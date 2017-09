Communiqué: Commandement Général des Forces Armées- Armée Irakienne.

Après l’annonce le 6 septembre 2007, de la constitution du Front du Djihad et du Changement, réunissant 8 groupes de résistance, voir communiqué (http://tunisitri.net/articles/article140.html/), puis celle du Haut Commandement pour le Djihad et la Libération , réunissant 22 groupes de résistance, avec à leur tête l’ancien numéro 2 irakien, Izzet Eddouri, 3 autres groupes de résistance, composés essentiellement d’anciens militaires, décident de s’unir sous la bannière du Commandement Général des Forces Armées.

8 Octobre 2007

Communiqué

بسم الله الرحمن الرحيم

Au nom d’Allah, le Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux

« Allah aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré, pareils à un édifice renforcé »

Commandement Général des Forces Armées Irakiennes

Par la Grâce d’Allah et avec Son Aide et en ce mois béni de Ramadan, mois du Djihad et de la victoire, les commandements des unités suivantes, des valeureuses forces armées irakiennes,

1- Commandement Général des Forces Armées avec ses diverses unités

2- Commandement Général des Forces Armées Combattantes avec ses diverses unités

3- Commandement Général des Forces Armées- Armée de Libération de l’Irak, avec ses diverses unités

Décident d’unifier leur commandement et leurs unités opérationnelles, sous le nom de : Commandement Général des Forces Armées- Armée Irakienne.

Cette appellation a été choisie en hommage à la glorieuse histoire de l’armée irakienne qui fut et demeure encore le symbole de l’unité nationale et le pilier central de l’Etat Irakien depuis sa naissance.

A cette occasion, nous invitons tous les éléments de nos forces armées et tous les enfants de notre peuple à serrer les rangs autour du commandement de l’armée, institution légitime qui tire sa force du peuple entier, avec toutes ses composantes nationales, et qui représente l’espoir d’une délivrance des irakiens de leur grande épreuve et d’une libération de la terre de la Mésopotamie de ses occupants et de leurs agents.

Nous invitons aussi tous les groupes du Djihad et de la résistance ainsi que les forces hostiles à l’occupation, à s’unir, à serrer les rangs et à coopérer avec les forces armées pour la libération de notre chère patrie.

Nous affirmons de nouveau que le Commandement Général des Forces Armées- Armée Irakienne, est une institution militaire irakienne de métier, sans aucun lien avec un quelconque parti ou mouvement politique, qu’elle est fidèle à la Charia , aux intérêts vitaux de la patrie et de la nation ainsi qu’à l’unité et à la souveraineté de l’Irak et qu’elle refuse toutes les tentatives de scission ou de partition.

Que soient bénis les bras des hommes des forces de Ammouria, Al Mansour, Hussein, Yarmouk, Arrachid, Al Quadissia et Hittine.

« La victoire ne vient que d’Allah, Le Puissant, Le Sage » !

Commandement Général des Forces Armées

ArméeIrakienne

19Ramadan 1428 H

1 octobre 2007

Traduit de l’Arabe par Ahmed Manai

