l’Alliance Populaire Arabe de Résistance.

Nous sommes avec le droit de notre peuple arabe Irakien à combattre l’occupation par tous les moyens, y compris par la résistance armée, nous refusons tous les sous-produits secrétés par l’occupation et ses agents, considérons que la résistance armée est le représentant légitime du peuple irakien et nous nous tenons à ses côtés dans la même tranchée.

Nous considérons notre combat arabe en Palestine comme étant un combat pour l’existence et non pas un combat pour les frontières. Aussi nous nous tenons aux côtés de notre peuple palestinien pour la libération de l’ensemble de la terre de Palestine, refusons toutes les solutions de liquidation, et nous réaffirmons le droit de tous les Palestiniens de l’intérieur et de l’extérieur, au retour chez eux et sur leur terre. Nous refusons le mandat franco- américain sur le Liban et la Syrie, l’intervention dans leurs affaires intérieures et les tentatives de bannir le droit des peuples libanais et syrien à la résistance et nous condamnons tous ceux qui sont impliqués dans le soutien à ce mandat.

Nous nous tenons aux côtés du peuple arabe du Soudan dans sa résistance au projet usaméricain de démantèlement du pays, condamnons tous ceux qui soutiennent ce projet et nous déclarons notre refus de toute présence onusienne sur le sol du Soudan arabe. Nous réaffirmons notre détermination à lutter pour la libération de tous les prisonniers et détenus dans les prisons de l’occupation en Irak, en Palestine, dans tous les pays arabes et partout dans le monde. Nous réaffirmons la nécessité de développer la culture de la résistance parmi le peuple arabe et l’alliance avec tous les mouvements qui combattent le projet impérialiste usaméricain- sioniste dans le monde. L’alliance populaire arabe de résistance.

Programme d’action de l’alliance pour l’année et jusqu’à la prochaine conférence

1) Les personnes et les groupes arabes à l’étranger ainsi que les groupes internationaux adhérents à l’Alliance, sont tenus de préparer les diverses campagnes pour faire évoluer le mouvement mondial contre la guerre vers des positions plus radicales et plus solidaires de la résistance sous toutes ses formes (Mellah/ Canada ; Arbed/ USA ; Folfio/ Italie ; RAZA/ Pakistan ; AIP ; Lars/ Norvège)

2) Organisation d’une conférence ou d’un rassemblement Arabe/Amérique Latine, afin de tisser des liens militants entre l’alliance populaire et son équivalent dans les pays d’Amérique Latine (Folfio, Hicham)

3) Edition d’une publication ou d’une revue au nom de l’Alliance et dont le premier numéro sera constitué de certains papiers, de débats présentés lors de cette conférence ainsi que de la déclaration finale (groupe égyptien).

4) Création d’un site Internet pour l’Alliance qui diffusera les analyses, les articles et les activités des divers groupes (audio, vidéo..) centrés sur les fondements de la lutte anti-impérialiste et antisioniste, en arabe et anglais.

5) Création d’un deuxième site, arabe/ anglais, indépendant de celui de l’Alliance, appelé « agence d’information de la résistance » et spécialisé dans la diffusion d’une information objective et crédible sur les actions de résistance dans tous les pays, de l’Irak, à la Palestine et ailleurs.

6) Faire de la journée du 15 mai de chaque année, jour anniversaire de la Nakba, une journée d’action commune sous le titre « soutenir la résistance partout et par tous les moyens », tout en continuant par ailleurs à participer à toutes les activités internationales contre l’agression et aux dates qui leur sont fixées.

7) Elaborer un emblème, symbolisant la solidarité avec la résistance sous toutes ses formes et susceptible d’être adopté par tous les mouvements de résistance. Le mettre sous forme de badge, de logo, de poster ou autre.

8) Rédiger un bref communiqué, tenant en une phrase, résumant l’hostilité au projet sioniste en Palestine et faire une grande campagne internationale de collecte de signatures s’étendant jusqu’à la deuxième conférence de l’Alliance. Ces signatures constitueront un des documents de la prochaine conférence.

9) Inciter les groupes et les mouvements européens, en relation avec l’Alliance, à inviter les porte-parole de la résistance radicale et révolutionnaire à s’exprimer dans les conférences et les congrès internationaux et au besoin à parler au nom de l’Alliance et à traduire ses positions, quand celle-ci n’est pas représentée.

Consignes spécifiques à chaque groupe

* Se concerter aux niveaux local et national avec les syndicats, organisations, associations et structures diverses afin de vulgariser les fondements stratégiques de l’Alliance.

* Inviter toutes organisations, associations, structures et individus, partageant les fondements stratégiques de l’Alliance, à la rejoindre et à y adhérer.

* Diffuser par tous les moyens et procédés disponibles (articles, revues, publications, photos, films, CD, documentaires) la littérature sur la résistance.

* Les groupes palestiniens et Irakiens sont appelés à dresser des listes exhaustives des noms des Chouhadas et des blessés, d’établir leurs biographies et de constituer ainsi des banques de données où ces hommes sont présentés en tant qu’êtres et non pas en tant que matricules.

______________________________________________________

Pour toute correspondance : « nada kassass » nhkassass@yahoo.com/

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï,

www.tunisitri.net/

Publicités