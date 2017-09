LE PENTAGONE MET EN PLACE UN PROGRAMME DE LAVAGE DE CERVEAUX POUR LES PRISONNIERS IRAKIENS!!!

Le Pentagone a lancé un appel d’offres pour l’exécution d’un programme de « lavage de cerveaux » et « de re-programmation » des prisonniers irakiens pour s’assurer qu’ils ne reprendront pas les armes contre les troupes américaines après leur libération.

L’appel, dont la date limite a été établie au 8 janvier 2008, invite les entreprises participantes à présenter leurs offres pour l’exécution du programme dans une fourchette financière comprise entre 5 et 216 millions $.

25/12/2007

Selon le cahier de charges, l’exécution du programme de lavage de cerveaux requiert des interprètes (appelés consultants), des spécialistes en sciences sociales et religieuses ainsi que des musiciens et des informaticiens. Ces spécialistes auront pour tâche d’agir en commun pour « réhabiliter » les prisonniers et rédiger leur rapport final sur les adultes et les adolescents au plan psychologique et de leurs accointances idéologiques et religieuses. L’évaluation qui en est faite décidera si oui non le prisonnier mérite d’être libéré.

Selon le journal Alkhalij des Emirats arabes, qui a publié l’information, les équipes chargées d’exécuter ce programme de « lavage de cerveaux » seraient dirigées par un Américain ayant travaillé avec les irakiens ou dans des pays de la région et disposant d’au moins cinq années d’expérience dans l’analyse des politiques, des cultures et des religions du moyen orient. Il devrait être diplômé d’un magistère en psychologie ou en sciences du comportement. Ce responsable dirigerait une équipe de spécialistes avec des fonctions déterminées et comprenant notamment :

– Un responsable de la collecte des informations sécuritaires utilisables dans les interrogatoires et qui doit être américain disposant d’une autorisation de la sécurité.

– Un responsable de nationalité irakienne (ou d’un pays arabe) formé dans les sciences de la Sharia et du Coran et maîtrisant parfaitement l’arabe irakien avec un peu d’anglais.

– Un spécialiste en psychologie, disposant d’un magistère en sciences du comportement, maîtrisant parfaitement l’arabe, parlé et écrit, avec cinq années d’expérience dans ce que le cahier de charges appelle « l’idéologie fondamentaliste » au moyen orient. Ce responsable aurait, entre autres fonctions, de rencontrer les détenus « fondamentalistes ».

– Un spécialiste en psychologie des adolecents, avec au moins un magistère dans les sciences du comportement et maîtrisant le dialecte irakien.

Le Général Stone, premier responsable des pénitenciers américains en Irak a reconnu pour sa part que les forces américaines avaient arrêté des milliers d’irakiens « relativement pondérés » en Irak et que la plupart d’entre eux n’étaient pas « acquis aux idéologies » et souhaitent vivre simplement en paix. Selon le général Stone, ces détenus ne représentent pas un grand danger pour la situation sécuritaire et il serait préférable qu’ils soient libérés.

Les américains estiment néanmoins que cette libération ne peut se faire qu’après « un lavage de cerveaux » et « une re-programmation » des détenus contre toute idée de résistance et qu’après qu’ils se soient engagés individuellement, sur le Coran, à ne pas porter les armes et combattre les forces d’occupation!!!

2 Janvier 2008

