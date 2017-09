Jamel Mohamed Taki : Ces flots d’Irakiens quittant leur pays

Les Iraquiens n’ont aucune gloire à quitter leur Iraq mais le plus terrible, ce sont les conditions qui les poussent à le faire. Il fut un temps où l’on éprouvait de la gêne à simplement y penser, mais maintenant on émigre d’une manière qui semble être définitive.

Le début

L’émigration de l’Iraq a toujours accompagné les grands drames qui ont affecté ce vieux peuple et celle à laquelle on assiste aujourd’hui est le signe d’un grand malheur et même d’une catastrophe. Ses conséquences sont néfastes pour l’avenir.

L’émigration actuelle, modèle d’un grand mouvement forcé, a débuté avec l’occupation du pays et le démantèlement des structures de l’ةtat.

Les médias rapportent que le flot des Iraquiens arrivant dans les pays voisins dans l’attente d’un passage en Europe et de ceux échouant dans les centres de réfugiés de cette dernière augmente chaque jour. Il y a aussi des centaines de milliers d’entre eux, qui, faute de pouvoir disposer de l’argent nécessaire pour payer les passeurs, végètent dans les pires conditions en Syrie, en Turquie, Jordanie et en Iran dans l’attente d’une délivrance qui a toutes les chances de tarder.

Les Iraquiens plaisantent entre eux sur le nombre des partants vers la Syrie et la Jordanie en disant que « ces deux pays vont être obligés de construire bientôt un deuxième étage pour pouvoir absorber les réfugiés iraquiens ».

La situation catastrophique de l’Iraq se traduit, entre autres, par le chiffre des victimes : 650.000 morts depuis le début de l’occupation et cela ne discontinue pas. Au mois d’octobre 2006, on a compté 3750 morts. C’est un bilan effroyable qui terrorise les vivants, sans compter la perte des moyens de subsistance, l’absence des conditions d’une vie normale et la peur de l’inconnu, le tout accompagné par un désordre total affectant tous les domaines de l’existence. Le nombre d’iraquiens ayant quitté l’Iraq au cours des 4 dernières années est estimé à 1 million et celui des candidats au départ augmente sans cesse. Dans son dernier rapport, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, estime qu’au moins 3 000 Iraquiens quittent le pays chaque jour.

Sur une petite place d’Amman, en Jordanie, des travailleurs journaliers iraquiens attendent qu’un éventuel employeur fasse appel à eux. Photo: Nazim Ayadat/RFI)

La vérité qui dément les allégations

L’origine des émigrés apporte un démenti cinglant aux allégations des gouvernements fantoches successifs. Ainsi, si les habitants du sud de l’Iraq disposent vraiment d’eux-mêmes, qu’ils se sont débarrassés de l’injustice et de la discrimination, pourquoi émigrent-ils donc si massivement ?

Et si les habitants du nord vivaient vraiment leur âge d’or, écrit en lettres d’or de la démocratie et du fédéralisme, pourquoi donc émigrent-ils, eux aussi, en si grand nombre et pourquoi, pour avoir une chance de se faire admettre au droit d’asile, déclarent-ils lors de leur interrogatoire, qu’ils sont originaires de Bagdad ? Il est bien entendu que les gouvernorats du nord de l’Iraq connaissent moins de violence et de désordre parce qu’ils ont été partagés moitié moitié entre les groupes de Barazani et de Talabani, au moins jusqu’à nouvel ordre.

Pourquoi émigrent-ils tous en même temps et pour les mêmes raisons ?

Le malheur de l’Iraq est un et la source de ses problèmes est une. Tous les Iraquiens, quelle que soit leur origine géographique, sont des victimes de ce qui se passe et tous le refusent. Mais il semble que tout est programmé et que ce programme avance imperturbablement, pressant les autochtones de partir pour les remplacer par des intrus qui n’ont d’autre allégeance qu’aux maîtres qu’ils servent. Ainsi, les bandes de Ouk et Houdouk dans le nord, installent leur clientèle, choisie parmi les énergumènes du voisinage, alors que les Mollahs du centre et du sud installent leurs frères idéologiques persans.

Les informations des médias, corroborées par les rapports des organisations internationales, rapportent que l’émigration des Iraquiens augmente sans cesse depuis l’occupation du pays mais que ses vagues ont atteint des niveaux inégalés depuis quelques mois, c’est-à-dire depuis la formation du gouvernement permanent.

La Syrie, la Jordanie et la Turquie viennent au premier rang des pays de destination de la nouvelle émigration iraquienne et demeurent aussi ceux qui comptent le plus d’immigrés iraquiens de l’époque du boycott. Mais il n’y a pas un seul pays au monde, du Golfe, à l’ةgypte, au Yémen, au Soudan, à la Somalie et bien sûr les pays européens, l’Australie et ceux d’Amérique, qui n’ait reçu son lot d’émigrés iraquiens. En attendant d’autres !

Cette émigration obligée a ses soucis, ses malheurs et même ses drames dont seuls ceux qui l’ont vécue peuvent mesurer les niveaux de souffrance. Le manque de moyens financiers entraîne un manque de perspectives et ce dernier impose aux candidats à l’émigration de se soumettre aux dures contraintes de l’aventure. Les choses se compliquent quand l’émigration se fait par familles entières, les grands et les petits, échouées dans un pays de passage vers l’Europe, sans argent et donc privées des moyens d’une vie décente, tels que le toit, l’école et la santé pour les enfants, dans l’attente d’un problématique passage vers l’Eldorado. L’attente peut durer longtemps et dépend des aléas du « trafic des émigrés » et des prix du marché, lui aussi soumis aux lois de l’offre et de la demande.

Il arrive souvent que lors de cette attente du passage vers la destination finale, parfois très longue, le pactole, réuni par la famille à son départ d’Iraq, s’évapore.

Les prix pratiqués par les trafiquants à l’aéroport de Bagdad, pour un départ vers un pays de destination finale, à travers les ةmirats arabes, varie entre 10.000 et 12.000 $. Celui qui est pratiqué à Irbil (au nord, sous administration kurde), varie entre 8.000 et 10.000 $. Ce sont là les prix du mois de septembre 2006.

Ces opérations se font dans des conditions d’une très grande précision et requièrent une grande ponctualité dans les rendez-vous et de grosses sommes d’argents, parce qu’elles impliquent de nombreux intervenants, notamment des agents de la sécurité aéroportuaire, qu’ils soient iraquiens ou de diverses autres nationalités.

Les choses sont plus compliquées à partir de Damas ou Amman et les conditions plus draconiennes, y compris au niveau des prix et selon l’origine du document de voyage. Le passeport iraquien est mal venu parce qu’il est objet de suspicion. Quoique son obtention soit plus facile que de boire de l’eau, les agences de voyage n’acceptent pas de faire les réservations avec. Aussi les gens cherchent à acheter des passeports d’autres pays. Un vrai passeport iraquien, obtenu dans les administrations officielles, coûte entre 500 et 600 $. Cela se fait à travers des intermédiaires accrédités, en relation avec des hommes influents dans la plupart des ambassades iraquiennes à l’étranger. Il y a eu de grands scandales à ce propos, tels que l’octroi de passeport à des non- Iraquiens, au prix fort ou même gratuitement, pour augmenter le nombre de votants. Cela s’est passé dans les ambassades contrôlées par les partisans de Massoud Barzani et Jalal Talabani et se fait le plus souvent au profit des activistes kurdes, travaillant dans les partis kurdes syriens, iraniens et turcs qui leurs sont alliés. Dans les ambassades contrôlées par les partisans des partis de Hakim et Malki, l’octroi des passeports se fait au profit des membres iraniens de l’Ittilâat (services de renseignement irnaiens), qui le désirent.

La situation des émigrés iraquiens en Syrie et en Turquie est aussi dure que dans les autres pays.

L’émigration des Iraquiens à travers l’Iran se fait vers la Russie pour des destinations finales comme la Finlande et la Suède et celle à travers la Turquie, pour la Grèce et l’Allemagne puis d’autres pays européens.

Dans ces trafics d’êtres humains, il y a tous les jours des drames qui coûtent la vie à d’innombrables Iraquiens, kurdes et arabes, musulmans et chrétiens : des barques qui sombrent avec leurs occupants lors des passages entre la Turquie et la Grèce, des enfants cachés dans des coins où l’air est rare (coffres des voitures, conteneurs) et qui périssent de suffocation, ou simplement de fatigue et de peur lors des passages des frontières à pied et de nuit. Il arrive aussi que les clandestins soient abandonnés par les passeurs lors de ces passages, se perdent dans les forêts et perdent ainsi la vie.

Parfois, suivis par la malchance, certains clandestins tombent entre les mains de la police ou des garde-frontières, particulièrement en Grèce et en Russie.

Signalons ces situations tragiques où les familles confient leurs enfants, âgés parfois de 10 ans et moins, à des passeurs qui ont rarement l’occasion de parvenir à destination ou qui s’allègent de leurs colis en cours de route, pour réduire les dépenses et augmenter leurs propres chances. On peut tout imaginer dans ces conditions.

Il y a un chiffre crédible, parce qu’il émane des services d’immigration suédois et qui estime que 3 enfants en bas âge arrivent chaque jour en Suède sans leurs familles et que parmi eux, il y a 1 enfant ou 2 qui sont iraquiens.

Certaines familles marient leurs filles à n’importe quel homme qu’elles rencontrent fortuitement, pourvu qu’il soit résident à l’étranger et susceptible donc de la ramener auprès de lui un jour. Là aussi, se nouent des drames et des malheurs, des problèmes sociaux et culturels sans issue.

Sangatte (Pas-de-Calais, France) au petit matin. Deux réfugiés irakiens après une tentative de passer le tunnel sous la Manche. Photo : Carl Cordonnier / Dailylife.

Que faire quand on connaît tout ce que nos compatriotes endurent de malheurs, de mépris, d’humiliations et de tragédies ?

Dénoncer et réclamer que cela finisse au plus tôt, par le départ des responsables de cette situation, les occupants et leurs valets, parce qu’ils sont les véritables porteurs de cette peste qui ronge tout ce qui est beau chez le peuple iraquien et en Iraq.

L’unité de destin

Les Iraquiens sont unis par leurs soucis de chaque instant et la manière de se comporter face à leur destin. Il est rare de trouver parmi eux, un seul qui ne dénonce pas la situation actuelle et n’exprime pas sa désolation face à la condition humaine dans leur pays. Ils n’ont pas confiance dans l’avenir estimant que leur passé était meilleur que leur présent. Constatant par ailleurs que les occupants détiennent tout en Iraq, les hommes et le pays, ils refusent unanimement le caractère confessionnel ou ethnique que les mafias politiques et les milices collaboratrices avec l’envahisseur et responsables de l’aggravation du drame, veulent leur attribuer.

Les Iraquiens sont des victimes, au vrai sens du terme, d’une opération de destruction massive et intégrale de leur système social, politique, économique, administratif, intellectuel et de leurs valeurs et plus encore de leur tissu social, construit d’une manière interactive et par les assimilations successives, durant des générations et jusqu’à l’apparition de l’ةtat iraquien moderne.

Face au manque et à l’absence de services de base, à la pénurie d’eau, d’électricité, de la nourriture, des médicaments, de l’école et de la santé, il n’y a aucune différence entre un chiite et un sunnite, entre un arabe, un kurde et un turkmène, un musulman et un chrétien. Il n’y a aucune différence entre eux non plus, face à la corruption et à la faillite générale de l’administration, ni non plus face à la multiplication des centres de pouvoir et de décision, qu’ils relèvent de l’occupant, des milices ou du gouvernement gouverné.

Le pouvoir est entre les mains d’hommes de paille appuyés par l’occupant. S’il se trouve quelqu’un pour prétendre qu’il y a des élus parmi ceux qui dirigent, alors revenons à la réalité réelle ! ةlire librement c’est choisir qui tu veux parmi les gens compétents et non pas qu’on t’impose des gens que d’autres auraient choisis.

Pour le Kurde de Souleymanieh, il n’y a d’autre choix que le parti de Talabani, qui détient et s’accroche, bec et ongles, au pouvoir sur place et serait prêt à brûler Souleymanieh si elle venait à l’écarter.

Pour le Kurde d’Irbil et Dohouk, il n’y a d’autre choix que celui du parti de Barzani et celui qui ne l’approuve pas entièrement risque de subir le même sort que celui du parti islamique qui a vu ses locaux incendiés parce qu’il essayé d’ignorer un peu les règle du jeu.

Ailleurs, dans les autres régions, les gens n’ont d’autre choix que ceux qui les dominent par l’argent, volé, spolié ou importé et par la fausse allégeance confessionnelle.

Nos compatriotes, du nord au sud et de l’ouest à l’est, particulièrement ceux qui se présentent un peu partout dans le monde pour demander le statut de réfugié politique, dénoncent au quotidien, les petits délits et les grands crimes des occupants et de leurs protégés. Aux services de demande d’asile dans les pays européens, chaque demandeur iraquien, chiite, sunnite, arabe ou kurde, musulman ou chrétien, explique par le menu détail, les crimes des mafias politiques qui se sont accaparées de l’Iraq et c’est là aussi un autre exemple du refus général de la situation actuelle, exprimé par ceux-là même qui n’ont pu demeurer dans leur pays.

Al Quds Al Arabi

L’auteur est un écrivain iraquien

Illustration de titre : John Stathatos – 2 réfugiés iraquiens tentant de franchir le passage de Haj Omran passage, en Iran. 1975. Collection de l’auteur, Londres.

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï

