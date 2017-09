Pétition: Une part des revenus pétroliers irakiens pour les réfugiés irakiens !

Une part des revenus pétroliers irakiens pour les

réfugiés irakiens !

Plus de 4,5 millions d’Irakiens — un cinquième de la population — ont été déplacés à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays, en raison des politiques sectaires menées par l’occupation et les gouvernements qu’elle a installés depuis l’invasion illégale de l’Iraq en 2003

La communauté internationale, les forces d’occupation et le gouvernement en Irak,

sont légalement tenus de soutenir et de protéger les réfugiés irakiens



Les réfugiés irakiens sont des citoyens irakiens. Ils ont les pleins droits de vivre dans la dignité, de bénéficier équitablement des ressources nationales, ainsi que de rentrer dans leurs foyers

Le Conseil de sécurité de l’ONU, en tant que plus haut organe des Nations Unies, a le pouvoir et l’obligation légale, d’assurer les besoins des réfugiés irakiens, en adoptant une résolution qui exige de l’Etat irakien de répartir proportionnellement les revenus nationaux aux agences responsables et aux pays d’accueil

Appel à l’action

Les déplacés et réfugiés Irakiens ne peuvent pas attendre de pouvoir rentrer chez eux pour que leurs besoins essentiels soient satisfaits. La communauté internationale a le devoir moral d’agir dès maintenant. La résolution CSNU 986 de 1995, a établi que les recettes du pétrole irakien sont celles de tous les Irakiens. En tant que citoyens Irakiens, les réfugiés irakiens, ont les mêmes droits de partage des richesses de l’Iraq.

Nous faisons appel à tous les gouvernements, aux agences et organisations des Nations Unies, aux associations de droit, des droits de l’homme, humanitaires, et à toutes les personnes de conscience à travailler ensemble pour veiller à ce que le Conseil de sécurité adopte et mette en œuvre cette proposition obligeant l’Etat irakien à allouer les revenus pétroliers aux réfugiés irakiens.

Nous exigeons que les Etats – en particulier ceux qui sont impliqués dans l’invasion illégale et la destruction de l’Iraq – remplissent leurs obligations et responsabilités et apportent les fonds nécessaires au Haut Commissariat des Nations Unies (HCR) pour sa mission de protection des réfugiés et déplacés Irakiens.

Nous demandons à tous de recueillir des fonds et de prendre toutes les mesures pour fournir une aide directe aux réfugiés irakiens et aux organisations les aidant. L’humanité est en détresse en Iraq. Notre responsabilité morale est de la sauvegarder. Rejoignez-nous.

Veuillez trouver en pièce jointe, le texte plateforme de l’Initiative Irakienne Internationale pour les réfugiés irakiens

http://3iii.org/proposal

Pour adopter, contactez:

hanaalbayaty@3iii.org

Pour signer la petition:

http://3iii.org/petition/iraqi-oil-revenues-for-iraqi-refugees-petition

Pour rester informé sur cette campagne:

http://www.3iii.org

L’Initiative Irakienne Internationale pour les réfugiés irakiens

Premiers signataires:

Hans von Sponeck, Coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l’Iraq (1998-2000), Allemagne. Denis Halliday, Coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l’Iraq (1997-1998), Irelande.Ms. Niloufer Bhagwat, Avocate, Vice Présidente de l’ Association Indienne des avocats.Mathias Chang, 37 années dans le mouvement anti-guerre, Malaisie.Sabah Al-Mukhtar, Président de l’Association des Avocats Arabes, Royaume Uni.Issam Al-Chalabi, Ancien ministre du pétrole, Irak-Jordanie.Saeed .H. Hassan, Ancien Représentant Permanent de l’Irak aux Nations Unies, Irak -Egypte.Dr Curtis F J Doebbler, Professeur de Droit, Université Nationale de Najah, Naplouse, Palestine. Dirk Adriaensens, Membre du Commité Executif du BRussells Tribunal, Belgique. Dahr Jamail, Journaliste Indépendant, Auteur de « Beyond the Green Zone:

Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq”, USA.Paola Manduca, Généticienne et Activiste Anti-guerre, New Weapons, Italie. Bert De Belder, M.D., Coordinateur, Aide Médicale pour le Tiers Monde, Belgique.Mohammed Aref, Ecrivain scientifique, Conseiller de la ‘Fondation Arabe en Science&Technologie’, Irak – Emirats Arabes Unis. Abdul Ilah Albayaty, Ecrivain, Analyste politique irakien, Irak-France. Dr Ian Douglas, Ecrivain, Egypte. Hana Al Bayaty, Coordinatrice de l’Initiative Irakienne Internationale pour les réfugiés, France-Irak / Egypte.

Socorro Gomes – president du Centre Bresilien de Solidarité avec les peuples et de lutte pour la Paix – CEBRAPAZ – José Reinaldo Carvalho, journalist, Secrétaire aux Relations Internationales du Parti Communiste du Brésil -Catherine Libert Terra Freedman-Harb al- mukhtar – Vian Al-Najar – Anas Altikriti – Sylvia – Gilles Munier – General secretary – Irak-France Friendship society- Dirk Adriaensens -Riyadh raouf -Salah omar al ali – Ahmed H. Al Shabander – Majeda.s.mohammad – Tariq Shafiq – Mohammed Younis Al Obaidi – Othman Al-Rawi – Faruq Ziada – Rafid Mohamed Yaseen – Ghada Sukkar -Tariq Hashim – Suaad rawi Hatem Abdel Wahed -Ali Zwayne – Hassan Ja’ja’ – Dr A.W.H.RASHID – Theresa Kubasak – Gabe Huck – Rashad Salim – Dahlia Shaaban – John Catalinotto–International Action Center, USA – Dr. Fadhil Al-Kazily – Karen kahn -Christopher leadbeater Gael Murphy – Lori Price – Geert Kentane Dr. Mahboub Al-Chalabi – Qassim Al – Oraibi – Susan captain –

France Kassing -Jamil Abu-Hamdeh – Saleh Majid – Thomas M. Fasy – Lander Vander Linden – Dr Gideon Polya – Abdulla Al-Khairi – Karen Button – Ghazwan Al-Mukhtar – Zuhair Chalabi – John Bart Gerald – Pol De Vos – Belgium- Saadallah Al Fathi – Joachim Guilliard Germany Richard John Strover – Jagjit Singh – Abed Asmaro – Abd al-razzak j.hmad Tareq Y. Ismael – Margarita Papandreou, Honorary President Center of Research and Action on Peace – Dr. Hellme Najim – ALASSFAR Abdul-Amir – David Greene M.D. – Hassène Al-Kassar- Université de Tunis – Dr Chérifa Lakhoua-Alkassar – KAHLAN AL-QAISI – Cruse (Jean-Paul) – Stephen Eric bronner – Tarik AL-Irhayim – Candy Anderson – Marjorie Lev – Hal B. Anthony, Veterans for Peace – Timothy Malone – Shabad Jabbar – Ahmed Manai (Institut.Tunisien des .Relations.Internationales.) – Natalie Hartman Whitnack – Robyne Macavoy – Samira Al-Qazzaz – BARBARA MAJOY – Lee Gilchrist – Lorraine D. Johnson – Shirley Morrison – B_Rad_N_Green – Mahmud a altaie – HOSAM ZAKI – Edward Crouch – Raied Sukkar – Imad Khadduri – Claude Garrod – Dr. Basil A. Latif – Annette M Klapstein – Lafta Ahmad Shadhan – Siham al-jiboury – Samir A. Al Chalabi – Munem Daoud – Ahmed B. Bash-Ayan – GHANIM HAMEED HASSAN – Raad Hassan Abdul Razak – Dick Blakney – Mustafa Khairi – ALI RAJAB – ALI RAJAB- Mujbil Al-Marsumi – Alex Berkman – Maurya Perazzo Ramzi Salman Zulaiha Ismail – Emad Aljuburi – Gar Smith – Rich Littleton – Michael Stavros – Mahmood Al Sultan – Ahmed Al-Damluji – Bill Lackemacher – Dr.Faiz – GHASSAN A. RASSIM – Becker Rassim – Dr. Janon Kadhim – Mudhar alnoori – Qais M. Jameel – Abdulkarim Hani – GENET BERNARD – Souad Al-Azzawi – Iqdam Derzi – Issam Abdul Ghani Mahboub Ret. Ambassador – Issam Mahboub – Najeeb N. Al-Shaikhly – Saad Al Chalabi – Dr. Mahmoud Khalid Almsafir – Dr. Nasir A. Al Samaraie – Munim Al-Bassam – Rana Al-aiouby – Mohammed Qadri – Professor Ghazi Derwish – Dr. Tahsin A. Jihad – albayaty leila – Ghanim Anaz – Amor BELHEDI – Kais Mohamed د – S – Karl Curtis – Dr.Hassan A.Nashat – Nesreen Melek -Ismail Al-Kadiri -Mildred H. Barnet – Admiral Vishnu Bhagwat – Andrea A. Abbott – jumana Hamadani – Nabeal Shaheed – Aziza mukhtar-Ahmad – Ammar Alazzawi – Major (R) A. H. Anuar , Malaysian Medical Relief Society – Micheline Ladouceur/ Centre de recherche sur la mondialisation, Québec, Canada – Carlos Varea Gonz?lez – Suzie Davis – Nicolas Engel -K. Awsi – Tiberio Graziani – Cynthia Woolsey – Mario Laprise – Usama Al-Khudairy – Rend Shakir – Gretel Munroe – Daniele Scalea – Ihsan Al-Khudhairy – Mohammed Al Khudairi – James E. Jennings, PhD – Chris Law – Sally Stein – sohaib chilmeran – Claudio Mutti – Judith Karpova – Jessica Diamond -Carolyn Hudson – Stephanie Jennings – Richard and Kathleen Abeles – William Tucker, MD – Dr. Basil A.Mohammed AL- Azzawi / Chairman of Iraqi Commission for Civil SocietyEnterprises – Suleiman Khedheri – Sara Epstein – Carolyn Hale – Jaffar .J.Al-awqati – Professor Jamal R Al-Rawi, Chairman Iraqi Medical Association Baghdad Headquarter/ Professor of Dermatovenereology & Community Medicine Al-Mustansirya College of Medicine – Shereen Al-Khudhairy – Elaine Gernstein – William S. Rosenthal, Ph.D. – Tamara Basim Hashim – Ali Soudani – Peter d’Errico – Prof. Loai A.A. Alshamaony – Stephen Rosenthal – Amal Al Khdeairy – Munir El Kadi – Jennifer Hasenknopf –

6 JANVIER 2008

Publicités