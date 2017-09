PALESTINE –

APPEL A MOBILISATION LES 9 & 10 JUIN 2007



Le 6 juin 1967, Israël a lancé une offensive globale contre tous les pays arabes environnants, en occupant certaines parties de leurs terres tout en achevant son occupation de la Palestine.

L es faits historiques nous montrent que l’ensemble de l’entreprise Sioniste a atteint son point culminant le 14 mai 1948, avec la déclaration de « l’Etat d’Israel » illégitime et raciste sur les terres Arabes occupées, suite à une vague de massacres et d’expulsions d’une population vers un destin qui est encore désastreux aujourd’hui.

La Nakba (Catastrophe) de 1948 en Palestine, et ensuite l’achèvement de l’occupation en 1967, étaient le résultat d’une longue suite historique dans l’évolution du Mouvement Sioniste qui a commencé il y a 110 ans, en 1897 avec le premier Congrès Sioniste en Suisse, suivi rapidement en 1917 par la Déclaration de Balfour prononcée par le Ministre Britannique des Affaires Etrangères -Balfour a promis aux sionistes un « foyer national juif » en Palestine- et après l’arrivée de vagues incessantes de colons Sionistes en Palestine sous la surveillance attentive de l’Autorité coloniale britannique, l’ONU a décidé seule de diviser la Palestine en 1947, donnant ainsi une légitimité injustifiée à une entité coloniale raciste qui devait naître moins d’un an après.

L’énoncé de ces dates n’est pas là pour la rhétorique, mais pour confirmer que le projet de colonisation de la Palestine continue aujourd’hui sur les mêmes bases politiques et avec les mêmes méthodes de nettoyage ethnique, de blocus, d’agressions de massacres et d’une manière plus importante, en poussant les peuples et les gouvernements à accepter ces actes et leurs résultats illégitimes en tant que « faits » acceptables indiscutables.

La résistance issue de la Nakba s’est accompagnée d’un projet national de libération avec la structuration d’organisations politiques autant dans les territoires occupés en 1948 que dans ceux de 1967. Cette résistance fait partie intégrante de l’histoire des Palestiniens – la grande révolte de 1935 à 1939, la résistance écrasée en septembre 1970 en Jordanie, au Liban ou les deux Intifada (1987-1992) et celle de septembre 2000.

La résistance palestinienne agit aussi contre les plans de liquidation du projet national de libération tel l’accord d’Oslo, l’Initiative de Genève ou la Feuille de Route du quartet (ONU, USA, Russie, Union Européenne). Depuis la création de l’Etat illégitime d’Israël en 1948, plus de 40 plans de « paix » ont vu le jour, sans suite, car ils n’étaient pas basés sur l’application des simples droits de l’homme : Il ne peut y avoir de justice avec la présence d’une occupation et il ne peut y avoir de paix avec la présence d’une entité coloniale raciste.

L’Intifada de septembre 2000 ainsi que les élections de janvier 2006 – victoire du Hamas-, sont l’expression du refus de la légitimité du projet colonial d’Israël sur toute la Palestine historique. C’est l’expression du droit à la résistance d’un peuple sous occupation qui reste la pierre angulaire de son projet national de libération en recomposition.

Depuis les élections de janvier 2006, les grandes puissances impérialistes imposent un blocus économique et financier aux Palestiniens dans l’objectif d’écraser encore une fois la résistance et Israël agit sur la base d’un plan politique unilatéral des Travaillistes et du Likoud afin d’empêcher l’instauration de toute souveraineté palestinienne, même si cette « souveraineté » était sous son contrôle. Ce sont les bases du Sionisme qui restent le fondement de la politique israélienne.

Le sionisme face à deux grandes problématiques

Il y a aujourd’hui plus de 10 millions de Palestiniens dans le monde, dont la moitié vit l’occupation sur le territoire de la Palestine historique et l’autre moitié l’exil aux frontières de ce même territoire. Privés de leurs droits fondamentaux, ils développent une résistance active et passive face à l’Etat d’Israël qui n’a jamais varié dans sa volonté d’écraser toute résistance. Tous les moyens sont bons : l’affrontement direct ou la provocation d’une guerre inter-factions palestiniennes.

Aujourd’hui, quelles conséquences en tirons-nous ?

Le peuple palestinien refuse le « compromis historique », et l’abandon d’une partie de sa terre, la preuve en est la revendication du droit au retour des réfugiés sur leurs terres d’origines occupées par Israël -Jaffa, Haïfa, Akka, Tibériade. L’abandon de ces revendications signifierait l’abandon de son identité nationale. La question de la légitimité d’Israël reste au cour du conflit et le peuple palestinien y répond tous les jours par sa résistance passive ou active dans les territoires occupés en 1948 ou en 1967. L ‘abandon de l’histoire et des revendications palestiniennes par certains au sein du mouvement de « solidarité », défend en réalité la pérennité de l’Etat colonial d’Israël sous prétexte de la sécurité du « foyer refuge pour les juifs » face à l’antisémitisme. La solution des deux Etats joue ce rôle, mais elle n’est qu’un leurre et elle est territorialement non viable du fait du système colonial qui est l’obstacle aux droits des Palestiniens.

Nous soutiendrons leur lutte jusqu’à la libération complète de leur terre historique, qui seule garantira le retour des réfugiés. Nous soutenons tous les résistants palestiniens sans exception dans leur lutte contre l’occupation et surtout les sans voix, les sans grades, les réfugiés dans les camps en Palestine et en exil, les paysans qui voient leur terre disparaître sous les colonies, les mères qui enterrent leurs enfants de leurs mains, les enfants qui ne peuvent étudier, les prisonniers, les hommes et les femmes qui ne peuvent travailler et qui subissent les centaines de barrages et un chômage sans fin, les milliers de blessés et les handicapés,.

Nous incitons à développer les campagnes de Boycotts, Retraits d’Investissements et Sanctions au niveau mondial. C’est pourquoi, les 9 & 10 juin 2007 doivent être le moment d’une mobilisation massive pour montrer que les peuples du monde entier :

1. soutiennent la résistance du peuple palestinien et le développement d’une solidarité populaire autour des revendications : la libération de l’ensemble de la Palestine , le droit au retour dans leurs foyers de tous les réfugiés palestiniens expulsés depuis 1948, la fin de l’occupation et l’abolition du système colonial et raciste d’Israël et une autodétermination,

2. veulent donner la parole aux Palestiniens engagés dans la résistance

3. dénoncent la collaboration des gouvernements du monde entier avec l’Etat colonial d’Israël et ses manifestations politiques, économiques, militaires, universitaires, scientifiques, culturelles, etc.

la liste à ce jour des associations et individus signataires de l’appel à mobilisation pour les 9 & 10 juin :



Organisations

Association de la Jeunesse du Bahrain pour les Droits de l’Homme – Bahrain

Centre du Bahrain pour des Droits de l’Homme – Bahrain

Canadian Peace Alliance, Canada

Programme Arabe pour les Activistes des Droits de l’Homme – Egypte

Arab European League, Europe

Camp Anti-imperialiste – Europe

Association des Palestiniens en France, France;

Comité palestinien pour le droit au retour/Section France; France

Enfants de Palestine – France

ISM France International Solidarity Movement; France

Nanterre Palestine, France

Association des Victimes des Prisons de l’Occupation Américaines, Irak

Parti Communiste Irakien et Comité de direction, Irak

Parti des Comités de Soutien à la Résistance et pour le Communisme, Italie

Equipe éditoriale du magazine « Senza Censura » – Italie

Centre du Monde Arabe pour la Démocratie et les Droits de l’Homme, Jordanie

Forum de Pensée Socialiste, Jordanie

Organisation Arabe pour les Droits de léHomme (AOHR-Jo), Jordanie

Assembléee Koweitienne de la Jeunesse – Koweit

Campaign Boycotting Supporters of « Israel » (Campagne de Soutien au Boycott d’Israël), Liban

Club al-Saha, Liban

Mouvement al-Sha’b, Liban

Ligue Africaine Arabe de la Jeunesse – Libye

Communist Workers and Peasants Party (CMKP) Parti Communiste des Ouvriers et Paysans, Pakistan

Kan’an Bulliten, Palestine

Alliance Populaire Arabe de Résistance et Pan-Arabie

Réseau Takamol pour la Jeunesse Arabe et Pan-Arabie

Association Nationale Contre le Sionisme, Syrie

Comité National pour le Boycott des Installations américaines en Syrie, Syrie

Al-Awda New York, Coalition pour le Droit au Retour en Palestine, New York, USA

New Jersey Solidarity – Activistes pour la Libération de la Palestine , USA

Assemblée Nationale pour les Droits de l’Homme et des Libertés – Yemen

Association Culturelle al-Afeef – Yemen

Centre de Développement de la Jeunesse Yéménite – Yemen

Conseil de la Shoura pour la Jeunesse Yéménite – Yemen

Ecole de la Démocratie – Yemen

Forum Arabe pour les Droits de l’Homme al-Shaqa’eq – Yemen

Forum Social Démocratique – Yemen

Organisation Nationale pour le Développement de la Société – Yemen

Organisation Yéménite pour la Défense des Droits de l’Homme et des Libertés – Yemen

Individus

Horacio Garetto, Argentine

Ali Mallah, Vice-President: Fédération Arabo-Canadienne, Steering and admin. committee, Canada

Nelly Marzouka B, Psicologya Clynica y Polytica, University du Chili, Santigo, Chili

Ashraf Ayyoub, Activiste – Egypte

Nada el-Kassass, militant, Egypte

Dr. Yehya el-Kazzaz, Professeur d’Université, Egypte

Isam Hanafi, Artiste, Egypte

Arab Lutfi, Directeur – Egypte

Jamal Halawa, Ecrivain arabe et traducteur, Espagne

Prof. Agustin Velloso, Espagne

Hana Al Bayaty, membre du BRussells Tribunal Executive Committee, France/Iraq

Naela Hanna, France

Abdel Ilah al-Bayyati, Ecrivain et militant politique, Irak

Noori al-Moradi, militant politique de Gauche et écrivain, Irak

Dr. Nadia el-Mukhtar, Professeur d’université, Irak

Alaa’ Haddad, Irak

Lubaid el-Somaida’i, Activiste politique, Irak

Raymond Deane, Membre fondateur et ancien président de la Campagne Irlandaise de Solidarité à la Palestine , Irlande

Nadia Ferro, Enseignant, Florence – Italie

Khuzaima Al-Saqri, Jordanie

Dr. Hisham Bustani, écrivant et militant, Jordanie

Hani el-Daleh, Président de l’AOHR-Jo (Organisation Arabe pour les Droits de l’Homme),

Jordanie

Aida el-Masri, Chef du Comité d’Etudes d’AOHR-Jo (Organisation Arabe pour les Droits de l’Homme), Jordanie

Mansour el-Tawara, Chirurgien Dentiste, Jordanie

Dr. Eng. Sufian el-Tell, Expert en Environnement et Urbanisme, Jordanie

Muthanna Gharaybeh, militant, Jordanie

Ulfat Jaser, Jordanie

Ziad Ma’ayta, Jordanie

Firas Mahadin, militant, Jordanie

Rabea Salhieh, Chirurgien-dentiste , Jordanie/Palestine

Mohammad Sharif el-Jayyousi, Journaliste, Jordanie/Palestine

Laith Shbeilat, President de l’Association Contre le Sionisme et le racisme, Jordanie

Joseph Abdalla, Ecrivain et militant politique, Liban

Diab Abu-Jahjah, militant, Liban

Samah Idriss, Rédacteur en chef du Magazine al-Adab, Liban

Kirsten Scheid, Maître-assistant en Anthropologie, AUB, Liban

Saeeda el-Gayyat, militant, Maroc/France

Mohamed REGRAGUI, militant de Gauche, Maroc

Fakhri Al Amleh, Avocat, Palestine

Adnan el-Sabbah, Ecrivain et militant, Palestine

Asef Qasmouz, Ecrivain, Palestine

Majeed el-Bargooti, Poète, Palestine

Elyan Elyan, Ecrivain/Chercheur, Palestine

Faisal Abu Kishek, Journaliste -Orient House, Palestine

Nasser R. Melhem, Palestine

Yehya abu-Safi, Activiste du Droit au Retour, Palestine/Jordanie

Adel Samara, Ecrivain, Palestine

Subhi Taha, Ecrivain/Chercheur, Palestine

Hakim Zuraiki, Ecrivain/Chercheur, Palestine

WAitor Agirre, Responsable du secteur Palestine d’ASKAPENA, Pays Basque

Dania Kubtan , Chef d’entreprise, Damas, Syrie

M.A.Kubtan, Professeur-Chirurgi en, Faculté de Médecine, Damas, Syrie

Samir e-Hindawai, Syrie

Suzan Muaiad Al Azem, Damas, Syrie

Ahmad Manai, Institut Tunisien pour les Relations Internationales, Tunisie

Fakhri Alameri, Ph.D. Civil Engineering, Californie, USA

Jo An Gaines, USA

Mas’ad Arbid, Ecrivain palestinien, USA

Carol Rae Bradford, Central Massachusetts, USA

Basem Khader, USA

Hussam Kubtan, Ingénieur, Gainsfield , Floride, USA

Larry Lambert, Palm Springs, Californie, USA

Ramsis Lutfy, USA

Judith Lutfy, USA

Marlene Newesri, New York City/USA

Meena Sharma, membre de l’ISM-Seattle, USA

Robert H. Stiver, USA

Noel Winkler, Solidarité New Jersey et Activiste de Libération de la Palestine et d’Al-Awda NY, USA

